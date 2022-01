–

Qu茅 es la vida? Un frenes铆. 驴Qu茅 es la vida? Una ilusi贸n, una sombra, una ficci贸n, y el mayor bien es peque帽o: que toda la vida es sue帽o, y los sue帽os, sue帽os son (Fragmento de la obra de teatro en verso La vida es sue帽o d` Calder贸n).

驴Es el modismo psoeista la clave que apuntala y glorifica el fraude parlamentario?

Disculpen mi atrevimiento pero o铆r oigo mas ruido que nueces sobre el bombo de las peladillas, cubiertas de an铆s entre alguna que otra piedra embadurnada en miel y queso, que abren el orificio de la ratonera encubridora del no moverse de sitio, ni de silla, asignada como un principio de distinci贸n y poder铆o primitivo frente al populacho. Y es que tirar, tira m谩s, `un chulet贸n al punto麓, que una yunta de bueyes arando -seg煤n la teor铆a gubernamental psoeista- aplicada a la ecolog铆a y supervivencia del entorno natural. Despu茅s de una larga experiencia, y aunque para algun@s la verdad resulte dura, no voy a pedir excusas de lo que pienso y expreso sobre el entramado, absolutamente coherente y hasta a mi me sorprende, con la s铆ntesis, en cuatro palabras resumidas en su tiempo por el cronista parlamentario hoy tan intimo del monarca em茅rito y su casta, el periodista manchego Ra煤l del Pozo, que tan bien expres贸 hace algunas d茅cadas el mentado modismo parlamentario << Aqu茅l PSOE que al discutir la Ley de Bases de la Defensa clamaba por la desmilitarizaci贸n de la Guardia Civil tiene ahora a Barrionuevo durmiendo con tricornio y pijama verde>>. L贸gicamente todo lo que no avanza retrocede agrav谩ndose en pol铆tica parlamentaria hasta sumergirse en las cloacas. A帽os luz de las democracias burguesas de otros tiempos, contra caciques, feudales y monarqu铆as como la toma de la Bastilla. La democracia secuestrada por la propia Transici贸n (sin revoluci贸n) qued贸 maldita devorada por el capitalismo neoliberal. Nadie dimite ni por ruin ni por cobarde ni por incultos unos o papanatas sean unos, sean otras, pues resbalan y patinan unos contra las otras como si lanzar se lanzaran p茅talos de rosa, entendiendo en ello, el pan duro para la plebe (De ah铆 que la dignidad resbale ante el ego que les ha convertido en redil de la politiquer铆a). En conjunto sostienen como engranaje sus piezas a quien m谩s paga, en cuanto a ideolog铆a y cultura, en econom铆a, les mantiene al frente sobre una asunci贸n levitando la ascensi贸n por el triunfo del enga帽o. De lleno sobre el estercolero donde ahonda su orificio, avanza el drama y su dramaturgia -sin parag贸n- que la Espa帽a encarna, aferrada al viejo r茅gimen, en imposici贸n patri贸tica sobre los pueblos ib茅ricos acosad@s por igual las islas, sin excluir lejos de mi intenci贸n a ninguno a ninguna por lejos te贸ricamente que se sientan incluso sobre otro continente, sin percibir su inocencia posiblemente, el desgastado trasiego como en otros pueblos de la pen铆nsula ocurre al margen de su idiosincrasia lo que supone centenario tras centenario en posesi贸n de santos y procesiones, entre otras fiestas ‘solidarias’ gubernamentales, socorriendo nubarrones desleales al principio de independencia.

