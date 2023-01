–

En un informe publicado a principios de 2023, el influyente grupo de expertos estadounidense Crisis Group identific贸 diez conflictos para observar en todo el mundo. El potencial de una nueva guerra entre Azerbaiy谩n y Armenia, sobre la base de reclamos no resueltos y mutuamente excluyentes de la regi贸n de Nagorno-Karabaj , ocupa el segundo lugar, justo detr谩s de la actual invasi贸n rusa de Ucrania.

Las dos crisis est谩n, por supuesto, vinculadas. El fracaso de Rusia para asegurar r谩pidamente sus objetivos en Ucrania, el empeoramiento de la polarizaci贸n entre Mosc煤 y la OTAN, y el aumento de la demanda occidental de gas azerbaiyano, han inclinado a煤n m谩s la balanza en el C谩ucaso a favor de la naci贸n turca. Armenia lleva mucho tiempo a la zaga en la regi贸n. La naci贸n aislada se ha visto obligada durante mucho tiempo a depender de Rusia, tanto para proporcionarle armas como para negociar acuerdos de paz regionales, y Occidente generalmente no est谩 dispuesto o no puede proporcionar el mismo nivel de mediaci贸n o compromiso.

Mientras tanto, Turqu铆a ha ayudado durante mucho tiempo a Azerbaiy谩n en la aplicaci贸n de sus pol铆ticas expansionistas a expensas de Armenia. Operando como 鈥渄os estados, una naci贸n鈥, la tecnolog铆a militar turca, los asesores militares y, en particular, el entrenamiento y la asistencia para modernizar las fuerzas armadas de Azerbaiy谩n, han dejado al pa铆s con un ej茅rcito que es varias veces m谩s grande, mejor equipado y mucho m谩s efectivo que el de sus hom贸logos armenios . El programa de construcci贸n del ej茅rcito de Turqu铆a se llev贸 a cabo en el contexto de una cooperaci贸n cada vez mayor de Azerbaiy谩n con la OTAN, ya que los intereses turcos coincidieron con el deseo de la OTAN de contrarrestar la influencia de Rusia en el C谩ucaso, todo canalizado a trav茅s del conducto de los reclamos de Azerbaiy谩n sobre el territorio cr铆tico de Nagorno-Karabaj , tambi茅n conocido como Artsakh.

Azerbaiy谩n sabe que ha llegado el momento de otro impulso para apoderarse del territorio que actualmente alberga a los armenios 茅tnicos y anexionarlo de facto al control total de Azerbaiy谩n, enmarcando sus acciones contrarrestando la influencia rusa para ganar la aquiescencia occidental, si no el apoyo abierto. El suministro de gas de Azerbaiy谩n a una Europa cada vez m谩s hambrienta de energ铆a, tambi茅n servir谩 para comprar apoyo para una operaci贸n de Azerbaiy谩n. Como indica Crisis Group, una nueva invasi贸n ser谩 r谩pida, sangrienta y casi inevitablemente resultar谩 en una contundente victoria de Azerbaiy谩n, al igual que la derrota de 2020 que vio la muerte de m谩s de 7.000 soldados; las ganancias de Azerbaiy谩n solo se detuvieron por un alto el fuego negociado por Mosc煤.

Tal como lo est谩 haciendo en Ucrania, la administraci贸n de Erdogan aprovechar谩 cualquier oportunidad para posicionarse como el intermediario 鈥渞azonable鈥 entre la OTAN y Mosc煤, mientras persigue sus propios intereses. En 2022, Turqu铆a defendi贸 de boquilla el consenso occidental contra Mosc煤, y se benefici贸 de la venta de armas a Ucrania, mientras abr铆a sus puertos al capital ruso y a los oligarcas exiliados. Los esfuerzos de Turqu铆a por utilizar las solicitudes de la OTAN de Finlandia y Suecia para obtener concesiones para nuevos ataques contra los kurdos en su propio territorio, en Europa y en el norte de Siria ilustran claramente que el pa铆s es un miembro disfuncional de la OTAN, que act煤a en inter茅s de la alianza solo cuando conviene a los objetivos turcos.

Como escribi贸 el ex funcionario del Pent谩gono Michael Rubin en un an谩lisis reciente, el posible aliado de Turqu铆a deber铆a mirar m谩s all谩 de la estad铆stica constantemente citada de que Turqu铆a tiene el segundo ej茅rcito m谩s grande de la OTAN para reconocer que 鈥渟i el liderazgo pol铆tico no est谩 dispuesto a comprometerse con una misi贸n de la OTAN, entonces el tama帽o total es irrelevante鈥 Las estad铆sticas sobre el papel de Turqu铆a no se traducen en importancia sobre el terreno para la OTAN鈥. De hecho, Turqu铆a ha utilizado las misiones de la OTAN para sus propios proyectos de expansi贸n del poder, sobre la base de la solidaridad isl谩mica o la idea pan-turca .

Sin duda, Ankara reconocer谩 en cualquier conflicto entre Azerbaiy谩n y Armenia de 2023 una oportunidad para una mayor expansi贸n del poder, aumentando sus lazos 鈥渘acionales鈥 con Bak煤 a medida que avanza hacia un sue帽o de control pan-turco, ininterrumpido entre el Mar Negro y el Caspio. Igualmente, seguro es que el apoyo turco a la limpieza 茅tnica de la poblaci贸n armenia de Nagorno-Karabaj ser谩 aceptable para Occidente, al enmarcar la operaci贸n como contraria a los intereses rusos. Para los armenios locales, congelados despu茅s de un corte de gas de Azerbaiy谩n y temiendo una invasi贸n en los pr贸ximos meses, las afirmaciones de Turqu铆a de que est谩 actuando en inter茅s de la seguridad regional ser谩n un trago amargo de tragar.

