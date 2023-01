–

De parte de Briega January 19, 2023 274 puntos de vista

* El texto es la carta-intervenci贸n del compa帽ero anarquista sardo Omar Nioi (condenado en el juicio de la 鈥淥peraci贸n Scripta Manent鈥) en iniciativa realizada en Atenas (A.S.O.E.E.) el 19 diciembre 2022 en solidaridad con Alfredo Cospito, que lleva m谩s de 90 d铆as en huelga de hambre.

En primer lugar, un saludo a todos los compa帽eros presentes en esta iniciativa, y un saludo y agradecimiento especial a los compa帽eros organizadores. A d铆a de hoy, tejer relaciones internacionales, intercambiar y confrontarse, sigue siendo, como en el pasado, una parte necesaria y siempre viva del anarquismo revolucionario para dar fuerza a nuestras intenciones.

Los hechos:

La madrugada del 6 de septiembre de 2016, 32 compa帽eros en todo el Estado italiano son despertados por la polic铆a pol铆tica (DIGOS).

El resultado de la primera parte de la operaci贸n policial denominada 鈥淪cripta Manent鈥, ordenada por la Fiscal铆a de Tur铆n a trav茅s de su inquisidor Roberto Maria Sparagna, es de 15 sospechosos y 7 detenciones. Un octavo anarquista, redactor del proyecto editorial Croce Nera Anarchica (actualmente cerrado), es detenido tras el resultado del registro de su domicilio, en el que encontraron bater铆as y un manual de electricista.

Adem谩s de los compa帽eros Alfredo Cospito y Nicola Gai, ya en prisi贸n desde 2012, juzgados y condenados por herir a Roberto Adinolfi, (director general de Ansaldo Nucleare) acci贸n reivindicada bajo el nombre 鈥淣ucleo Olga FAI/FRI鈥, tambi茅n fueron detenidos los compa帽eros Alessandro, Marco, Danilo, Valentina y Anna.

Contra los compa帽eros, se impugnan los art铆culos 270 bis (asociaci贸n con finalidad de terrorismo), 280 bis (actos terroristas con artefactos mort铆feros o explosivos) y 285 (masacre), que se remontan a 2003 y se refieren a una serie de atentados firmados por la 鈥淔ederazione Anarchica Informale鈥 a trav茅s de las c茅lulas 鈥淣arodnaja Volja鈥, 鈥淐ooperativa Artigiana Fuoco e Affini (occasionalmente espettacolare)鈥, 鈥淔AI/RAT (Rivolta Anonima e Tremenda)鈥 y la c茅lula 鈥淣ucleo Olga鈥.

As铆, la en茅sima investigaci贸n sobre la Federaci贸n Anarquista Informal, el en茅simo intento de pescar en aguas turbias para asegurarse un sueldo que, en el periodo entre la investigaci贸n y el juicio, engorde al mayor n煤mero posible de siervos del Estado.

En los primeros meses de esta operaci贸n, los compa帽eros detenidos se enfrentaron a la prohibici贸n de reunirse entre ellos, la censura de la correspondencia, el aislamiento total y varios traslados.

En abril de 2017, con la comunicaci贸n de cierre de la investigaci贸n 鈥損ara los detenidos e investigados en libertad en septiembre de 2016鈥 se a帽adi贸, adem谩s de los delitos imputados anteriormente, para 12 de los 17 acusados iniciales, el art铆culo 414 c.p. (instigaci贸n a la delincuencia) con finalidad de terrorismo por creadores y/o difusores del proyecto Croce Nera Anarchica, peri贸dico y blog, haciendo referencia expl铆cita a algunas editoriales y art铆culos del n潞 0 al n潞 3. En cuanto al delito de instigaci贸n a la delincuencia, se a帽ade el agravante de 鈥渉aber cometido el hecho por medio de herramientas inform谩ticas y telem谩ticas鈥.

El 2 de junio de 2017 lleg贸 la segunda parte de la investigaci贸n Scripta Manent. Otros siete anarquistas, en la calle, fuimos investigados por 270 bis y 414 c.p. por ser redactores (y no) del proyecto Croce Nera Anarchica y de los blogs RadioAzione y Anarhija.info, los cargos son para todos 270 bis (asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo) en connivencia con compa帽eros anarquistas investigados en la primera parte de Scripta Manent siempre en referencia a la FAI, mas el 414 c.p. (instigaci贸n a la delincuencia, siempre con finalidad terrorista), traducci贸n de comunicados, preparaci贸n, instigaci贸n, apolog铆a, concepci贸n y difusi贸n siempre a trav茅s de webs y peri贸dicos de material de propaganda ideol贸gica anarquista 鈥渋nsurreccionalista-lottarmatista鈥 [lottarmatista: un significado aproximado ser铆a quien recurre a la lucha armada como pr谩ctica pol铆tica 鈥 NdT], recaudaci贸n de dinero para apoyar a compa帽eros encarcelados.

