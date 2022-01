–

De parte de ANRed January 10, 2022

La Asamblea General de Trabajadores del Cerro Vanguardia 鈥 ubicado a 150 kil贸metros al noroeste de la ciudad de Puerto San Juli谩n, en Santa Cruz 鈥 denuncia 芦una situaci贸n de desborde sanitario por la cantidad de casos positivos de Covid y sus contactos estrechos禄. Detallan que hasta el momento hay alrededor de 285 aislados. 芦No se est谩n pudiendo sanitizar las 谩reas. Las 谩reas operativas est谩n con falta de personal y trabajando a destajo. Las 谩reas de todos los mantenimientos est谩n reducidas a su m铆nima expresi贸n y la producci贸n no para禄, relatan, y denuncian que la empresa AngloGold Ashanti Ltd 鈥 Fomicruz amenaza con sancionarlos si no van a trabajar. Por eso, reclaman a la Asociaci贸n Obrera Minera Argentina (AOMA) que apoye su 芦reclamo de empezar a evacuar el yacimiento a los 14 d铆as con un pcr previo para garantizar la bajada de los que a煤n est谩n sin contagiarse, que se armen las guardia m铆nimas en las 谩reas sensibles para descomprimir el campamento y, a la vez, se pueda dar una atenci贸n de calidad a los contactos estrechos y positivos que se encuentran aislados禄. Por ANRed.

As铆 denunciaron la situaci贸n sanitaria los obreros mineros nucleados en la Asamblea General de Trabajadores del Cerro Vanguardia: 芦como es de su conocimiento, al d铆a de la fecha en Cerro vanguardia nos encontramos en una situaci贸n de desborde sanitario por las cantidades de casos positivos de covid y sus contactos estrechos. Los n煤meros, hasta el momento, son alrededor de 285 aislados. Esto no solo impacta en la salud f铆sica y psicol贸gica de quienes se han contagiado o est谩n como contacto estrecho y est谩n encerrados en las distintas clases de m贸dulos. Esto est谩 trayendo problemas de seguridad y de higiene禄, remarcan.

Asimismo, detallan c贸mo la insostenible situaci贸n sanitaria impacta en cada 谩rea: 芦el sector cookins se encuentra desbordado porque tiene al 40% de sus trabajadores aislados. Y no se est谩 garantizando por falta de personal la higiene, la desinfecci贸n de las 谩reas y de los m贸dulos habitacionales. No se est谩n pudiendo sanitizar las 谩reas con los riesgos que esto trae en cada cambio de turno. Los compa帽eros de cookins trabajan hasta 15 horas por d铆a. Los compa帽eros de servicios generales est谩n repartiendo el agua de los dispenser por las 谩reas y tambi茅n asistiendo a los aislados por que los compa帽eros de cookins no dan abasto禄.

En la misma l铆nea, ampl铆an: 芦las 谩reas operativas est谩n con falta de personal y trabajando a destajo. En el 谩rea de operaciones planta llego haber hasta un solo compa帽ero manejando las distintas 谩reas. Las 谩reas de todos los mantenimientos est谩n reducidas a su m铆nima expresi贸n y la producci贸n no para. El 谩rea de mantenimiento el茅ctrico qued贸 con solo un trabajador para toda la planta. La brigada est谩 aislada por contacto estrecho y en un test r谩pido ya dieron cinco positivos y quedan a la espera del pcr donde se esperan m谩s positivos禄.

A trav茅s de un comunicado, AngloGold Ashanti Ltd 鈥 Fomicruz, la empresa que explota el yacimiento de oro y plata ubicado a 150 kil贸metros al noroeste de la ciudad de Puerto San Juli谩n, en el Departamento Magallanes, Santa Cruz, aleg贸 que la brigada est谩 operativa. Pero los obreros mineros rebaten la explicaci贸n de la compa帽铆a: 芦infringe el DNU nacional que especifica que los contactos estrechos y los positivos no se puede trasladar de su aislamiento. T茅cnicamente, estamos sin brigada. T茅cnicamente, no tenemos rescatadores si llega a haber un accidente. A la vez, nos advierte que en el caso de abstenernos de trabajar nos va a sancionar cuando en definitiva son ellos los que no pueden garantizar las m铆nimas condiciones de seguridad e higiene禄, denuncian.

Ante este panorama, le exigen a la Comisi贸n Directiva de la Asociaci贸n Obrera Minera Argentina (AOMA) que 芦tome cartas en el asunto apoyando nuestro reclamo de empezar a evacuar el yacimiento a los 14 d铆as con un pcr previo para garantizar la bajada de los que a煤n est谩n sin contagiarse, que se armen las guardia m铆nimas en las 谩reas sensibles para descomprimir el campamento y as铆 de esta forma aliviar el trabajo de los compa帽eros de cookins y servicio m茅dico y, a la vez, se pueda dar una atenci贸n de calidad a los contactos estrechos y positivos que se encuentran aislados芦, finaliza la carta.