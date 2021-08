–

En portada: Lolita Ch谩vez en manifestaci贸n junto a Norita Cortin虄as en la Plaza de Mayo. Argentina, 2019. Foto de Diario Digital Femenino

鈥淓s uno de nuestros sentires pasar del plano de v铆ctima a pasar al plano de sujetas pol铆ticas, de acciones concretas (鈥) ese ha sido nuestro camino y por eso muchas estamos vivas鈥, comparti贸 Lolita Ch谩vez durante el conversatorio La sanaci贸n en la defensa territorial, realizado junto con las tambi茅n defensoras Egla Mart铆nez y Sebastiana Par, con el acompa帽amiento del Concejo de Pueblos K鈥檌che鈥檚 de Guatemala (CPK).

Sebastiana Par, autoridad ancestral K鈥檌che鈥, resalt贸 que, contrario al modelo occidental impuesto donde la salud solo viene de los m茅dicos, hablar de sanaci贸n territorial 鈥渆s algo muy potente, que viene a fortalecer, pero tambi茅n es reconocer el trabajo de las comadronas, de las hueseras, de las parteras, es reconocer el trabajo que tenemos en nuestras comunidades鈥.

Sebastiana Par durante conversaci贸n con Prensa Comunitaria. Foto de Lourdes A虂lvarez Na虂jera

Para la educadora Egla Mart铆nez, el proceso de sanaci贸n es tambi茅n el de la resignificaci贸n del territorio, 鈥渟obre todo cuando venimos de territorios despojados鈥. La autora del libro Colonialidad global del poder en Guatemala resalt贸 que, pese a vivir en un contexto de territorios en disputa y hostiles, una de las estrategias para la sanaci贸n es la solidaridad 鈥渄e una manera concreta y silenciosa con las luchas de los pueblos que est谩n defendiendo los bienes naturales, biof铆sicos, culturales, ancestrales鈥.

Durante el conversatorio, las mujeres compartieron sus experiencias y sentires, mismos que enfatizaron no forman parte de recetas, sino de reflexiones que cada quien adecua a sus contextos.

Proceso colectivo

鈥淟a defensa del territorio y de la madre tierra es un camino largo y no f谩cil, como humanes sabemos que tenemos momentos de cansancio, de agotamiento, 驴C贸mo sobrellevar esto?鈥, cuestion贸 Egla Mart铆nez para elaborar el di谩logo.

Una de las ideas vertidas por Lolita Ch谩vez, es que la sanaci贸n no est谩 desvinculada del modelo de vida. 鈥淐uando entendemos que el sufrimiento no solo viene del cuerpo, entendemos entonces que ese cuerpo no est谩 aislado de todo el contexto y el entorno de comunidad y de donde nosotras estamos. Es por eso que no lo enfocamos como un sistema individualista, un sistema de poder comprar la sanaci贸n, no es algo que est谩 en venta, ni en compra鈥, destac贸 la tambi茅n integrante del CPK.

Para Egla Mart铆nez, la pr谩ctica de la sanaci贸n, adem谩s de ser pol铆tica y epist茅mica, proviene de m煤ltiples saberes y es un proceso tanto individual 鈥渃omo algo eminentemente colectivo y de resistencia en la dignidad鈥.

Lolita Ch谩vez en reuni贸n con integrantes del CPK.

鈥淰ivir es la esperanza para muchas, entonces el sanar es vivir y esta sanaci贸n no la hacemos de una manera aislada, sino lo hacemos acuerp谩ndonos en nuestro territorio, que quiz谩 para muchos es un territorio codiciado, pero para nosotras, nosotros y nosotres es un territorio sagrado鈥, complement贸 Lolita Ch谩vez, para quien la sanaci贸n no se convierte en un privilegio de unos cuantos m茅dicos, sino que se convierte en un trabajo comunitario.

De acuerdo a la reflexi贸n de Egla Mart铆nez, el proceso de sanaci贸n involucra el reconocer lo que nos afecta: 鈥淭enemos que irlo tratando poco a poco con compa帽eros, hermanas y hermanos con quienes tenemos mas confianza (鈥) porque muchos de los procesos revolucionarios, pasados y presentes tienen una militancia que no toma en cuenta el aspecto de sanaci贸n鈥.

Por su parte, Lolita Ch谩vez denunci贸 que las defensoras del territorio a煤n son perseguidas, estigmatizadas y agredidas. 鈥淓s un duelo que estamos viviendo, con un temor que tenemos tambi茅n quienes tenemos este caminar. Yo creo que el lograr sanar, en momentos dif铆ciles de mi vida, no han sido sola, han sido acuerpada y uno de esos acercamientos me lo ha dado Egla, nos hemos sostenido y estamos vivas鈥, agradeci贸 p煤blicamente.

Defenderse contra la violencia

El CPK es una organizaci贸n creada en el a帽o 2008 y est谩 conformada por aproximadamente 80 alcaldes y alcaldesas comunitari@s e integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). Dicha organizaci贸n cuestiona los megaproyectos que afectar铆an a las comunidades K鈥檌che鈥檚 que lo integran, los cuales van desde planes mineros, hidroel茅ctricos y de monocultivos. El CPK ha resistido contra su imposici贸n, en particular, en la defensa de sus milenarios bosques, amenazados por la tala inmoderada y los planes de despojo pintados de verde, como los proyectos de 鈥渃onservaci贸n鈥 bajo la estrategia REDD+, impulsada por la ONU y el Banco Mundial.