Adem谩s de acusar a 2 de los 7 citados por 280 c.p., por el hallazgo de un papel, durante los registros de septiembre de 2016, junto con otro material publicado en Croce Nera Anarchica, de una copia de la reivindicaci贸n del atentado al juzgado de Civitavecchia en enero de 2016, firmada por el 鈥淐omitato pirotecnico per un anno straordinario 鈥 FAI/FRI鈥.

Pocos d铆as despu茅s, en la audiencia preliminar del 5 de junio de 2017 precisamente, se unificaron las dos partes de la investigaci贸n, mandando a todos a juicio, sin cambiar nada de las distintas acusaciones. Pr谩cticamente, tras un a帽o de control, censura (mediante el bloqueo sistem谩tico y la incautaci贸n de la correspondencia de los compa帽eros detenidos, que pas贸 directamente a la Fiscal铆a, a帽adida a los actos de la audiencia preliminar) y seguimiento de la solidaridad, la Fiscal铆a y la jefatura de polic铆a consiguieron meter en la investigaci贸n tambi茅n a quienes segu铆an manteniendo contacto con los presos y continuaban con la actividad editorial.

El juicio en primer grado:

Durante el mes de julio de 2017 se celebr贸 la audiencia preliminar. El juicio para todos comenz贸 el 16 de noviembre de 2017 en la sala-b煤nker de la prisi贸n de Tur铆n.

Tras m谩s de un a帽o de interminables audiencias, en las que la fiscal铆a incluso se remont贸 a antiguas investigaciones anti-anarquistas entre los a帽os 鈥90 y principios de los 2000, recorriendo los 煤ltimos treinta a帽os de anarquismo revolucionario en Italia, la historia de los atentados firmados por la FAI, la sucesi贸n de testigos de la acusaci贸n, peritos de la acusaci贸n y de la defensa.

En marzo de 2019 llegaron las peticiones de condena del Fiscal, y en abril del mismo a帽o las condenas en primer grado.

Alfredo fue condenado a 20 a帽os, declarado culpable de posesi贸n y transporte de explosivos en relaci贸n con la bomba del Parco Ducale contra los RIS de Parma en 2005 (absuelto del delito de atentado por tratarse de un 鈥渄elito imposible鈥 ya que el interruptor de la bomba no estaba activado), el paquete bomba postal enviado al entonces alcalde de Bolonia, Cofferati, en 2005 (condenado por el atentado m谩s posesi贸n y transporte de explosivos), los atentados con m煤ltiples artefactos explosivos en la escuela de Carabinieri de Fossano en 2006 y en el barrio de la Crocetta de Tur铆n en 2007 (delito de masacre agravado por el hecho de que el objetivo eran supuestamente las fuerzas policiales; ca铆do el agravante de motivaci贸n pol铆tica), del env铆o de paquetes bomba al entonces alcalde de Tur铆n, Chiamparino, al director del peri贸dico Torino Cronaca, Giuseppe Fossati, y a 鈥楥OEMA Edilit脿鈥 en 2006. Tambi茅n figura como promotor de la FAI, reconocida como asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo. Ca铆do el agravante de transnacionalidad.

Anna fue condenada a 17 a帽os por los artefactos de Crocetta y Fossano y por los paquetes bomba de 2006, as铆 como por asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo como promotora de la FAI.

Nicola fue condenado a nueve a帽os por asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo.

Marco y Sandro fueron condenados a 5 a帽os por participaci贸n en asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo. Absueltos el resto de imputados. Todos los condenados permanecen en prisi贸n, mientras que Danilo fue excarcelado y Valentina termin贸 su arresto domiciliario.

Juicio de apelaci贸n:

La primera audiencia de apelaci贸n del juicio Scripta Manent se estableci贸 para el 1 de julio de 2020 en la sala-b煤nker de la prisi贸n de Tur铆n.

