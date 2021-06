Esto no revierte la grave vulneraci贸n de libertades democr谩ticas y la persecuci贸n del Estado hacia el movimiento independentista: miles de personas con causas pendientes

Este martes S谩nchez ha anunciado los indultos a los dirigentes catalanes. Pero esto no revierte la grave vulneraci贸n de libertades democr谩ticas y la persecuci贸n del Estado hacia el movimiento independentista: miles de personas con causas pendientes y un futuro incierto.

Este martes, despu茅s del consejo de ministros, el presidente espa帽ol Pedro S谩nchez ha comparecido para anunciar los indultos parciales a los 9 dirigentes catalanes que se encuentran en prisi贸n. Con este anuncio espera poder dar pasos en la restauraci贸n de la estabilidad auton贸mica, cerrando la gran crisis catalana. En la misma direcci贸n apunta los partidos de la direcci贸n del proc茅s, que apuestan por el regreso a la v铆a auton贸mica.

鈥淓sta medida de gracia tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia en la sociedad catalana y espa帽ola. Tomamos la decisi贸n porque es la mejor para Catalunya y Espa帽a. La sociedad espa帽ola quiere una Catalunya europea y con un alto grado de autogobierno鈥, ha explicado S谩nchez.

Y tambi茅n ha dicho que “Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. De hecho, estas personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democr谩tica”. Y ha dejado claro, tambi茅n, que los indultos tienen como condici贸n la inhabilitaci贸n para ejercer cargos p煤blicos, as铆 como el que no se cometa ning煤n delito en los pr贸ximos a帽os. Caso contrario, podr铆an ser revocados.

Con esta medida, muy cuestionada por la oposici贸n de derecha, S谩nchez se juega a consolidar su legislatura hasta el final del mandato, con el apoyo de los partidos catalanas, as铆 como encarar una “restauraci贸n” auton贸mica pactada con estos. Sin embargo, estos indultos parciales no resuelven la grave vulneraci贸n de derechos hacia el movimiento independentista, cuando m谩s de 3.000 personas mantienen causas abiertas y otros dirigentes se encuentran en el exilio.

Desobediencia, prevaricaci贸n, malversaci贸n y falsedad documental son algunos de los delitos que se les imputan. Muchos de los encausados eran cargos p煤blicos durante el 1-O, por lo que las causas tienen la misma motivaci贸n que la condena a prisi贸n de quienes ahora ser谩n indultados. 驴Por qu茅 entonces no se establece anulaci贸n de todas las causas?

La verdad es que estas causas permanecen como una forma de intimidaci贸n hacia el movimiento catal谩n, una espada pendiente sobre la cabeza de muchos, para que no se les ocurra volver a intentar un refer茅ndum o algo similar.

Tambi茅n siguen siendo perseguidos quienes se autoexiliaron, como Carles Puigdemont, Toni Com铆n, Llu铆s Puig y Clara Ponsat铆, actualmente en B茅lgica, ni la Marta Vilalta de ERC, y la diputada de la CUP, Anna Gabriel, en Suiza. Es necesario anular todas las causas penales y las euroordenes.

Pero, tal como informa el diario P煤blico, no se trata solo de los cargos p煤blicos, o docentes que participaron de las votaciones del 1-O, tambi茅n est谩n encausados cientos de activistas independentistas por participar de manifestaciones, como por ejemplo los d铆as que siguieron a la sentencia del proc茅s, en octubre de 2019. A muchos de estos, se les imputa delitos como des贸rdenes p煤blicos y atentado contra la autoridad, o, en algunos casos, incluso sedici贸n, rebeli贸n y terrorismo. Tambi茅n han sido encausados centenares de personas por participar de las convocatorias del Tsunami Democr脿tic, o las protestas de los universitarios en el centro de Barcelona.

Otro caso resonado es el del joven Marcel Vivet, quien ha sido condenado a cinco a帽os de prisi贸n por una manifestaci贸n contra el sindicato policial de Jusapol. Una pena impuesta con el rol c贸mplice de la Generalitat que ha ejercido como acusaci贸n particular en el juicio.

Esta sentencia sale a la luz pocas semanas despu茅s del juicio a trece estudiantes para defender la rebaja de tasas. All谩, los Mossos d鈥橢squadra llegaron a reconocer que disponen de un archivo y un banco de im谩genes de protestas estudiantiles, una verdadera 鈥渓ista negra鈥 que constituye una pr谩ctica totalmente ilegal.

Es decir, que no se trata solo de causas de la judicatura espa帽olista, sino tambi茅n causas provocadas por las detenciones de los Mossos y donde la Generalitat tiene responsabilidad.

Ante este tendal de encausados y procesados, solo cabe desarrollar una masiva movilizaci贸n por la libertad de todos los detenidos y el cese de todas las causas abiertas contra el independentismo.

