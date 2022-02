–

鈥淢e retiraron con 6 a帽os y pr谩cticamente estuve toda la vida en tutela y a los 18 la Junta de Andaluc铆a me pone con una maleta en la calle. Nunca se han preocupado por mi hasta que me qued茅 embarazada de mi primera hija de 16 a帽os. Ah铆 empezaron a aparecer por primera vez los los trabajadores sociales para retirarme a mi hija鈥, empieza su relato Sara Casas, hoy con 37 a帽os, 12 de ellos bajo el sistema de protecci贸n del menor de la comunidad donde naci贸, Andaluc铆a. A ella la 鈥渞etiraron鈥 (como llama al proceso de retirada de tutela de los padres) porque su madre entra en prisi贸n. “Ella ten铆a problemas recurrentes con las drogas”, y como su padre no pod铆a hacerse cargo ni de Sara ni de sus dos hermanos, desde entonces quedaron separados para siempre durante su infancia y su adolescencia.

Sara, aquella ni帽a del sistema de protecci贸n y tutela es hoy una madre que sufre ahora que sus 4 hijos hayan acabado tambi茅n bajo el mismo paraguas del 谩rea de menores en desamparo de la Junta de Andaluc铆a. Tiene grabado todo el proceso que ella sufri贸 y que han acabado 鈥heredando鈥 sus hijos.

鈥淐uando me fui haciendo mayor me iban pasando de centro en centro, la relaci贸n con los educadores fue sangrante. Me pegaban, me medicaban a la fuerza, estuve atada durante 4 o 5 d铆as en una silla, me pon铆an en una habitaci贸n de aislamiento me duchaban con agua fr铆a cuando me ve铆an un poco alterada fuera verano o invierno, les daba igual, y la verdad que mal; sobre todo los malos tratos que se sufren en los centros de menores, que nadie lo ve鈥, asegura que en alguna ocasi贸n le daban 鈥渉asta 13 pastillas en un solo d铆a por mi conducta鈥 .

Asegura que nunca se integr贸 en el sistema de educaci贸n reglado: 鈥淵o no iba al instituto, no tengo ni graduado escolar, s茅 leer pero no tengo estudios ni nada鈥, denuncia e insiste en todo momento en que su paso por estos centros p煤blicos no le ha servido de nada para mejorar y que la han condenado a seguir la misma senda de los problemas que arrancaron en su infancia con sus padres.

鈥淣os separaron a los tres hermanos en sitios diferentes, tampoco ten铆amos visitas, era muy r铆gido todo, no ten铆amos contacto entre los hermanos ni hac铆a nada para que los hermanos estuvi茅ramos unidos. No ten铆amos visitas, yo estaba totalmente aislada del mundo aunque la familia preguntaba por m铆 la Junta no quer铆a porque no quer铆an que yo contara lo que pasaba dentro. Me llegaron a pinchar, a atarme. Si te llamaba un familiar estaba siempre una trabajadora al lado a ver lo que dec铆as y si no le gustaba luego te la ganabas. Me tuvieron incluso en aislamiento鈥, recuerda con amargura, y sobre todo a ra铆z de los 14 a帽os cuando la llevan 鈥渁l centro Dulce Nombre de Mar铆a, de M谩laga, un centro de correci贸n donde estuve hasta los 18 a帽os, me metieron all铆 por mis problemas de conducta me dijeron. Me llegu茅 a fugar tres d铆as y ni me busc贸 la polic铆a鈥, detalla como ejemplo de la 鈥渇alta de seguimiento e los menores que est谩n en teor铆a bajo protecci贸n p煤blica”.

“A los 18 a帽os me ponen en la calle y tuve que sobrevivir durmiendo en portales o en salas de espera de hospitales”

鈥淎 los 18 me dicen que ya no puedo pertenecer al servicio de protecci贸n de menores, no me dan soluci贸n, no se preocupan en ning煤n momento y me ponen en la calle, sin estudios ni saber nada, ni fre铆r un huevo, yo en ese momento estaba perdida, tuve que sobrevivir como pude, les da igual pero cuando te quedas embarazada si se preocupan de ti, antes no. Dorm铆a donde me pillaba, en portales, en salas de espera de hospitales, hoy aqu铆 y ma帽ana all铆, sobreviv铆a como pod铆a鈥, describe en el despacho de su abogado, al que ha acudido a pedir ayuda, una vez m谩s.

