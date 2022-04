–

Pedro Sánchez ha vinculado el aumento del sueldo de los funcionarios públicos, incluidos los sanitarios, a la negociación colectiva que su Gobierno está llevando a cabo con patronales y sindicatos en el marco del llamado ‘pacto de rentas’, mediante el que se pretende repartir el coste de la inflación entre profesionales y empresas.

En una entrevista en Antena 3, el presidente del Gobierno ha destacado que en dicho acuerdo de rentas “no solamente se tiene que hablar de salarios”, sino también “de dividendos, de reparto de beneficios por parte de grandes empresas”. “En función de ello veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula respecto a los trabajadores públicos”, ha manifestado.

Lo cierto es que, por el momento, no hay visos de acuerdo entre las partes negociadoras. Por un lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), apuesta por tomar como referencia la inflación subyacente para establecer un incremento salarial del 3,5 por ciento para este ejercicio y del 2,5 y del 2 por ciento, respectivamente, para 2023 y 2024.

No son cifras muy diferentes a las que defienden los sindicatos, que contemplan un incremento del 3,4 por ciento para este 2022, del 2,5 el próximo año y del 2 por ciento en 2024. No obstante, las centrales no aceptan establecer la inflación subyacente como referencia y rechazan renunciar a las cláusulas de revisión salarial.

“Sin cláusula de salvaguarda no puede haber acuerdo salarial porque la alternativa es una subida del 7 por ciento, que no es realista en esta situación. La única salida es pactar cláusulas”, defienden al respecto desde CCOO.

¿Cuánto ha subido el sueldo de los médicos en 2022?

A finales de año, el Ejecutivo central ya aprobó para este 2022 un incremento del salario del 2 por ciento para los sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según los cálculos de los sindicatos, esta decisión se tradujo en una subida de 900 euros brutos anuales en el ámbito de la Medicina.

