Desde sus redes sociales confirm贸 tres fechas en noviembre, una de ellas en Buenos Aires. Ser谩 el 21 de noviembre en River. La confirmaci贸n gener贸 el festejo de gran parte de sus seguidores, lamentos por falta de dinero para poder comprar una entrada, y comentarios de odio infundados por el pronunciamiento pol铆tico del artista. Diversos comentarios aparecieron debajo de la noticia publicada en diversos medios. Ante todo se disparan preguntas sobre un g茅nero hoy en crisis: 驴Se puede pensar en el Rock como desprovisto de cr铆tica y rebeld铆a? Mientras tanto, Waters contin煤a su gira europea, llenando estadios y habiendo logrado un fallo favorable contra los intentos fallidos de censura a su futura presentaci贸n en Frankfurt. Un anticipo de lo que se viene y un repaso de la historia reciente. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Mientras contin煤a su gira europea, desde sus redes sociales, el artista confirm贸 tres fechas en Sudam茅rica para noviembre: el 17 en Uruguay, en el Estadio Centenario, el 21 en Buenos Aires, en River, y el 25 en Santiago de Chile. Ser谩 la 12da vez que el ex Pink Floyd se va a presentar en el estadio de N煤帽ez, igualando el r茅cord acumulado que hoy tienen los Rolling Stones. Calificarlo como 鈥渉ombre r茅cord鈥 podr谩 ser elogioso pero muchas veces oculta contenidos. Si bien es cierto que en 2012 fue el primero en llenar 9 veces ese estadio, y que sumado a las dos presentaciones en 2007 lleva un acumulado de 11, y efectivamente va a igualar a la banda que m谩s veces hab铆a actuado all铆, hay otras cuestiones que pueden llevar a su visita m谩s all谩 de un simple hecho art铆stico.

El espect谩culo que va a traer en noviembre

This Is Not a Drill (esto no es un simulacro) es el nombre de la gira que est谩 realizando desde julio del a帽o pasado, cuando dio su primera presentaci贸n en Pittsburgh, y que durante casi todo el segundo semestre del a帽o pasado recorri贸 decenas de ciudades en Norteam茅rica.

En el mismo se mantiene el concepto de 鈥渙bra conceptual鈥 muy presente en los a帽os 70 con producciones como Tommy o Quadrophenia de The Who, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, y pr谩cticamente toda la producci贸n de The Alan Parsons Project. En esta idea se encuentra la tetralog铆a de Pink Floyd Iniciada con el hoy, quincuagenario The Dark Side of the Moon y siguiendo con Wish You Were Here, Animals, y obviamente The Wall, quiz谩s el ejemplo m谩s recurrente y claro a la hora de explicar la idea de 鈥渙bra conceptual鈥.

Roger Waters llev贸 esa idea al vivo, o mejor dicho revivi贸 esa idea cuando hace algo m谩s de una d茅cada hizo una gira mundial con The Wall. All铆, tomando la m煤sica y la idea original de la obra, le dio una vuelta de tuerca ajustando el espect谩culo a la coyuntura, lo que mostr贸 la vigencia que manten铆a (y mantiene) la obra. Aquella gira pas贸 por Espa帽a poco tiempo antes de la irrupci贸n de los 鈥淚ndignados鈥, visit贸 Grecia mientras las calles estallaban y se present贸 en Nueva York mientras el movimiento Occupy acampaba en Wall Street. Tambi茅n lleg贸 a Sudam茅rica siendo noticia el r茅cord de los 9 River, pero reuni茅ndose con estudiantes en Chile que hab铆an tomado las calles. Tambi茅n lo recibi贸 Pi帽era sin lograr convencerlo de sus motivos sobre la represi贸n y la pol铆tica que en aquel entonces ten铆a el pa铆s trasandino y que desembocaron en las insurrecciones de 2019.

Aquel espect谩culo manten铆a la esencia y los mensajes de la obra de 1979, pero incorporaba referencias m谩s recientes, tanto a la opresi贸n al pueblo palestino, las guerras en Iraq, mostrando aquel video difundido por Julian Assange donde solados estadounidenses asesinan sin motivo a civiles iraqu铆es. Tambi茅n se mostraron y referencias al da帽o ambiental y cr铆ticas en s铆 al capitalismo (una pintada de Banky decoraba al muro). Aquel concierto terminaba con la imagen de una ni帽a jud铆a abrasada a un ni帽o 谩rabe tras la interpretaci贸n de Outside the Wall que tambi茅n cerraba la pel铆cula de 1980, en aquel entonces con ni帽eces de distintas etnias juntando los escombros tras la explosi贸n del muro. Hay mucho de todo esto en This Is Not a Drill y se ver谩 en noviembre.

La idea conceptual de un mundo dist贸pico atraviesa las mas de dos horas que dura el concierto. Por mencionar solo fragmentos, el espect谩culo comienza con una novedad pero que tambi茅n honra a la historia: una versi贸n distinta de Confortably Numb empieza a sonar, las pantallas muestran una ciudad desolada, devastada, una suerte de escenario dist贸pico o post apocal铆ptico que tambi茅n rememora los d铆as de confinamiento por la pandemia en 2020. Tras algunos minutos Waters irrumpe en el escenario junto a la banda con un arranque contundente que rompe la calma de la introducci贸n.

El repertorio incluye fragmentos de The Wall, algunos mantienen la teatralidad esc茅nica de aquel show que llen贸 9 veces River, en otros casos adaptado a la actualidad. Tambi茅n repasa otros momentos de la historia de Pink Floyd y sus otros discos m谩s recordados, integrado a canciones de la 煤ltima etapa solista de Waters. Todo va encajando conformando una obra conceptual con un contundente mensaje cr铆tico sobre la actualidad: desde las violaciones a los Derecho Humanos, la represi贸n, la construcci贸n de una narrativa autoritaria expresada en los ascensos de la extrema derecha, pero tambi茅n la introspectiva filos贸fica existencial planteada en The Dark Side of the Moon, o la distop铆a orweliana tambi茅n presente en Animals.

