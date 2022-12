–

Leandro Morgenfeld

Mulder, Nicholas: The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Yale University Press, New Heaven and London, 2022. 434 p谩ginas

Una parte fundamental de la guerra que se libra hoy en Ucrania son las enormes sanciones impuestas por EEUU y sus aliados [t铆teres] contra Rusia, con efectos econ贸micos, sociales y pol铆ticos para el mundo entero. Nicholas Mulder, profesor de la Universidad de Cornell, nos recuerda que hay que retrotraerse casi un siglo para encontrar una situaci贸n similar: 芦La 煤ltima vez que una econom铆a del tama帽o de Rusia enfrent贸 un espectro de restricciones comerciales tan amplio como el que se aplic贸 tras la invasi贸n a Ucrania fue en la d茅cada de 1930. No obstante, a diferencia de Italia y Jap贸n en esa 茅poca, hoy Rusia es uno de los principales exportadores de petr贸leo, granos y otras materias primas esenciales禄.

Justamente de este tema de enorme actualidad, la g茅nesis del 芦arma econ贸mica禄 en el per铆odo de entreguerras, se ocupa su 煤ltimo libro. Su inter茅s, entonces, no es meramente hist贸rico: el an谩lisis resulta m谩s que 煤til para pensar el conflicto geopol铆tico que estremece al mundo y acelera cambios tect贸nicos en el orden global, entre los que se destacan la crisis de hegemon铆a estadounidense, el ascenso de China y la regi贸n Asia-Pac铆fico, la creciente debilidad y subordinaci贸n de la Uni贸n Europea y el fortalecimiento del eje Mosc煤-Pek铆n, que articulan adem谩s a otros emergentes a trav茅s del grupo BRICS.

Claro est谩 que su libro no fue gestado a las apuradas ante la coyuntura cr铆tica que atraviesa el mundo, sino que es el resultado de varios a帽os de investigaci贸n 鈥攅n archivos de seis pa铆ses, en cinco idiomas鈥 para su tesis doctoral. Si bien es un trabajo hist贸rico que se ocupa del per铆odo de entreguerras, concit贸 mucha atenci贸n por la vigencia de la tem谩tica abordada. Seg煤n un informe oficial de Naciones Unidas de 2015, un tercio de la poblaci贸n mundial vive en pa铆ses que sufren alg煤n tipo de sanci贸n econ贸mica (como la prohibici贸n de exportaciones e importaciones, el congelamiento de activos extranjeros, la expropiaci贸n de propiedades enemigas, la suspensi贸n de patentes, el embargo de la venta de armas, entre otras). A pesar de que fue publicado este mismo a帽o, ya provoc贸 repercusiones entre colegas y especialistas y fue discutido en diversos medios, entre los que se destaca el blog Tocqueville21, que reuni贸 las rese帽as de Benjamin Coates, Liane Hewitt, Jamie Martin y Glenda Sluga y las respuestas del propio Mulder.

Mulder comienza exponiendo las razones por las que 鈥攅n contra del sentido com煤n鈥, el 芦arma econ贸mica禄 a menudo termina siendo m谩s letal que la propia guerra que pretende evitar. La reconstrucci贸n de la historia de las sanciones en el per铆odo de entreguerras arroja luz para entender cu谩n profundamente el internacionalismo liberal fue formateado en la era de guerra total (1914-1945), c贸mo el ascenso de la hegemon铆a estadounidense normaliz贸 el uso de las sanciones al tiempo que ampli贸 sus objetivos (ya no solo procurar cambios 芦externos禄, en las relaciones entre pa铆ses, sino tambi茅n 芦internos禄, como ca铆das de gobiernos) y de qu茅 manera la presi贸n econ贸mica provoca 鈥攐 m谩s bien encuentra l铆mites en su intento de provocar鈥 resultados pol铆ticos, sugiriendo una novedosa y fundamental distinci贸n entre efectos y eficacia de las sanciones econ贸micas en la historia global.