Bien cierto es que todos los animales dependiendo de una u otra cultura propia tenemos nuestro propio lenguaje. La forma de expresarlo, como su contenido, nos diferencia unas de otros pues hay muchas formas de imponer dominaci贸n en derroche de agresividad, y no hay misterio que abale su secreto, la conciencia implicada en ello lo evidencia como la prostituci贸n de los signos del lenguaje oral y escrito entorno a la palabra. Convertida pues la ‘chusma’ en principal enemigo, miserablemente nos han tratado toda la vida incluida la de nuestros ancestros, y ya van siglos de ello, por lo que demuestra la trampa reinante de que ser somos 鈥渢odos iguales鈥. 隆Que manera m谩s ruin de mentir ni que una fuera bobo, y no loba, de sus derechos!!! Dicen desde el hoy sus fuentes de la trampa que atranca las ca帽er铆as del desag眉e -que la palabra comunica- si tanto comunica digo yo, 驴c贸mo es que los siglos no cuentan en lo sustancial vivido cual si no pasara nada ni por fiestas ni batallas; acaso lo heredado no forma parte de nuestros d铆as, acaso cada d铆a renacemos vac铆os de todo que tanto 鈥渕aestr@s鈥 necesitamos, como si imprescindible fueran incluido el chef de cocina donde su imagen hist贸rica brill贸 por su ausencia, acaso hoy deber铆amos vanagloriar en cada casa y cada lugar hasta vestir de luto su ausencia? Y aunque ser deber铆a ser cierto, que la palabra comunica, educa, informa y previene… 驴qu茅 han hecho en su mayor铆a incluidos los catedr谩ticos con dicha ciencia acaso mutilado, vendido al especulador renegando de ella, y si no lo hacen pero tampoco investigan, para qu茅 sirve si no cumple siquiera con la clave b谩sica a qu茅 ciencia pues obedecen? Hay que ver como ha avanzado la civilizaci贸n estos veintid贸s a帽os de lo que va de siglo, ni Franco bord贸 un esperpento mejor. 隆Pardiez, que iron铆a en pirater铆a, que derroche de humildad m谩s encubierta, qu茅 nivel, que ni me he enterado sobre el discurso en comparaci贸n Rey em茅rito / Rey jefe hoy que en verdad no he olfateado el cambio!!! El propio cargo, es misterio, y hasta portentoso, que en atrevimiento elucubra por quien ha sido designado 隆Nosotros no lo hemos votado! 驴O s铆? 隆Ufff ! 驴Acaso la vida sea solo un sue帽o y los sue帽os sue帽os son? 脩ooooo como tupida anda la democracia cual p谩jaro sin matiz (como dir铆a Calder贸n de la Barca), pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas pe帽as te desbocas, te arrastras y despe帽as?.

Invadidos desde dentro, y por fuera, el absolutismo avanza degradado y consumista del mismo modo que impuso la entrada en la OTAN -dentro del Estado espa帽ol- pasivo frente al dominio sionista contra Palestina y que apoy贸 la invasi贸n a Iraq para la conquista del petr贸leo a manos de EEUU adem谩s de la guerra contra Serbia, fomentando que no denunciando los conflictos religiosos a manos del imperio sobre el Cercano y Medio Oriente, las c谩rceles (como en Guant谩namo) y aterrizajes secretos desde las bases, planes represivos de tortura y crimen a escala internacional entre mil agravios m谩s, 驴acaso pretenden seamos c贸mplices, eco del pensamiento capitalista como serviles voluntarios 鈥渕ilitantes鈥, ser cient铆ficos cuanto menos expertos de la f铆sica, para comprender las altas latitudes sobre las que nos lanzan y despe帽an entre nubarrones de asfixia a la espera? Se nos evade el presente de entre las manos, resbaladizo, preso del progreso del reducto; dicen que, donde hay patr贸n no manda marinero lleve falda o pantal贸n. Qui茅n paga, paga, y no para que pienses