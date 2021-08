–

En el marco de la huelga, que se prolonga desde hace un mes, las y los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) redoblaron la apuesta y decidieron tomar la Boca de Mina 5, impidiendo el acceso a personal y vehículos, dejando a la empresa estatal paralizada. En el bloqueo manifiestan que no van a bajar la medida de fuerza hasta que no encuentren satisfechas sus demandas. Las y los trabajadores mineros reclaman aumento salarial después de 18 meses de incumplimiento de la promesa realizada por su interventor, Aníbal Fernández, y su mano derecha, el contador José Lucas Gaincerain, quién fuera nombrado Coordinador General del yacimiento. También denuncian persecuciones, intento de privatización de algunas áreas, sucesivas faltas al convenio colectivo de trabajo, negociados poco claros y desinversión en la mina. Por Máximo Paz, para ANRed.

Una vez más, las y los mineros de Río turbio se encuentran en conflicto luego de esperar pacientemente durante 18 meses al menos algún gesto de avance y mejoramiento por sobre la empobrecida gestión macrista. Si bien la pandemia colocó una pausa a los reclamos, a partir de febrero, cuando se ordenó la vuelta al trabajo, el malestar latente volvió a superficie.

«En cien días esto se arregla», declaró el entonces nuevo interventor Aníbal Fernández. Según expresan las y los trabajadores, nada de eso sucedió. Ante la falta de respuestas concretas se determinaron las medidas, que derivó en la reciente toma de la icónica Boca de Mina 5.

“El reclamo comenzó el 23 de julio, porque hubo un compromiso desde la intervención que actualizaría las funciones de los compañeros mineros, a los compañeros de la planta depuradora y de talleres centrales. Pero como los compañeros comprobaron que la promesa no se cumplió, se cansaron y decidieron hacer un quite de colaboración en el primer turno. Allí convocaron a la directiva de ATE y me hice presente, para respaldar la medida», contó al medio La Izquierda Diario José Saravia, secretario gremial de ATE Río Turbio.

“El conflicto comenzó por una recomposición salarial, porque venimos sin aumento de sueldo en más de cinco años y el interventor Aníbal Fernández conduce la empresa desde Buenos Aires. Vino una sola vez a Río Turbio y a través del Asistente de Coordinación Lucas Gaincerain, maltratan a los compañeros, con persecuciones al secretario de la seccional José Saravia y al delegado Ítalo Flores. Nosotros empezamos a solidarizarnos porque nos quieren disciplinar», dijo al mismo medio Adonis Rojas, delegado del sector de hidráulica.

Además de una sustantiva mejora salarial que intente, al menos, la recuperación del poder adquisitivo perdido por la gestión anterior desde la demora en la apertura de paritarias, las y los mineros reclaman por el estricto acatamiento a las cláusulas del convenio colectivo, ya que la empresa intenta reestructurarlo a fin de limitar la acción de los gremios. También imputan a la gestión de Fernández la utilización de métodos arbitrarios y argucias legales que desconocen lo firmado oportunamente en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz con el fin de quitar rubros salariales y la consiguiente baja de haberes, dando de lleno, desde esa táctica, sobre las remuneraciones de aquellos sectores que menos cobran.

También remarcaron una creciente persecución laboral. El más notorio se dio a partir de un pedido de informe emitido por el coordinador general Lucas Gaincerain al Ministerio de Trabajo de la Provincia. En él se solicitó un sumario administrativo, que derivó en el desconocimiento de Saravia como secretario gremial y al delegado de producción Ítalo Flores.

«Los motivos que argumentaron fueron por tomar una medida sin consultar a la intervención. Ellos piensan que debemos pedirle permiso al patrón para respaldar a los trabajadores. Pero el coordinador se olvida que hay una ley que me permite la tutela sindical abalada por el Ministerio de Trabajo y decidir parar o un quite de colaboración», remarcó Saravia al respecto en el mismo medio.

Desde ATE aseguran que el presupuesto para YCRT es cada vez menos y lo poco que se tiene se gasta mal. Por ello el reclamo se extiende a las condiciones de trabajo en las minas.

En ese sentido, denuncian que las inversiones están mal dirigidas, dado que en su mayoría residen en dirección a la Mega Usina y no en repuestos, herramientas y equipamiento para la apertura de nuevos frentes de producción que garanticen las fuentes laborales a partir de la extracción del carbón programado para el consumo de la usina, la reactivación del complejo ferroportuario de Punta Loyola -que se encuentra bajo la amenaza de privatización y cuyo principal interesado sería el grupo empresario Eurnekian– y que se acaben las contratistas privadas.

Por ello no dejaron pasar en sus denuncias que para las licitaciones y contrataciones, Aníbal Fernández adquirió un sistema informático valuado en 4 millones de dólares, mientras un comerciante local sin experiencia en el rubro ganó licitaciones en YCRT por más de 275 millones de pesos. Cuestionan que estos negociados de unos pocos atenta contra el sueño de la usina funcionando en condiciones óptimas y a futuro.

«Los compañeros están cansados de las persecuciones y por eso estamos ocupando la mina. Tienen que pedir una disculpa pública a los trabajadores, realizar las inversiones a mina y hacer todo lo que no hicieron en estos dos años de gestión”, remató Saravia.