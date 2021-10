–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid October 18, 2021 92 puntos de vista

Tras meses de trabajo interno y coordinaci贸n interregional, el pasado 5 de octubre a las 19:00 celebramos la 1陋 Asamblea Abierta de la Coordinadora Madrile帽a de Arqueolog铆a de CNT Comarcal Sur-Villaverde. A nuestro modo de ver, un completo 茅xito: m谩s de una veintena de personas, con representaci贸n del Colegio de Arque贸logos de Madrid y de nuestra querida Coordinadora Valenciana de Arqueolog铆a de CNT Val猫ncia, adem谩s de antiguos miembros del CRAS (Centro Revolucionario de Arqueolog铆a Social) y la AMTTA (Asociaci贸n Madrile帽a de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueolog铆a), donde pudimos poner en com煤n, a trav茅s de una multitud de voces, la lucha que tenemos por delante todas y todos los profesionales de arqueolog铆a.

Dividimos el orden del d铆a en los tres principales pilares sobre los que ve铆amos necesidad de exponer y debatir: la investigaci贸n, el entorno estudiantil y, por 煤ltimo, la arqueolog铆a profesional. Este orden ex profeso fue pensado, principalmente, en consonancia con la amplitud de cada tema y el tiempo que a priori nos pod铆a llevar.

As铆 pues, se introdujo por parte del equipo de la Coordinadora y CNT la labor de 茅stas y, de manera superficial, se explic贸 en este primer punto la necesidad de organizarnos tambi茅n en el entorno acad茅mico y de investigaci贸n, materia que tenemos pendiente y en el cual ya se est谩 trabajando a nivel interno.

Seguidamente, sin ninguna intervenci贸n m谩s, dimos paso a la problem谩tica estudiantil. Pasado, presente y futuro profesional se confrontan en esta l铆nea, en la cual se abordaron temas de vital importancia para el sindicalismo combativo, contando con la importante perspectiva de les propies estudiantes que acudieron a la asamblea. En la materia se lidi贸 con los 鈥渧oluntariados鈥, las pr谩cticas no remuneradas y los abusos de poder en muchas excavaciones que se escudan en las 鈥渇unciones sociales鈥 o de 鈥渇ormaci贸n鈥 de algunos proyectos para crear aut茅nticos campos de trabajo por los que se llegan a pagar (por si ten铆amos poco con la esclavitud). Fue clave para el debate el tener en cuenta que lo que vivimos en nuestros primeros pasos de formaci贸n, ser谩 un reflejo de nuestro futuro profesional. Al fin y al cabo, un futuro profesional que, por normal general, deviene extremadamente minado por la mala praxis de instituciones y/o departamentos donde confluyen intereses personales, individualismos, frustraciones, miedos, desuni贸n, competici贸n e insolidaridad hipernormalizada lo que genera un caldo de cultivo para el abuso, la pasividad y el conformismo que nos impide ver un horizonte de dignidad para nuestra profesi贸n. Con ello, combatir desde acciones directas (boicots, denuncias, etc.) todos estos abusos y potenciar asimismo el sindicalismo en las aulas al integrar la voz universitaria en nuestras prioridades, no s贸lo de acci贸n, sino tambi茅n de di谩logo con movimientos estudiantiles tales como la FEL.

Por 煤ltimo, y no menos importante, el tratamiento de la arqueolog铆a profesional com煤nmente llamada de gesti贸n o 鈥渃omercial鈥. Desde luego, uno de los temas m谩s extensos y complejos el cual nos ha tra铆do hasta aqu铆. En la misma asamblea se muestran los objetivos a medio y largo plazo de la Coordinadora, entre ellos la toma de testigo de asociaciones como la AMTTA para trabajar un convenio propio que nos proporcione una seguridad de derechos laborales de los que no gozamos y una herramienta sindical que vele por nuestros intereses como clase trabajadora. Se exponen desde la multivocalidad de la mesa redonda las antiguas problem谩ticas que surgieron en la conquista de un convenio en Madrid o la necesidad de creaci贸n de una CNAE (Clasificaci贸n Nacional de Actividades Econ贸micas) que contemple nuestra profesi贸n. Entre otros tantos temas, se aborda la casu铆stica de los aut贸nomos y la amplia cantidad de profesionales en calidad de 鈥渇alsos aut贸nomos鈥, el intrusismo laboral, problem谩ticas internacionales como la CIFA (The Chartered Institute for Archaeologists) inglesa o nacionales con la nueva actualizaci贸n de la Direcci贸n General sobre la Ley de Patrimonio que est谩 por venir.

Una vez finalizada la asamblea sobre las 21:15, el ambiente que se respira es, cuando menos, esperanzador. Hay necesidad y ganas de trabajar para conquistar los derechos que no tenemos desde la 煤nica v铆a no explorada por parte de la arqueolog铆a: el sindicalismo. Sin embargo, esta vez, contamos con una herramienta hist贸rica que nos ampara, adem谩s de la experiencia de a帽os de estudio, abuso y trabajo que hemos sufrido todas y todos aquellos que hemos trabajado por y para el patrimonio.