con la cabeza sino con los pies (recuerda) la horma no es la misma. Apuntala y glorifica el fraude, el que servil, que se siente parte de la ‘sugerente’ econom铆a en dominio dominante; no hay m谩s que ver y observar la alegr铆a como serpentea, instant谩nea y coqueta, como gallito del horror de la degradaci贸n pol铆tica y su corrupci贸n. Flamean victoriosos su discurso mostrando su lado del coraz贸n m谩s oscuro, miren como se contonean aireando de entre partidos y 谩rbitros su bal贸n y sus pelotas haciendo del f煤tbol el pan de los ciegos. Por igual modo, desolador en panorama su dilataci贸n, percutiendo en repercusi贸n laboral sobre las capas m谩s desfavorecidas, que a煤n clase obrera persisten sentirse y a ella pertenecer y querer trabajar, en derechos de dignidad y jornal que abale su clase. Con y sin 谩rbitro los serviles han venido frenando toda lucha en respuesta pol铆tica y sindical apaleando la paciencia. Como se apale贸 hasta machacar en su tiempo al l铆der sindical y a la asamblea, su persistir contra la sumisi贸n en reducci贸n de todo derecho y democracia, ni siquiera la miserable burguesa que tanto cacare贸 la cofrad铆a de la transici贸n como teor铆a pol铆tica de cambio. Acaso este sistema en que vivimos tiene algo que ver siquiera como referente (porque 鈥渆ntrar鈥 nunca se nos permiti贸) en cuanto a la democracia burguesa en filogenia directa que defini贸 Montesquieu <<El pueblo debe entrar en el gobierno exclusivamente para escoger a sus representantes>>. La que mereciera el justo reproche clarificador de Rousseau <<El pueblo ingl茅s cree ser libre, pero se equivoca gravemente; solamente lo es durante la elecci贸n de los miembros del Parlamento; una vez elegidos 茅stos, es un esclavo, no es nada… Desde el momento en que el pueblo se da representantes, deja de ser libre>>. Y, aunque es cierto, que en cuanto a la libertad se trata no es ese ni en la teor铆a ni en la pr谩ctica hist贸rica el 煤nico modelo de cambio democr谩tico posible. En la revoluci贸n francesa, Robespierre, formul贸 te贸ricamente la alternativa m谩s clarificadora, tanto que nos desnuda, pues ver yo ya veo ‘mi pueblo’ frente al espejo maldito del poder de la degradaci贸n; oh, s铆, veo sus palabras desterrando al monstruo de las sombras que impiden la luz de los rayos <<La voluntad soberana no se representa en ning煤n caso… La palabra ‘representante’ no puede aplicarse a ning煤n mandatario del pueblo… Las leyes no admiten el car谩cter de tales hasta que no las haya aceptado el pueblo formalmente… Los decretos no se ejecutan hasta que no se hayan sometido a la ratificaci贸n del pueblo, precisamente porque a 茅l es quien corresponde aprobarlos>>. En las elecciones de la Comuna de par铆s, los Sans-culottes, avanzaron muuucho m谩s a煤n el concepto, forzando con su practica activa la aplicaci贸n te贸rica m谩s justa y necesaria (en contra, por cierto, de la propia pr谩ctica burguesa de Robespierre). Pues varias fueron las secciones, que hasta el Club de los Cordaliers, 隆redios!, hicieran suyas, las que adoptaron el 10 de marzo de 1793 -en plena insurrecci贸n- la siguiente moci贸n <<Invitamos al departamento de Par铆s, parte integrante del ‘soberano’, a apoderarse del ejercicio de la soberan铆a: autorizamos al cuerpo electoral de Par铆s a renovar los miembros de la Convenci贸n traidores a la causa del pueblo>>.

(En la otra Comuna de Par铆s) Ocho d茅cadas m谩s tarde, se elimin贸 tambi茅n la ‘representaci贸n delegada’ sustituy茅ndola por la regla del mandato revocable y controlado por los mandantes.

