May 23, 2021

A selfie é a verdadeira obra de arte popular. É um autêntico autorretrato popular. E a autêntica forma em que os povos fazem obras de arte. A selfie e uma arte específica dentro das artes visuais e cada selfie postada é uma obra de arte, eminentemente e autenticamente popular. A selfie é uma arte porque tem uma maneira combinada de ser feita, umas regras de produção e exibição, e um público, quer dizer cumpre com todas as regras de uma arte: regras, materiais, público. Claro, as artes sempre estão rompendo essas regras, para isso é que são artes.

A selfie é um autorretrato fotográfico que cada

pessoa que tiver um smartphone, telefone celular ou portátil com

câmera, pode ser feito e se faz, majoritariamente, estendendo seu

braço com o celular na mão, com a distância suficiente para que o

autorretrato seja entendido. Às vezes, o braço é expandido por

dispositivos mecânicos como os “bastões de selfie” ou a selfie

é feita usando espelhos que ajudam na produção.

A regra que constitui esta arte é que deve ser

feita, capturada, tomada, tirada, por quem é retratado. Isso fica

claro no relato que faz Sebastião Kohan Esquenazi: “…encontrei

dois turistas tirando uma selfie não sei em que lugar, não sei si

era A Boca, Paris, Teotihuacán ou a ilha Elis, ou nenhum, mas eu

disse a eles muito gentilmente se eles não queriam que eu tirasse a

foto deles e a resposta foi redondamente negativa.”1.

A resposta negativa ao Sebastião é a resposta positiva à arte da

selfie: si te tirar outra pessoa, que não faz parte daqueles que

irão aparecer na selfie, já não e selfie, é foto. Os materiais de

arte estão claros: a câmera do celular, aplicações adequadas e

algumas ferramentas que ajudam a estender mecanicamente o braço e /

ou a mão. E por isso que as fotos Polaroid de Mr. Bean são um

antecedente da selfie, mas não são selfies. O público da selfie

também existe, são os contatos disponíveis nas redes sociais e

aplicações de comunicação. A seleção da selfie a ser publicada

para expor-se, é parte integrante da arte de uma selfie, dada a

possibilidade de tirar tantas selfies quanto seja possível no mesmo

momento ou situação.

Existem longas e interessantes discussões e

descrições sobre o que é arte e, especificamente, arte popular.

Não há uma definição consensual, mas posso dizer que existem

várias artes populares: arte feita pelos povos para si mesmos com

suas próprias ferramentas; a

arte feita por artistas vindos de setores populares, mas que se

distanciaram desses setores e fazem a arte como forma de recontato ou

serviço ao povo e para o povo e, finalmente, a arte feita pelas

elites para si ou para os setores populares e que é adotado como seu

pelos setores populares. É tão arte popular um artesanato de um

povo indígena, usado naquele mesmo povo, como um mural de Rivera ou

Mon Laferte, feito para o povo ou a nona sinfonia de Beethoven, feita

para a elite, mas que não só foi integrada a história da arte, por

outro lado, seus movimentos são parte do patrimônio dos setores

populares, ou seja, uma série de TV feita pelas elites para consumo

popular e que os setores populares se apropriam de tal forma que

incorporam ao seu repertorio frases, ditos e personagens descritivos

de formas de ser.

São poucas as artes genuinamente populares, em

geral todas as artes requerem uma certa prática, um certo

aprendizado, uma certa dedicação que as torna excludentes, mesmo

que sejam artesanatos. Essas exclusões iniciaram ou iniciam como

gênero: quem pode fazer o quê e onde. Nem todo mundo vai ter um

forno de barro em casa, nem utensílios para pintura a óleo, nem

tempo para investir em praticar canto, escultura, fotografia, etc. A

certa altura, a arte exige um certo investimento que limita o que é

popular, no sentido de amplitude e autogestão do termo, de seu

alcance: No final do século, surgiram certas artes que efetivamente

aumentaram a popularidade autêntica de seus trabalhos: o hip hop e o

graffiti como exemplos. O hip hop exigia pouquíssimas ferramentas e

quase nenhum palco no início, mais punk do que punk, bastava o

desejo, um pouco de rua e certa, não muita, capacidade de rimar. A

popularidade não estava limitada ao tema, ao ambiente, mas que se

ampliava no “quem”; neste caso, quase qualquer pessoa. O mesmo no

graffiti: bastava comprar o spray, sair para a rua e escrever ou

pintar ou aquilo que era ambas coisas ao mesmo tempo. Mas também há

seus limites, sair para a rua com tudo o que isso implica em termos

de gênero e faixa etaria.

A selfie é genuinamente popular em todos os

aspectos, é redondamente popular: qualquer um que tiver um celular

com câmera pode fazer. A técnica, a

prática, a arte é aprendida rapidamente.