Hoy en d铆a las sanciones est谩n aceptadas por Occidente como una herramienta m谩s de las instituciones liberales globales y los l铆mites para ponerlas en pr谩ctica son cada vez menores (el caso actual de Rusia es una clara muestra de ello). En este sentido, Mulder nos presenta una genealog铆a compleja de c贸mo se implementaron e incorporaron en la naciente Liga de Naciones y de qu茅 forma, a su vez, se heredaron en el sistema de Naciones Unidas.

Si bien rara vez consiguen sus objetivos, las sanciones son el arma preferida de la pol铆tica exterior estadounidense desde hace d茅cadas. F谩cilmente eludidas por sus v铆ctimas, suelen provocar devastadores efectos humanitarios en civiles inocentes. El caso de Irak en los a帽os noventa es sumamente ilustrativo. Lo interesante de la investigaci贸n de Mulder, que recrea los tempranos debates pol铆tico-morales planteados a principios del siglo XX (recordando, por ejemplo, c贸mo las organizaciones feministas se opusieron a los bloqueos por las cat谩strofes humanitarias que generaron) es que se centra no tanto en la eficacia de las sanciones 鈥攎uestra que solo 芦sirvieron禄 en casos muy concretos y contra pa铆ses relativamente d茅biles鈥, sino en los efectos que produjeron.

Eso le sirve, por ejemplo, para argumentar que muchas veces provocaron lo que supuestamente procuraban evitar: empujaron a Alemania, Italia y Jap贸n, por caso, a la expansi贸n imperialista que termin贸 en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los gobiernos de Francia y el Reino Unido las consideraban como un arma que pod铆a prevenir la guerra, tanto para Hitler como para Mussolini eran parte de la guerra. El F眉hrer, seg煤n un diplom谩tico suizo, declar贸 芦Yo necesito Ucrania, as铆 no pueden someternos a la hambruna como hicieron en la 煤ltima guerra禄.

Uno de los puntos interesantes del planteo de Mulder es que, luego de la primera guerra, los pol铆ticos de ambos bandos se convencieron 鈥 err贸neamente鈥 de que el bloqueo econ贸mico hab铆a sido decisivo para derrotar a Alemania y al Imperio Austro-H煤ngaro. Eso dio impulso a los partidarios de las sanciones, desdibuj贸 las fronteras entre la guerra y la paz, min贸 el estatus de la neutralidad y se instal贸 en el coraz贸n del internacionalismo liberal.

Las sanciones fueron 煤tiles, por ejemplo, para disuadir a Yugoslavia de invadir Albania en 1921, pero en los treinta fracasaron para prevenir la conquista de Etiop铆a por parte de la Italia de Mussolini. Sin embargo, no fue a causa de que fueran un 芦tigre de papel禄. Contrariando a la mayor parte de los analistas, Mulder asegura que ese fracaso no se debi贸 a que las sanciones fueran demasiado blandas 鈥攊nsuficientes鈥, sino a lo contrario: eran demasiado fuertes y extremas y, en consecuencia, dif铆ciles de implementar y potencialmente contraproducentes.

Otro punto fundamental sobre el que Mulder pone el foco es la cr铆tica al presupuesto liberal de que los seres humanos son maximizadores racionales del inter茅s propio. As铆, los partidarios de las sanciones argumentaban que 茅stas detendr铆an la guerra, en tanto los ciudadanos de los pa铆ses que podr铆an sufrirlas reaccionar铆an ante el desmejoramiento de sus condiciones materiales de vida y exigir铆an a sus l铆deres que evitaran el conflicto y mantuvieran la paz. Como se帽ala Mulder, 芦La mayor铆a de la gente en la mayor铆a de los lugares la mayor parte de las veces toma decisiones colectivas tomando en cuenta un n煤mero mucho mayor de factores禄. O sea, deja de lado el modelo simplista del homo economicus.

