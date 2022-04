–

De parte de Indymedia Argentina April 8, 2022 225 puntos de vista

En pocas horas de diferencia, entre el 31 de marzo y el 1 de abril, tres juzgados bonaerenses resolvieron favorablemente las acciones de habeas corpus colectivo presentadas por la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) en su car谩cter de Mecanismo local de prevenci贸n de la tortura (MLPT). Las personas alojadas en la comisar铆a 1掳 de Magdalena; la 2掳 de Haedo (Mor贸n) y la 2掳de Berisso padec铆an en com煤n graves violaciones de derechos humanos: hacinamiento y aislamiento extremo, nula atenci贸n de la salud, falta de alimentaci贸n y condiciones inhumanas de detenci贸n.

Tal como lo viene denunciando judicial y p煤blicamente la CPM -en su car谩cter de Mecanismo local de prevenci贸n de la tortura de la Provincia-, las comisar铆as contin煤an funcionando como dep贸sito de personas detenidas, y sometidas a graves violaciones de derechos humanos.

A pesar de las m煤ltiples y coincidentes prohibiciones y clausuras judiciales, los casos de hacinamiento y sobrepoblaci贸n persisten en la mayor铆a de las dependencias policiales. En este marco se presentaron tres habeas corpus colectivos ante tres juzgados distintos pero con una misma problem谩tica denunciada: el agravamiento y el deterioro de las condiciones de detenci贸n que pueden sintetizarse en hacinamiento y aislamiento extremo, nula atenci贸n de la salud, falta de alimentaci贸n y condiciones inhumanas de detenci贸n.

En pocas horas esas acciones fueron admitidas y resueltas favorablemente por los y las magistrados intervinientes, lo que confirma la gravedad y la magnitud de la crisis por el encierro bajo custodia policial.

El pasado 31 de marzo la jueza interina del Juzgado de Garant铆as 4 de Mor贸n, Laura Mariel Pinto, resolvi贸 hacer lugar a la acci贸n de la CPM a favor de las personas alojadas en la seccional 2掳 de Haedo, en Mor贸n, luego de constatar que all铆 se encontraban detenidas 21 personas cuando la capacidad total fijada por la polic铆a es de ocho. Entre las primeras medidas, la jueza prohibi贸 preventivamente el ingreso de nuevos detenidos a esa comisar铆a, orden贸 una evaluaci贸n del estado f铆sico y de salud de las personas all铆 alojadas y dispuso una serie de pruebas y medidas urgentes.

El mismo 31 de marzo se realiz贸 audiencia en la dependencia policial a los fines de constatar los extremos de la denuncia de la CPM. Estuvieron presentes el titular de la seccional 2掳 de Mor贸n, subcomisario Jos茅 Mar铆a Gorosito, y otras autoridades policiales de la jefatura departamental. Se detectaron 22 personas alojadas en los dos calabozos cuando la capacidad es de ocho, y en cuanto al conjunto de condiciones de alojamiento (higiene, elementos de seguridad como matafuegos y agua, ba帽os aptos y funcionales, estado de salud de los detenidos, planes de evacuaci贸n y correcto estado edilicio, entre otros puntos relevados) la magistrada lo consider贸 debidamente atendidos.

No obstante, manifest贸 en su resoluci贸n que 鈥渘o puedo pasar por alto que en el caso se verifica el agravamiento de las condiciones de detenci贸n de todos los encartados con tama帽a superaci贸n num茅rica en los cupos permitidos para el alojamientos de personas privadas de libertad en los calabozos de la seccional policial en cuesti贸n, vislumbrando cuanto menos un notable hacinamiento que inevitablemente deteriora la salud f铆sica y ps铆quica de las distintas personas all铆 alojadas鈥.

