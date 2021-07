–

La ministra Carolina Darias anuncia que el Consejo de Ministros aprobar谩 el decreto el pr贸ximo martes.

Las farmacias recibir谩n la semana que viene luz verde para vender test de autodiagn贸stico de la Covid-19 sin necesidad de receta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunci贸 este martes que el Gobierno aprobar谩 dentro de una semana en Consejo de Ministros un decreto para permitir a los ciudadanos que compren estas pruebas sin prescripci贸n m茅dica, as铆 como para que las compa帽铆as farmac茅uticas puedan publicitar estos productos.

El anuncio de Darias se produjo en su comparecencia en la comisi贸n de Sanidad del Congreso, y ocurri贸 tras varias semanas de presi贸n por parte del sector farmac茅utico, que ya cuenta con test listos para vender a la espera de la autorizaci贸n del Ejecutivo. La ministra afirm贸 que, ante el avance de la quinta ola entre los grupos de edades m谩s bajas, “resulta muy importante establecer medidas de autodiagn贸stico”, y sostuvo que la exenci贸n de la necesidad de receta supone sortear la “barrera” que supon铆a hasta ahora que se exigiera la prescripci贸n m茅dica.

“Se hace necesario aumentar la capacidad diagn贸stica del Sistema Nacional de Salud” para los casos leves “e incluso los asintom谩ticos”, como son “la mayor铆a” de los detectados en el grupo de edad de entre 12 y 29 a帽os, explic贸 Darias. El objetivo de la medida es “controlar la progresi贸n de la pandemia”, sostuvo la ministra.

El decreto que se aprobar谩 el pr贸ximo martes llega despu茅s de que, el pasado mayo, Darias justificase que el Gobierno no hubiera tomado hasta ese momento la decisi贸n de autorizar la venta de test en farmacias afirmando que “hasta hace bien poco no ten铆amos test m谩s que para uso profesional”. No obstante, varias comunidades llevaban tiempo pidiendo que las pruebas de autodiagn贸stico estuvieran disponibles en las farmacias, una medida que Sanidad descart贸 en repetidas ocasiones.

Esta medida ya se ha tomado en otros pa铆ses de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Portugal, Italia o Austria. En alguno de esos pa铆ses, de hecho, la adquisici贸n por parte de los ciudadanos de un n煤mero limitado de test de autodiagn贸stico es gratuita, si bien Darias no hizo ninguna menci贸n en su intervenci贸n de este martes a que el decreto que se aprobar谩 la semana que viene vaya a fijar o limitar los precios.

La quinta ola

Adem谩s de anunciar la inminente aprobaci贸n de ese decreto, Darias hizo un profundo repaso de la situaci贸n epidemiol贸gica de Espa帽a en un momento de crecimiento de los contagios, especialmente entre las franjas de edad m谩s j贸venes. La ministra hizo una “llamada a la prudencia” porque “la pandemia no ha acabado” y “el virus sigue ah铆”, y explic贸 que, con los datos en la mano, podr铆a hablarse de “dos curvas” de contagios con un comportamiento muy distinto: una, la de los mayores de 40 a帽os, y otra, la de quienes tienen menos de esa edad.

La franja de edad de los nacidos hace 40 o m谩s a帽os, “mayoritariamente vacunada”, tiene datos sensiblemente mejores que la media: su tasa de contagios es “entre 2,5 y 8,5 veces menor” que la del conjunto de ciudadanos, especialmente en el grupo de edad de entre 70 y 79 a帽os, el que tiene mejores cifras. Por el contrario, entre los m谩s j贸venes se detectan muchos m谩s contagios, y la franja de edad de entre 12 y 19 a帽os registra una incidencia “hasta 23 veces mayor” que la de quienes tienen entre 70 y 79 a帽os.

Pese a ello, Darias se帽al贸 que la campa帽a de vacunaci贸n est谩 funcionando porque las cifras “muy elevadas” de incidencia en ciertos grupos de edad no se han traducido en un incremento de la “presi贸n asistencial” de la misma dimensi贸n que los vividos en las anteriores olas. “Ni en ocupaci贸n de camas hospitalarias ni en ocupaci贸n de camas UCI” los datos son tan malos como anteriormente, y la “letalidad” contin煤a en “niveles bajos”, plante贸 la ministra, que sin embargo pidi贸 mantener “toda la prudencia” porque “cuantos m谩s contagios haya m谩s ir谩 subiendo las ocupaci贸n” hospitalaria.

“Una mayor circulaci贸n del virus” implica, adem谩s, “un mayor riesgo para las personas vulnerables vacunadas pero no inmunizadas”, record贸 Darias, que se帽al贸 que, ahora mismo, en Espa帽a algo m谩s de un 46% de la poblaci贸n est谩 vacunada con la pauta completa y el 59% tiene al menos una dosis. “Lo m谩s importante es controlar la propagaci贸n, que deje de crecer al ritmo actual”, resumi贸 la ministra, que mostr贸 su apoyo a la “adopci贸n de medidas por parte de las comunidades aut贸nomas”.

