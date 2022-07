–

El pr贸ximo lunes se cumplen 5 a帽os de la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Familiares, amigos y organismos de DDHH convocan a concentrar en Plaza de Mayo. Desde las 17hs, participar谩n distintas bandas musicales: Las Manos de Filippi, Malena D鈥橝lessio en Bandada, La Delio Valdez y La Chilinga. A las 18hs, ser谩 el acto central. 驴Cu谩les fueron las irregularidades del operativo de Gendarmer铆a aquel 1掳 de agosto de 2017 en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut? 驴Qu茅 ocult贸 el poder judicial? El testimonio de una integrante de Gendarmer铆a que cambia el rumbo de la causa.

Las siguientes placas fueron presentadas por la familia de Santiago a trav茅s de sus redes oficiales. Las mismas dan cuenta de la impunidad que rodea la desaparici贸n y muerte de Maldonado.

En 2017, el joven estuvo 78 d铆as desaparecido. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el R铆o Chubut, 400 metros r铆o arriba de donde fue visto por 煤ltima vez.

Entre los responsables pol铆ticos, la familia se帽ala al ex presidente Mauricio Macri, a Patricia Bullrich (ex Ministra de Seguridad de la Naci贸n), a Pablo Noceti (ex jefe de gabinete de la Bullrich) y a Claudio Avruj (ex secretario de Derechos Humanos), entre otros. En t茅rminos judiciales, al juez Guido Otranto, a la Fiscal Silvina 脕vila y al juez Gustavo Lleral.

Las irregularidades del operativo de Gendarmer铆a

驴Qu茅 cosas ocult贸 la justicia?

Los detalles aportados por una testigo

Convocatoria para el pr贸ximo lunes