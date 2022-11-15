November 15, 2022
De parte de La Peste
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«SEGUIMOS GESTIONANDO FONDOS PARA EL 1ER FESTIVAL DE CINE Y FERIA ANARQUISTA EN LA REGIÓN $HILENA A REALIZARSE EL 7 Y 8 DE ENERO DE 2023, LXS INVITAMOS A ESTA ACTIVIDAD PRO FONDOS DONDE TENDREMOS MUSICA, DANZA, PROYECCIONES, PRESENTACION DE PUBLICACIONES E INFORMACION SOBRE PRESXS SUBVERSIVOS Y ANARQUISTAS, HABRA BEBESTIBLES Y COMESTIBLES A LA VENTA, FERIAS LIBERTARIAS, LLEVE LA SUYA (NO COMIDA), POR UN APORTE SOLIDARIO DE $2000, QUEDAN CORDIALMENTE TODXS INVITADXS



Fuente: Lapeste.org

Convocatoria a 1er Festival internacional de cine y feria anarquista – enero 2023 1 abril, 2021 por Publicación Abierta Indymedia flyer contra campaña 2021 territorio perú agitación contra campaña politica territorio perú Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicación Abierta Indymedia. ¿Querés salir? Buscar: Entradas recientes Campaña de agitación social y antisocial contra las elecciones 2021 en el territorio dominado por el estado peruano PANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Semana 22/03 a 28/03 – Temas desde las radios populares JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI Entrevista a Emanuel Jurado: “Hay que entender a la Economía Social y Solidaria como una transición hacia otro modelo productivo, otro modelo económico” Comentarios recientes Ruth Vilches Torrejón en LA DESCOLONIZACION DE LA DEMOCRACIA Por Rafael Bautista S. Publicación Abierta Indymedia en Pal debate: ¿Nazismo y Fascismo son lo mismo?, ¿Son de derecha o izquierda o ninguno? Marcos Tapia en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. isaac en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Fredy Escobar Vega en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Archivos abril 2021 marzo 2021 febrero 2021 enero 2021 diciembre 2020 noviembre 2020 octubre 2020 septiembre 2020 agosto 2020 julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 agosto 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 enero 2018 octubre 2017 Categorías Alto Valle Ambiente Audio y radio Ciudad de Buenos Aires Conurbano Córdoba Culturas Derechos Humanos Discusiones Economía Política Foto Géneros Internacionales La Plata Mar del Plata Medios y comunicación Nacionales Pueblos Originarios Regionales Rosario Santiago del Estero Sin categoría Soporte Temáticas Trabajadoras/es Video Meta Administrador del sitio Desconectar RSS de las entradas RSS de los comentarios WordPress.org Brasil: 9° Festival del Cine Anarquista y Punk de São Paulo; 1°-6 diciembre; vía Internet Santiago de Chile: 3er Congreso Anarquista Pro Federativa – 13 Diciembre Ciclo de proyecciones: Cine y Territorio Default ThumbnailSantiago: Soy el Brujo. Actividad en memoria del compañero anarquista Santiago Maldonado – 31 julio Default ThumbnailLa danza y la música kurda como expresiones culturales de resistencia identitaria El mercado marca la diferencia entre danza, teatro y música Santiago: ciclo de cine anarquista – 28 noviembre, 5, 11 y 18 diciembre Comenzó la 19° edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos [FICDH] Se viene el 10° Festival Internacional de Cine Político del 14 al 20 de octubre Default ThumbnailSantiago: ¿Qué es la Asamblea general anarquista? resumen de pacto asociativo pro-federativo