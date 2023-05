–

De parte de SAS Madrid May 9, 2023

Segunda jornada de huelga en el Servicio Madrileño de Salud. El personal sanitario exige un aumento del personal y jubilación a los 60 años.

Más de un centenar de sanitarios y pacientes se han concentrado este lunes por la mañana frente a las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la jornada laboral de 35 horas para los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Unos 78.000 trabajadores han sido llamados para llevar a cabo esta huelga. Los sanitarios aseguraban que Madrid es la única región en España donde continúan las 37,5 horas semanales.

Los sindicatos de CCOO, CSIT Unión Profesional, UGT y Satse han sido los convocantes de la huelga que este lunes ha cumplido su segundo día. Miembros de los sindicatos y personal sanitario han acudido a las puertas del hospital con pancartas y carteles mostrando todas sus reivindicaciones. En la pancarta principal de la concentración se podía leer: “En defensa de los profesionales. Por una Sanidad Pública de calidad”. Durante toda la mañana los concentrados han lanzado mensajes contra los políticos, porque según ellos, “no corrigen la situación”.

La jornada laboral de 35 horas fue modificada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, pasando a 37,5 horas. Aunque el Gobierno central dejó la posibilidad de poder ser modificada por las Comunidades Autónomas. En Madrid no ha cambiado, sigue estando en 37,5 horas semanales. Por esta razón se llevan a cabo estas concentraciones, que comenzaron el pasado 19 de abril, y sigue convocada otra más para el 26 de mayo, a dos días de las elecciones.

Pero la reducción de la jornada laboral a las 35 horas no ha sido la única reivindicación de los sanitarios. También han pedido un aumento del personal, para así no saturar la sanidad pública madrileña. Y también la jubilación del personal sanitario a los 60 años. Todo ello para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad pública.

Sanitarios exigen mejoras en las condiciones laborales

Durante la concentración a las puertas del hospital, el secretario general de UGT Madrid, Julián Ordóñez, ha señalado “que las condiciones laborales de los sanitarios han ido empeorando en los últimos años de manera dramática y lamentable”. Pero no era el único; muchos sanitarios explicaban “que desde que empezó la pandemia no han podido descansar nada”. Otros también contaban que “al tener plantillas insuficientes, los sanitarios no pueden descansar”. Sobre los días libres, eran varios los sanitarios que aseguraban que les deben días, y no pueden cogérselos porque faltan sanitarios.

La falta de recursos y de profesionales se ha convertido en una de las principales quejas de los sindicatos y sanitarios durante las jornadas de huelga. Entre las reivindicaciones también se encuentra la jubilación a los 60 años. Algunos trabajadores señalaban que “es un trabajo que desgasta mucho físicamente y psicológicamente, y con 67 años es imposible trabajar al 100 por 100”. También aseguraban que “es imposible con más de 60 años atender con calidad”.

Esta concentración no va a ser la única antes de las elecciones. El 26 de mayo, a dos días de las elecciones, llevarán a cabo otra para exigir mejoras en las condiciones laborales. Y los paros parciales convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han arrancado este lunes y continuarán todos los días de esta semana hasta el próximo viernes 12 de mayo. Además, coincidiendo con estos paros parciales, CSIF se va a concentrar los días 10 y 11 de mayo para reclamar a la Comunidad de Madrid mejoras como la jornada de 35 horas semanales.

