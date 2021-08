–

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se comprometi贸 en el mes de marzo a terminar la nueva Estrategia de Salud Mental. Este documento no se actualiza desde 2009 鈥攅n 2016 se present贸 un borrador pero no se aprob贸鈥. El departamento de Sanidad dirigido por Mar铆a Luisa Carcedo estuvo trabajando en la actualizaci贸n, pero no tuvo tiempo de terminarlo. Ahora parece que en oto帽o s铆 saldr谩 a la luz. Durante este 煤ltimo a帽o los partidos pol铆ticos, las comunidades aut贸nomas y las sociedades cient铆ficas han pedido en numerosas ocasiones al Ejecutivo m谩s esfuerzos para abordar estos problemas de salud mental.

El reto es grande. La salud mental lleva a帽os olvidada en Espa帽a y la pandemia de la covid-19 ha agravado a煤n m谩s los problemas. El 55,9% de los espa帽oles se ha sentido “muy triste o deprimido” durante la pandemia de la covid-19, seg煤n revel贸 el Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS). Adem谩s, seg煤n los datos del Instituto Nacional de Estad铆sticas (INE) el suicidio en 2019 ya era la primera causa externa de mortalidad. Y las Urgencias y listas de espera de salud mental, sobre todo de los menores, se han disparado, seg煤n los datos que ofrecen organizaciones como la Asociaci贸n Madrile帽a de Salud Mental.

El borrador de la actualizaci贸n de la Estrategia de Salud Mental para 2021-2026, avanzado por Redacci贸n M茅dica y al que ha tenido acceso P煤blico, se prev茅 que se apruebe durante el oto帽o de 2021 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, seg煤n confirman fuentes sanitarias. El documento, a diferencia de los a帽os anteriores, destaca por un enfoque multidisciplinar y de g茅nero y, dado el contexto, tiene un cap铆tulo destinado a la pandemia y c贸mo ha afectado la covid-19 en la poblaci贸n.

En esta l铆nea, la estrategia reconoce el “incremento” de los problemas de salud mental y, por ello, una de las claves es el refuerzo de profesionales de atenci贸n de salud mental tanto en el 谩mbito hospitalario como en atenci贸n primaria.

Adem谩s, se帽ala diez l铆neas estrat茅gicas: atenci贸n centrada en la persona 鈥攗no de los grandes objetivos de este apartado es “reducir progresivamente al m铆nimo imprescindible las intervenciones que van en contra de la voluntad de las personas con trastorno mental”鈥, promoci贸n de la salud mental de la poblaci贸n, prevenci贸n y atenci贸n a la conducta suicida, atenci贸n a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperaci贸n en el 谩mbito comunitario, actuaciones concretas sobre la salud mental en la infancia y en la adolescencia, atenci贸n e intervenci贸n familiar, coordinaci贸n 鈥攁bordaje multidisciplinar鈥, participaci贸n de la ciudadan铆a, formaci贸n e investigaci贸n, innovaci贸n y conocimiento.

Sin embargo, no hay ning煤n indicador num茅rico para las evaluaciones del desarrollo ni dotaci贸n econ贸mica. Aunque igualmente es un “primer paso”, como se帽al贸 Pedro S谩nchez desde el Congreso, para empezar a reforzar la salud mental. De hecho, el presidente del Gobierno afirm贸 desde la C谩mara Baja que la actualizaci贸n de la Estrategia Nacional s铆 que est谩 dotada con 2,5 millones de euros, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

El documento a煤n tiene que cambiar con los comentarios de las sociedades cient铆ficas, aunque no todos tengan que aceptarse. Hasta ahora el debate no ha sido f谩cil. Seg煤n explican varias fuentes que han estado involucradas en el proceso, se han cambiado ya en varias ocasiones a las personas responsables de desarrollar la estrategia. En noviembre de 2017, la Direcci贸n General de Salud P煤blica del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales design贸 a un grupo de profesionales de diferentes disciplinas para constituir el Comit茅 Cient铆fico responsable de elaborar el documento junto a las autoridades sanitarias.

Pero los cambios de Gobierno, y de ministros y sus equipos 鈥攃inco ministros de Sanidad desde 2017 hasta ahora鈥 dificultaron el proceso. Estas fuentes reconocen que los departamentos de Carmen Mont贸n y Carcedo dieron un gran impulso, pero esto se par贸 con la pandemia. En marzo de 2021 la Asociaci贸n Espa帽ola de Neuropsiquiatr铆a hizo p煤blico un documento en el que tres especialistas explicaban que abandonaban el grupo porque volvi贸 a cambiar uno de los responsables y esta 煤ltima persona “evidenci贸 actitudes y perspectivas de la salud mental muy alejadas de las mantenidas, en forma y fondo, por todo el equipo cient铆fico hasta ese momento”.

Tras este par贸n, el borrador ha salido con un enfoque de g茅nero y transversal y, seg煤n defienden desde Sanidad, es la clave del desarrollo: “La Estrategia pretende ser una referencia, y con un nuevo enfoque basado en los derechos de la ciudadan铆a, la integraci贸n social, la lucha contra el estigma, la promoci贸n de la salud mental y la prevenci贸n de los trastornos mentales, de las conductas suicidas, la perspectiva de g茅nero y la recuperaci贸n de la persona”.

El documento para aprobarse tienen que contar con el apoyo de todas las comunidades aut贸nomas ya que se tiene que aprobar en el Consejo Interterritorial. Un consenso que deber铆a ser f谩cil porque es urgente tener una estrategia, pero que no se alcanz贸 en 2016. Conseguir que se apruebe este documento en oto帽o ser谩 uno de los grandes retos de las autoridades sanitarias.

