De parte de ANRed June 3, 2023 212 puntos de vista

Seg煤n un relevamiento del 谩rea Salud de la asociaci贸n Ansaf茅, sede Rosario, al menos 22 trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n revelaron haber sido sometidas a aprietes y actos violentos directos por parte de sectores relacionados al mundo del narcotr谩fico. Las denuncias se extienden desde noviembre del a帽o pasado a la actualidad y se articulan con los 132 asesinatos a la poblaci贸n cometidos en 2023. 芦Tenemos compa帽eros y compa帽eras que recibieron amenazas directas. A veces algunas tienen que ver con cuestiones de la tarea escolar misma, pero en otros casos hay denuncias de docentes que han sido baleados. Eso afecta mucho la salud mental de los maestros y maestras禄, declar贸 al respecto Juan Pablo Casiello, dirigente del gremio. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

A los pedidos de reapertura de paritarias ante los sueldos que no alcanzan, mejoras en las condiciones de trabajo y todas las reivindicaciones que componen el universo de obst谩culos docentes para ejercer su profesi贸n en el pa铆s, las y los educadores de Rosario se encuentran franqueados particularmente por la problem谩tica narco que mancha de modo fatal a la metr贸poli santafesina.

Actualmente, la lucha reivindicativa de los maestros rosarinos ronda en el cuestionamiento al llamado Plan 25, una medida gubernamental implementada hace cuatro meses y que decidi贸 que las y los docentes deben trabajar una hora m谩s. Lo cuestionable est谩 en que aun, por esa hora extra, no hay fechas de pagos. A ello se suma al no pago del proporcional de vacaciones a reemplazantes, el cobro del impuesto al salario y por el 82% m贸vil a los jubilados.

Aunque, sin ir m谩s lejos, el martes 23 de mayo, una concentraci贸n docente en las puertas de la sede de la gobernaci贸n de la ciudad incluy贸 en el pliego de reivindicaciones el reclamo de 鈥渕ayor seguridad鈥 en los establecimientos educativos. 鈥淓l tema de la violencia ha dado un nuevo salto; se ha cruzado un nuevo l铆mite y hay muchas comunidades que no pueden ir a la escuela, lo que es muy grave. Por eso, la violencia es el centro de esta movilizaci贸n鈥, manifest贸 Casiello, el titular de Ansaf茅 en Rosario.

El lunes 22 de mayo, la secundaria N潞 411 Le贸nidas Gambarte, ubicada en pleno centro rosarino, y el establecimiento lindero, el colegio primario N潞 60 Mariano Moreno, cerraron sus puertas y optaron por el no inicio de clases. Horas antes, en la noche el domingo, la directora de la escuela media, Gabriela Andrada, hab铆a recibido una amenaza an贸nima en su celular: le advirtieron que la instituci贸n educativa iba a ser el blanco de una balacera de haber alumnos en la vereda. Ambos establecimientos, ante el miedo, retomaron sus actividades dos d铆as despu茅s.

El martes 30, la escuela San Luis Gonzaga, ubicada en Carrasco 2545, cerr贸 y suspendi贸 las clases despu茅s de que sicarios balearan la Comisar铆a 20, situada al lado. El 13 de abril pasado, la misma escuela debi贸 cerrar sus puertas luego de que en las inmediaciones de la delegaci贸n policial una persona ocasionara descargas con un arma de fuego.

鈥淓s importante la presencia policial, que haya patrulleros, efectivos, pero esa no es la soluci贸n. Hay que empezar a buscar tambi茅n pol铆ticas integrales donde las comunidades educativas puedan tener acceso a la iluminaci贸n, al asfalto, al trabajo, a la vivienda. Creemos que hay una serie de pol铆ticas que se tienen que implementar para garantizar la seguridad鈥, expres贸 Casiello en aquella concentraci贸n en reclamo de protecci贸n. Horas despu茅s de la marcha docente, la escuela Rosa Ziperovich, emplazada en Avenida Sabin y Juan B. Justo, fue blanco de las balas. Era su segunda vez.

Mismo, la primaria baleada, se trata de la instituci贸n donde cursaba M谩ximo Jerez, el ni帽o de 11 a帽os asesinado en Empalme Graneros durante una balacera de narcotraficantes.

Seg煤n denunci贸 el gremio, compa帽eros y compa帽eras, tal como se describi贸, recibieron amenazas directas, personales, a trav茅s de celulares. En ciertos casos, las coacciones tienen que ver con la tarea escolar misma o la orden de que se trate bien a tal o cual hijo porque pertenecen a tal o cual grupo o banda delictiva. Otras amenazas son a trav茅s de las redes. A veces son perfiles falsos y otros verdaderos. Tambi茅n hay denuncias de docentes que han sido baleados. Ansaf茅, en ese sentido, formul贸 que, en su Centro de Salud, recibi贸 desde noviembre del a帽o pasado unas 22 consultas de docentes que sobrellevaron amenazas directas.

En el caso de intimidaciones no directas, pero s铆 a la instituci贸n, la asociaci贸n de educadores calcul贸, hasta la fecha, unos 95 casos m谩s. Las amenazas recaen sobre las escuelas a trav茅s de notas amenazadoras y balas de plomo. Los casos m谩s importantes se dieron durante este a帽o.

La supuesta r茅plica desde el Ministerio de Seguridad fue a fines de abril a trav茅s de su titular Claudio Brilloni, qui茅n tras una reuni贸n con gremios docentes fue la de activar una suerte de proyecto de protecci贸n bajo el nombre de 芦Te acompa帽o禄, en donde una red de 63 comandos, de los 140 que actualmente patrullan Rosario, custodiar铆an las escuelas.

芦Coincidimos en que tenemos que cuidar lo m谩s preciado, que son nuestros hijos e hijas. El ministro present贸 un plan y vamos a tener la posibilidad de evaluarlo dentro de 15 d铆as. Apostamos a seguir trabajando en conjunto禄, lanz贸 luego del anuncio Mart铆n Lucero, representante del sindicato de docentes privados Sadop.

Al tiempo, el gremio de docentes de la educaci贸n privada public贸 un relevamiento sobre el programa ministerial, cuyos resultados no fueron muy prominentes: el 100% de los docentes entrevistados no han visto ning煤n cambio, el 84% reconoce que no hubo tal patrullaje y el 13% confes贸 que recibieron amenazas y balaceras pero no salieron a la luz ni hubo difusi贸n p煤blica.

鈥淟a autoridad policial no est谩 garantizando la seguridad; el Ministerio de Seguridad se compromete a poner patrulleros y despu茅s no cumple. Hay escuelas que est谩n abiertas por el compromiso de compa帽eras y compa帽eros que est谩n esperando a las chicas y a los chicos, pero como en los barrios no se puede andar, no va nadie鈥, explic贸 Casiello, al tiempo que las estad铆sticas lanzan que, hoy por hoy, Rosario porta la tasa de cr铆menes m谩s alta del pa铆s: 22 cada 100.000 habitantes.