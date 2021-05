–

La evidencia cient铆fica constata la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, que sin embargo no son infalibles. Los documentos t茅cnicos del Ministerio de Sanidad sostienen que ning煤n f谩rmaco alcanza un 100 por cien de efectividad frente al Covid-19. Es decir, que no logran 鈥渓o que se denomina inmunidad est茅ril鈥, que es la ausencia de la replicaci贸n del virus en la mucosa de las v铆as respiratorias del individuo.

As铆 se desprende de la 煤ltima actualizaci贸n de la ficha t茅cnica sobre par谩metros epidemiol贸gicos del Ministerio de Sanidad, que hace referencia a un estudio de cohortes en internos de residencias de mayores de 65 a帽os. En los centros analizados la pauta completa de la vacunaci贸n Covid redujo un 81,2 por ciento las infecciones, una tasa muy alta que, pese a todo, no asegura que los portadores del virus no contagien a otras personas aunque est茅n inmunizados y no presenten s铆ntomas.

鈥淓n el momento actual se han identificado numerosos brotes en centros socio-sanitarios de mayores, donde la mayor铆a de residentes y trabajadores hab铆an sido vacunados, prevaleciendo la ausencia de s铆ntomas y la enfermedad leve entre los infectados鈥 apunta.

Desaparici贸n 鈥渧irtual鈥 de los contagios

En cualquier caso, el informe incide en que las vacunas disponibles actualmente 鈥渉an demostrado eficacia en la reducci贸n del riesgo de infecci贸n鈥. En un estudio realizado en Espa帽a, remarca, se estim贸 una ca铆da de los contagios de entre el 85 y el 96 por ciento en trabajadores sanitarios de un hospital madrile帽o. Entre los profesionales que hab铆an recibido una sola dosis, las infecciones se redujeron en un 62 por ciento a las 2-4 semanas, lo cual constata la eficacia del 鈥榩inchazo鈥 煤nico.

Adem谩s, los contagios desaparecieron 鈥渧irtualmente鈥 tras la segunda dosis, 鈥 y todo ello en el contexto de una cobertura m铆nima de vacunaci贸n en la comunidad鈥, subraya el informe t茅cnico.

Sanidad matiza que, dado que muchos de los estudios sobre la eficacia de las vacunas se desarrollaron antes de la aparici贸n de nuevas variantes Covid, la evidencia disponible sobre su eficacia en estas cepas 鈥渆s limitada鈥. 鈥淪eg煤n la evidencia disponible, por tanto, podemos afirmar que la eficacia de las vacunas aprobadas en la actualidad es alta y, por tanto, el riesgo de infecci贸n tras la exposici贸n al virus es muy bajo鈥, concluye.

