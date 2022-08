–

De parte de Lobo Suelto August 1, 2022

Ayer vi Santa Evita. Comparto algunas ideas sobre la serie:Eva Per贸n es la irrupci贸n misma, en cuanto se eterniza en la memoria. Y quiz谩s por eso, tambi茅n, un modo de entrarle a la historia argentina por el lado que interesa, el de sus irresoluciones ostensibles. Eva Per贸n es lo m谩s pr贸ximo que hemos visto a una encarnaci贸n de las tensiones sociales de un pa铆s en un cuerpo joven, en una voz de radio teatro, en una mujer engalanada, hecha desde abajo, en las cumbres del estado. Su vertiginosidad brilla y es ese brillo es tambi茅n valor de cambio para la industria cultural. De all铆 el efecto perturbador -que investiga al detalle Abel Gilbert- de la Opera Evita, de la Evita de Madona o de la m谩s reciente serie Santa Evita, de Disney. Esta 煤ltima, la m谩s argentina -no solo por la marca del 鈥渞ealismo m谩gico鈥 de la novela de Tomas Eloy Mart铆nez-, est谩 constituida por tres premisas y una idea. Las premisas: el delirio paranoico de las Fuerzas Armadas, el fantasma del cuerpo y el periodismo de investigaci贸n. Cada premisa es encarnada un personaje a cargo de H茅ctor Alterio, Natalia Oreiro y Diego Vel谩zquez. Premia 1. Los militares argentinos, luego de la tarea liberacionista San Mart铆n, se constituyeron en la base organizativa del estado y en un instrumento pol铆tico de control del bloque hist贸rico en el poder, que le encomendaron una funci贸n de represi贸n del desborde popular, funci贸n que desempe帽aron -y en la que se consumieron- de modo ininterrumpido -a煤n si con excepciones notables- entre la campa帽a del desierto a la Esma; premisa 2. El fantasma de un cuerpo es su potencia, y el fantasma de un cuerpo que encanta un mito es enloquecedor. Eva fue la Fundaci贸n, la CGT, el rostro de la Argentina potencia en Europa, el voto femenino el renunciamiento. El fantasma en el gesto, que es siempre otra cosa que tejido org谩nico (Horacio Gonz谩lez escribe una notable reflexi贸n sobre el 煤ltimo h谩lito de Eva en su novela 鈥淏esar a la muerta鈥). Per贸n deja en el edificio de la CGT un problema de dif铆cil soluci贸n: el cuerpo que encarna el mito plebeyo ha sido convertido -gracias a las artes inmunizantes del doctor Ara- en una mu帽eca. Premisa 3. El periodista de investigaci贸n como figura que atraviesa el peligro -no se trata directamente de Walsh- y no como aquel que habla la lengua del poder de una 茅poca: atrapado en una historia que lo arrastra por el piso, lo introduce en las habitaciones prohibidas y lo hace formular a quien corresponde las preguntas que una multitud se hace en silencio. El periodista como aquel que asume los riesgos de enfrentar las estructuras mentales de la represi贸n para averiguar el misterio que contiene todos los misterios: 驴Qu茅 hicieron, donde escondieron a Evita?. A trav茅s de esas premisas, se alcanza la idea tortuosa en torno a qui茅n tiene derecho a decidir sobre el tratamiento sobre del mito encarnado en un cuerpo imperecedero. Santa Evita descarta uno a uno el derecho de cada uno de los pretendientes. No pueden aspirar al cuidado del cuerpo su madre y hermanxs, puesto que Eva ya ha trascendido la instancia de la legalidad familiar. No puede tampoco Per贸n, puesto que al renunciar a la presidencia y resignarse a un exilio sin lucha ni victoria carece de los medios para imponerle condiciones al bando fusilador en el poder. Tampoco a la CGT, que se desintegra sin un jefe en el poder, por lo que entrega a Eva sin la menor resistencia. Menos a煤n puede hacer sus derechos el m茅dico embalsamador, el mago transmutador (el doctor Ara, del cual L贸pez Rega ser谩 un doble macabro), que fracasa apelando a las razones de la ciencia de los cuerpos ante el libidinoso coronel Moori Koenig. Pero tampoco las Fuerzas Armadas conquistan ese derecho por la fuerza de las armas, porque lo hacen en el err贸neo supuesto de que basta con hundir el cuerpo sin vida de esa mujer en escondites clandestinos

para deshacer el investimento m铆tico y por la consiguiente custodia que el ojo del pueblo ejerce sobre cada uno de sus movimientos (por supuesto: las velas que acompa帽an al cad谩ver de Eva y enloquecen al coronel Moori Koenig, que se convierten en flores cuando el cuerpo es finalmente enterrado en el cementerio de La recoleta). El partido de las FFAA ha resultado completamente enloquecido por el trato de gendarme asesino que ha mantenido con la materia incandescente de lo popular. Eva Per贸n es inseparable de una esperanza en la acci贸n fantasmal, que tiene entre sus haberes la feliz derrota de aquel partido. Dan ganas de seguir mirando la serie, tan breve, de llevar m谩s a fondo ese modo de interrogaci贸n de la argentina desde sus enigmas.

