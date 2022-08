–

Por su relaci贸n con el Frente de Todos, la exintendenta sigue impune desde 2019. Su complicidad con la Polic铆a fue central en las horas posteriores al crimen de cuatro j贸venes que viajaban en un Fiat 147. Ahora maneja el 谩rea de Asuntos Institucionales del superministerio armado por Massa, Alberto y Cristina. Por Gloria Pag茅s, hermana de desaparecidos e integrante del CeProDH, para Izquierda Diario.

En medio del festival de nombramientos por parte de Sergio Massa a las diferentes secretar铆as y subsecretar铆as que integran su superministerio, hay uno, que a pesar de lo deslucido que result贸 para la inmensa mayor铆a de los medios, sobre el que se impone echar luz: se trata de la de la flamante subsecretaria de Asuntos Institucionales de la Secretar铆a de Agricultura, Sandra Mayol. Tal vez su mayor m茅rito sea estar bajo el ala de Sergio Massa y caer bien parada luego de masacres policiales o p茅rdida de elecciones.

No es un eufemismo. Mayol tuvo una carrera pol铆tica oscilante en relaci贸n a su filiaci贸n pol铆tica. En 2005, lleg贸 al Consejo Deliberante de la mano del Frente para la Victoria. Dos a帽os despu茅s pas贸 a las filas del PRO, para postularse, sin 茅xito, como jefa comunal en 2011. Finalmente, en 2015 obtuvo la intendencia, pero desde Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), el espacio en el que cerraron filas Sergio Massa con Jos茅 Manuel de la Sota. Cuando se acercaba el final del mandato, fue la responsable pol铆tica de la Masacre de San Miguel del Monte, donde a manos de polic铆as bonaerenses fueron asesinados Camila L贸pez, Danilo Sansone, Gonzalo Dom铆nguez y An铆bal Su谩rez, de entre 13 y 22 a帽os.

A pesar del esc谩ndalo que recorr铆a el pa铆s, un mes despu茅s pretendi贸 hacerse reelegir bajo el ala del gobierno de Alberto y Cristina Fern谩ndez, pero perdi贸 a manos del candidato de Juntos por el Cambio, Jos茅 Matildo Castro. All铆 fue su 鈥渕entor鈥 Massa quien la rescat贸 y la design贸 a cargo de directora titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), conocida como Trenes Argentinos, y ahora, nuevamente, le consigui贸 un carguito en su superministerio a quien fue jefa pol铆tica de los polic铆as de la Bonaerense que en Monte acab贸 con la vida de cuatro pibes.

Un 20 de mayo de 2019

Esa fecha fue un quiebre para Monte y principalmente para las familias y amigos de Camila L贸pez (13 a帽os), Danilo Sansone (13 a帽os), Gonzalo Dom铆nguez (14 a帽os) y An铆bal Su谩rez (22 a帽os). Con ellos estaba tambi茅n Roc铆o Quagliariello quien en ese momento ten铆a 13 a帽os y a pesar de las graves heridas logr贸 sobrevivir. Lo ocurrido conmovi贸 al pa铆s entero.

En la madrugada del domingo 20 de mayo, dos patrulleros de la Estaci贸n Comunal de San Miguel del Monte persiguieron al Fiat 147 en el que paseaban los cinco j贸venes, hasta que el veh铆culo impact贸 contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio de la Ruta 3, a poco m谩s de 100 kil贸metros de la Ciudad de Buenos Aires.

La persecuci贸n policial fue salvaje, dispararon a matar, se encontraron casquillos esparcidos por toda la escena y uno de los chicos fue alcanzado por una bala. En el choque, el auto qued贸 literalmente partido en dos.

Se pudo determinar que se despleg贸 una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecuci贸n, se falsearon testimonios y otras pruebas para ocultar los disparos policiales. A pesar de toda la maquinaria puesta a andar para el encubrimiento, r谩pidamente se conoci贸 que los polic铆as de la Bonaerense dispararon contra el auto.

Como lo indica el manual del 鈥渆ncubridor policial鈥, la antes nombrada intendenta hoy subsecretaria Sandra Mayol, sali贸 por todos los medios a instalar junto a su 鈥渇uerza鈥 la hip贸tesis del accidente. El propio Procurador General Conte Grand, no muy afecto a denunciar a la polic铆a ni a sus defensores, tuvo que reconocer, d铆as despu茅s, que 芦No fue solamente un accidente. Hay una relaci贸n causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisi贸n禄. Pero recordemos que esa versi贸n fue armada junto al entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora Vidal, quienes luego tuvieron que reacomodarse y 鈥渆ntregar鈥 a la justicia al grupo m谩s comprometido con la masacre (tanto por por el crimen y por el posterior encubrimiento) con el fin de preservar al conjunto de la fuerza represiva, que era cuestionada en cada movilizaci贸n por justicia para las pibas y los pibes.

