El d铆a jueves 27 de abril se realizaron multitudinarias manifestaciones de violencia callejera en liceos emblem谩ticos de Santiago, convocadxs por la disrupci贸n del 芦D铆a del Carabinero (Paco)禄, instituci贸n cargada de un historial de corrupci贸n, torturas, mutilaciones, desapariciones y asesinatos, cumpliendo un rol fundamental en ser el brazo armado del Estado. Refrescando la memoria, daremos con que 芦(鈥)durante las d茅cadas de los 30 y 40 fue cambiando la forma en que se reprim铆an las manifestaciones, cada vez menos el ej茅rcito se hizo cargo de esta tarea y cada vez m谩s los pacos asumieron ese rol. Durante la d茅cada del 30 se comienza a usar las bombas lacrim贸genas y el a帽o 1936 se funda el Grupo M贸vil, grupo especializado de los pacos para reprimir protestas (luego llamados FFEE y actual COP). En la d茅cada del 40 ya los pacos eran los protagonistas en cada protesta, realizando la matanza de la Plaza Bulnes en 1946, en la que asesinaron 6 personas, y la huelga de autobuseros de 1947 en la que asesinaron a 4 personas禄 (La Rebeli贸n del Matico, 2023)

En la actualidad, en lo que cuenta cada jornada de manifestaci贸n y violencia callejera, lxs estudiantes secundarixs son respondidos por COP con la brutalidad que se caracteriza en el uso de piquetes, carros lanza gases(zorrillo) y lanza aguas(guanaco), habiendo heridxs y detenidxs. En este d铆a detuvieron a tres estudiantes del Liceo 1 y en el Liceo Barros Borgo帽o un estudiante sufri贸 el atropello por parte de un zorrillo, quedando con contusiones leves. Ante la situaci贸n de atropello, el Colectivo Matico y 脕crata transmiti贸 el siguiente comunicado del cual difundimos un extracto:

芦Respecto a nuestrx compa帽erx atropelladx por parte de la polic铆a, la represi贸n dentro de los liceos, el uso criminal de armas contra el estudiante y las movilizaciones estudiantiles vigentes en la actualidad: Venganza como 煤nica opci贸n. Los sucesos ocurridos El d铆a 27 de abril a eso de las 10:30 un grupo entre 25 a 30 compa帽erxs movilizadxs cortaron las calles de San Diego en un a帽o m谩s en contra de la instituci贸n bastarda de los pacos. Todo se manten铆a normal, hasta la aparici贸n de los 贸rganos represores y el uso de sus m茅todos disuasivos, en donde todxs como comunidad y estudiantado sufrimos los efectos de los gases y la represi贸n a flor de piel. Cabe decir que la represi贸n de la polic铆a en todo momento fue brutal y con el objetivo de causar el mayor da帽o posible al estudiantado, llegando al punto de atropellar y poner en riesgo la vida de uno de nuestrxs compa帽erxs, apuntando el chorro del guanako directo al cuerpo y gaseando las caras de los compa帽eros a vista de todxs. Respecto a nuestrx compa帽erx atropellado por el zorrillo Ayer sufrimos el grave atropello intencional por parte del zorillo J-014 a un/x compa帽erx que en ese momento se encontraba en la calle, lanz谩ndolo cerca de un metro y medio hacia la vereda en direcci贸n al liceo y a su vez lanz谩ndole gas directo al cuerpo mientras el compita se encontraba aturdido y en huida. Como colectivo y estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgo帽o criticamos tajantemente el acto cometido por los pacos ya que el motivo de este atropello no era otro m谩s que causar heridas graves, contusiones o ensa帽arse con nuestrx compita. Por esto mismo, el llamado urgente es a tomar medidas concretas y de peso ante esta situaci贸n, la cual pod铆a dejarnos con un compa帽ero o compa帽era muertx y en gravedad. Hacemos un llamado a tomar venganza con nuestras manos y un aviso de que este acto ocurrido no quedar谩 en impunidad. Como estudiantes, colectivo y comunidad rechazamos y repudiamos el actuar de los pacos y a su instituci贸n completa historicamente represiva y asesina. Actualmente el/la compa帽erx se encuentra con heridas y moretones menores que siguen causando dolor al tacto o movimiento. A煤n as铆, si la reacci贸n de nuestrx compa no habr铆a evasiva y r谩pida habr铆a sufrido un atropello con consecuencias graves o afectando totalmente a nuestro compa帽ero, ya que el zorillo se dirig铆a a velocidades e intenciones de matar.禄

Y c贸mo si no bastara con la represi贸n policial , hay que dar cuenta de la sistematicidad de la represi贸n contra estudiantes dentro de los mismos liceos, como se comenta desde la Red Antirepresi贸n quienes detallan que en el Instituto Nacional hubo citaciones por acusaciones falsas de un docente con antecedentes de violencia, en el L1 amenazas de toma de medidas contra lxs estudiantes detenidxs y en el Inba una aclaratoria de rector铆a de que no cesaran en la 芦presi贸n de inspectores a estudiantes禄.

Se le铆an rayados, lienzos y panfletos: 芦Porque falta mucho x cambiar. Isaurinxs a la calle a luchar禄, 芦Feliz dia paco ctm. No celebramos bastardos禄, 芦L4 a la lucha. 驴Quienes somos? Somos bases del liceo 4 quienes buscamos la activaci贸n y re articulaci贸n de nuestra casa de estudio este 2023. No somos, ni tranzamos y estamos completamente desligades de partidos pol铆ticos u organizaciones similares, ya que no nos interesa su 芦institucionalidad禄 ya que siempre hemos visto un abandono a quienes luchamos en la calle y de manera directa禄, 芦X el pico su persecuci贸n pol铆tica dentro del establecimiento, fuera ustedes y sus esbirros禄, 芦Vivan las mentes libres禄, 芦Complicidad insurrecta con los compa帽eros Juan y Marcelo. Solidaridad es un arma. C谩rgala y dispara禄, 芦Odian m谩s a las feministas que a los violadores禄