Benjamin Coates resalta que el surgimiento de 芦sanciones禄 como el t茅rmino preferido para la coerci贸n econ贸mica en tiempos de paz demuestra el poder de los defensores de las mismas. Los l铆deres alemanes e italianos de entreguerras rechazaron la descripci贸n y, en cambio, conceptualizaron las sanciones como la simple continuaci贸n del bloqueo de los tiempos de la guerra. Que las sanciones hoy en d铆a sigan siendo vistas com煤nmente como una alternativa a la guerra refleja el residuo de la hegemon铆a global estadounidense. Incluso los programas estadounidenses unilaterales se describen como 芦sanciones禄, lo que sugiere las formas en que Washington ha buscado universalizar sus intereses nacionales.

Esto es significativo dado el doble rol 鈥攁 veces contradictorio鈥 entre EEUU como gendarme planetario, a cargo de la gesti贸n colectiva y la asociaci贸n econ贸mica, lo que implica una coordinaci贸n (aunque muy acotada) de la tr铆ada EEUU-Europa-Jap贸n, y la defensa lisa y llana de sus intereses nacionales.

Liane Hewitt destaca correctamente como una de las tesis fundamentales del libro que el 芦arma econ贸mica禄 reinvent贸 el liberalismo en el siglo XX, en el que se impusieron la guerra total y la soberan铆a nacional sobre la econom铆a. La incorporaci贸n de las sanciones econ贸micas dentro la Carta de Naciones Unidas, en 1945, fue el triunfo final de los defensores de las mismas contra los neutralistas, luego de dos d茅cadas de debates, que Mulder recrea en detalle. As铆, uno de los aportes de la obra es que reinterpreta la crisis del liberalismo del per铆odo de entreguerras no solo como el resultado de los embates de fascistas y comunistas contra el orden liberal, sino tambi茅n de un conflicto agudo entre los propios liberales: sancionistas vs. neutralistas.

La segunda tesis de Mulder, seg煤n esta doctoranda de la Universidad de Princeton, es que la amenaza de sanciones econ贸micas, en la d茅cada de 1930, no solo no fren贸 la guerra, sino que tuvo un efecto desestabilizador, generando presiones econ贸micas que empujaron los planes expansionistas de Alemania, Italia y Jap贸n. Como concluye Hewitt, 芦lejos de pavimentar el camino para el sue帽o liberal de la paz perpetua, las sanciones parecen incentivar el descenso hacia la perpetua “guerra de paz” o las “guerras eternas”禄. La Administraci贸n Biden deber铆a estudiar mejor esta experiencia hist贸rica, dada la forma en que est谩 encarando la confrontaci贸n con Rusia.

Si, como dijo Carl von Clausewitz, la guerra no es simplemente un acto pol铆tico, sino una continuaci贸n de las relaciones pol铆ticas por otros medios, este libro muestra la g茅nesis del proceso a trav茅s del cual se fue difuminando la frontera entre la guerra y la paz, habilitando a ciertos gobiernos poderosos 鈥攜 las instituciones que manejan, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial鈥 a sancionar a otros, incluso sin declararles formalmente la guerra. Quiz谩s enriquecer铆a el an谩lisis incluir en este punto las teor铆as del imperialismo, tan populares en esa 茅poca, y las nociones de hegemon铆a o las m谩s actuales de la geopol铆tica cr铆tica para dar cuenta de c贸mo las sanciones moldearon (y moldean) la estructura jer谩rquica de las relaciones interestatales. Y c贸mo son usadas hoy en d铆a, fundamentalmente por EEUU y las potencias occidentales, para intentar ralentizar el proceso de transici贸n hacia un mundo m谩s multipolar.

Como se帽ala Jamie Martin, Rusia y China parecen haber aprendido la lecci贸n. El desarrollo de dos poderosos instrumentos del liberalismo globalista 鈥攍os pr茅stamos condicionados y las sanciones econ贸micas鈥 anim贸 a Pek铆n y a Mosc煤 a fortalecer sus capacidades nacionales y avanzar hacia la 芦amistad sin l铆mites禄 que anunciaron en febrero pasado, impulsando adem谩s alianzas estrat茅gicas con India, Ir谩n y otros actores de peso para plantear nuevas instituciones globales que no les sean hostiles. Pocas veces un estudio hist贸rico como el de Mulder fue publicado en un momento tan oportuno.

