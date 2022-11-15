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«SEGUIMOS GESTIONANDO FONDOS PARA EL 1ER FESTIVAL DE CINE Y FERIA ANARQUISTA EN LA REGIÓN $HILENA A REALIZARSE EL 7 Y 8 DE ENERO DE 2023, LXS INVITAMOS A ESTA ACTIVIDAD PRO FONDOS DONDE TENDREMOS MUSICA, DANZA, PROYECCIONES, PRESENTACION DE PUBLICACIONES E INFORMACION SOBRE PRESXS SUBVERSIVOS Y ANARQUISTAS, HABRA BEBESTIBLES Y COMESTIBLES A LA VENTA, FERIAS LIBERTARIAS, LLEVE LA SUYA (NO COMIDA), POR UN APORTE SOLIDARIO DE $2000, QUEDAN CORDIALMENTE TODXS INVITADXS
Fuente: Lapeste.org