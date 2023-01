–

鈥淗ablamos de una nueva guerra, una nueva guerra de partisanos. Sin frente ni uniforme, sin ej茅rcito ni batalla decisiva. Una guerra en la que los focos se despliegan lejos de los flujos mercantiles, aunque est茅n conectados a ellos. Hablamos de una guerra totalmente latente. Que tiene el tiempo. De una guerra de posici贸n. Que se est谩 librando donde estamos. En nombre de nadie. En nombre de nuestra propia existencia, que no tiene nombre鈥 (驴C贸mo hacer? Tiqqun)

Sobre la acci贸n

Durante una tranquila y bohemia tarde de viernes en el Ex Pedag贸gico, mientras la masa ciudadana/estudiantil vive su aletargada y alienada diversi贸n juvenil, se desarroll贸 una acci贸n directa violenta. Esta acci贸n se enmarca dentro del llamado 鈥淣oviembre Negro鈥, en donde se convoca informalmente a conmemorar la vida y muerte del compa帽ero Kevin Garrido a trav茅s del ataque violento, difuso y multiforme. La acci贸n comienza con nuestra salida por el frontis de la universidad para proceder a cortar el tr谩nsito vehicular de la zona. Dispusimos de una barricada de neum谩ticos y desechos que encendimos al momento de interceptar un bus del transporte p煤blico. Nuestra intenci贸n era cruzar el bus de forma horizontal a la calle para as铆 poder cortar todo tipo de tr谩nsito, sin embargo el chofer del veh铆culo bloque贸 la conducci贸n de este, por lo que procedimos a incendiarlo en el lugar de su intercepci贸n con l铆quidos acelerantes. Sin tener la intenci贸n de da帽ar a la masa ciudadana, nos increparon y repudiaron constantemente por dicha acci贸n. No nos import贸 y respondimos verbalmente a sus insultos desesperados y estuvimos atentxs a cualquier embestida que pudiera emerger de cualquier individux-ciudadanx-polic铆a con ansias de hero铆smo civil, nos cagamos en aquellas personas que al ver compa帽erxs armadxs osan a insultarlxs crey茅ndose -imb茅cilmente- intocables poniendo voluntariamente su integridad f铆sica en riesgo ante nosotrxs. Posterior a este accidentado momento, ingresamos al campus para esperar el despliegue polic铆aco y recibirlo con toda nuestras fuerzas: estruendosos disparos y una lluvia de bombas molotov alcanzaron los cuerpos del piquete de esbirrxs que ingenuamente se parapet贸 en la esquina de la calle Juan G贸mez Millas mientras los carros blindados cruzaban la calle. Claramente no esperaban que nuestros medios de ataque pusieran en riesgo sus miserables vidas, lo cual dej贸 en el piso a un par de polic铆as (al parecer, heridxs por los disparos) y provoc贸 una respuesta casi inmediata: nos dispararon con sus armas de servicio y gasearon toda la zona de la reja del frontis. Despu茅s de este contraataque, utilizamos y descargamos todo nuestro material y desaparecimos fugazmente del lugar.

Motivaciones

Esta acci贸n -como mencionamos anteriormente- se enmarca dentro de la campa帽a internacional por un Noviembre Negro en memoria del salvaje iconoclasta Kevin Garrido a 4 a帽os de su asesinato en la c谩rcel empresa Santiago 1. Asimismo, es un golpe a los engranajes del capital que someten toda forma de vida a un letargo de normalidad/pasividad propio de un periodo contrainsurgente catalizado por los mecanismos democr谩ticos de un gobierno socialdem贸crata que ha instaurado un ambiente de postransici贸n.

