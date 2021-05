–

La comunidad que menos de su riqueza invierte en sanidad, la que menos porcentaje destina a atenci贸n primaria y la segunda en conciertos privados se enfrenta o no a un posible cambio de rumbo este 4M. Repasamos las propuestas de los colectivos sociales frente a las de los partidos pol铆ticos.

La comunidad que menos invierte en sanidad en relaci贸n a su PIB, con un escaso 3,7%. La segunda que menos gasta por habitante con una media de 1.304 euros al a帽o, frente a los 1.873 de Euskadi. La regi贸n que menos destina a atenci贸n primaria, con un 11,2% del total del gasto. Y la tercera que menos dedica a remunerar al personal. As铆 es Madrid, seg煤n la estad铆stica del gasto sanitario p煤blico elaborada por el Ministerio de Sanidad con datos de 2019. Al mismo tiempo, es junto a Catalu帽a la comunidad que m谩s invierte en conciertos privados, seg煤n el informe anual de la fundaci贸n IDIS de 2020. La pandemia que estall贸 en 2020 ha dejado en evidencia las carencias de este sistema.

Tal y como recoge el informe del grupo ActuarCOVID, integrado por profesionales de la sanidad madrile帽a y elaborado con datos del Sistema Nacional para la Vigilancia del Centro Nacional de Epidemiolog铆a (SIVIES), Madrid ha sufrido un 50% m谩s de exceso de mortalidad por covid-19. Adem谩s se han registrado un 31% m谩s de personas contagiadas, un 97% m谩s de ingresos en hospitales, y un 60% m谩s de ingresos en UCI por esta enfermedad.

Con esta situaci贸n de partida, analizaremos cu谩les son las demandas de los colectivos y movimientos sociales en defensa de la sanidad p煤blica y universal as铆 como las medidas que proponen las diferentes formaciones pol铆ticas en sus programas electorales. Y un spoiler: hay quien considera que la soluci贸n es seguir construyendo centros sanitarios obviando contratar el personal que ser铆a necesario.

Atenci贸n Primaria: un giro al ‘hospitalocentrismo’

Tal y como indican desde el Grupo Actuar COVID la atenci贸n primaria permiti贸 diagnosticar y tratar a miles de pacientes covid-19, lo que redujo la presi贸n hospitalaria. Sin embargo, mientras las puertas de los ambulatorios se abr铆an como esenciales para sofocar la pandemia, se destapaba la carest铆a previa que arrastraban y se pon铆a el acento en la ausencia de rastreadores, figura esencial para detectar el avance del virus. 鈥淗ay que considerar que la ratio de poblaci贸n por profesional era la m谩s alta del Estado 鈥攁seguran desde este grupo de profesionales鈥 llegando a superar en un 13% la media estatal en m茅dicos y un 39% en el caso de los T茅cnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermer铆a (TCAE)鈥. Esta desigualdad fue reconocida por el Tribunal Superior de Justifica de Madrid (TSJM) que ha estimado la vulneraci贸n de derechos del personal sanitario madrile帽o, en una sentencia del pasado 23 de marzo.

鈥淣ecesitamos que la inversi贸n en atenci贸n primaria se eleve hasta que sea un 25% del total del gasto sanitario. Es necesario aumentar infraestructuras, plantillas, mejorar las remuneraciones y su estabilidad, as铆 como m谩s medios para poder hacer de forma adecuada nuestro trabajo; medios tecnol贸gicos y pruebas diagn贸sticas鈥, expresa Concha Herranz, m茅dica de atenci贸n primaria perteneciente al colectivo AP Se Mueve. 鈥淭enemos que llegar a los 12 minutos por consulta y a los 28 pacientes por d铆a, cifras acordadas de forma internacional. En la actualidad hay planificados siete minutos por paciente y a veces no llegamos ni a dos. Y hay d铆as que llegamos a atender a 60-70 pacientes鈥, explica.

En cuanto a la construcci贸n de nuevos centros de salud, promesa que incluyen algunos programas, Herranz afirma que la propuesta est谩 bien siempre y cuando 鈥渟e doten con personal suficiente鈥. Destaca tambi茅n el mal estado de algunos centros ya existentes 鈥渜ue son insalubres鈥, adem谩s del malestar emocional de las plantillas. 鈥淓n estos 25 a帽os del gobierno del Partido Popular no han cre铆do que la atenci贸n primaria sea la base del sistema y han gestionado los recursos hacia la atenci贸n hospitalaria descuidando de forma flagrante la otra parte. Bienvenidos sean los proyectos que crean que la atenci贸n primaria es la base del sistema de salud鈥, sentencia.

