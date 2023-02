–

February 20, 2023

Para el que no lo sepa, el sistema sanitario p├║blico de este inefable pa├şs, que se contin├║a llamando Reino de Espa├▒a, se remonta al a├▒o 1908. Creo que existe el bulo, para consumo de papanatas reaccionarios, de que la sanidad estatal fue creada nada menos que durante el r├ęgimen franquista; la creaci├│n del Ministerio que se ocupaba de tal cosa se origin├│ en 1934 con cierta continuidad durante la dictadura y la transacci├│n democr├ítica, con sus vaivenes privatizadores (┬íes el mercado, amigos!) hasta llegar, hace unos a├▒os, a la transferencia de las competencias a la comunidades aut├│nomas. Esto ├║ltimo, que podr├şa ser algo beneficioso en otro sistema, se convierte en un horror en un mundo pol├ştico regido por administraciones jerarquizadas (por grandes o peque├▒as que sean), por una despiadada b├║squeda de beneficio de las corporaciones y por una desigualdad absoluta entre personas y regiones. Recientemente, ha estado en boca de mucha gente las palabras de la actriz Eulalia Ram├│n, viuda del recientemente fallecido cineasta Carlos Saura, agradeciendo a los profesionales de la sanidad p├║blica el cuidado que nos realizan; como la presidenta de la capital del Reino, uno de los m├ís evidentes t├şteres de intereses mezquinos, no tiene verg├╝enza, le espet├│ que, sin embargo, la gesti├│n del hospital donde cuidaron a su marido era de gesti├│n privada. En fin, creo que es un error entrar en pol├ęmicas est├ęriles y voy a lo que voy. Esto es que, en principio, no tengo ning├║n problema en salir a la calle a defender la sanidad ┬źp├║blica┬╗, y congratula ver que recientemente as├ş ha sido por parte de no pocas personas, pero creo que tenemos que profundizar un poquito en la cuesti├│n.

Cuando hablamos de ┬źlo p├║blico┬╗, tenemos que ser consciente de que lo que est├í detr├ís es en realidad una gesti├│n estatal financiada con los impuestos de todo hijo de vecino. Hay bastantes personas que, en nombre de la solidaridad, pagan sus impuestos gustosamente al considerar que estos van a potenciar, efectivamente, los servicios p├║blicos. Llam├ęmoslo ingenuidad bienintencionada, si se quiere, cuando el Estado del Bienestar ha demostrado a estas alturas ser una de las caras amables del capitalismo y la gesti├│n jerarquizada, un ideal con obvios pies de barro. Ning├║n gobierno, por muy progresista que se presente, creo que va a cambiar esta situaci├│n en un mundo que requiere cambios radicales. No obstante, espero que se me entienda, la tensi├│n frente a un mundo privatizado despiadado demanda que, por supuesto, estemos del lado de los profesionales que luchan por una sanidad p├║blica universal (en sentido lato, valga la redundancia). En la reciente y cruel pandemia se produjo la peculiar actitud, aunque algo comprensible dada la terrible crisis sanitaria que produjo la muerte de innumerables personas, de muchos ciudadanos confinados saliendo al balc├│n a aplaudir a los profesionales m├ędicos; esto fue instrumentalizado, de manera hip├│crita, por la clase pol├ştica contribuyendo a la distorsi├│n sobre un mundo donde gran parte de la poblaci├│n mundial carece de la atenci├│n m├şnima sanitaria.

Los m├ís optimistas observan las recientes manifestaciones en defensa de la sanidad p├║blica como la posibilidad de un resorte en aras de otro tipo de (auto)organizaci├│n; por supuesto, esto solo es posible si, como otras veces, no nos quedamos en una salida a las calles puntual y nos concienciamos de que el trabajo debe ser diario con los movimientos sociales junto a los profesionales sanitarios. Y es que la autogesti├│n sanitaria, por parte de los propios profesionales, en beneficio del conjunto de poblaci├│n es perfectamente posible como lo ser├şa en cualquier otro servicio p├║blico o sector econ├│mico, a pesar de las paparruchas distorsionadoras sobre lo que es o no efectivo por parte de los que gobiernan. Es tremendamente dif├şcil dentro de una sociedad que demanda transformaciones radicales, donde todo est├í prefijado para el lucro de una minor├şa pol├ştica y econ├│mica, de acuerdo, pero no imposible. Las propuestas libertarias acerca de un sistema sanitario aut├│nomo, basada en un conocimiento cient├şfico puesto al servicio de las necesidades humanas, son obviamente complejas, pero en absoluto irrealizables si, como en otros casos, continuamos en la lucha diaria por ello a trav├ęs de infinidad de proyectos locales para demostrar que es posible el cambio de abajo hacia arriba. No existe nada m├ís mezquino que la b├║squeda de rentabilidad econ├│mica a costa de la salud, f├şsica y mental, de las personas. Y, desgraciadamente, las continuas crisis provocadas por este intolerable sistema que sufrimos contribuyen al malestar de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Hagamos algo, a nivel diario, por evitarlo.

Juan Cáspar