Por la labor de defensa, distintos integrantes del CPK han sufrido hostigamiento y agresiones, en particular Lolita Ch谩vez quien pese a contar con medidas cautelares de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos desde 2016, ha salido de Guatemala en distintas ocasiones para resguardar su integridad f铆sica.

鈥淣o puedo entrar a Guatemala, pero mi compromiso tambi茅n no es solo liberar los territorios de las empresas trasnacionales y denunciar, sino tambi茅n vincularme con la sanaci贸n territorial鈥, enfatiz贸 Ch谩vez desde su exilio.

鈥淗emos pasado genocidio y eso tambi茅n esta prevaleciendo, mucho dolor, tortura y trauma que quedo. Eso no lo olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos (鈥) La sanaci贸n es un compromiso comunitario territorial, regional y tambi茅n continental. Abya Yala se respeta y se conecta con su espiritualidad desde el vinculo con el sagrado territorio, para los pueblos originarios, Abya Yala es un territorio sagrado鈥, remarc贸 la defensora.

En ese contexto, Sebastiana Par argument贸 que el vivir en sociedades corruptas, violentas y racistas, tambi茅n afecta nuestra salud y es un asunto urgente para atenderlo cotidianamente. 鈥淓sos legados que nos han dejado desde como entendemos nuestra salud territorial, desde como entendemos el territorio-cuerpo, el territorio-tierra para entender y dilucidar esa salud desde la ni帽ez, la juventud, las mujeres, los ancianos. Hoy d铆a es muy importante retomarlo, porque de no hacerlo tambi茅n es un genocidio鈥, sentenci贸 la alcaldesa maya K鈥檌che鈥.

Por su lado, Egla Mart铆nez destac贸 que la espiritualidad apoya movimientos sociales a nivel mundial. 鈥淟a pr谩ctica de sanaci贸n en la defensa territorial, desde m煤ltiples contextos donde nos encontramos es colectiva, comunitaria y organizativa. Es a partir de poner en practica estos principios, en donde la espiritualidad territorial se va diferenciando de la mercantilizaci贸n. Es profundamente antipatriarcal (鈥) para m铆 en lo personal, (es) revolucionaria, por lo tanto, antiimperialista鈥.

Estrategias para sanar

鈥淓l ser anti imperialista, el ser revolucionaria, el ser tambi茅n antipatriarcal, antineoliberal, es un camino vinculado a la sanaci贸n鈥, remarc贸 Lolita Ch谩vez, para quien el generar consciencia para la defensa de los territorios es un compromiso hacia las nuevas generaciones.

Por otro lado, como consejo para el proceso de sanaci贸n, la educadora Mart铆nez destac贸 la acci贸n de escuchar. 鈥淗ay muchas veces que nos tenemos que quedar solo all谩 en una esquina, escuchando y aprendiendo saberes m煤ltiples, saberes muy complejos鈥 de abuelos y abuelas, de defensoras y defensores鈥 de la gente que la academia ind铆gena y feminista a veces solo los ven como informantes, 鈥榣os que nos dan el conocimiento y los testimonios para que nosotros lo analicemos鈥欌. Para Mart铆nez, 鈥渓a sanaci贸n es un paso peque帽ito de desaprender todas esas pr谩cticas que de una u otra manera las llevamos bien metidas en el cuerpo, no las notamos鈥.

Aunado al contexto de violencia que enfrentan las defensoras del territorio, la pandemia por la Covid-19 ha amenazado la salud de las comunidades, sobre todo de pueblos originarios. Por ello, para Sebastiana Par, 鈥渃omo comunidades no precisamente dependemos de la sanaci贸n que nos venden los medios corporativos, dependemos de nuestra salud comunitaria (鈥) este conversartorio es para que nuestras comunidades o desde los diferentes territorios que nos escuchan, de decir, revaloremos los espacios donde estamos, revaloremos los saberes ancestrales que nos han negado鈥.

Por si fuera poco, acorde a Par, actualmente se viven momentos cr铆ticos de corrupci贸n y violencia en Guatemala, con lo que el trabajo en la defensa de la vida 鈥渆s una misi贸n que tenemos que llevar con mucho compromiso, pero tambi茅n con mucho amor鈥.

Mar铆a Magdalena Cuc Choc se dirige al Tribunal Internacional de Salud de los Pueblos. San Miguel Ixtahuac谩n, Guatemala, 15 de julio de 2012. Foto de James Rodr铆guez.

Las mujeres defensoras dedicaron un mensaje de solidaridad a l@s defensor@s de los territorios en Abya Yala, 鈥渟obre todo a quienes est谩n judicializados, as铆 nombro a la compa帽era Sebastiana Pablo, que a veces no se nombra mucho que sigue en prisi贸n (鈥) La compa帽era Maria Choc la mandaron a prisi贸n. Al compa帽ero Bernardo Caal y a muchos mas鈥, record贸 Egla Mart铆nez sobre algunos casos de criminalizaci贸n contra defensor@s a quienes enviaron su apoyo.