Dilluns 22/3, a ultim铆ssima hora, ens arribava la not铆cia de la posada en llibertat (amb c脿rrecs) de Sara, una de les vuit empresonades per la manifestaci贸 del 27 de febrer passat a Barcelona. El recurs interposat per la defensa acreditaria, mitjan莽ant una prova pericial, que no va poder ser ella qui va ruixar l铆quid inflamable, tal com afirmava l鈥檃testat policial.

Un cop m茅s, aquest relat, amb les seves rotundes asseveracions i reprodu茂t a ulls clucs per tants mitjans de comunicaci贸, comen莽a a difuminar-se. Sara va ser detinguda, imputada i empresonada com executora de l鈥檌ncendi de la furgoneta sense que tingu茅s dret a la presumpci贸 d鈥檌nnoc猫ncia. Igual que la resta de persones detingudes i avui empresonades.

La foto de Sara, el seu nom i les seves dades van apar猫ixer en els mitjans de comunicaci贸, primer a La Vanguardia, fent-se ress貌 de la premsa italiana. Uns dies abans de complir un mes de pres贸 surt en llibertat amb c脿rrecs despr茅s de demostrar el seu advocat i un perit de la defensa que 茅s impossible que ella fos la persona acusada per la policia, fiscalia i el jutjat.

脡s un primer pas i 茅s molt important. Trenca el muntatge i esperem que aix铆 segueixi. Una suposada organitzaci贸 criminal de la qual no se sap res per inexistent, formada per anarquistes i italians. Un suposat intent d鈥檋omicidi en grau de temptativa, que despr茅s del visionament de les imatges i els registres policials, queden com a proves un encenedor bic i la roba amb olor de benzina.

Va ser molt greu la reacci贸 un脿nime de la patronal, Ajuntament (Ada Colau) i Govern (conseller d鈥檌nterior), i els mitjans de comunicaci贸. No ha passat ni un mes des de les detencions ja es posa en q眉esti贸 tot el proc茅s que ha obligat al jutjat a posar en llibertat provisional, a la Sara, pendent de judici i amb mesures cautelars. Queden pendents els recursos de la resta de presos davant l鈥橝udi猫ncia provincial i esperem que 茅s resolen a favor i tamb茅 siguin posats en llibertat.

Tal com va passar anteriorment en les operacions Pinyata i Pandora, tamb茅 contra l鈥檃narquisme i els anarquistes, despr茅s d鈥檜ns mesos a la pres贸 finalment va quedar en res, les persones en llibertat i lliures de c脿rrecs. Aix貌 si, sense que ning煤 dimit铆s, deman茅s perd贸 o es fes responsable.

Felicitats a Sara per la seva llibertat encara que vigilada i esperem que la resta de recursos tamb茅 siguin atesos i siguin posats en llibertat.

——————————————————————————————————————-

Sara en libertad con cargos. Libertad presos 27F. Basta de montajes policiales

Lunes 22/3, a ultim铆sima hora, nos llegaba la noticia de la puesta en libertad (con cargos) de Sara, una de las ocho encarceladas por la manifestaci贸n del pasado 27 de febrero en Barcelona. El recurso interpuesto por la defensa acreditar铆a, mediante una prueba pericial, que no pudo ser ella quien roci贸 l铆quido inflamable, tal como afirmaba el atestado policial.

Una vez m谩s, este relato, con sus rotundas aseveraciones y reproducido a pies juntillas por tantos medios de comunicaci贸n, comienza a difuminarse. Sara fue detenida, imputada y encarcelada como ejecutora del incendio de la furgoneta sin que tuviera derecho a la presunci贸n de inocencia. Igual que el resto de personas detenidas y hoy encarceladas.

La foto de Sara, su nombre y sus datos aparecieron en los medios de comunicaci贸n, primero en La Vanguardia, haci茅ndose eco de la prensa italiana. Unos d铆as antes de cumplir un mes de c谩rcel sale en libertad con cargos tras demostrar su abogado y un perito de la defensa que es imposible que ella fuera la persona acusada por la polic铆a, fiscalia y el juzgado.

Es un primer paso y es muy importante. Rompe el montaje y esperemos que as铆 siga. Una supuesta organizaci贸n criminal de la que no se sabe nada por inexistente, formada por anarquistas e italianxs. Un supuesto intento de homicidio en grado de tentativa, que tras el visionado de las im谩genes y los registros policiales, quedan como pruebas un mechero bic y la ropa con olor a gasolina.

Fue muy grave la reacci贸n un谩nime de la patronal, Ajuntament (Ada Colau) y Govern (conseller d鈥檌nterior), y los medios de comunicaci贸n. No ha pasado ni un mes desde las detenciones ya se pone en cuesti贸n todo el proceso que ha obligado al juzgado a poner en libertad provisional, a Sara, pendiente de juicio y con medidas cautelares. Quedan pendientes los recursos del resto de presos ante la Audiencia provincial y esperamos que se resulvan a favor y tambi茅n sean puestos en libertad

Como ocurri贸 anteriormente en las operaciones Pi帽ata y Pandora, tambi茅n contra el anarquismo y los anarquistas, tras unos meses en la c谩rcel finalmente qued贸 en nada, las personas en libertad y libres de cargos. Eso si, sin que nadie dimitiera, pidiera perd贸n o se hiciera responsable.

Felicidades a Sara por su libertad aunque vigilada y esperemos que el resto de recursos tambi茅n sean atendidos y sean puestos en libertad.

Fuente