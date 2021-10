–

“Hay predisposici贸n del Ministerio, pensamos que quiere dar un paso firme en ese sentido”. La Sociedad Espa帽ola de Neumolog铆a y Cirug铆a Tor谩cica (SEPAR) cuenta con que la prohibici贸n de fumar en las terrazas ser谩 una realidad m谩s pronto que tarde. La subdirectora general de Promoci贸n de la Salud y Vigilancia en Salud P煤blica, Pilar Campos, avanz贸 la semana pasada que la pandemia de la COVID-19 hab铆a abierto “un camino importante” en la lucha contra el tabaco y asegur贸 que hab铆a que “aprovechar” la buena aceptaci贸n social a vetar fumar en la hosteler铆a al aire libre para ampliar la ley, una d茅cada despu茅s.

El departamento que dirige Carolina Darias est谩 inmerso desde hace semanas en un borrador para reformar la legislaci贸n y lo compartir谩 pronto con las sociedades cient铆ficas y las comunidades aut贸nomas. El respiro que ha dado la pandemia permite a partir de ahora al Ministerio de Sanidad retomar otras cuestiones vitales de salud p煤blica, como el antitabaquismo, que la urgencia de la COVID-19 dej贸 de lado.

La inc贸gnita es cu谩nto de ambicioso ser谩 el Gobierno en la actualizaci贸n de la ley. La previsi贸n es poner en marcha un plan integral hasta 2025 鈥揳unque no se ha marcado plazos concretos鈥 con cuatro objetivos: los espacios sin humo, la fiscalidad, la protecci贸n del medio ambiente y la mejor coordinaci贸n entre ministerios, sociedades cient铆ficas y asociaciones. El Comit茅 Nacional de Prevenci贸n del Tabaquismo, que integra a 40 sociedades cient铆ficas, ve receptividad institucional para incluir, m谩s all谩 de la hosteler铆a, las paradas de autob煤s, los andenes de trenes, los estadios deportivos o las playas. Tambi茅n SEPAR.

“Creemos que puede ser m谩s extensivo porque el humo ambiental de tabaco perjudica y enferma a los que est谩n alrededor, no solo molesta”, explica el presidente del CNPT Andr茅s Zamorano. “Hay clubes o ayuntamientos que proh铆ben fumar en determinados lugares pero son acciones individuales, lo interesante es que est茅 regulado por ley nacional”, a帽ade.

Hay dos factores que reman a favor de una reforma amplia en este momento. Por un lado, “la oportunidad de oro” que ha tra铆do la COVID-19 en la percepci贸n social del riesgo del tabaco. El Consejo Interterritorial de Salud acord贸 liberar las terrazas de humo para evitar la transmisi贸n del coronavirus, aunque la medida no se cumple en todas las comunidades por igual. Seg煤n la encuesta anual sobre tabaquismo de la Sociedad Espa帽ola de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), tres de cada cuatro personas mantendr铆a la prohibici贸n y seis de cada diez vetar铆a tambi茅n fumar en la calle. La medida ser铆a aceptada por el 40% de los fumadores, revela una encuesta de la misma sociedad.

Por otro lado, la posici贸n rezagada de Espa帽a en la lucha contra el tabaquismo tras marcar hace diez a帽os el camino para otros pa铆ses del entorno hace urgente una revisi贸n. La ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo 鈥揳probada en 2005 y actualizada en 2010鈥 fue pionera, pero otros pa铆ses han tomado despu茅s la delantera. Francia, Reino Unido o Irlanda ya han implantado, por ejemplo, el empaquetado neutro 鈥損ara evitar la identificaci贸n de los fumadores con una marca鈥 y tienen precios de la cajetilla mucho m谩s elevados. Hasta diez euros, el doble que en Espa帽a.

La Encuesta Europea de Salud en Espa帽a de 2020 revela que un 16,4% de mujeres y un 23,3% de hombres fuma a diario, con una especial concentraci贸n entre los 25 y los 64 a帽os. En esta franja de edad, los hombres que consumen tabaco diariamente alcanza el 30%, casi uno de cada tres. Cuando se aprob贸 en 2005, fumaba diariamente el 32,8% de la poblaci贸n. Baj贸 hasta el 29,6% en 2007, pero en 2017 ya estaba otra vez en el 34%. La 煤ltima encuesta EDADES sobre h谩bitos de consumo de los espa帽oles, publicada en 2020, vincula con el consumo diario al 32,4% de la ciudadan铆a.