Privatizaci贸n del gasto p煤blico: revertir la situaci贸n

La era Aguirre dio el pistoletazo de salida a la privatizaci贸n sanitaria en la construcci贸n de hospitales con la cesi贸n de suelo p煤blico para edificar siete centros bajo la modalidad PFI (Iniciativa de Financiaci贸n Privada), en los que la construcci贸n y la explotaci贸n de los servicios no sanitarios pasaban a manos privadas y, posteriormente, cuatro hospitales bajo la modalidad PPP (Partenariado P煤blico Privado) en los que la construcci贸n, la explotaci贸n de los servicios no sanitarios y la gesti贸n de la asistencia sanitaria pasaban 铆ntegramente a manos privadas. Al mismo tiempo se recortaban m谩s de 2.500 camas en los hospitales p煤blicos.

En 2013 el juzgado n煤mero 4 de primera Instancia de la Comunidad de Madrid imput贸 a Manuel Lamela y Juan Jos茅 G眉emes, consejeros de Sanidad art铆fices de estas privatizaciones, as铆 como a las empresas concesionarias Capio y Ribera Salud . A Lamela se le acusaba de dise帽ar la cl谩usula del 1% para desviar fondos para su partido. El PP madrile帽o habr铆a desviado cerca de tres millones de euros de la construcci贸n de hospitales y centros de salud a su formaci贸n vali茅ndose de esta cl谩usula que hac铆a pagar a las entidades concesionarias, acusaci贸n que se inserta dentro de la trama P煤nica y por la que Esperanza Aguirre declar贸 en el banquillo en 2019.

鈥淟a C谩mara de Cuentas de Madrid, en el informe de fiscalizaci贸n de 2018, recoge una deuda de este tipo de hospitales de 722 millones y medio. Esta deuda no la han puesto en balance ni la recogen los presupuestos鈥, explica Carmen San Jos茅, integrante de Audita Sanidad, entidad que estima en m谩s de un 49% el gasto p煤blico que se deposita en manos privadas seg煤n los datos de 2018. San Jos茅 incide en que este tipo de hospitales no cumplen con los pliegos de contrataci贸n y exigen m谩s dinero a las arcas p煤blicas, lo que deja una deuda 鈥渄esorbitada鈥.

鈥淪e empez贸 por privatizar el call center y luego se instaur贸 la libre elecci贸n y el 谩rea 煤nica. Luego llegaron los conciertos de hospitales y con la Fundaci贸n Jim茅nez D铆az. Ellos se han encargado de que no tengan listas de espera y de que, gracias a la libre elecci贸n, los madrile帽os puedan solicitarlos para ser operados en uno de estos centros y as铆 mantener su negocio. Pero la privatizaci贸n tiene que dar dinero a las empresas por dos v铆as: mermando la calidad asistencial del paciente y pagando menos salarios a los profesionales鈥, explica la integrante de Audita Sanidad.

鈥淎l d铆a siguiente de las elecciones lo que se puede hacer es eliminar todos estos conciertos que han detra铆do dinero p煤blico. Y tambi茅n habr铆a que revisar el dinero que se lleva la Fundaci贸n Jim茅nez D铆az鈥, avisa. 鈥淣os sale a precio de oro la operaci贸n de unas cataratas en uno de estos hospitales鈥, alerta.

Revertir la exclusi贸n sanitaria

Rajoy firm贸 el fin de la universalidad de la asistencia sanitaria con su Real Decreto 16/2012. En 茅l dejaba fuera a colectivos en base a su cotizaci贸n en la seguridad social, como los migrantes en situaci贸n irregular. El PSOE reformul贸 el Real Decreto en 2018 intentando restaurar la situaci贸n. Pero la nueva norma mantiene la exclusi贸n sanitaria para algunos colectivos, como aquellos migrantes con un empadronamiento de menos de tres meses. Algunas comunidades aut贸nomas est谩n intentando revertir esta situaci贸n. No es el caso de la Comunidad de Madrid 鈥渄onde se est谩 dejando a estos colectivos sin cobertura y adem谩s se est谩 incumpliendo la ley. Se est谩n haciendo cosas como borrar del sistema a todas las personas que tras un a帽o no consiguen permiso de residencia鈥, explica Nacho Revuelta, integrante de la plataforma Yo S铆 Sanidad Universal.