En cuanto a la m铆mica expresiva mandarina en marca patri贸tica, se ha avanzado mogoll贸n` la izquierda es cada vez m谩s izquierda, 驴ustedes que opinan? He aqu铆 la perla 鈥渢e贸rica鈥 del alfabeto que domina las bases de la pol铆tica, la dominaci贸n psoeista, en declamaci贸n filosofal de intelectualidad en nombre del ex-vicepresidente de gobierno Alfonso Guerra <<Cualquier sistema se compone de una serie de elementos y de la relaci贸n de esos elementos entre s铆; un nuevo sistema no necesita eliminarlos, puede coordinarlos de otra forma. En cuanto a los residuos, pues debe integrarlos tambi茅n. Esa es la recta del cambio (Cambio 16)>>. Se refiere a integrar los 鈥渞esiduos鈥 de los pol铆ticos que el viejo r茅gimen rezum贸 y sigue rezumando como zambomba tras las bombas. Est谩 claro que para el modismo de poder psoeista el fascismo sirve; sirve el Movimiento (nazional), la falange criminal, los Manuel Fraga, los Mart铆n Villa, los Arias Navarro, los Gil Robles, los Billy el ni帽o y dem谩s torturadores franquistas y su religi贸n castrense genocida, dej谩ndoles morir sin ser juzgados, ni permitir que un poder popular les juzgue en nombre de todos los torturados y asesinados 隆Y, es que aqu铆, pasar, no ha pasado nada!!! 驴Depuraciones, para qu茅 y, por qu茅?. Hasta el exministro del Interior psoeista, afirm贸, gracias a la exportable Mod茅lica Transici贸n <<La Guardia Civil es el gran descubrimiento del Gobierno socialista (Diario de Navarra 27-9-83>>. Su dominaci贸n en el poder enderez贸 el mazo de la ley monarcofranquista y sus torturadores; prostituy贸 la palabra sobre datos y n煤meros a pagar muertos en la guerra, a revivir epidemias, a sostener pandemias, a imponer resultados al fraude viviente electoral entre la emigraci贸n (que ellos llaman) de m谩s de un siglo como al n煤mero de monjas y curas de dentro y fuera de sus aposentos; dependiente eterno de la deuda externa amenaza guerras alimentando guerrillas, con el frac b茅lico, de la OTAN. El capitalismo no es ajeno al uso de las propiedades, de la comunicaci贸n, se sirve del servil haci茅ndole suyo como instrumento de dominaci贸n. Pagado como un especulador construye a diferente escala juntos la pat茅tica realidad que ordena y naturaliza el modelo de su sistema y su contingencia.

La clase trabajadora puede destruir esa realidad y construir aquella que abra las puertas de la liberaci贸n. Pero cabr铆a preguntarnos si existe mayoritariamente entre nosotros, ese concepto arraigado ideol贸gico, ese fam茅lica legi贸n en marcha hacia su liberaci贸n, ese fen贸meno humano, ese fantasma recorriendo Europa 鈥渓a civilizada鈥, y el mundo, esa marea paria de clase d茅cadas condicionada medi谩ticamente dirigida por serviles del sistema de opresi贸n; su individualismo, personalismo marcado en todas y cada una de las facetas de nuestra vida incluso en la de los partidos pol铆ticos (no existimos) solo existe el partido de, Carrillo, el partido de, Pedro, el partido de, Pablo, `el partido de麓; del sistema sembrado por el capitalismo a partir de la abolici贸n de las grandes f谩bricas, y grandes talleres de la producci贸n con todos sus l铆deres, junto la practica abolici贸n de la clase obrera campesina, la gran marginada, olvidada, desterrada de la tierra con sus jornaleros, conocedores esenciales de los frutos de la siembra con sus resultados y desgracias, sus penalidades, hambrunas, enfermedades, sus abatimientos ente sequ铆as, labr谩ndola entre lluvias torrenciales, soles, y heladas a destiempo, epidemias y cat谩strofes hist贸ricas vinculadas a su existencia nunca contempladas NUNCA; ni tenidas siquiera hip贸critamente en cuenta, ni tratados como seres, sino fuerza, manos y cabeza vinculada al explotador latifundista a帽os de dolor cobrado en plomo pasando de una a otra cosecha sin aliviar sus penas NUNCA; viviendo d铆a y noche a su servicio familias enteras alejados de todo menos de la dependencia del Se帽orito. De la explotaci贸n de clase estamos hablando de la aut茅ntica verdadera, no de la contemplaci贸n, sino del verdadero sudor humano de sol a sol y entre todos los vientos y entre todas las lluvias y entre todos los odios donde brota la humillaci贸n, siempre en contra nada a favor, por una cuadra de alojamiento y un pan duro y poco m谩s en a帽os de historia en dependencia total. Les fueron relegando cada vez m谩s a la labor de braceros, diluy茅ndolos cada vez m谩s como temporeros entre faenas deslavadas, relegados de la tierra de labranza de la sabia heredada y curtida en siglos de explotaci贸n. Hoy sean del lugar o llegados de fuera m谩s como peones, en la gran mayor铆a de los casos, ajenos a todo lo que signific贸 el trato cient铆fico, todo lo que puede aportar de un modo y no de otro la tierra, los bosques, el entorno de las selvas como potencia de desarrollo humano y civilizaci贸n todo su proceso qu铆mico como mejor medicina preventiva de la salud, pr谩cticamente hoy un simulacro, decadente, dependiente, en manos mec谩nicas y m谩quinas desconocedoras sino del lucro de la potencia neoliberal que marca la econom铆a y pol铆tica que encuadran las democracias de las oligarqu铆as de las finanzas.