Fue salir de los centros protecci贸n y no poder acudir a nadie, como suelen hacer otros muchos 鈥渉ijos鈥 del sistema, que en la mayor铆a de los casos vuelven al cumplir la mayor铆a de adad a los mismos entornos familiares de los que fueron retirados. “Cuando sal铆, mi madre segu铆a en la c谩rcel y mi padre hab铆a fallecido cuando 茅ramos peque帽os, al poco tiempo de retirarnos. Mi hermano mayor estaba en Barcelona. A nosotros nos retiraron porque mi madre estaba constantemente en prisi贸n por sus problemas con la droga鈥, a帽ade.

“Era imposible encontrar trabajo. Me qued茅 embarazada y entonces aparecen los servicios sociales”

De los 18 a los 20 a帽os los pas贸 casi enteros sobreviviendo en la calle. 鈥淓ra imposible encontrar trabajo, me ped铆an estudios, el Graduado, y d贸nde vas sin formaci贸n ninguna鈥, dice esta madre treinta帽era, que relata detalle a detalle toda una v铆a cargada de desafectos.

鈥淢e quedo embarazada y en el momento que voy a la primera consulta ya me llaman los servicios sociales y ya me dijeron: ‘Uy, est谩s en una situaci贸n precaria’, y me contaron que me iban a ayudar porque dec铆an que la ni帽a no pod铆a estar all铆. No ten铆amos luz y agua, nosotros viv铆amos en unas naves. Ellos promet铆an ayuda y nunca cumpl铆an, estaban haciendo tiempo para retirarme la ni帽a. Desde que doy a luz viene la trabajadora social y me dice: ‘ya sabes lo que te va a pasar, que la ni帽a va a ser retirada’. Entonces firm茅 un alta voluntaria y estuve en paradero desconocido. Despu茅s nacen los mellizos e igual, sal铆 del hospital, pero ya en 2006 me retiraron a los 3 cuando estaba en la casa de acogida para v铆ctimas de violencia machista, un lugar donde me hab铆a refugiado despu茅s de denunciar cuando perd铆 el miedo a mi anterior pareja que me maltrataba鈥; y fue ah铆 desde donde se llevaron a sus hijos.

鈥淎l poco tiempo de la ni帽a nacen los mellizos y quer铆an quit谩rmelos desde el hospital, pero ped铆 el alta voluntaria. Me fui despu茅s de una ces谩rea por miedo a que me quitaran otra vez a mis hijos. Me quedo en paradero desconocido, entonces ten铆a una pareja que me agred铆a y no pod铆a denunciar por miedo para que no me retiraran a mis hijos. Pero ya era insoportable y decido denunciar porque ya no aguantaba m谩s la situaci贸n. Voy a una casa de v铆ctimas de violencia de g茅nero y es cuando la Junta se lleva a mis ni帽os, dos ni帽os de 13 meses entonces y dos a帽os y medio la mayor. Me los retiran y empiezo a luchar por ellos. Esos ni帽os van a una familia de acogimiento permanente y despu茅s esa familia los lleva a un centro de menores, cuando se supone que tendr铆an que haberlos llevado a una familia que les diera calidad de vida鈥.

Su cuarto hijo, tambi茅n retirado, con “una enfermedad grave”

鈥淓n 2013 nace mi hijo, el 煤ltimo, al parecer bien, pero a los 5 meses le diagnostican una enfermedad grave y le dan una esperanza de vida de 3 a帽os. La Junta dice que para qu茅 iban a tener a un ni帽o si se iba a morir en 3 a帽os en un centro. Me lo dejan y el a帽o pasado, el 28 de agosto por una negligencia m茅dica, a parte del seguimiento que yo tendr铆a, que te informan solo a posteriori cuando te retiran al ni帽o, pues en la actualidad tengo a los 4 ni帽os retirados鈥, lamenta.

