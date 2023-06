–

Hace unos a帽os, un libro result贸 muy vendido (vamos a presuponer que, tambi茅n, muy le铆do) con ese pretencioso t铆tulo, Sapiens. De animales a dioses. El autor era un tipo israel铆, creo que historiador, Yuval Noah Harari. El caso es que, recientemente, alguien que me aprecia me regal贸 la obra y uno, a pesar de la desconfianza manifiesta hacia todo best-seller en la sociedad del consumo f谩cil, tiene la sana costumbre devorar toda lectura que cae en sus manos. Veamos. La tesis central del libro es que el homo sapiens acab贸 dominando el mundo gracias a su capacidad para crear grandes ficciones (l茅ase mitos como los dioses, las naciones o incluso el dinero) y hacer que gran n煤mero de personas crean en ellas para crear estructuras sociales de todo tipo. No todas esas estructuras nos gustan, por supuesto, pero podr铆amos interpretar que cualquier sociedad es posible si nos empe帽amos en que lo que mueva al mundo sea algo medianamente decente (no es el caso actual). Hay tambi茅n en la obra de Harari algunas lugares comunes, como el hecho de que el llamado homo sapiens ha acabado devastando a su paso a otras especies en el momento en que lleg贸 la agricultura, los asentamientos y se reprodujo de manera indiscriminada. Uno se pregunta c贸mo es posible que fan谩ticos en la actualidad adviertan sobre los peligros de la falta de natalidad, sustentada principalmente en esa estupidez de la puesta en peligro de la familia tradicional, cuando sobra gente por todos lados y no todo el mundo tiene unas condiciones dignas de existencia. Se trata de que los que estamos vivamos mejor, no de que sigamos trayendo desgraciados a este cuestionable mundo. Pero, volvamos con la obra en cuesti贸n.

Me gust贸 de la misma que pareciera desprenderse que es posible la cooperaci贸n entre grandes comunidades humanas gracias a determinados factores, por muy ficticios que quieran presentarse, pero no tard茅 mucho en comprender que el asunto ten铆a trampa. A pesar de las cr铆ticas de Harari a la especie humana y sus m茅todos, se desprende de su tesis una visi贸n lineal y determinista de la historia; podemos criticar al Estado-naci贸n y al capitalismo, la civilizaci贸n a la que hemos llegado, pero es lo que hay y estamos seguramente abocados a estructuras jerarquizadas con gran n煤mero de papanatas creyendo en mistificaciones. Lo he expresado de manera un poco burda, pero para que se me entienda. Sin embargo, como a uno le gusta compensar sus lecturas, me he lanzado presto a devorar otra voluminosa obra, que se public贸 m谩s recientemente. Se trata de El amanecer de todo. Una nueva historia de la humanidad, del antrop贸logo David Graeber y del arque贸logo David Wengrow. Los autores afirman las diversidades de las primeras sociedades humanas para criticar esas visiones populares y lineales, como la de Harari, herederas de la Ilustraci贸n, que observan la historia desde el primitivismo hasta la civilizaci贸n.

De esa manera, en el pasado ha habido muy probablemente, debido a los datos expuestos, grandes estructuras pol铆ticas descentralizadas sin que ello sea posible solo bajo imperios y estados. Del mismo modo, se echa por tierra el mito del contrato social, ya est谩 fundado en Hobbes o Rousseau, ya que no existe una 煤nica forma original de la comunidad humana. Si a menudo se nos ha dicho que la llegada de la agricultura y la propiedad privada sent贸 las bases para desigualdad social o que los asentamientos condujeron a la p茅rdida de libertades sociales y al surgimiento de 茅lites gobernantes, Graeber y Wengrow argumentan que eso resulta m谩s que cuestionable. A lo largo de la historia, se han producido estructuras autoritarias y jerarquizadas, lo mismo que se han dado sociedades sin clases dirigentes y con sistemas pol铆ticos igualitarios. Con ello, no podemos m谩s que cuestionar el Estado como el culmen de la civilizaci贸n, m谩s producto de la conquista que de la evoluci贸n social, y poner en cuesti贸n su monopolizaci贸n de la violencia o el control de la informaci贸n por parte de unos pocos o el paradigma de la competencia como motor econ贸mico. La gran pregunta es c贸mo podemos recuperar la flexibilidad y creatividad pol铆tica que en alg煤n momento se han dado en las sociedades humanas para dar formas a nuevas formas de organizaci贸n social en la actualidad. Por cierto, desde que David Graeber falleci贸 en 2020, en plena crisis sanitaria, el mundo es un poquito m谩s triste. Pudo dejarnos esta 煤ltima obra coescrita con David Wengrow que, con seguridad, no vender谩 tantos ejemplares como la de Harari, al exigir un mayor esfuerzo innovador e intelectual.

Juan C谩spar