Santiago, sin olvido, sin perd贸n y sin reconciliaci贸n.

Hace 4 a帽os del asesinato de SANTIAGO MALDONADO. Cuatro a帽os no s贸lo de impunidad, tambi茅n de silencio estatal, de obstaculizaciones judiciales, y para completar la degradaci贸n moral la que fuera ministra, macrista de seguridad, Patricia Bullrich que se auto grab贸 un video en el lugar preciso d贸nde fue detenido por la gendarmer铆a, Santiago Maldonado. Aquella nueva desaparici贸n forzada de persona en un gobierno 鈥渄emocr谩tico鈥, pone de relieve la naturaleza del Estado que sigue admitiendo la perpetraci贸n de cr铆menes de lesa humanidad cometidos por el conjunto de las fuerzas represivas, que finalmente plantaron el cuerpo de Santiago en un recodo del r铆o, 78 d铆as despu茅s de su detenci贸n por parte de la Gendarmer铆a.

4 a帽os de ruindad sostenida por todos los partidos pol铆ticos y tambi茅n por organismos de derechos humanos que miraron para otro lado donde no se encontraran con la mirada de un anarquista que se fue a ejercer la solidaridad con una comunidad mapuche defendiendo su territorio.

Qu茅 tremendamente perversa situaci贸n, la Corte Suprema pensando, hace 4 a帽os que piensa鈥. Un ser abyecto como Bullrich provocando, los pol铆ticos jugando a la escondite, y el gobierno callado, siempre callado cuando se trata de pueblos originarios, o de temas que no hablen de sus auto programas y de su auto publicidad.

Aunque el panorama sea tan ruin, que no nos envilezca la memoria, el presente, y los sue帽os, esos por los que no perdonamos, no olvidamos ni nos reconciliamos.

Sindicato 脷nico de Trabajadores SOLIDARIDAD OBRERA

Casapueblos (Madrid 鈥 Espa帽a)