Los encarcelados asistir谩n por videoconferencia, como en todas las 煤ltimas audiencias del primer grado. De hecho, durante el periodo de las audiencias preliminares a煤n no exist铆a ninguna ley que impusiera la videoconferencia. Entonces, al principio del primer grado, se aprob贸 la ley que, sin embargo, daba a las prisiones y a los tribunales un a帽o para adaptarse, imponiendo durante ese a帽o de adaptaci贸n la videoconferencia s贸lo a los acusados de estar en la c煤spide de las 鈥渁sociaciones鈥. Una vez transcurrido el plazo de un a帽o, se aplic贸 la videoconferencia a todos.

La mayor parte de la audiencia estuvo ocupada por la discusi贸n de varias excepciones presentadas por los abogados defensores en relaci贸n con el recurso tambi茅n para los compa帽eros absueltos en primer grado presentado por el Fiscal Sparagna. En particular, parec铆a evidente que el Fiscal hab铆a incumplido el plazo para presentar su recurso, pero un rec谩lculo de los jueces dictamin贸 a 煤ltima hora de la tarde que el recurso era v谩lido鈥 por lo que el juicio continu贸 incluso para los imputados absueltos en primer grado.

Durante las sucesivas audiencias posteriores, solicitaron condena para todos, negando el reconocimiento del 鈥渘e bis in idem鈥 (haber sido ya condenado por los mismos delitos); adem谩s solicitaron el no reconocimiento de atenuantes en general para todos y, en concreto, la no continuaci贸n del delito respecto a las lesiones de Adinolfi. Tambi茅n se solicita el reconocimiento del delito de masacre por el ataque al cuartel del RIS de Parma.

La sentencia de apelaci贸n se dict贸 el 24 de noviembre de 2020.

鈥 Anna: 16 a帽os y 6 meses (en primer grado: 17 a帽os).

鈥 Alfredo: 20 a帽os (como en primer grado).

鈥 Nicola: 1 a帽o y 1 mes (primer grado: 9 a帽os), siguiendo la sentencia de casaci贸n de 8 a帽os, 8 meses y 20 d铆as del juicio por la acci贸n contra Adinolfi.

鈥 Alessandro: absuelto de todos los cargos (en primer grado: 5 a帽os).

鈥 Marco: absuelto del cargo de 鈥渁sociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico鈥 (en primer grado: 5 a帽os), pero condenado a 1 a帽o y 9 meses por 鈥渋nstigaci贸n a la delincuencia鈥 en relaci贸n con la 鈥淐roce Nera Anarchica鈥.

La condena por 鈥渁sociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo y de subversi贸n del orden democr谩tico鈥 s贸lo se confirm贸 para Anna, Alfredo y Nicola.

Los compa帽eros Nicola, Alessandro y Marco salen de prisi贸n.

A diferencia del juicio en primer grado, tambi茅n se dictaron otras nueve condenas contra nueve compa帽eros por 鈥渋nstigaci贸n a la delincuencia鈥. Condenas inherentes, con diferentes funciones, a la publicaci贸n 鈥淐roce Nera Anarchica鈥, revista aperi贸dica y p谩gina web, y a la gesti贸n de algunas webs imputadas en el proceso. Estas condenas oscilaron entre 2 a帽os y 6 meses para Gioachino Somma y 1 a帽o y 9 meses para Erika, Omar, Alessandro y Lello.

Adem谩s de Alessandro, otros nueve compa帽eros anarquistas fueron absueltos de todos los cargos, entre ellos Danilo, en prisi贸n desde el 6 de septiembre de 2016 y liberado con absoluci贸n en primer grado el 24 de abril de 2019, y Valentina, en prisi贸n y posteriormente en arresto domiciliario durante el mismo periodo, tambi茅n liberada con absoluci贸n en primer grado. Los dem谩s compa帽eros eran acusados en libertad.

La Casaci贸n:

El pasado julio el Tribunal de Casaci贸n recalific贸 como 鈥渕asacre pol铆tica鈥 (art. 285 del C贸digo Penal) el atentado con explosivos perpetrado contra la escuela de Carabinieri de Fossano (C煤neo) el 2 de junio de 2006, reivindicado por la 鈥淩ivolta Anonima e Tremenda / Federazione Anarchica Informale鈥, devolviendo el caso al Tribunal de Apelaci贸n de Tur铆n para un nuevo c谩lculo peyorativo de la pena con riesgo de cadena perpetua para los compa帽eros Alfredo Cospito y Anna Beniamino. La pena base prevista en el c贸digo penal italiano para la masacre pol铆tica es el ergastolo [cadena perpetua]. Tras recalificar el delito, el Tribunal de Casaci贸n devolvi贸 el caso al Tribunal de Apelaci贸n para que volviera a determinar las penas. La audiencia que decidir谩 el alcance de estas condenas se fij贸 para el 5 de diciembre de 2022 en Tur铆n.