Sus cuatro hijos est谩n ahora separados en cuatro centros diferentes en puntos relativamente alejados de la geograf铆a andaluza. Su calendario de visitas tampoco le facilita tener un contacto cercano. “Me han llegado a poner visitas a distintos hijos el mismo d铆a a la misma hora. Al peque帽o lo puedo visitar una hora a la semana, a los dos medianos una hora cada 15 d铆as y a la mayor una vez al mes porque acaba de entrar a un centro y est谩 en per铆odo de adaptaci贸n,鈥 enumera sentada junto a su abogado, Jos茅 Antonio Bosc Valero. 鈥淢is muletas鈥, dice Sara sobre 茅l, que le ha acompa帽ado desde el inicio de su batalla para recuperar a sus hijos desde 2006, el a帽o que se los retiraron. Desde entonces tiene todo documentado en su despacho.

La hija mayor ha sido v铆ctima de dos episodios de abusos sexuales

鈥淗a sido abusada sexualmente por el padre de acogida, desde los 8 a帽os, ha sido maltratada f铆sica y sexualmente por 茅l. Ella tiene 16 a帽os ahora mismo. Despu茅s, estando en el centro ha sido tambi茅n abusada por un hombre que est谩 en prisi贸n, pero lo que yo no entiendo es que si la ni帽a esta tutelada 驴por qu茅 no hay nadie que se de cuenta? Es una menor tutelada 驴C贸mo pueden abusar de la ni帽a sin que nadie se de cuenta? Ah铆 nadie hace nada鈥, exclama Sara, que explica que su hija estaba en un centro abierto, que en una salida conoci贸 a ese hombre y que no volvi贸 ese d铆a a dormir, que nadie la busc贸 mientras y que al d铆a siguiente volvi贸 鈥渃on ese abuso sexual鈥.

Sara est谩 muy afectada, no entiende como ha podido suceder: “Falla el seguimiento de las menores tuteladas, un protocolo, ah铆 nadie hace nada. Con decir que es un centro abierto lo tienen todo arreglado pero falla la Junta, algo para vigilar a estas ni帽as que son adolescentes, que no sabes por d贸nde te van a salir y gracias a dios que no ha pasado nada m谩s gordo, porque apareci贸 al otro d铆a y nadie la busc贸, la trajo la Guardia Civil”, a帽ade.

鈥淟a ni帽a est谩 mal, tiene que tomar hasta tratamiento para dormir, est谩 yendo a salud mental por la ansiedad tan grande que tiene de todo lo que ha vivido”, dice con preocupaci贸n y en contacto siempre que puede con las trabajadoras sociales del centro que le cuentan c贸mo evoluciona. Sus hijos cumplir谩n este a帽o 17 a帽os, 16 los mellizos y 8 el peque帽o. “Voy a seguir peleando para recuperarlos, no voy a parar鈥, dice con fuerza .

鈥淛os茅 Antonio, el abogado, ha sido mis muletas desde el principio para seguir luchando desde 2006. Mi idea es que a nivel legal paguen lo que han hecho con mis hijos, el da帽o emocional, el maltrato, estar informada a nivel legal de todo lo que se puede hacer. Pido justicia para mi hija que ha sido abusada, tambi茅n para los otros, pero m谩s por ella. He venido porque quiero poder una denuncia contra la Junta, quiero acabar con esto lo antes posible. Denunciar a la Junta y a los padres de acogida, porque si eso a mi hija le pasa conmigo el Ministerio Fiscal ir铆a contra m铆, pero pasa en un centro de acogida y nadie hace nada, que paguen lo que han hecho con mis hijos鈥. Por eso acude de nuevo al despacho en el que la conocemos, esta vez movida por el 煤ltimo abuso a su hija, para a estudiar la posibilidad de emprender medidas legales.

Aunque su abogado apostilla de vez en cuando que 鈥渘o se los van a entregar hasta que no cumplan los 18 a帽os”, ella lleva 16 intentando recuperar a sus hijos. “Me animan ellos, los ni帽os tienen derecho de vivir ya conmigo. La fuerza que yo tengo ahora mismo me la da mi pasado, de saber lo que se vive ah铆, lo que no quiero es que mis hijos vivan lo que he vivido, que no vivan el infierno que yo he vivido, es lo que me mantiene en pie . Como yo conozco los centros y se lo que se vive de puertas para adentro, porque de puertas para fuera lo puedes ver muy bonito. Eso es lo que me impulsa a seguir esta batalla, y voy a seguir鈥.

“Si se vienen conmigo, yo intentar铆a darles estudio y lo mejor que pueda para ellos鈥, afirma.