Clase explotada del campo y ciudades de la trampa embriones de extrarradios, suburbios escalofriantes haciendo de cada pa铆s y cultura propia la representaci贸n del mundo vac铆o (USA reflejado en pantalla), sin identificaci贸n, sin arraigo, sin ra铆z en la historia cort谩ndonos unos de otras en pedacitos irreconocibles, como masa desclasada relegada a 鈥渄eterminar鈥 -cada cuatro o cinco a帽os- el fen贸meno depurativo de ‘cambio’ en inter茅s regenerativo del capital encubierto en populismo electoral. Para mejor sujetar los hilos del absolutismo, desnaturalizando la ra铆z de los pueblos bajo el manto de la democracia y la paz en el mundo, at谩ndonos de pies y manos, asesinando a la vez que destruyendo todo patrimonio hist贸rico de culturas ancestrales, en falso mestizaje, que m谩s tiene que ver con las escabechinas como las del descubrimiento de Am茅rica (por unos y otros como en 脕frica, Oriente Medio, Asia…). Ofreci茅ndonos generosos acogida emigrante y pol铆tica, paz y democracia, hermandad y alegr铆a (fascista de dominio), como fen贸meno poderoso capaz de frenar y aniquilar la explotaci贸n y esclavitud desarrollando la caridad interclasista, 驴la que va aboliendo toda independencia de culturas ajenas a su control?. La palabra, no es, no debe ser en los medios de informaci贸n, una imposici贸n. No se agota en normas y reglas, leyes, bandos y declaraciones asignando control b茅lico sobre lo social, imponiendo desabastecimientos en decremento de la ya precariedad, supervivencia y ocupaciones fomentando falsas pulsaciones, en potencial agresivo medi谩tico, como fen贸meno de corrientes pol铆ticas opositoras ‘m谩s progres y reformistas’ de intereses dentro del propio sistema, engordando junto a ellos el basti贸n de los acomodados para la alienaci贸n y sumisi贸n de las capas m谩s desfavorecidas, como fen贸meno revolucionario, como poder del pueblo, de clase ajena a los partidos y sindicatos domesticados. Resultado de la descomposici贸n de los tradicionales partidos disput谩ndose la leche de la vaca y el ‘chulet贸n al punto’ como una humanidad de sabuesos participando del poder econ贸mico, y pol铆tico, en modelo social capitalista, entre millones de funcionarios y liberados a la sopa boba del mismo patr贸n internacional de alienaci贸n e intereses. Por lo que me reafirmo, pues para la leche que da la 鈥渧aca鈥 que se la tomen sus d贸ciles terneros; pero que no me impliquen, pues nada tengo que perder, 驴o si?, es importante saberlo. El capitalismo que gobierna en democracia desde la muerte del dictador, hizo de su principal sombra un mazo aterrador de leyes, adem谩s de los pactos de la Moncloa, normas para la esclavitud social y el control sobre ella. Lo consiguieron fomentando el individualismo agresor, contra todo colectivismo social, sindical y pol铆tico arraigando la frustraci贸n e impotencia, el aislamiento y suicidio, la exclusi贸n social a favor del trafico de drogas; saltando del amor libre a las violaciones y de la lucha obrera a los desahucios y del desarrollo cultural a la delincuencia. Sus proscritos ante la ley son una farsa como sus campa帽as electorales, as铆 suben el poder de la econom铆a, as铆 se sienten, importantes, sus cuentas se reponen y sus leyes se decretan entre la especulaci贸n y el robo. La descomposici贸n humana que fomenta la corrupci贸n, de Estado, no se detiene, lanzan pelotas y balones al campo de los agravios favoreciendo al mayor de los ladrones para seguir evolucionando junto a la chepa del camello.