Aborrecemos esta realidad y no tenemos esperanzas en reformarla, ya sea por fines democr谩ticos o 鈥渞evolucionarios鈥, por eso la atacamos. Adem谩s, la esperanza (incluso la 鈥渆speranza de la revoluci贸n鈥) es s贸lo eso: esperar. Nosotrxs no esperamos. Nosotrxs atacamos鈥︹渃uando la esperanza muere, comienza la acci贸n鈥 (M谩s all谩 de la esperanza, Derrick Jensen). Que esperen aquellxs que a煤n crean en la redenci贸n social y humana mientras sus bases sociales se camuflan seg煤n lo que dicte el gobierno de turno. Nosotrxs dejamos de creer. Ni siquiera creemos en la Revoluci贸n social que lxs profetas de la anarqu铆a ocupan para adornar sus balbuceantes lenguas y proyectar una falsa imagen sobre la deprimente realidad de este mundo. Nosotrxs lo negamos. 鈥淟a idea de 鈥減rogreso鈥 es central al paradigma occidental moderno en el que predomina la presunci贸n de que el mundo entero se mueve hacia un futuro cada vez mejor. La idea de la inevitabilidad o posibilidad de un futuro libertario mundial surge de esa creencia鈥 (Desierto, an贸nimx). Dejamos las f谩bulas te贸ricas para el ocio masturbatorio de lxs acad茅micxs. No formamos parte de ninguna tradici贸n revolucionaria que nos dicte e imponga nuestro quehacer pr谩ctico. Nuestra acci贸n es Placer por la destrucci贸n. Nuestra anarqu铆a la vivimos hoy y no en un ma帽ana 鈥渞evolucionario鈥.

Quiz谩s un bus incendiado, unas cuantas molotov y un par de balas no acabe con el dominio. Sin embargo, preferimos aportar decididamente a su destrucci贸n sin mediar consecuencias. Nuestra libertad se encuentra en el ataque, porque s贸lo cuando nos desatamos las cadenas de la Moral y la servidumbre del capital y decidimos pasar a la acci贸n, es cuando conquistamos esa libertad de la que tanto parlotean los viejos y empolvados libros de filosof铆a.

La solidaridad no puede ser solamente palabra escrita. Irremediablemente, debe ser un ataque incesante

Nuestro ataque se hermana y abraza la convicci贸n antiautoritaria de todxs lxs presxs a lo largo y ancho de un mundo. El dominio quiere extender sus tenazas de formas cada vez m谩s sofisticadas y minuciosas, pero nuestros deseos de destrucci贸n son m谩s fuertes. Por esto, saludamos al compa帽ero de praxis an谩rquica Alfredo Cospito, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 20 de octubre de 2022 en contra del r茅gimen de aislamiento y tortura 41 bis. Reconocemos y abrazamos a Alfredo como unx de lxs nuestrxs. Su irreductibilidad y convicci贸n an谩rquica que ha llevado hasta las 煤ltimas consecuencias ha provocado su aislamiento como respuesta vengativa por parte del Estado italiano, el cual ingenuamente piensa que con estos mecanismos podr谩 aplacar y oprimir los deseos sediciosos de un compa帽ero que ha llevado el grito insurrecto de la guerra social/antisocial incluso estando dentro de los muros del poder. Este ataque es un abrazo de aliento para Alfredo y todxs quienes se hermanan con su guerra al poner sus cuerpos y mentes como arma de combate contra el aislamiento y tortura penitenciaria (Juan Sorroche, Ivan Alocco, Anna Beniamino y todxs lxs prisionerxs e individualidades que solidarizan con Alfredo mediante la acci贸n). Esperamos que estas palabras viajen a sus latitudes y rompan los muros de hormig贸n que mantienen sus cuerpos encerrados.

