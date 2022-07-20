ALIMENTANDO LA REBELDIA
LES ESPERAMOS EL PROXIMO 20 DE AGOSTO EN VILLA FRACIA, ESTACION CENTRAL (MARIANO PUGA 845) DESDE LAS 15HRS EN ESTA JORNADA POLITIKO/KULTURAL A BENEFICIO DEL COMEDOR POPULAR LUISA TOLEDO @comedorpopular_luisatoledo ADEMAS SE HARA PARTE EL COLECTIVO MUSIKAL «LA FURIA» @lafuria.colectivomusical CON EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO DISKO
BANDAS EN VIVO:
LA FURIA – BANDA BONNOT – REYERTA – LA MAMBA NEGRA RAP – OSCURA VIDA RADIANTE – LA TROVA PUNK – NIDO DEL CUCO
DANZA: TEMPESTAD TRIBAL
TEATRO: LA LIBERTAD Y EL ESTADO
FORO: ANTICARCELARIO, SITUACION DE LXS PRESXS DE LARGA CONDENA Y PPMM
KOMIDA: PIZZAS, HAMBURGUESAS, SOPAIPAS, JUGOS Y MUCHO MAS.
ACTIVIDAD LIBRE DE HUMO, ALKOHOL Y ACTITUDES AUTORITARIAS
Fuente: Lapeste.org