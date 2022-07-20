July 20, 2022
De parte de La Peste
207 puntos de vista

ALIMENTANDO LA REBELDIA

LES ESPERAMOS EL PROXIMO 20 DE AGOSTO EN VILLA FRACIA, ESTACION CENTRAL (MARIANO PUGA 845) DESDE LAS 15HRS EN ESTA JORNADA POLITIKO/KULTURAL A BENEFICIO DEL COMEDOR POPULAR LUISA TOLEDO @comedorpopular_luisatoledo ADEMAS SE HARA PARTE EL COLECTIVO MUSIKAL «LA FURIA» @lafuria.colectivomusical CON EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO DISKO

BANDAS EN VIVO:
LA FURIA – BANDA BONNOT – REYERTA – LA MAMBA NEGRA RAP – OSCURA VIDA RADIANTE – LA TROVA PUNK – NIDO DEL CUCO

DANZA: TEMPESTAD TRIBAL
TEATRO: LA LIBERTAD Y EL ESTADO
FORO: ANTICARCELARIO, SITUACION DE LXS PRESXS DE LARGA CONDENA Y PPMM
KOMIDA: PIZZAS, HAMBURGUESAS, SOPAIPAS, JUGOS Y MUCHO MAS.

ACTIVIDAD LIBRE DE HUMO, ALKOHOL Y ACTITUDES AUTORITARIAS



Fuente: Lapeste.org

1 abril, 2021 por Publicación Abierta Indymedia flyer contra campaña 2021 territorio perú agitación contra campaña politica territorio perú Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicación Abierta Indymedia. ¿Querés salir? Buscar: Entradas recientes Campaña de agitación social y antisocial contra las elecciones 2021 en el territorio dominado por el estado peruano PANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Semana 22/03 a 28/03 – Temas desde las radios populares JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI Entrevista a Emanuel Jurado: “Hay que entender a la Economía Social y Solidaria como una transición hacia otro modelo productivo, otro modelo económico” Comentarios recientes Ruth Vilches Torrejón en LA DESCOLONIZACION DE LA DEMOCRACIA Por Rafael Bautista S. Publicación Abierta Indymedia en Pal debate: ¿Nazismo y Fascismo son lo mismo?, ¿Son de derecha o izquierda o ninguno? Marcos Tapia en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. isaac en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Fredy Escobar Vega en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Archivos abril 2021 marzo 2021 febrero 2021 enero 2021 diciembre 2020 noviembre 2020 octubre 2020 septiembre 2020 agosto 2020 julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 agosto 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 enero 2018 octubre 2017 Categorías Alto Valle Ambiente Audio y radio Ciudad de Buenos Aires Conurbano Córdoba Culturas Derechos Humanos Discusiones Economía Política Foto Géneros Internacionales La Plata Mar del Plata Medios y comunicación Nacionales Pueblos Originarios Regionales Rosario Santiago del Estero Sin categoría Soporte Temáticas Trabajadoras/es Video Meta Administrador del sitio Desconectar RSS de las entradas RSS de los comentarios WordPress.org Santiago: Jornada en memoria de Luisa Toledo – 28 marzo Comunicado Familia Vergara Toledo por el fallecimiento de Luisa Toledo, luchadora chilena Santiago: Palabras del compañero Francisco Solar a un año de la partida de Luisa Toledo Santiago: actividad conmemorativa por Luisa Toledo – 6 julio Default ThumbnailLas SDF acusan a Turquía de seguir alimentando el conflicto en Siria con nuevas amenazas de ataque Los aumentos que vienen en junio seguirán alimentando la inflación LUISA TOLEDO, en ti saludamos a todas las mujeres trabajadoras y luchadoras Comunicado conjunto de presxs subversivxs y anarquistas por la compañera Luisa Toledo Sepúlveda Crónica: El funeral de Luisa Toledo (2021) Palabras de Francisco Solar a un año de la partida de Luisa Toledo Palabras de Juan Aliste en memoria de Luisa Toledo