Las familias y los amigos de los pibes asesinados no dudaron un segundo. Fue Masacre y Fue la Polic铆a gritaban a cuatro vientos. Hubo marchas por centenares, incluso a Plaza de Mayo.

Exig铆an tambi茅n la renuncia de Mayol, y en redes sociales hac铆an saber su profundo repudio. Yanina Zarzoso, mam谩 de Camila L贸pez, difundi贸 por las redes sociales un mensaje a la intendenta: 鈥淪andra Mayol sigue su vida como si nada, sigue en su puesto con las manos bien limpias, y no justamente por ser inocente, sino por hab茅rselas lavado muy bien鈥.

La mujer se pregunt贸 鈥溌縫or qu茅 Sandra Mayol no sab铆a que en su pueblo la Polic铆a trafica merca, no sab铆a que en su pueblo los polic铆as amenazan, coimean, golpean a inocentes por nada, no sab铆a que la Polic铆a mat贸 a cuatro pibes, no sab铆a que el secretario de seguridad (Claudio Mart铆nez, uno de los detenidos) tiene responsabilidad sobre los hechos鈥. Y vuelve a preguntar: 鈥淪andra Mayol 驴no sabe que ella tambi茅n es responsable?鈥.

La causa de justicia por los pibes de Monte se convirti贸 en bandera para la juventud que vive todos los d铆as la persecuci贸n, el acoso y la muerte a manos de la polic铆a. La Izquierda Diario hizo suya esta denuncia y una profunda cobertura de los hechos que siguieron a la Masacre, expandiendo la voz de las familias y amigos.

Sandra Mayol, impune

Luego de tres a帽os de lucha incansable, Rub茅n Garc铆a, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Iba帽ez, los cuatro polic铆as que iban en el patrullero y est谩n acusados de coautores de 鈥渉omicidio agravado por abuso de funci贸n como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico鈥, ser谩n llevados a juicio oral, aunque el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata se est谩 demorando en ponerle fecha de inicio del debate. Las familias y la comunidad de Monte exigen que sean condenados a cadena perpetua.

En el marco de la causa penal por el cu谩druple asesinato y las lesiones sufridas por Roc铆o se imput贸 a 24 polic铆as, entre los que estaba el excomisario y por entonces secretario de Seguridad de Monte, Claudio Mart铆nez, recientemente fallecido por las mordeduras de uno de sus rottweilers (estaba con prisi贸n domiciliaria). S贸lo nueve de los 23 procesados est谩n presos, mientras que el resto esperar谩 el juicio bajo el beneficio de la prisi贸n domiciliaria.

Por fuera de los cuatro que iban en el patrullero, el resto enfrenta cargos menores de 芦encubrimiento agravado, incumplimiento y violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico禄, 芦violaci贸n de deberes de funcionario p煤blico鈥 y 芦falsedad ideol贸gica de instrumento p煤blico, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico禄.

La que hasta el momento ha quedado impune es la entonces intendenta, quien oper贸 para que el caso no cruzara las fronteras del pueblo y quedara en un 芦tr谩gico accidente de tr谩nsito禄, ella es sobre quien pesa la responsabilidad pol铆tica de la masacre y el posterior encubrimiento, pero tambi茅n del hostigamiento y la persecuci贸n que sufrieron las familias de las v铆ctimas, y la propia Roc铆o que estando internada recibi贸 la 鈥渧isita鈥 de polic铆as al hospital donde estaba internada.

En sus intentos por encubrir y embarrar la cancha, lleg贸 a acusar a las familias de los chicos asesinados de 鈥減olitizar鈥 la masacre de sus hijos.

La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que la trama de encubrimiento que se despleg贸 en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol. De ese modo, en calidad de patrocinante de dos de las familias de las v铆ctimas, la CPM hab铆a pedido que se investigue penalmente a la jefa municipal; pedido que tambi茅n fue realizado por los dem谩s particulares damnificados.

Se abri贸 en su contra una investigaci贸n penal, pero no se ha avanzado gracias al manto de impunidad con el que desde Vidal hasta el Frente de Todos, la han cubierto.

Es un buen momento para recordar y seguir denunciando qui茅n es la nueva funcionaria del gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa.