El reciente 5 de diciembre se celebr贸 la audiencia de apelaci贸n bis del juicio Scripta Manent contra Alfredo Cospito y Anna Beniamino. El fiscal pidi贸 27 a帽os y un mes para Anna y ergastolo ostativo [sin posibilidad de reducci贸n ni beneficios] con 12 meses de aislamiento diurno para Alfredo, yendo incluso m谩s lejos que las peticiones anteriores del fiscal Sparagna, que eran de 30 a帽os para Alfredo.

El Tribunal de Apelaci贸n de Tur铆n no dict贸 la sentencia y recurri贸 al Constitucional: los jueces turineses se preguntaron si era leg铆timo que se les obligara a no reconocer las circunstancias atenuantes a Alfredo Cospito por sus antecedentes penales. De hecho, esto les obligar铆a a condenar a Alfredo a cadena perpetua, incluso por una acci贸n que no caus贸 ni muertos ni heridos.

El pr贸ximo 19 de diciembre se celebrar谩 una nueva audiencia en Tur铆n, una audiencia formal destinada a elaborar la cuesti贸n que se someter谩 a consulta.

Alfredo y Anna intervinieron con declaraciones espont谩neas que ya habr茅is le铆do porque han sido traducidas y difundidas internacionalmente. Alfredo reiter贸 que continuar谩 la huelga de hambre iniciada el 20 de octubre de 2022 hasta su 煤ltimo aliento contra el 41 bis y el egastolo ostativo, Anna subray贸 que cualquier persona con un m铆nimo de pensamiento cr铆tico podr谩 identificar a los instigadores y ejecutores de la aniquilaci贸n de Alfredo. Los solidarios presentes en la sala saludaron a los compa帽eros acusados con consignas y gritos.

Terminado con este resumen 鈥搇imitado y carente de an谩lisis鈥 de lo que ha sido el proceso Sripta Manent, intentar茅 profundizar en la disposici贸n del r茅gimen 41 bis a nuestro compa帽ero Alfredo, su huelga de hambre y la movilizaci贸n internacional que ha generado este precedente. Retomar茅 una reciente contribuci贸n m铆a al debate, con las modificaciones necesarias para la ocasi贸n. Aunque m谩s explicaciones al respecto las dar谩n los compa帽eros del peri贸dico anarquista Vetriolo en relaci贸n a lo que ha sido la 鈥淥peraci贸n Sibilla鈥 para ellos y en particular para Alfredo .

La importancia de la solidaridad revolucionaria.

Con el anarquista Alfredo Cospito, su trayectoria y sus posiciones.



鈥淨ueremos un presente que merezca ser vivido y no simplemente sacrificado a la espera mesi谩nica de un futuro para铆so terrenal. Por eso hemos querido hablar concretamente de una anarqu铆a que debe realizarse ahora, no ma帽ana. El 鈥渢odo y ahora鈥 es una apuesta, una partida en la cual nos jugamos nuestra vida, la vida de todos, nuestra muerte, la muerte de todos鈥︹ Pierleone Mario Porcu

Aquella ma帽ana del 7 de mayo de 2012 en G茅nova, a llenar felizmente el cargador de una vieja Tokarev, que despu茅s dispar贸 a las piernas del director general de Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, no fueron s贸lo dos anarquistas de acci贸n, Nicola Gai y Alfredo Cospito, sino la parte m谩s viva y concreta del anarquismo revolucionario pasando a la acci贸n. Que como 鈥淣煤cleo Olga鈥 a trav茅s de la Federaci贸n Anarquista Informal, ese d铆a romp铆a con el presente de entonces, con el inmovilismo de cierto anarquismo y su retirada hacia posiciones cada vez m谩s rebajadas. Mostr谩ndonos, despu茅s de Fukushima y el retorno del fantasma nuclear en Europa, como detr谩s de las tragedias que atormentan el planeta, la naturaleza y al ser humano, las mismas tragedias que provocan emociones fuertes en nuestros corazones, no hay abstracciones, no h ahora ay conceptos: lo que si hay son personas que siguen sin descanso en su loca y autodestructiva carrera, estructuras que hacen posible el avance de la muerte, esclavos que protegen tanto a las personas como las estructuras. Y que estas personas y estructuras tienen nombre y direcci贸n.