鈥淟a Comunidad de Madrid es una de las pocas que no ha aprobado ning煤n tipo de normativa de aplicaci贸n del Real Decreto. De esta manera, la gente no puede conocer cu谩les son sus derechos. En los mostradores de los centros sanitarios la pr谩ctica est谩 basada en mensajes verbales y hay una gran inseguridad jur铆dica鈥, explica Revuelta. 鈥淧or ejemplo, a las personas que consiguen permisos de residencia por motivos humanitarios se les excluye al entender que tienen obligaci贸n de tener un seguro, cuando esto no es as铆鈥, se queja.

Adem谩s avisa de que Madrid se salta incluso los mecanismos de flexibilizaci贸n incluidos en la ley estatal. 鈥淎quellas personas que llevan menos de tres meses con vulnerabilidad podr铆an tener acceso con un informe social. Sin embargo la CAM ha cortado esta v铆a y no permite atenci贸n sanitaria con este informe鈥.

A煤n as铆 la palabra 鈥渟anidad universal鈥 aparecen en muchos programas electorales, incluido el del PP. 鈥淐reemos que la palabra universal se est谩 utilizando en sentido muy diverso, los partidos de la derecha, algunos como el PP que impuls贸 la reforma sanitaria, hablan de sanidad universal pero se est谩n refiriendo a una sanidad para quien pueda pagarla. La situaci贸n de pandemia ha demostrado que la sanidad es un bien colectivo, que dependemos los unos de los otros, no tiene sentido una salud que excluye a cientos de miles de personas. Universal es que todas las personas que necesiten ser atendidas lo sean. No nos podemos permitir que la gente enferme o muera porque no cotice鈥, sentencia.

Unidas Podemos y M谩s Madrid: revertir las privatizaciones

Los programas de Unidas Podemos y M谩s Madrid, aunque dispares en longitud, tienen similares puntos fuertes en materia de Atenci贸n Primaria, reversi贸n de las privatizaciones y atenci贸n universal. El programa de M谩s Madrid es m谩s detallado, con 229 medidas en materia de Salud, frente a las 22 propuestas de UP.

La formaci贸n morada arranca fuerte su apuesta prometiendo una subida de la inversi贸n en materia sanitaria de mil millones de euros, siendo la 煤nica que se compromete en cifras a aumentar el gasto sanitario total. Ambas formaciones prometen una subida del porcentaje de gasto en atenci贸n primaria, hasta pasar a ser el 25% en el caso de UP y un 20% en el caso de MM. Adem谩s, MM detalla m谩s y promete aumentar a 12 minutos por consulta la duraci贸n de los encuentros cl铆nicos y un incremento de las plantillas en 800 m茅dicos y m茅dicas de familia, 175 pediatras y 900 enfermeras.

Ambos partidos expresan sus intenciones de comenzar un cambio de rumbo en la privatizaci贸n. As铆, Unidas Podemos en sus medidas 8 y 9 anuncia una reversi贸n de las privatizaciones 鈥渃omenzando por un exhaustivo control de los contratos y de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras鈥, as铆 como 鈥渆xplorar la reversi贸n de los pliegos por incumplimiento en los hospitales de gesti贸n privada鈥. MM por su parte habla de realizar 鈥渆studios de viabilidad y eficiencia de la progresiva internalizaci贸n de los servicios externalizados鈥 as铆 como activar 鈥渓as v铆as legales disponibles para recuperar el car谩cter p煤blico de los hospitales privatizados鈥 y revisar 鈥渓os contratos de los hospitales en r茅gimen de concesi贸n. (medidas 97, 98 y 99).

