–

De parte de Indymedia Argentina July 8, 2021 21 puntos de vista

Fueron encontrados culpables por los secuestros y tormentos a 11 personas, en su mayor铆a militantes del PRT y trabajadores del frigor铆fico Nelson.

Por Gerardo Aranguren.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe conden贸 este mi茅rcoles a seis ex polic铆as provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos contra 11 personas, en su mayor铆a militantes del PRT que trabajaban en el frigor铆fico Nelson.

Esta fue la primera condena para los seis acusados. La pena m谩s alta fue para Guillermo Ra煤l Chartier, quien era jefe del Departamento de Informaciones (D2) de Santa Fe, donde funcion贸 el centro clandestino de detenci贸n al que fueron llevadas las 11 personas. Fue condenado a 16 a帽os de prisi贸n como autor mediato de los secuestros y tormentos.

El resto de los acusados recibieron penas de entre 6 a帽os y 6 meses de prisi贸n y de 5 a帽os. Estos fueron los ex oficiales del D2 Eduardo Enrique Riuli y Rub茅n Oscar Insaurralde; el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Sebasti谩n Mendoza, y los ex cabos Antonio Rub茅n Gonz谩lez y Omar Epifanio Molina fueron condenados a 5 a帽os de prisi贸n.

鈥淓stamos conformes ya que todos fueron condenados, ese era el primer objetivo. Tambi茅n porque el relato de los sobrevivientes, que durante muchos a帽os fue tapado, que no eran escuchados, fue reconocido por el Estado a trav茅s de la sentencia judicial鈥, se帽al贸 el abogado Federico Pagliero, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Sin embargo, destac贸 el 鈥渟abor agridulce鈥 que dej贸 en los sobrevivientes las bajas penas elegidas por el Tribunal y el pedido que realiz贸 el Ministerio P煤blico Fiscal. Durante los alegatos, la querella de la APDH solicit贸 25 a帽os de prisi贸n para los 6 imputados pero la fiscal铆a pidi贸 condenas bastante menores, de 20 a帽os para Chartier y de entre 8 y 6 para el resto.

La causa de Laguna Paiva puso por primera vez en escena judicial la persecuci贸n al Partido Revolucionario de los Trabajadores en la zona. La mayor铆a de las v铆ctimas trabajaban en el frigor铆fico Nelson, donde hab铆an conformado una agrupaci贸n sindical denominada La Lucha, y fueron secuestradas a partir de 1980.

Ese a帽o, los acusados comenzaron con una cacer铆a por toda la provincia para dar con Catalino P谩ez, m谩ximo referente del PRT, quien se hab铆a ido de la ciudad con su familia tras el golpe de Estado de 1976. Lo secuestraron en la localidad bonaerense de Lima, en un campamento de un horno de ladrillos, junto a su mujer, Juana medina, quien estaba embarazada, y su hijo de 14 a帽os.

Para llegar a Catalino, antes secuestraron a su hermana, su cu帽ado, su hermano, y mantuvieron cautivos o dejaron abandonados a 16 ni帽os, ni帽as y adolescentes. Estos casos, que no integraron el objeto procesal del juicio, se ver谩n en un segundo juicio que la querella espera que se inicie pronto. 鈥淭enemos claro que esta es una primera elevaci贸n de otras que van a venir a ra铆z de este juicio. Se escucharon nuevos testimonios, de ni帽os y ni帽as, de familiares que fueron v铆ctimas. Apenas tengamos los fundamentos vamos a apelar las penas y a solicitar nuevas indagatorias, lo que nos puede llevar a un pronto nuevo juicio鈥, a帽adi贸 el abogado de la APDH.

El rol social de la sentencia

En la localidad de Laguna Paiva, el excomisario Riuli era la voz del pueblo: al momento de los hechos ya era reconocido como presentador de bailes y eventos y luego se convirti贸 en conductor de radio y televisi贸n.

鈥淓l relato de los hechos que hac铆an las v铆ctimas siempre fue mirado de reojo por la sociedad paivense, siempre se los trat贸 de 鈥榯irabombas鈥, 鈥榮ubversivos鈥, y quien marcaba la verdad de los hechos era el propio represor鈥, explica Pagliero.

La sentencia puso las cosas en su lugar. 鈥淓s por un lado una reivindicaci贸n para los sobrevivientes oriundos de esta ciudad y adem谩s ahora ya se sabe que en el pueblo vive un genocida. Es un cambio de perspectiva: de la impunidad que ten铆a Riuli, de poder relatar los hechos que 茅l mismo hab铆a conformado, hasta hoy, que se pudo derribar la impunidad en el pueblo鈥, a帽adi贸.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/santa-fe-seis-ex-policias-provinciales-fueron-condenados-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-laguna-paiva/