Tras la acci贸n Nicola y Alfredo fueron detenidos, juzgados, y reivindicaron su gesto en los tribunales con la cabeza bien alta. Evidenciando como la acci贸n directa destructora y la hip贸tesis armada todav铆a son hechos tan reales cuanto necesaria su reivindicaci贸n por parte de los anarquistas.

Tras diez a帽os de c谩rcel, el pasado 5 de mayo de 2022, Alfredo recibi贸 la notificaci贸n de su traslado de 鈥淎lta Seguridad 2鈥 a 鈥41 bis鈥.

El 6 de Julio de 2022, el tribunal de Casaci贸n [similar al Supremo] recalific贸 el ataque explosivo contra la escuela de Carabinieri en Fossano de junio 2006, reivindicado por Rivolta Anonima e Tremenda / Federazione Anarchica Informale, del que se acusaba a los compa帽eros Anna Beniamino y Alfredo Cospito en 鈥淢asacre pol铆tica鈥, con un endurecimiento de la pena que podr铆a traducirse en cadena perpetua sin derecho a beneficios penitenciarios [ergastolo ostativo].

Hoy, una vez m谩s, Alfredo sigue aportando al anarquismo y a todos nosotros, poniendo su dignidad y sus irreductibles posiciones por delante incluso de su propia condici贸n f铆sica por medio de una huelga de hambre indefinida, utilizando su cuerpo como una barricada para que no pase el uso del 41 bis contra los anarquistas. Huelga de hambre a la que se han unido los anarquistas Juan Sorroche desde el 25 octubre, Ivan Alocco desde el 27 octubre y Anna Beniamino desde el 7 noviembre (que en este momento ha interrumpido).

La situaci贸n actual da lugar a diversas reflexiones, emociones intensas y numerosas iniciativas de diverso tipo sucedidas durante estos dos meses, iniciativas que en estos contextos siempre ser谩n positivas, v谩lidas y de una importancia fundamental para que esta batalla tenga el mayor eco posible, pero la lucha de Alfredo en este momento tambi茅n se vuelve un instrumento para la cr铆tica del 41 bis y de la sociedad carcelaria de forma m谩s general. En mi opini贸n lo que deber铆a prevalecer en este momento, como componente anarquista revolucionario internacional, son la compostura, la lucidez y la determinaci贸n que exige la situaci贸n. Entender qu茅 hacer y c贸mo hacerlo, que argumentaci贸n defender, pero sobre todo lo que exige un momento concreto como es una huelga de hambre indefinida, para poder seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ayer y darnos la oportunidad de seguir haci茅ndolo ma帽ana. Una consideraci贸n en sinton铆a con lo escrito con anterioridad es seguramente la necesidad de salir de la red de una limitante lucha espec铆fica anticarcelaria, saliendo del callej贸n sin salida de una movilizaci贸n gen茅rica y sentimentalista que contemple 煤nicamente el r茅gimen 41 bis, saber leer la fase y, esta vez, captar el verdadero objeto de la contienda partiendo de la construcci贸n real de una solidaridad internacional, concreta, y una movilizaci贸n 鈥榓d personam鈥 que impida el asesinato de nuestro compa帽ero Alfredo Cospito en una tumba de hierro y cemento, solo.

Una solidaridad Revolucionaria que parta en primer lugar de la reivindicaci贸n a cara descubierta no s贸lo de pr谩cticas gen茅ricas, que a fin de cuentas s贸lo adoptan el car谩cter de quien las practica, sino de la historia, las ideas, las posiciones, las acciones concretas de las que se acusa a nuestro compa帽ero y los discursos que las acompa帽an. Y esto lo tenemos que gritar, esta debe ser una praxis v谩lida para otros procesos contra acciones directas destructivas, porque es uno de los pasos fundamentales encaminados a romper el aislamiento que rodea a quien es detenido, demostrando al poder que esas acciones pertenecen a todos los anarquistas. Porque si estamos de la parte de Alfredo, no s贸lo es porque su situaci贸n actual atormenta nuestro coraz贸n, sino sobre todo porque es un compa帽ero que ha dedicado su vida a la idea anarquista, que tambi茅n es la nuestra. Y es evidente que si no somos capaces de defendernos a nosotros mismos, nuestro anarquismo revolucionario y sus razones, nadie podr谩 hacerlo nunca.