Tambi茅n, saludamos a todxs lxs individualidades y grupos de acci贸n que han atacado diversos objetivos del Estado/Capital y toda forma de dominio durante el 煤ltimo tiempo: Nuevas Subversiones An谩rquicas 鈥 C茅lula Alex N煤帽ez, Federaci贸n Anarquista Informal (Atentado a Oxiquim S.A.), Fracci贸n Auton贸mica Cristi谩n Valdebenito 鈥 Nueva Subversi贸n (Atentado a Sercor S.A. del Grupo Angelini), C茅lula Insurreccional por el Maipo 鈥 Nueva Subversi贸n (Atentado incendiario a Empresas Baeza por su responsabilidad en la devastaci贸n del R铆o Maipo), Grupo Antiespecista Emilia Bau 鈥 Nueva Subversi贸n (Atentado incendiario contra medialuna en Renca), Grupo de Acci贸n 6 de julio 鈥 Nueva Subversi贸n (Atentado explosivo contra Empresa Besalco S.A.), Grupo de Respuesta Animal (Atentado incendiario contra el Club de Huasos y Rodeo Gil Letelier), C茅lula Insurreccional 2 de noviembre (Atentado explosivo contra el C铆rculo de Funcionarios de Gendarmer铆a en Retiro), Negra Venganza. N煤cleos de Melipulli Jos茅 Huenante (Atentado explosivo contra Comisar铆a de Carabineros de Fuerzas Especiales), C茅lulas Revolucionarias Mauricio Morales (Atentado explosivo contra empresa Fullclean Security). Tambi茅n saludamos afectuosamente a todxs lxs individualidades que con porf铆a y decisi贸n siguen ocupando como trinchera de ataque los establecimientos educativos dentro de territorio chileno, ya sea en liceos o universidades: Internado Nacional Barros Arana, Instituto Nacional, Manuel Barros Borgo帽o, Liceo Confederaci贸n Suiza, Liceo de Aplicaci贸n, Universidad de Santiago de Chile, UMCE (Ex Pedag贸gico), Universidad de Chile (Campus Juan G贸mez Millas), Universidad de Concepci贸n, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre tantas trincheras de ataque que han desestabilizado el normal funcionamiento mercantil de la podrida sociedad chilena. Este es un resumido y c贸mplice recuento de las acciones contra el dominio que han roto las barreras medi谩ticas de comunicaci贸n durante el a帽o 2022 dentro de territorio dominado por el Estado chileno. Tambi茅n es un recordatorio para aquellxs que creen que el terror negro y la propaganda por el hecho ha cesado: esto es s贸lo el comienzo.

Saludamos y abrazamos tambi茅n a lxs compa帽erxs prisionerxs acusadxs del atentado contra la empresa de muerte animal Susaron. La noticia del encarcelamiento de lxs compa帽erxs fue un balde de agua fr铆a para nosotrxs, ya que nuestra acci贸n se llev贸 a cabo el mismo d铆a de sus detenciones. Sin embargo, desplegamos nuestro ataque con la fuerza de la rabia que nos propici贸 esta noticia. Este es un saludo de aliento y lleno de humo negro para ustedes compa帽erxs. La guerra antiespecista contra el antropocentrismo civilizado avanza hacia la destrucci贸n de todas las jaulas que mantienen cautivxs a nuestrxs hermanxs animales humanxs y no humanxs.

Por 煤ltimo, saludamos a todxs lxs compa帽erxs antiautoritarixs cautivxs dentro de las inmundas c谩rceles a lo largo de todos los territorios coartados por el dominio: M贸nica Caballero, Francisco Solar, Juan Flores, Maw眉hnko, Tom谩s, Gabriel Pombo Da Silva, Thanos Xatziagkelou, Juan Aliste, Toby Shone, Felipe R铆os, Marcelo Villarroel, Claudio Lavazza, Giannis Michailidis, Nicola Gai, Pola Roupa, Erick King, Dayvid Ceccarelli, Nikos Maziotis, Davide Delogu, lxs compa帽erxs vinculadxs a Negra Venganza (recientemente encarceladxs por el estruendo a lxs miserables carcelerxs en diciembre de 2021鈥 隆abrazos c贸mplices de libertad!) y, en especial, al compa帽ero Joaqu铆n Garc铆a Chancks; compa帽ero de acci贸n de Kevin, abrazamos tu indomable existir durante este noviembre negro. Dejamos unas palabras del compa帽ero Joaqu铆n en memoria de Kevin, palabras que motivaron nuestro ind贸cil comportamiento ante los in煤tiles ara帽azos de la masa ciudadana-polic铆aca:

