March 14, 2022

Durante lo peor de la sexta ola, Pepe Martínez, médico de familia en el centro de salud Jesús Marín, en Molina de Segura, llegó a afrontar agendas con más de 70 pacientes en un día, cuando lo razonable sería no superar los 35. «Se acumulaban resultados de test de antígenos, casos sospechosos de Covid, llamadas de teléfono para hacer seguimiento», recuerda el facultativo. Una carga de trabajo inasumible que se ha repetido por toda la red de Atención Primaria regional. «Hay compañeros que han tenido que atender a 80 pacientes por día, y con demoras de quince días en las citas. Esto no es razonable, y las autoridades sanitarias competentes no están afrontando el problema», advierte Pedro Pérez, médico de familia en el centro de salud de Vistalegre-La Flota. Porque la sexta ola, subrayan ambos profesionales, no es sino la gota que colma el vaso de una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, y que es fruto de un déficit estructural, con plantillas insuficientes y recursos mermados. Por eso, tanto ellos como otros muchos sanitarios y pacientes salieron este sábado a las calles de Murcia, convocados por la Marea Blanca, bajo el lema ‘Salvemos la Atención Primaria’.

«Nosotras, las enfermeras, hacemos mucha atención a domicilio, y también seguimiento de crónicos. Todo eso se ha resentido», lamentaba Adolfina Hervás, que trabaja también en el centro de Vistalegre-La Flota. «Teníamos más de 200 test de antígenos al día, y a eso hay que sumar las vacunas, porque mucha gente mayor no quería ir a los vacunódromos y ha preferido acudir a su centro de salud», explicaba. La Marea Blanca inició el pasado mes de noviembre una serie de movilizaciones ante lo que consideran una falta de respuesta a los problemas de la Atención Primaria por parte del Gobierno regional. «Los presupuestos de la Comunidad de este año demuestran que el discurso de la apuesta por la Primaria por parte de la Consejería está vacío de contenido: se han presupuestado 25 millones menos para este nivel asistencial de los que realmente se gastaron en 2019. Son unas cuentas absolutamente irreales», denunciaba Mario Soler, médico de familia en Molina de Segura y presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de la Región de Murcia. En 2022, la Comunidad destinará a Primaria apenas el 14% del dinero presupuestado para todo el sistema sanitario, cuando «deberíamos estar al menos en el 25%», subrayaba Soler. «No hay previsión, en estas cuentas, de ni una sola nueva plaza», lamentaba.

El déficit de profesionales es uno de los problemas más graves que afronta Primaria, según el análisis que realizan las organizaciones de la Marea Blanca. Y el problema está lejos de solucionarse, «porque seguimos estancados en el número de plazas MIR», recordaba el médico Pedro Pérez. Los contratos, además, son «precarios», lo que agrava el problema del déficit, ya que «comunidades vecinas como Valencia se llevan a médicos de familia y pediatras de la Región, al ofrecerles contratos de mayor duración», denunciaba María Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad.

El Sindicato Médico (Cesm), que se sumó a la marcha, advierte de que «la situación es crítica», porque «salimos de una sexta ola sin que se haya reforzado el sistema». El consejero de Salud, Juan José Pedreño, anunció la puesta en marcha de módulos de tarde en los centros de salud para que los profesionales pudiesen realizar horas extraordinarias con las que evitar demoras, al igual que ya se hace en los hospitales con las conocidas como ‘peonadas’. «Muchas comunidades ya han implementado este modelo, pero aquí sigue paralizado. Ahora, el Servicio Murciano de Salud nos dice que pasarán meses, porque hay que hacer trámites administrativos previos para autorizar los módulos», denunciaba María José Campillo, de CESM. «Tampoco hay soluciones para abordar el déficit de profesionales, que afecta sobre todo a las áreas de salud periféricas», advertía.

La falta de médicos y pediatras es especialmente sangrante en el Guadalentín. Vecinos de la pedanía de Tiata reclamaban este sábado la contratación de un médico de familia para el consultorio de Puente La Pía, «porque actualmente el facultativo es compartido con Sutullena, así que va solo media mañana».

Mayor coordinación con salud mental

A la marcha de la Marea Blanca acudió también la Federación de Salud Mental. Su presidenta, Delia Thopam, reclamaba una «mayor coordinación entre Primaria y la red de Salud Mental», y advertía de que los recursos son «insuficientes» para hacer frente al rápido aumento de problemas de salud mental tras estos dos años de pandemia.

A la manifestación también acudieron UGT y la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Su secretario general, Miguel Ángel López, advertía de la necesidad de afrontar «un cambio organizativo» y «cambiar el paradigma», además de reforzar las plantillas. Casi cien organizaciones se han adherido al manifesto en defensa de la Atención Primaria. Entre ellas, el PSRM-PSOE, Podemos y Ciudadanos. La diputada socialista María Isabel Sánchez Jódar subrayó que el Gobierno central va a poner a disposición de las comunidades 246 millones de euros en el marco de un plan de acción de la Atención Primaria, e instó al Ejecutivo regional «a que presente su plan en el Consejo Interterritorial, cosa que aún no ha hecho, porque, si no, se pone en riesgo esta inversión para la Región».