Tras meses de trabajo interno y coordinaci贸n interregional, el pasado 5 de octubre a las 19:00 celebramos la 1陋 Asamblea Abierta de la Coordinadora Madrile帽a de Arqueolog铆a de CNT Comarcal Sur-Villaverde. A nuestro modo de ver, un completo 茅xito: m谩s de una veintena de personas, con representaci贸n del Colegio de Arque贸logos de Madrid y de nuestra querida Coordinadora Valenciana de Arqueolog铆a de CNT Val猫ncia, adem谩s de antiguos miembros del CRAS (Centro Revolucionario de Arqueolog铆a Social) y la AMTTA (Asociaci贸n Madrile帽a de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueolog铆a), donde pudimos poner en com煤n, a trav茅s de una multitud de voces, la lucha que tenemos por delante todas y todos los profesionales de arqueolog铆a.

Dividimos el orden del d铆a en los tres principales pilares sobre los que ve铆amos necesidad de exponer y debatir: la investigaci贸n, el entorno estudiantil y, por 煤ltimo, la arqueolog铆a profesional. Este orden ex profeso fue pensado, principalmente, en consonancia con la amplitud de cada tema y el tiempo que a priori nos pod铆a llevar.

As铆 pues, se introdujo por parte del equipo de la Coordinadora y CNT la labor de 茅stas y, de manera superficial, se explic贸 en este primer punto la necesidad de organizarnos tambi茅n en el entorno acad茅mico y de investigaci贸n, materia que tenemos pendiente y en el cual ya se est谩 trabajando a nivel interno.

Seguidamente, sin ninguna intervenci贸n m谩s, dimos paso a la problem谩tica estudiantil. Pasado, presente y futuro profesional se confrontan en esta l铆nea, en la cual se abordaron temas de vital importancia para el sindicalismo combativo, contando con la importante perspectiva de les propies estudiantes que acudieron a la asamblea. En la materia se lidi贸 con los 鈥渧oluntariados鈥, las pr谩cticas no remuneradas y los abusos de poder en muchas excavaciones que se escudan en las 鈥渇unciones sociales鈥 o de 鈥渇ormaci贸n鈥 de algunos proyectos para crear aut茅nticos campos de trabajo por los que se llegan a pagar (por si ten铆amos poco con la esclavitud). Fue clave para el debate el tener en cuenta que lo que vivimos en nuestros primeros pasos de formaci贸n, ser谩 un reflejo de nuestro futuro profesional. Al fin y al cabo, un futuro profesional que, por normal general, deviene extremadamente minado por la mala praxis de instituciones y/o departamentos donde confluyen intereses personales, individualismos, frustraciones, miedos, desuni贸n, competici贸n e insolidaridad hipernormalizada lo que genera un caldo de cultivo para el abuso, la pasividad y el conformismo que nos impide ver un horizonte de dignidad para nuestra profesi贸n. Con ello, combatir desde acciones directas (boicots, denuncias, etc.) todos estos abusos y potenciar asimismo el sindicalismo en las aulas al integrar la voz universitaria en nuestras prioridades, no s贸lo de acci贸n, sino tambi茅n de di谩logo con movimientos estudiantiles tales como la FEL.

Por 煤ltimo, y no menos importante, el tratamiento de la arqueolog铆a profesional com煤nmente llamada de gesti贸n o 鈥渃omercial鈥. Desde luego, uno de los temas m谩s extensos y complejos el cual nos ha tra铆do hasta aqu铆. En la misma asamblea se muestran los objetivos a medio y largo plazo de la Coordinadora, entre ellos la toma de testigo de asociaciones como la AMTTA para trabajar un convenio propio que nos proporcione una seguridad de derechos laborales de los que no gozamos y una herramienta sindical que vele por nuestros intereses como clase trabajadora. Se exponen desde la multivocalidad de la mesa redonda las antiguas problem谩ticas que surgieron en la conquista de un convenio en Madrid o la necesidad de creaci贸n de una CNAE (Clasificaci贸n Nacional de Actividades Econ贸micas) que contemple nuestra profesi贸n. Entre otros tantos temas, se aborda la casu铆stica de los aut贸nomos y la amplia cantidad de profesionales en calidad de 鈥渇alsos aut贸nomos鈥, el intrusismo laboral, problem谩ticas internacionales como la CIFA (The Chartered Institute for Archaeologists) inglesa o nacionales con la nueva actualizaci贸n de la Direcci贸n General sobre la Ley de Patrimonio que est谩 por venir.

Una vez finalizada la asamblea sobre las 21:15, el ambiente que se respira es, cuando menos, esperanzador. Hay necesidad y ganas de trabajar para conquistar los derechos que no tenemos desde la 煤nica v铆a no explorada por parte de la arqueolog铆a: el sindicalismo. Sin embargo, esta vez, contamos con una herramienta hist贸rica que nos ampara, adem谩s de la experiencia de a帽os de estudio, abuso y trabajo que hemos sufrido todas y todos aquellos que hemos trabajado por y para el patrimonio.

El devenir hist贸rico de la arqueolog铆a lo construimos nosotros desde la primera paleada de tierra en un yacimiento, pasando por el art铆culo cient铆fico m谩s sesudo, hasta las asambleas y organizaci贸n de las trabajadoras y trabajadores. Es, en definitiva, la bocanada de aire fresco que necesit谩bamos entre tanto polvo y tanta tierra.