Os materiais fazem parte de um aparato

complexo, mas simples, ao mesmo tempo amplamente disponível na maior

parte do mundo, com diferentes níveis de profundidade e alcance, mas

em quase todo mundo. Apesar de tudo, os limites de gênero e idade

têm menos peso do que em outras artes. Você pode tirar a selfie

onde quer que esteja e seja quem for.

O autorretrato estava limitado, nas artes visuais,

a pessoas profissionais da arte, na

pintura, na fotografia, na escultura, etc.

A fotografia ampliou a quantidade e a

capacidade de quem poderia se auto-retratar, assim como o cinema 8mm

e o vídeo na época. Mesmo assim, as limitações técnicas do

desenvolvimento e da edição, colocarom limites nessa amplitude,

limites que o selfie parece ter explodido. Têm havido muitas

tentativas de quebrar esses limites, desde que foram inventadas as

ferramentas para criar meios de comunicação (de massa): a imprensa,

a imprensa popular, anarquista, feminista e rebelde em geral. O mesmo

no rádio e no cinema, no que diz respeito à publicidade, a

Billboard Liberation Front propôs na época que todas as grandes

superfícies publicitárias fossem para todos. A cada proposta do

capital tem havido uma resposta e recriação popular, infelizmente

devemos escrever “e vice-versa”.

É verdade que a selfie faz parte do capitalismo

da tela. Que é um subproduto da pesquisa e aplicações de

reconhecimento facial, que é mais um mecanismo de extrativismo de

dados. Certo. O que não se vê nisso é que a rebelião popular, a

tergiversação popular, a resistência popular estão sempre no

Poder (o sistema de dominação / violência que sempre tenta nos

subjugar2)

e contra o Poder, mesmo com as ferramentas

do mestre. Porque na realidade não existe

nenhuma ferramenta do mestre: O trabalho,

quem trabalha, as trabalhadoras, os trabalhadores são sempre aqueles

que fazem as ferramentas, as constroem, as elaboram. Não existem

ferramentas do mestre porque ele mal tem a capacidade de transformar

as ferramentas que os trabalhadores criam em aparatos de repressão e

destruição. Os povos tomam, alteram,

distorcem, adaptam, manipulam à sua vontade tudo o que o Poder

organiza na sua tentativa vã e permanente de subjugar os povos que

sempre escapam. Daí a necessidade permanente de Poder de criar novos

meios de comunicação, que agora incluen os formatos de aplicações

e redes sociais virtuais.

A selfie foi sequestrada pelos povos e nela os

povos falam coisas, se mostram uns aos outros, dizem “aqui estou”,

“é assim que quero que me vejam”, “isso eu quero mostrar ou

dizer sobre mim e o que me rodeia”. A selfie como imagem e como

retrato mostra aos povos como eles querem se mostrar, para quem

querem se mostrar, por suas próprias mãos e nos seus próprios

termos. E as marcas de orgulho e autoestima que isso deixa não é um

resultado desejado para a elite dona de aplicativos. Mas

está aí: o orgulho de mostrar o que somos

e como somos, mesmo quando isso é uma postura. A

selfie é também a nossa autobiografia

popular e pessoal, a nossa história em imagens, uma publicidade

autogerida de quem somos e queremos que saibam quem somos e é,

sobretudo, a construção autogestionária da nossa memória gráfica,

nossa própria galeria e museu.

Há muitas e interessantes obras, textos, sobre

imagens, selfies, autorretratos, arte popular, muitos deles

disponíveis para qualquer mecanismo de busca na internet. De todas

as possibilidades de interpretação que as selfies têm, aqui les

deixo uma proposta para ler o que fazemos na pandemia e quarentena:

nos vemos mais na tela do que pessoalmente.

Pelao Carvallo, pandemia de 3 de abril de 2021

Agradeço e

dedico a todas aquelas pessoas que me inspiraram com suas selfies,

verdadeiras e autênticas obras de arte popular. Foi escrito a meio

caminho entre a teoria da arte e a crítica anarquista das artes e

das artes populares em particular. Nesse sentido, segue o caminho que

Emma Goldman, Read, Proudhon abriram há muito tempo, e que as

pessoas e os coletivos continuam. Agradeço a inspiração e o

incentivo de tantas pessoas e especialmente de Johanna González,

Amaranta Rocío, Sebastian Kohan Esquenazi, Pamela Avellana Mella,

Negri Garcete e tantas outras pessoas queridas.

1

Comentario no Facebook a posteo “Lo de las selfies avanza, sigan

enviándome sus selfies que me sirven de inspiración y objeto de

estudio”, de Pelao Carvallo, data 31 de março de 2021 às 14h25.

https://www.facebook.com/pelao.carvallo/

2Aqui

eu explico essa ideia:

https://www.clacso.org/anarquismo-en-tiempos-de-punkdemia/