Si pudiera. Si yo pudiera remontar sobre los ejes que mueven los hilos, cambiar铆a el pat茅tico gobierno y sus agitadores ap贸stoles de la pol铆tica de las cadenas que gobiernan normas constitucionales y leyes impuestas. Si pudiera. Transformar铆a los ayuntamientos en casas del pueblo ajenas a la charlataner铆a del delincuente en pol铆tica, del par谩sito social, del inculto depravado. A los tr谩nsfugas, les devolver铆a el 鈥渄erecho鈥, a trabajar, seg煤n su capacidad real y entrega al salario m铆nimo de ocho horas por si desconoc铆an esta faceta en sus vidas, para que por fin, tomaran la m铆nima conciencia de lo que los pueblos y clase obrera entiende por necesidad. Si pudiera. No puedo imaginar todo lo que se pod铆a hacer, si otr@s que pudiendo quisieran, y sin necesidad de lo que predomina en falsas credenciales sean universitarias, o est茅riles en aprendizaje tan patente en nuestros d铆as, como queriendo matar de un tiro m谩gico el dicho d` por su boca y sus hechos les conocer谩s. Si quisieras. Abrir aunque m谩s no fuera un pel铆n m谩s los ojos ampliando olfato para que aflorara libre la dignidad, lo conseguir铆amos, si quisieras. Entonces los ladrones no se presentar铆an a las elecciones, por delincuencia, escoria o carnaza maltrecha, y entonces los ayuntamientos, perd贸n, quiero decir las casas del pueblo funcionar铆an junto a sus vecinos, sin firmar leyes de desahucio, sino de convivencia y derechos inalienables de libertad; habr铆a dinero para todo lo social y much铆simo menos para lo privado como un principio, matando salarios est茅riles y bolsillos llenos de par谩sitos al nivel que sean; con nuestro ca帽贸n de futuro el trabajo se desarrollar铆a, se cobrar铆a, y todo funcionar铆a con m谩s parques, centros reales de car谩cter social, sanitario, viviendas asequibles, ense帽anza digna que forme e instruya dando soluciones, cultura propia contra el rancio conservadurismo en la que en verdad te veas reflejada, y los pueblos con los que convivimos en esta maltratada, rastreada, deshilachada Iberia; fomentar铆a guarder铆as, centros para nuestros mayores que no acaben con ellos antes de su tiempo real, equipados a nivel humano y en todos los sentidos de la palabra hombre / mujer ajena a la caridad. Convivir es comunicar, es respeto y amor, sentir que no te marginan. Si pudiera. O sea, si quisieras, avanzar铆amos juntas, m谩s all谩 de la propiedad privada de la familia y el Estado. Si pudiera. No se t煤, yo vivir, vivir铆a, no sobrevivir铆a; porque para eso me parieron y educaron, para vivir, y no esperar la muerte en vida con la agon铆a del trabajo, del sueldo precario, del acoso y maltrato del estado de los empresarios y su sociedad. Si pudiera. Cambiar铆a todo principio jer谩rquico intencionado a herir y anular, cuanto m谩s indefensas, como si el derecho a vivir fuera un lujo de maleantes y depravados. Si pudiera. Planificar铆a las necesidades reales y los v铆nculos humanos porque para eso son los ayuntamientos, 驴no?, o sea, casas del pueblo, y no despachos de corrupci贸n vomitiva engordando chanchos a destajo, vendiendo terreno p煤blico a los especuladores y hasta los montes y hasta las costas y hasta las playas hasta arrinconar los volcanes. Si pudiera. En caso de necesitar mano de obra de otros pueblos y culturas, crear铆a las bases fundamentales de dignidad y respeto capaz de dar forma construyendo la palabra pueblo, su contenido real, su desarrollo y acogida del que a煤n carecemos nosotros mismos.