Tambi茅n las dos formaciones se comprometen a devolver el car谩cter universal a la sanidad, medida con la que abre M谩s Madrid su programa y de una manera clara deja patente que eliminar谩 las 鈥渢rabas administrativas y legales existentes para el cumplimiento 铆ntegro de este derecho incluso en aquellos supuestos no contemplados en el RD 7/2018, instando al gobierno de la naci贸n a su reformulaci贸n鈥. UP por su parte ofrece en su medida 2 una 鈥渃obertura sanitaria para toda la poblaci贸n residente en la Comunidad de Madrid, independientemente de su situaci贸n administrativa.鈥

PSOE: Reforzar la sanidad sin alusiones a revertir las privatizaciones

Sesenta y dos propuestas en materia sanitaria muestra el PSOE, arrancando con un ‘Plan de choque contra el covid-19’ en el que incluye, entre otras cosas, la realizaci贸n de m谩s de 200.000 pruebas semanales, reforzar las plantillas de atenci贸n primaria y la contrataci贸n de dos mil rastreadores, as铆 como realizar m谩s de 200.000 pruebas semanales (medidas de la 1 a la 14).

En cuanto a atenci贸n primaria, entre otras cosas, especifican que intentar谩n citas y atenci贸n presencial 鈥渆n un plazo m谩ximo de 48-72 horas de haberla solicitado鈥 (medida 26), 鈥渄otaci贸n a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de atenci贸n primaria adecuados鈥 (medida 34) as铆 como un ‘Plan Renove de Centros de Salud’ que consiste en 鈥渋niciar 30 nuevos centros de salud y dignificar los actuales鈥 (medida 37).

En cuanto a la reversi贸n de las privatizaciones sanitarias no se plasma ning煤n compromiso expl铆cito en este 谩rea. S铆 se promete la recapitalizaci贸n de los hospitales con los fondos de la UE (medida 38) y la creaci贸n de m谩s camas (medida 39) y en cuanto a la universalidad de la atenci贸n promete 鈥渞eafirmar en la sanidad de Madrid los valores y principios del Sistema Nacional de Salud, garantizando la cobertura universal de la asistencia sanitaria鈥, sin alusiones a las excepciones que hoy mantiene el Real Decreto del Gobierno (medida 24).

PP y Cs, por la misma senda

El programa electoral de Ciudadanos arranca con una propuesta de acelerar la vacunaci贸n llev谩ndola a cabo 鈥24 horas al d铆a, los 7 d铆as de la semana. Sin importar si es festivo o fin de semana鈥. Despu茅s, en su punto 2 esboza doce medidas en materia sanitaria encaminadas a reforzar la atenci贸n primaria dot谩ndola de mayor presupuesto (sin especificar cifras), consolidar la incorporaci贸n de los diez mil profesionales contratados para sofocar la pandemia (los conocidos como refuerzos covid) as铆 como mejorar la precariedad y la temporalidad de los profesionales sanitarios.

Se apunta tambi茅n la 鈥渞evisi贸n de todas las infraestructuras sanitarias鈥 para acometer cambios en la siguiente legislatura. Nada se dice en su programa de revertir el sistema de privatizaciones ni la exclusi贸n sanitaria.

Como nada dice el PP de revertir esta situaci贸n, sino m谩s bien ahondar en ella. En un programa con 27 medidas en materia sanitaria, tras prometer el refuerzo de la atenci贸n primaria, fomentando la medicina a distancia o 鈥渢elemedicina鈥 para una atenci贸n primaria 鈥渕谩s moderna鈥 (medida 186 y 187) y una reducci贸n de las listas de espera (medida 188), se promete la construcci贸n de nuevos hospitales y la reforma de los centros de salud existentes.

As铆, se promete una nueva 鈥淩ed de Hospitales de Cuidados y Recuperaci贸n Funcional鈥 as铆 como un 鈥淧lan de Modernizaci贸n de las Infraestructuras Hospitalarias鈥 que, entre otras cosas, incluye la construcci贸n de 鈥渦n nuevo hospital La Paz鈥, y un 鈥淧lan de Infraestructuras en Atenci贸n Primaria鈥 para reformar m谩s de 21 centros (medidas 198 a 201). Nada se dice de la contrataci贸n de m谩s personal sanitario para los nuevos centros, tal y como se gest贸 el nacimiento sin plantilla del Hospital Enfermera Isabel Zendal, ni del modo de gesti贸n que se llevar谩 en el interior o si se externalizar谩 o no la construcci贸n de los mismos.

Por otro lado, en la medida 185 hablan de una 鈥渟anidad p煤blica universal鈥 que 鈥渟iga siendo gratuita鈥, eludiendo la exclusi贸n sanitaria existente en la actualidad. Nada nuevo bajo el sol que ha calentado los 煤ltimos 25 a帽os de esta comunidad y que puede apagarse o no el pr贸ximo 4 de mayo.

