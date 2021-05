–

Cuatro de los cinco sindicatos con representaci贸n en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid -Sindicato de Enfermer铆a (SATSE), Comisiones Obreras (CCOO), CSIT Uni贸n Profesional y Uni贸n General de Trabajadores (UGT)- han anunciado que van a presentar una enmienda a casi la totalidad del borrador de Plan de Atenci贸n Primaria que les remiti贸 el Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS) y que consideran que contempla 鈥渦na plantilla muy recortada, una financiaci贸n paup茅rrima, una situaci贸n que no es realista y que no resuelve el 90 por ciento de los problemas de salud de la poblaci贸n de Madrid鈥, por lo que reclaman la creaci贸n de 3.750 empleos para 鈥渟alvar la Atenci贸n Primaria鈥.

Entre las principales modificaciones, las citadas organizaciones sindicales solicitan 鈥渆l incremento de 200 millones de euros para la financiaci贸n de la Atenci贸n Primaria, frente a los 19 millones que ofrece el Gobierno regional, proponen la creaci贸n inmediata de 3.730 empleos para salvar la situaci贸n actual en la que se encuentran los centros de salud y consultorios y demandan la conversi贸n de los actuales contratos temporales en interinos鈥.

A juicio de estos sindicatos, 鈥渓a Atenci贸n Primaria de Salud (APS) es la base del funcionamiento del sistema sanitario p煤blico y, para ello, precisa garantizar la accesibilidad y continuidad de la atenci贸n, tal y como se帽alan las Conferencias de Alma Ata (1978) y Astan谩 (2018), y el plan estrat茅gico de APS de 2019鈥.

鈥淟a Atenci贸n Primaria de Salud bien desarrollada pone a las personas en el centro del sistema de salud, y se basa en los valores de equidad, solidaridad y justicia social鈥, ponen de manifiesto, en este sentido, SATSE, CCOO, CSIT y UGT-FSP.

Otras peticiones sindicales

鈥淪i es un 鈥楶lan de mejora integral鈥, debe recoger mejoras en infraestructuras, aspectos como la salud laboral, la formaci贸n de los trabajadores y trabajadoras, no siendo el caso. Por lo tanto, podr铆amos llamarle 鈥楶lan de accesibilidad, reorganizaci贸n de la asistencia y recursos humanos鈥, pero nunca 鈥榙e mejora integral鈥樷, argumentan dichos sindicatos.

Por otro lado, entre las peticiones de dichas organizaciones con representaci贸n en la Mesa Sectorial de Sanidad figuran el compromiso del Gobierno regional de cubrir las jubilaciones de los pr贸ximos cinco a帽os, que suponen el 25 por ciento del total de la plantilla actual, as铆 como incluirse las nuevas acciones correspondientes a los a帽os 2020 y 2021 y las pendientes del 2019.

鈥淟a Comunidad de Madrid no puede seguir enga帽ando a la ciudadan铆a haci茅ndola creer que tiene un sistema de salud por el que Madrid no apuesta y en el que no invierte鈥, critican, por 煤ltimo, SATSE, CCOO, CSIT y UGT.