Del trabajo laboral es que estoy hablando no de leyes ni normas ni de verdades (mentira), ni de plenos ama帽ados en manos de chorizos, sordos y ciegos, que no 鈥渆ntienden鈥 de pol铆tica ni desarrollo econ贸mico, volcando finanzas m谩s all谩 de las fronteras, o blanque谩ndolas en marca Espa帽a de Gallina Blanca en rentas superventas de terrenos, construyendo y cobrando en triple salto mortal los sobres blanqueados en lej铆a` El Herrero, destinados al mismo bolsillo de los sobresueldos, deformando per c谩pitas y primas de riesgo. Si pudiera. Sembrar铆a flores para la batalla de ideas, de alarma, para que jam谩s nadie matara la verdadera ra铆z de los valles y esencia de los pueblos; para que jam谩s nadie, pudiera matar su desarrollo real aut贸ctono creativo ni tergiversar su inteligencia propia en calcoman铆a destructiva, por est茅ril e insulsa de palabra y movimientos torpes, en copia del embrutecimiento para el aburrimiento colectivo; pocas fiestas har铆a al a帽o a base de alcoholemia pura y dura sin ton ni son. Puedo explicarlo mejor, me centrar铆a en las necesarias, capaces de colorear tristeza innecesaria, enmendar el analfabetismo m谩s all谩 del saber leer y escribir cuatro palabras, abriendo paso a la verdad contra el borregismo sumiso, y as铆 poder derramar sabia y p茅talos en aroma a verdades y pu帽os engendrad@s al vuelo de las aves y ardillas regenerando bosques, abriendo camino, apuntalando generaciones nuevas sobre la memoria en aroma de deberes y derechos, por los que otros y muchas otras, lucharon brindando una oportunidad a la aspereza menos frustrante en el empe帽o y otra oportunidad, al mismo tiempo, porque lapicero y lapicera detonasen al son en los plenos del pueblo contra maleantes y carro帽a oportunista a cuerpo de rey. Si pudiera. Te lo aseguro, y si por igual que yo aborreces, la idea de los nuevos ricos de abajo arriba y de arriba abajo como si no tuvi茅ramos suficientes atracadores y pirater铆a apuntando. Me convertir铆a en flor detonadora de alarma eficaz y segura, en alta tecnolog铆a ideol贸gica, en lo que se refiere a amistad entre pueblos en lucha resistiendo y construyendo otro mundo machete en mano devastando la maleza. Hablo de asomar a la vida, como mujer, libre de vendas; se trata de combatir, lo que de denigraci贸n imponen 鈥渃omo un derecho鈥 ser ciudadanos ni siquiera 煤tiles sino utilizables, con el agravante de que en estas ‘democracias’ son todos y todas tan dem贸cratas, que ninguno dimite ni es culpable de nada pues confiesan y se arrepienten, rezando cristianamente tres aves mar铆as cenando y bebiendo con el obispo, cura que le sustituya, sino visitando Papas, hablan de terrorismo, cuando los depredadores son ellos, sus leyes y econom铆a de mercado vendiendo ag眉ita amarilla del desag眉e como destiler铆a a帽eja en barricas. A Vasili Z谩itsev le acusaron de ‘asesinar alemanes’ los que en el fuero de su ser imperial siguen sin saciar 鈥渃ivilizaciones鈥 matanzas masivas de mil modos y ma帽as. En trampa rastrera sobre el orificio de la ratonera exprimen e instalan instinto, flamean planes de destrucci贸n para soluciones definitivas, utilizando la qu铆mica y la mordaza (<<Usa cada bala a conciencia>>, le dec铆a de ni帽o su padre). Con esa conciencia, alejada del crimen, combate al nazismo el joven Vasili: ”Esos tipos solo son tenientes, si malgastamos balas con la pescadilla los peces gordos nunca asomar谩n la cabeza”. Y el 茅xito de la revoluci贸n, en Rusia, cay贸 sobre el tel贸n de acero, depend铆a de su triunfo el de la revoluci贸n mundial, hab铆a perspectivas, llamas de futuro contra la esclavitud 隆隆Ahhh, si yo pudiera, abrir la ventana que enfocara sobre mis mejillas el palpitar del coraz贸n de Vasili, que mofletes de roja vida y viento las cubrir铆an!!.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)