Tambi茅n est谩 estudiando con su abogado denunciar un presunto maltrato a su hijo mellizo en otro centro, en el que hace un mes afirma que fue testigo de esos hechos. “El mellizo de 16 a帽os est谩 internado en C贸rdoba y queremos denunciar porque ha sufrido maltrato. Es un centro psicopedag贸gico, porque es un ni帽o con trastorno psicol贸gico. Le han maltratado, le han pegado y le han pisado la cabeza, eso lo he visto yo, llegu茅 antes del ahora y vi a mi hijo tirado en el suelo y vi a los educadores pis谩ndole la cabeza, hemos pedido las c谩maras y todo鈥, eleva el tono Sara.

La entidad de tutela niega que los hechos se produjeran de esta manera y en declaraciones a la SER asegura que 鈥渟e produjo una contenci贸n emocional por parte de un educador, se revisaron las c谩maras y la Junta no vio ninguna irregularidad, de hecho felicitaron al educador por la intervenci贸n”, afirman desde la ONG cordobesa.

“Ellos van a salir igual que yo, estamos repitiendo la historia”

鈥淎hora mismo no tienen estudios, ninguno. Han ido al colegio a ratos, ellos me dicen que iban y hac铆an los que les daba la gana, no hab铆a un tutor que les obligara a ir al cole o al instituto. Ellos van a salir igual que yo, lo que estoy viendo es que est谩n igual que yo, porque si no tienen estudios, formaci贸n ni nada estamos repitiendo la historia. Esos ni帽os cuando salgan van a salir igual que yo鈥, repite preocupada ante la falta de una programaci贸n educativa para sus hijos en estos centros designados por la Junta de Andaluc铆a y con el temor en el horizonte de que sus hijos sigan la cadena de tutela si en el futuro tienen tambi茅n descendencia.

鈥淵o quiero a mis hijos, quiero recuperar a los cuatro, tengan el problema que tengan, yo no voy a parar de luchar, s茅 que va a ser complicado y dif铆cil pero no me importa, no quiero tener a mis hijos en centros de protecci贸n o pisos de tutela, estoy intentando recuperar a los 4 y que no sufran lo que ya han sufrido, que ya est谩 bien鈥, reclama Sara mientras se ajusta la mascarilla de color negro. Ahora mismo no tiene trabajo. 鈥淟impio escaleras o voy a alguna casa que me conocen a ayudar o me hacen contratos cortos porque la cosa esta fatal, pero eso no impide que pueda atender a mis hijos tanto econ贸micamente como f铆sicamente. Tengo casa鈥, a帽ade.

Tantos a帽os de batalla contra el sistema le hace tener un discurso muy s贸lido para cuestionar su funcionamiento desde que se ponen en marcha los procesos de retirada de un menor a sus padres. 鈥淟o que no veo bien es que cuando te retiran al ni帽o te lo puede quitar una trabajadora social, sin pasar por juez o fiscal, eso es solo a posteriori鈥, lamenta.

Bosch Valero, un abogado con m谩s de 50 casos de experiencia en defensa de la infancia tutelada y de sus familias

“En esos procedimientos de menores te pueden retirar a tu hijo sin pasar por el juzgado. Una vez que te los retiran es cuando la madre o el padre puede acudir a que se revise, cuando acude Sara aqu铆 es porque le quitan los menores con una resoluci贸n administrativa. Como abogago le pides al juez que revise esa decisi贸n, vas al juzgado con una pobre de solemnidad y demostrarle al juez que est谩n en desacuerdo con lo que dicen los servicios sociales, pero casi nunca suelen devolver a los ni帽os a sus padres, en menos del 5% de los casos”, alerta Jos茅 Antonio Bosch Valero, jurista sevillano del despacho Bolonia Abogados.

El letrado de Sara no solo cuestiona el procedimiento, sino el propio sentido del sistema actual de tutela. 鈥淐uando llegamos con Sara al procedimiento, s茅 que no es una mujer perfecta pero le quitan los ni帽os porque no hay garant铆as suficientes para hacer de ellos ciudadanos de pro, a una madre que la retiraron por lo mismo y habiendo estado desde los 6 a los 18 en el sistema sale sin oficio ni beneficio, me arriesgo a aventurar que a ellos, a los hijos de Sara, les pasar谩 lo mismo”, alerta Bosch Valero.