Cualquier discurso, mas o menos aceptable, arriesga quedarse 鈥揺n este momento concreto se entiende鈥 煤nicamente en el plano de una solidaridad humana, diluida en una lucha poco afilada y m谩s gen茅rica contra la c谩rcel. No es la primera vez que afrontamos la cuesti贸n del 41 bis, dando la cara tambi茅n cuando no ten铆amos un compa帽ero anarquista en dicho r茅gimen, aunque con altibajos en la continuidad, y seguiremos afront谩ndola tambi茅n en el futuro m谩s inmediato, si tenemos la capacidad de elaborar un razonamiento de mayor alcance, en prospectiva, sobre como se podr谩 aplicar dicho r茅gimen a franjas cada vez m谩s amplias del conflicto social.

Pero lo que importa hoy, en esta carrera contra el tiempo es sacar a Alfredo fuera de ese r茅gimen, conseguir una desclasificaci贸n inmediata, sin otras condiciones.

En todos estos a帽os Alfredo nunca ha sido una v铆ctima, y si hoy se encuentra sometido a este r茅gimen se debe exclusivamente a la voluntad por parte del poder de acabar con 茅l cortando las relaciones con aquello que el propio Alfredo en primer lugar, siempre ha definido como su comunidad. Adem谩s no se puede excluir la posibilidad de que el domino est茅 tanteando el terreno del 鈥渕ovimiento anarquista鈥, en funci贸n probablemente de poder disponer en el futuro de este instrumento de aniquilaci贸n para con nosotros, por lo que se es, y por lo que se hace. Incluso podemos suponer que, con el tiempo, este r茅gimen pueda sustituir definitivamente la AS2 [Alta Sicurezza 2].

Parece evidente que la finalidad que persigue el sistema Estado-Capital, por medio del poder judicial, con procesos, condenas por terrorismo y disposici贸n de reg铆menes de aniquilaci贸n como el 41 bis, sea eliminar, desarraigar y aislar al enemigo de clase declarado, como tambi茅n demuestra la situaci贸n de los comunistas revolucionarios Nadia Lioce, Roberto Morandi y Marco Mezzasalma, que desde hace nada menos que 17 a帽os resisten a la tinieblas del 41 bis con una dignidad ejemplar. Todo esto nos recuerda con fuerza que la batalla de Alfredo tambi茅n es la suya. Todo esto, en cuanto parte inherente del sistema juridico-policial y su ley, no puede se puede extrapolar de un discurso m谩s amplio relativo al contraste, por parte del Estado, respecto a la lucha revolucionaria contra el sistema estado-capital global del que tambi茅n formar谩 parte, a d铆a de hoy, el uso del 41 bis como instrumento coerci贸n y extorsi贸n del arrepentimiento cuando ning煤n elemento del dominio puede recuperar individualidades y acciones revolucionarias, porque es una voluntad 鈥搇a nuestra, precisamente revolucionaria鈥 que supera las arenas movedizas de la desorientaci贸n y el inmovilismo. Una voluntad que tiene la determinaci贸n y a presunci贸n optimista de transformar la realidad, a煤n manteniendo inalterada la tensi贸n nihilista an谩rquica por la cual consideramos, a pesar de no haber dejado de lado la idea de la revoluci贸n social, que este mundo, tal y como es hoy, debe ser demolido.

No es casual que se sit煤en en estos t茅rminos las condenas por instigaci贸n a la delincuencia recibidas estos a帽os en relaci贸n con la Croce Nera Anarchica; la operaci贸n Sibilla en relaci贸n al peri贸dico anarquista Vetriolo y la publicaci贸n de la entrevista a Alfredo Cospito 鈥溌縌u茅 internacional?鈥. En este sentido, podemos decir que todo lo realizado en los 煤ltimos a帽os con nuestras publicaciones, ha sido y sigue siendo de un valor inestimable, porque permite a los anarquistas, hoy, reapropiarse de sus ideas, darlas espacio, con la audacia de siempre, inmutable, con la misma propensi贸n a actuar con conciencia revolucionaria, construyendo la internacional.

隆Alfredo fuera del 41 bis!

隆Contra la aplicaci贸n del 41 bis a los prisioneros revolucionarios!

隆Por la anarqu铆a siempre!

Concluyo este escrito aprovechando la ocasi贸n para enviar mi m谩s caluroso y sincero saludo a las organizadoras de esta iniciativa, a todos los compa帽eros que en Grecia siguen luchando desde hace a帽os dentro y fuera de la c谩rcel, deseando que la iniciativa se desarrolle incluso m谩s all谩 de las expectativas m谩s optimistas y que sea un est铆mulo para afinar ulteriores debates armando esa necesidad de libertad que nos caracteriza.