Otros flancos: fiscalidad, publicidad y vigilancia

驴Qu茅 pol铆ticas p煤blicas se han puesto en marcha desde 2010? Durante los gobiernos del PP se produjo un “par贸n” en el control y la prevenci贸n, seg煤n la CNTP. La exministra Mar铆a Luisa Carcedo, del PSOE, dio pasos en la erradicaci贸n del tabaquismo incluyendo entre los medicamentos financiados por la Seguridad Social dos f谩rmacos para dejar de fumar, vareniclina y bupropion (el primero ha sido retirado del mercado tras un 茅xito brutal de ventas), y Salvador Illa reuni贸 a sociedades cient铆ficas y asociaciones de no fumadores a finales de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. En el encuentro mostr贸 su intenci贸n de “avanzar en espacios sin humo”, pero la cuesti贸n no avanz贸.

Tanto la CNPT, como SEPAR y los epidemi贸logos insisten en que la reforma de la ley debe tocar diferentes aristas y no limitarse a la prohibici贸n de fumar en determinados espacios. Un estudio sobre el consumo de tabaco durante el estado de alarma, publicado por la Revista Espa帽ola de Salud P煤blica, apunta que dos medidas que “han demostrado mayor eficacia en la disminuci贸n del consumo”: la subida progresiva de impuestos que eleve y equipare los precios en todo tipo de productos, y la aprobaci贸n del empaquetado neutro, adem谩s de la regulaci贸n impositiva para aumentar los impuestos asociados a todo lo relacionado con el tabaco, incluidos los cigarrillos electr贸nicos, cuyo consumo se ha disparado en la poblaci贸n de menor edad. El presidente de SEPAR, Carlos Gim茅nez, a帽ade otra urgencia en la regulaci贸n. “En la ley vigente queda un poco laxa la vigilancia y no queremos que vuelva a ocurrir. Tienen que establecerse unas determinadas formas de denunciar y multar por falta de cumplimiento”, expresa.

La publicidad es otro flanco que preocupa mucho en la estrategia antitabaco. “En las redes sociales vemos influencers fumando sin control ninguno, con muchos seguidores, que presentan los cigarrillos electr贸nicos como algo cool…”, ejemplifica Zamorano. La CNPT lleva a帽os exigiendo que los vapeadores y tambi茅n el tabaco de liar se equipare fiscalmente con el cl谩sico porque si no, aseguran, se produce un desplazamiento de la demanda.

Para Mario Font谩n, experto en salud p煤blica, “ya se ha demostrado que todos los males que se preve铆a que iba a traer la ley de 2010 no se han producido, como la ca铆da de la recaudaci贸n”. “Sabemos que es un falso debate y hemos aprendido que la legislaci贸n es necesaria, que tiene un impacto positivo y eso sirve para que sea mucho m谩s f谩cil endurecerla ahora”, opina el epidemi贸logo, que es cr铆tico con centrar el debate solo en la hosteler铆a. “El clima se ha asociado a esto y no se ha intentado desde mi punto de vista ampliarlo a otros espacios donde al no fumador le est谩s condicionando porque no tiene capacidad de decidir no exponerse”, lamenta. En el mundo se dan ocho millones de muertes anuales vinculadas con el tabaco, 1,3 afectan a fumadores pasivos, recuerdan desde CNPT.

Avanzar en la erradicaci贸n del tabaquismo tambi茅n es positivo, seg煤n Font谩n, porque “hay un gradiente social de fumadores diarios”, es decir, las clases m谩s bajas fuman m谩s y tienen menos probabilidades de 茅xito si lo quieren dejar. “En t茅rminos de equidad, subir el precio es buena medida porque no podr铆an o estar铆an dispuestos a pagarlo”, profundiza el epidemi贸logo, que ve “fundamental desactivar el discurso del impacto que va a tener en determinados sectores econ贸micos”. “El fin 煤ltimo de la salud p煤blica es que la gente no fume, que algo que genera tanto mal y tantas muertes prematuras termine desapareciendo”, zanja.

