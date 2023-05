–

SANTIAGO, $HILE: REIVINDICACI脫N DE SALIDA INCENDIARIA POR EL D脥A DEL PACO EN LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO Y LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A UN MAYO NEGRO.

El jueves 27 de abril como afinidades irrumpimos en el normal funcionamiento de la ciudadan铆a universitaria de la UAHC para celebrar el d铆a del paco de la forma que m谩s nos gusta: con violencia callejera. Dispusimos de una barricada de escombros para interrumpir el tr谩nsito de Condell y as铆 invocar a lxs bastardxs para combatirlos con bombas molotov. Mientras esper谩bamos, incendiamos el poste de electricidad de una c谩mara de vigilancia que se encuentra en Obispo Salas con Condell. En este contexto, la respuesta de lxs ratis no se hizo esperar; cascos, escopetas, chalecos antibala y un escudo se parapetaron t铆midamente a las afueras de su port贸n para intimidar y provocar nuestro accionar. Para su desgracia, no mordimos el anzuelo y esperamos la arremetida policial para poder combatir de una forma m谩s 贸ptima, esto no como una muestra de cobard铆a ante lxs ratis (siempre fuimos de frente hacia ellxs, incluso lxs provocamos con un par de molotovs al suelo y piedrazos), sino que sabiendo que si les atac谩bamos directamente se iba a desatar una arremetida de disparos y el p谩nico podr铆a haber provocado un accidente peor dada la multitud de gente que se encontraba en la calle.

En este contexto, la espera por la arremetida policial se hizo esperar casi dos horas, lo cual exacerb贸 los 谩nimos de varixs de nosotrxs. Durante esta espera, un ciudadano-polic铆a nos amenaz贸 de forma est煤pida e ingenua con la intenci贸n de golpearnos. Se form贸 una breve pelea que termin贸 con su preciado autom贸vil fuera de servicio gracias a una molotov que incendi贸 el asiento de piloto de este. No nos acompleja atentar contra los bienes materiales de quienes intenten hacer de polic铆a sin portar un uniforme; lo tienen m谩s que merecido.

Al pasar estas dos horas de larga y tediosa espera, el guanaco situado en Condell con Providencia comienza a avanzar mientras desde Rancagua con Condell tambi茅n avanza otro guanaco, intentado hacer una estrategia de 鈥渆ncerrona鈥. Es en este momento en donde lanzamos un par de molotovs, lo cual desencaden贸 el avance de lxs ratis cubri茅ndose con el guanaco para proceder a ejecutar alrededor de 9 disparos, los cuales dejaron a una persona de dicha universidad herida en su cr谩neo.

Posterior a esta ofensiva, continuamos el enfrentamiento con bombas molotov dentro de las inmediaciones de la universidad. Es en ese momento en donde a una estudiante el guanaco le lanz贸 el agua directo a su cara.

Fuera de cualquier victimismo in煤til, sabemos que ante nuestra incendiaria provocaci贸n har谩n hasta lo imposible por vernos presxs/muertxs; somos orgullosamente enemigxs del poder y somos consecuentes de aquello, nuestras vidas se encuentran siempre abiertas a la posibilidad de la c谩rcel o la muerte. Adem谩s, tambi茅n sabemos que estos sucesos ocurren de esta forma debido a que el preciado gobierno de lxs burgueses progresistas les ha entregado garant铆a ilimitada a sus fuerzas de orden, todo esto bajo la ret贸rica neofascista de la 鈥渟eguridad ciudadana鈥. La ley de gatillo f谩cil no hace m谩s que evidenciar la crisis pol铆tica del progresismo y la uni贸n irrestricta de la totalidad de la clase pol铆tica. El sector progresista no ha podido reprimir la subversi贸n bajo los mecanismos contrainsurgentes de la socialdemocracia (recuperaci贸n, democratizaci贸n, politiqueo de bases, etc.) y ha cedido terreno ante la ret贸rica del populismo punitivo, lo cual les deja s贸lo una opci贸n para salvaguardar su reputaci贸n: autoperpetuarse a punta de pistola.

Cabe destacar que, adem谩s, durante este d铆a ocurrieron enfrentamientos simult谩neos en el Liceo Barros Borgo帽o (con un compa atropelladx por el zorrillo), el Liceo 1 (con varixs detenidxs), INBA, Liceo de Aplicaci贸n, el ex Pedag贸gico (en donde los pacos arremetieron entrando a la universidad), entre otros establecimientos que adem谩s fueron ocupados tras los disturbios.

En torno a todo lo sucedido durante ese d铆a, cabe reflexionar sobre los medios de ataque que ocupamos ante la amenaza armada de la polic铆a bajo el contexto del gatillo f谩cil. Sabemos que la polic铆a siempre que ha podido nos ha disparado a destajo, sin embargo, esto no se puede quedar s贸lo en un c谩ntico inconsecuente que dice 鈥渢odas las balas se van a devolver鈥 mientras se sigue de brazos cruzados. Es nuestra la certeza de que esas balas no se devuelven solas y que cuando menos se lo esperan las devolvemos con fiereza y que en esos momentos exhiben toda su cobard铆a al vernos armadxs鈥 Si, esto tambi茅n es una amenaza.

Es momento de estudiar nuevos medios, nuevos objetivos, cualificar el ataque, golpear cada vez m谩s fuerte y ser impredecibles e invisibles a los ojos del poder. De forma autocr铆tica pensamos que si hemos de realizar salidas incendiarias no podemos solamente armarnos con bombas molotov, pintura o piedras. Es necesario que nuestra ofensiva ponga en riesgo sus miserables vidas y sientan el sabor de la sangre en sus bocas. Basta de levantar pancartas esperando que nos dejen de disparar y matar y tomemos las armas por nuestras manos no s贸lo en las periferias de la ciudad, sino que tambi茅n hag谩moslo en el coraz贸n de la metr贸polis; sin dirigencias, sin plataformas, sin vanguardias, sin l铆deres, informalmente y entre individualidades afines para desatar la guerra an谩rquica contra todo lo existente.

Por estas razones y m谩s, hacemos el llamado a multiplicar las acciones de guerrilla urbana an谩rquica a lo largo de todo el globo haciendo un Llamamiento Internacionalista a un MAYO NEGRO en memoria del compa帽ero Mauricio Morales y en solidaridad con M贸nica Caballero y Francisco Solar ad portas del comienzo de su juicio oral este 19 de mayo. Les dejamos estas palabras para que se esparzan alrededor de todos los hilos negros del mundo, dedicadas a quienes tengan o铆dos para escucharlas, mente para reflexionar y coraz贸n para pasar a la acci贸n y estallar en rebeld铆a.

隆SOLIDARIDAD Y COMPLICIDAD ARMADA CON M脫NICA, FRANCISCO, MAWUNKO, TOM脕S, LXS COMPAS DEL CASO SUSARON Y CASO GENDARMER脥A!

隆A DESATAR LA VENGANZA ESTE 1 DE MAYO POR FRANCISCA SANDOVAL CONTRA LXS TRAFICANTES-POLIC脥AS DE ESTACI脫N CENTRAL!

隆SOLIDARIDAD AN脕RQUICA CON EL INFATIGABLE COMPA脩ERO ALFREDO COSPITO!

隆A DESATAR LA NUEVA GUERRILLA URBANA ANARQUISTA CONTRA TODO LO EXISTENTE!

隆POR UN MAYO NEGRO LLENO DE EXPLOSIONES Y SOLIDARIDAD!

隆VIVA LA INTERNACIONAL NEGRA!

Recibido el 30 de abril del 2023

