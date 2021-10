–

El Gobierno tiene ya la vista puesta en los retos sanitarios que llegar谩n una vez superada la pandemia de covid-19. Y la salud mental ser谩 uno de los principales. El presidente, Pedro S谩nchez, ha anunciado este s谩bado un plan dotado con 100 millones de euros hasta 2024, algo que las sociedades cient铆ficas de este campo ven como una buena noticia, pero solo como un primer paso insuficiente para paliar las carencias del sistema. Con una crisis sanitaria que ha incrementado notablemente los trastornos ps铆quicos, el Ejecutivo pretende impulsar una nueva estrategia en este 谩mbito, algo que no suced铆a desde 2009.

S谩nchez ha presentado las l铆neas generales de actuaci贸n con motivo del D铆a Mundial de la Salud Mental, que se celebra este domingo. Ha esbozado unas propuestas que el Ministerio de Sanidad llevar谩 al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 鈥渆n las pr贸ximas semanas鈥 para que se debatan y acuerden con las comunidades aut贸nomas. La primera de ellas ser谩 un tel茅fono de atenci贸n al suicidio que estar谩 activo las 24 horas del d铆a, con la posibilidad de derivar a los servicios de urgencia en situaciones de crisis.

El suicidio es la primera causa de muerte externa (o no natural) en Espa帽a. En 2019 afect贸 a 3.671 personas. 鈥淣o es un tab煤, es un problema de salud p煤blica del que debemos hablar, visibilizar y actuar en consecuencia鈥, ha dicho S谩nchez. El presidente ha puesto sobre la mesa algunas cifras que dan cuenta de la magnitud del problema de salud mental en el pa铆s: uno de cada 10 adolescentes tiene trastorno diagnosticado; un 5,8% de la poblaci贸n sufre ansiedad, un porcentaje similar al de quienes padecen depresi贸n; m谩s de un mill贸n de personas tienen un trastorno mental grave y m谩s de la mitad de ellos no recibe ning煤n tipo de tratamiento; un 13,2% de los ni帽os de entre 4 y 14 a帽os corre el riesgo de sufrir un problema de salud mental, un porcentaje que es cinco veces superior en ni帽os que en ni帽as; casi la mitad de j贸venes de entre 15 y 29 a帽os considera que ha tenido alguna dolencia de esta 铆ndole.

El plan de acci贸n del Gobierno se propone mejorar la atenci贸n de la salud mental, tanto hospitalaria como primaria, lo que ir谩 acompa帽ado de una mejor formaci贸n sanitaria especializada y en formaci贸n continua. Para ello, se incorporar谩 la especialidad de Psiquiatr铆a Infantil y Adolescencia en la pr贸xima convocatoria de formaci贸n sanitaria especializada. El plan de acci贸n tambi茅n tiene como objetivo luchar contra el estigma de las personas con alg煤n problema de salud mental, para lo cual el Ejecutivo har谩 鈥渦na importante campa帽a de sensibilizaci贸n鈥, seg煤n S谩nchez.

Otro eje de este plan ser谩 prevenir conductas adictivas, ya sean con o sin sustancias farmacol贸gicas. El presidente ha hecho hincapi茅 en las relacionadas con las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n, 鈥渦n grave desaf铆o, especialmente en j贸venes鈥. Hace menos de un mes, The Wall Street Journal revel贸 documentaci贸n interna de Facebook que mostraba que Instagram provocaba problemas de salud mental entre sus usuarios de menor edad. El 32% de las chicas adolescentes dijeron que cuando se sent铆an mal con sus cuerpos, Instagram las hac铆a sentir peor.

Es algo que algunas publicaciones cient铆ficas ven铆an advirtiendo desde hace a帽os. 鈥淟os j贸venes que pasan m谩s de dos horas al d铆a en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son m谩s propensos a sufrir problemas de salud mental, sobre todo angustia y s铆ntomas de ansiedad y depresi贸n鈥, recog铆a un el estudio publicado en 2017, realizado por la Royal Society of Public Health y la Universidad de Cambridge.

Problemas agravados por la pandemia

Los problemas de salud mental se han agravado por culpa de la pandemia. Este mismo viernes un estudio publicado en la revista The Lancet alertaba de que los casos de depresi贸n y trastorno de ansiedad en el mundo han aumentado un 28% y un 26%, respectivamente. Los grupos de poblaci贸n m谩s afectados han sido las mujeres y la gente joven. En Espa帽a las cifras son parecidas, aunque los firmantes de la investigaci贸n advierten de que, para afinar sobre los datos en cada pa铆s, ser铆an necesarios estudios m谩s espec铆ficos.