A medida que empieza a detallar cronol贸gicamente el caso de Sara va cuestionando la finalidad y sobre todo el resultado que este sistema de protecci贸n de menores est谩 generando en estos ni帽os que pasan por 茅l. 鈥澛緿e qu茅 estamos hablando? 驴Los aparcamos en centros? Sara es la muestra de que el sistema no funciona. Me pueden decir que soy un demagogo, que es un caso excepcional, pero no pueden decir que funciona de maravilla porque no nos facilitan los datos de qu茅 pasa con esos ni帽os una vez que salen del sistema. 驴Han estudiado? 驴Trabajan? 驴Han vuelto ellos o sus hijos a los servicios sociales? Hasta que no tengamos esto no podemos decir que el sistema funciona y nunca nadie da datos de esto鈥, remata.

A los 18 a帽os a la calle

鈥淓so de poner a los ni帽os en la calle a buscarse la vida al cumplir la mayor铆a de edad es otro fallo del sistema. Mientras no nos digan lo que ha pasado con ellos durante su tutela y con los 1.000 ni帽os que solo en Andaluc铆a se pueden poner en el mercado al cumplir los 18 a帽os. La cuesti贸n es, 驴alguien hace el seguimiento?”, denuncia este veterano en la protecci贸n de la infancia en desamparo.

Bosh Valero recuerda tanto la normativa espa帽ola como la internacional que prioriza el derecho fundamental de los ni帽os de crecer 鈥渆n el calor de sus padres , no soy naif , pero int茅ntelo usted administraci贸n , intervenga usted en el seno de la familia . No se lo que le cost贸 al sistema Sara y sus hermanos pero si se hubiese intervenido en la familia seguramente se habr铆a invertido menos y no la tendr铆an que haber retirado de su familia 鈥 cuestiona.

La ONU dice en sus informes anuales que en nuestro pa铆s hay un exceso de ni帽os internados en centros de menores. 鈥溌緾u谩ntos? No hay datos. Habr铆a que leer el bolet铆n de cada comunidad aut贸noma para intentar averiguarlo鈥, denuncia Bosch Valero, aunque la estimaci贸n referente es que en Espa帽a hay 40.000 ni帽os tutelados por las comunidades aut贸nomas, que son las competentes en materia de protecci贸n de menores . De ellos, 23.000 est谩n en centros y 17.000 en acogimiento familiar.

La reacci贸n de la Junta de Andaluc铆a

Despu茅s de escuchar el testimonio de Sara en la Cadena SER, la Junta de Andaluc铆a se ha pronunciado en un primer momento sobre el caso en tono m谩s dudoso sobre los hechos de lo que lo hecho despu茅s. As铆, la consejera Roc铆o Ruiz argument贸 que es un caso poco com煤n: “Es un caso aislado, es la versi贸n de esta se帽ora, que tendr谩 que demostrarlo porque tengo que decir que los casos que ella comenta de sus hijos no se han producido, no es cierto”. Ruiz tambi茅n defendi贸 la labor “excelente” de los profesionales del sistema de protecci贸n de menores y que el sistema de protecci贸n de Andaluc铆a “es uno de los mejores de Espa帽a”.

Posteriormente, fuentes de la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales de la Junta de Andaluc铆a s铆 confirmaron a la SER 鈥渜ue una vez que la ni帽a verbaliz贸 los presuntos abusos la Junta puso en conocimiento los hechos en manos de la Fiscal铆a, como marca el protocolo se retir贸 a la menor de esa familia de acogida y se est谩n investigando los hechos鈥, afirman estas fuentes oficiales en referencia al presunto abuso del que fue victima la hija mayor de Sara por parte de su padre de acogida .

Estas fuentes afirman que hasta ese momento los informes t茅cnicos de seguimiento 鈥漬o hab铆an reflejado reflejado” esos presuntos abusos . A帽aden estas fuentes que 鈥渉a sido recientemente, en enero, cuando saltaron los hechos” y por eso la Junta se puso en contacto con la Fiscal铆a.

Sobre la segunda presunta agresi贸n que Sara denuncia sobre su hija, la de otro hombre, en una salida de la menor del centro de protecci贸n donde se encuentra, la Junta 鈥渘o tiene informaci贸n de momento鈥, aseguran .