鈥淧or otra parte, resulta oportuno se帽alar que dif铆cilmente el personal policial est茅 t茅cnicamente preparado para el cuidado y supervisi贸n de tal magnitud de detenidos bajo el correspondiente r茅gimen legal carcelario, que l贸gicamente dio la raz贸n de ser y la creaci贸n del SPB quienes son los id贸neos en la materia, situaci贸n esta que me impone la obligaci贸n de arbitrar un mecanismo que contemple no s贸lo las finalidades del proceso sino que tambi茅n aten煤e los efectos negativos de las personas en encierro鈥, agreg贸. As铆 orden贸 librar oficio al SPB para que se efect煤en los traslados a unidades penitenciarias respecto a las personas en condiciones de ser alojadas all铆.

Similar desarrollo tuvo otro habeas corpus colectivo resuelto el 1 de abril por parte del titular del Juzgado de Garant铆as 4 de La Plata, Juan Pablo Masi. La acci贸n hab铆a sido interpuesta a favor de las personas alojadas en la comisar铆a 1掳 de Magdalena, sobre la cual el magistrado tom贸 en cuenta el informe pericial del perito arquitecto Gustavo Colombo.

De su registro se desprendi贸 que la comisar铆a tiene una capacidad de alojamiento para siete personas y que en el momento de la inspecci贸n hab铆a ocho detenidas. Adem谩s destac贸 que los calabozos no tienen ventilaci贸n ni iluminaci贸n natural; que uno de los dos ba帽os ten铆a el conducto cloacal tapado; y que el extinguidor situado al ingreso del sector de calabozos ten铆a la oblea de carga vencida.

Es por eso que el juez resolvi贸 鈥減or un lado, intimar al Ministerio de Seguridad Bonaerense para que, a la mayor brevedad posible, proceda a efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de asegurar las correctas condiciones de detenci贸n de las personas all铆 alojadas y, por otro lado, poner en conocimiento de los respectivos jueces naturales las circunstancias expuestas鈥.

La tercera sentencia es tambi茅n del 1 de abril y, como las anteriores, responde a un habeas corpus colectivo presentado por la CPM, en este caso ante el Juzgado en lo Correccional 3 de La Plata en favor de todas las personas alojadas en la comisar铆a 2掳 de Berisso.

Ante la falta de recepci贸n de informes solicitados por la jueza Ana Bel茅n Piccone a la dependencia policial, se present贸 en la comisar铆a segunda de Berisso y se entrevist贸 con las autoridades, quienes le informaron que hab铆a 21 personas detenidas cuando la capacidad de alojamiento total es de 6 plazas. En sus considerandos se帽ala que 鈥渓a sobrepoblaci贸n es superior al 250 por ciento, lo que sumado a las dem谩s condiciones de alojamiento implican un agravamiento ileg铆timo de las condiciones de privaci贸n de la libertad, adem谩s de que en algunos casos las personas detenidas vienen cumpliendo cautelarmente lapsos de tiempo extensos鈥. Tambi茅n destaca la extensi贸n temporal de la detenci贸n que cumplen tres detenidos en esa dependencia policial: m谩s de 6 meses.

En virtud de todo ello la magistrada hizo lugar al habeas corpus y orden贸 que en 鈥渆l t茅rmino de 24 horas se proceda al traslado de los detenidos a dependencias de la Direcci贸n Provincial de Alcaid铆as Departamentales o a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense鈥. Asimismo, dispuso la urgente atenci贸n m茅dica de uno de los detenidos, quien manifest贸 encontrarse a la espera de una intervenci贸n quir煤rgica y una dieta especial.

En todas las comisar铆as bonaerenses se registran graves violaciones de derechos humanos sin que el poder ejecutivo o del poder judicial implementen pol铆ticas tendientes a revertir esta situaci贸n. Debe se帽alarse que los cupos policiales no cumplen con los est谩ndares internacionales de derechos humanos y solo cuentan camastros sin considerar ventilaci贸n, iluminaci贸n, espacios comunes, de atenci贸n sanitaria, actividades, etc. En 1.353 camastros se alojan 4.447 personas, lo que implica un 227 % de sobrepoblaci贸n. La mitad de las personas detenidas se alojan en calabozos no habilitados.

Fuente: https://www.andaragencia.org/se-agrava-la-crisis-en-las-comisarias-bonaerenses/