Desde que empez贸 la crisis sanitaria, ha aumentado la depresi贸n y la falta de esperanza en la sociedad, pero especialmente entre las personas con menos recursos, donde la subida ha sido de un 32,7% frente al 17,1% de la poblaci贸n general. 鈥淛贸venes, mayores, mujeres y personas con discapacidad son los grupos de poblaci贸n que han visto m谩s afectada su salud mental en 煤ltimo a帽o鈥, ha asegurado S谩nchez, con especial hincapi茅 en el sexo femenino: 鈥淟as discriminaciones, la carga de responsabilidad en el hogar, el cuidado a familia y la violencia de g茅nero est谩n muy presentes en nuestras sociedades y han agravado los problemas de salud mental entre las mujeres, lo que es un problema para el conjunto de la sociedad鈥.

Los condicionantes sociales de la salud mental ser谩n otro de los ejes del plan que ha avanzado este s谩bado S谩nchez. 鈥淟as condiciones de vida, la precariedad, la incertidumbre frente al futuro inmediato aumentan el riesgo de ansiedad y depresi贸n, que es tres veces m谩s frecuente entre personas en paro que entre quienes tienen empleo. Y 10 veces m谩s frecuente entre personas con alg煤n tipo de discapacidad para trabajar鈥, ha asegurado S谩nchez.

La pandemia no solo ha agudizado los problemas mentales como consecuencia directa de los confinamientos, las p茅rdidas de vidas y la falta de contacto social. Tambi茅n ha repercutido en un sistema sanitario m谩s colapsado. Uno que ya de por s铆 estaba infradotado de recursos para tratar las enfermedades ps铆quicas y psicol贸gicas: en Espa帽a hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23), Alemania (27) o Pa铆ses Bajos (24). Tambi茅n los psic贸logos cl铆nicos escasean y en 2018 apenas eran unos 6 por cada 100.000 habitantes en la red p煤blica (tres veces menos que la media europea).

Una 鈥渂uena noticia鈥, pero solo 鈥渦n primer paso鈥

Carlos Losada, de la Asociaci贸n Nacional de Psic贸logos Cl铆nicos y Residentes (Anpir) ve una 鈥渂uena noticia鈥 que se presente un plan y que cuente con una dotaci贸n econ贸mica, pero no le parece suficiente: 鈥淣osotros pedimos 6.000 plazas de psic贸logos cl铆nicos en el Sistema Nacional de Salud y con este presupuesto [100 millones para tres a帽os] dar铆a para contratar a 2.000 un a帽o鈥. No obstante, cree que hay que esperar a saber c贸mo se concretar谩 el anuncio del Gobierno para poder evaluarlo. 鈥淓s muy importante sensibilizar, pero tambi茅n dotar de medios. Si sensibilizas a alguien para pedir ayuda y no tiene d贸nde acudir, no sirve de mucho. Un tel茅fono del suicidio puede estar muy bien, pero depende mucho de c贸mo se haga, porque es un tema muy delicado en el que no cualquier actuaci贸n es eficaz鈥, asegura.

La Sociedad Espa帽ola de Psiquiatr铆a tambi茅n celebra estos primeros pasos. 鈥淭odo lo que sea pasar de las palabras a los hechos es positivo鈥, dice su presidente, Celso Arango. 鈥淗emos escuchado much铆simas palabras 煤ltimamente, incluso una ley [presentada el 6 de septiembre por Unidas Podemos] que lo 煤nico que hace es estigmatizar la enfermedad mental. Esto [el plan] es lo que hab铆a que hacer, aunque no nos enga帽emos, medidas como la especialidad en Psiquiatr铆a Infantil son geniales, pero ni son por la covid, ya que ven铆an gest谩ndose hace a帽os, ni solucionar谩n los problemas mentales generados por la pandemia: los primeros profesionales formados entrar谩n al sistema en 2028鈥, apunta.

Pese a dar la bienvenida al plan, Arango considera escaso el presupuesto para las necesidades del sistema: 鈥淔undamentalmente hacen falta profesionales, aqu铆 no utilizamos sistemas punteros de tecnolog铆a, sino psic贸logos, psiquiatras y enfermeras especializadas. Para llegar a la media europea necesitar铆amos 1.500 psiquiatras m谩s y con 100 millones no da ni siquiera para un a帽o. No deja de ser un primer paso, pero hay que dar m谩s鈥, zanja.

Sanidad, por el momento, no ofrece informaci贸n sobre si en el presupuesto de 100 millones est谩 incluido un refuerzo de las plantillas. La ministra, Carolina Darias, ha dicho en el acto de presentaci贸n del plan que 鈥渟in salud mental no hay salud鈥: 鈥淓n este asunto hemos pasado del silencio al debate y ahora del debate a la acci贸n鈥. Una portavoz de su departamento asegura que en los pr贸ximos d铆as se ir谩n conociendo m谩s detalles de una estrategia que responde a lo que se acord贸 en la Comisi贸n para la de Reconstrucci贸n Social y Econ贸mica en el Congreso el verano del a帽o pasado.

