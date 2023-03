–

March 14, 2023

El martes 14 de Marzo se ha acabado el teatro de negociaci贸n que se ha mantenido por parte de la patronal los 煤ltimos meses. Desde CGT hemos llevado los deberes hechos para esta reuni贸n final, pese a todas las trabas que se nos han puesto. Y es que no hemos recibido el redactado del convenio hasta el viernes a 煤ltima hora. Adem谩s, tienen la cara de decirnos, que no es el redactado definitivo, pues estuvieron haciendo modificaciones hasta ayer por la noche, que todav铆a no conocemos.

No obstante, hemos estudiado su supuesto redactado final art铆culo a art铆culo para intentar, en la medida de lo posible, detectar las irregularidades del mismo y proponer soluciones y correcciones. Por supuesto, en su l铆nea, los sindicatos firmantes intentaron silenciarnos en nuestras intervenciones, ya que como era de esperar, CCOO y UGT solo han velado por sus intereses individuales, las nuevas liberaciones, y han obviado todos los flecos que hacen que, en los pr贸ximos a帽os, las personas trabajadoras nos veamos indefensas ante los abusos de las empresas.

Queda de manifiesto lo que llevamos meses diciendo, la p茅rdida salarial va a ser uno de los principales mazazos de este convenio, pero le siguen cuestiones como la imposibilidad de consolidar las jornadas, el mantenimiento de jornadas parciales, el irrisorio pago de los gastos de teletrabajo as铆 como las fechas de aplicaci贸n y la regulaci贸n del mismo鈥o,

Es triste pensar que, como en convenios anteriores, la labor de CGT ahora, pasa por judicializar y pelear lo que no han sabido hacer los firmantes, que bien poco miran por la clase trabajadora de este sector. No habr谩 otro convenio hasta, como pronto, el 1 de enero de 2027.

En definitiva, hoy es un d铆a triste para todas aquellas personas que trabajamos en este sector, pues nos volvemos a encontrar en una casilla de salida de la que, seg煤n parece, no podremos salir mientras las mayor铆as decisivas para la firma del Convenio las sigan conformando aquellas personas que antes de velar por los intereses de todos/as miran por los suyos propios. Ninguna de estas personas estar谩 ma帽ana en su puesto cogiendo llamadas. Sacad vuestras propias conclusiones.

Por nuestra parte, estamos orgullosos/as de nuestro trabajo y seguiremos peleando con el respaldo de las personas trabajadoras para dignificar este sector.