鈥Recuerdo una acci贸n hace ya muchos a帽os; un mar de ciudadanos arremete contra nosotros en una barricada, somos pocos鈥 驴Alternativas? Replegarse y abandonar la acci贸n o enfrentarlos con molotovs y forzarlos a huir, decidimos tomar la primera opci贸n, con la oposici贸n de, adivinen qui茅n鈥 as铆 es, Kevin, quien pretend铆a defender ese espacio con u帽as y dientes, recuerdo su indignaci贸n y nuestra -m铆- posterior verg眉enza; tal vez la l贸gica nos dec铆a que actuamos bien, un enfrentamiento en esas condiciones hubiese sido a todas luces desfavorable, pero una idea nos rumi贸 la mente todo ese d铆a, un sabor amargo no nos dejaba tranquilos, est谩bamos libres e intactos, pero hab铆amos perdido esa batalla鈥 驴Qu茅 quer铆a decir esto? Que, nosotros que quer铆amos atacar y romper con la normalidad, hab铆amos sido absorbidos por nuestra enemiga. (鈥) En esa oportunidad escondimos nuestros miedos bajo la m谩scara de la Raz贸n, la realidad nos impidi贸 so帽ar, nos llev贸 a la inacci贸n; tal vez haber intentado enfrentarlos no supon铆a tanto riesgo como pens谩bamos, tal vez dividiendo a esa horrible bestia que es la masa, hubi茅semos obtenido la victoria, peque帽a y parcial, pero decisiva para nuestra confianza e important铆sima como proceso individual, inclusive si, desde el principio hubi茅semos estado en lo correcto, la pasividad de quien no se enfrenta a quien se interpone entre 茅l y su acci贸n o inclusive pone en riesgo su libertad est谩 muy lejos de responder a un pensamiento racional o l贸gico, 驴Qu茅 tan posible es razonar con el guardi谩n de un amo cualquiera? Existe en cada impulso heroico de aquellos ciudadanos abnegados la inconsciente noci贸n de que ellos no sufrir谩n ninguna consecuencia -as铆 es muy f谩cil ser s煤per h茅roe-, que la acci贸n cesar谩 ante su irrupci贸n, que al no ser un objetivo primordial no correr谩n riesgo alguno鈥βacudamos esta idea de sus mentes! Una moral y valorizaci贸n distintas solo rozan tangencialmente este punto; no hay dignidad alguna en poner la otra mejilla.鈥 (Diciembre 2018, a un mes de la muerte de Kevin)

A expandir, multiplicar y difundir el ataque insurrecto por la liberaci贸n total; humana, animal y de la tierra. A armar y apostar por el avance cualitativo de nuestras fuerzas. A fortalecer los gestos de solidaridad internacional por el fin del r茅gimen de aislamiento 41 bis. Que la nueva guerrilla urbana anarquista golpee los asquerosos rostros del poder y que vuelva cenizas todo vestigio de este mundo autoritario. Por la negaci贸n violenta e incesante contra todo lo existente y de quienes sostienen un mundo que cae hecho trizas al son del progreso. Por la anarqu铆a salvaje y antisocial avanzamos hacia el abismo del enfrentamiento.

鈥溌o entregaremos ni un minuto de nuestra vida con la esperanza de que la multitud de repente se d茅 cuenta y se despierte! Si lxs oprimidxs no est谩n listxs para levantar el hacha es un problema de los oprimidxs鈥 (Federaci贸n Anarquista Internacional/Frente Revolucionario Internacional)

Viva la Internacional Negra. Estamos en todos los rincones.

隆Kevin Garrido presente! Tus flemosos escupitajos son los estruendos del hoy.

Abajo las jaulas de la sociedad civilizada.

Salud, anarqu铆a, nihilismo y libertad.

PD: Reivindicamos con meses de posterioridad este ataque para poder recordarlo con el aroma del paso del tiempo y dar inicio a un nuevo a帽o de subversi贸n y explosiones. Revisar nuestro recorrido m谩s reciente es parte de tejer nuestros hilos negros de negaci贸n hacia este mundo.

Algunxs incendiarixs.