Por solo mencionar algo de lo distinto, interpreta The Powers That Be, una canci贸n de su disco Radio Kaos, entrado ya en a帽os, pero donde muestra desde la pantalla im谩genes actuales de represiones policiales y placas con los nombres de v铆ctimas de la represi贸n institucional en distintas partes del mundo sucedidas en los 煤ltimos a帽os. All铆 se menciona tanto a George Floyd y Breona Taylor, como Marielle Franco y otros casos surgidos en el mundo. Est谩 tambi茅n presente Shireen Abu Akleh, la periodista palestina de Al Jazeera asesinada hace un a帽o por fuerzas israel铆es. Mientras Waters estaba realizando la gira norteamericana, la muerte de Mahsa Amini en Ir谩n conmovi贸 al mundo. Pocos d铆as despu茅s su nombre se incorpor贸 en los escenarios. Su presencia da respuesta y confronta con la comunicaci贸n agrietada que solo denuncias casos en uno u otro pa铆s seg煤n simpat铆as.

Otra novedad, tambi茅n en lo musical, es su nueva canci贸n The Bar, compuesta durante la pandemia y presente en este espect谩culo. Mientras Waters la interpreta sentado en el piano, se ven im谩genes de movilizaciones ind铆genas en Estados Unidos en defensa del ambiente. En la previa el artista recuerda una an茅cdota de una mujer Sioux que en la ciudad cruzo la calle para asistir a otra mujer afrodescendiente que se encontraba en situaci贸n de calle y llevar a un bar para que junto a otras personas puedan ayudarla. All铆 la idea de 鈥渂ar鈥 que promueve Waters es esa ilusi贸n de un lugar comunitario de un espacio donde las personas se ayudan sin discriminar por etnia o nacionalidad.

La canci贸n reaparece cuando el show est谩 por finalizar y conecta a la perfecci贸n con Outside the Wall, luego de la cantidad de mensajes antifascistas y de los est铆mulos que el concierto muestra. Detr谩s de la violencia denunciada y exhibida hay un desenlace posible.

Los intentos de censura y la ira de los 鈥渉aters鈥

Ya desde su inicio el a帽o pasado la gira despert贸 la pol茅mica. Primero por los mensajes pol铆ticos presentes, pero tambi茅n reflotando los ya conocidos ataques el hay contra Waters por pronunciarse en defensa del pueblo palestino contra el accionar del Estado de Israel. Calificar a numerosos ex presidentes norteamericanos como 鈥渃riminales de guerra鈥, y hacerlo en ese territorio, fue otro disparador. Sus cr铆ticas a la OTAN en relaci贸n a la invasi贸n de Rusia a Ucrania tambi茅n chocaron con el discurso 煤nico que se reduce a repudiar a Putin evadiendo otras responsabilidades. Todo eso gener贸 que se le acusa tanto de antisemita como de comunista (incluyendo la falacia de considerar a Putin comunista y el reduccionismo de creer que 鈥淲aters apoya a Putin鈥 algo que el artista jam谩s expres贸). De hecho aparece la imagen de Putin, junto a Donald Trump, en un momento, mostrando el disenso tambi茅n con el pol茅mico mandatario ruso.

Aparece el cl谩sico comentario de censura de que alguien con ideas de izquierda no tiene derecho a ganar dinero o tener un celular. Ese violento discurso muchas veces utilizado solo para silenciar voces disidentes. Si es cierto que el precio de la entrada, por ser un artista internacional ser谩 de dif铆cil acceso en un pa铆s con la moneda local y su salario promedio por el piso, pero ya se puede apreciar una intensidad en esa cr铆tica mayor a la ejercida sobre otros artistas de renombre. El 鈥渘o te met谩s鈥 aparece encriptado en estas agresiones: el que se la juega deber谩 asumir las consecuencias.

Curiosamente el espect谩culo tambi茅n incluye referencias a los mensajes de odio en redes sociales y a como se va configurando el discurso a favor del 鈥渕artillo鈥 que representa a la mano dura. Pero los ataques a esta gira no se limitan a mensajes en redes sociales.

En febrero, pocos d铆as antes de dar comienzo a la gira europea, autoridades de la ciudad de Frankfurt decidieron, sin respaldo legal, cancelar el concierto que el artista tiene previsto para el pr贸ximo 28 de mayo y para el que ya se hab铆an vendido varias entradas. El motivo, en un principio hab铆a sido acusar a Waters de antisemita pro sus cr铆ticas al Estado de Israel, pero cuando el m煤sico present贸 una acci贸n legal el descargo de los censores fue totalmente distinto: presentaron un documento de 28 p谩ginas intentando argumentar que la censura era porque en un momento del espect谩culo Waters se disfraza de nazi, algo que viene haciendo desde hace m谩s de 40 a帽os cuando sali贸 a la luz The Wall. El ins贸lito argumento fue refutado f谩cilmente al expresar que se trata de una parodia que adem谩s alerta sobre el resurgimiento del fascismo en el mundo.

Pero hab铆a algo m谩s detr谩s de esa cancelaci贸n que no prosper贸: la intenci贸n de que la censura se expanda hacia otras ciudades. Nada de eso se concret贸. El pasado 17 de marzo la gira dio inicio en Lisboa. Todos los conciertos previstos hasta la fecha se realizaron con 茅xito de taquilla y cr铆ticas favorables. Ninguna otra ciudad ni en Alemania ni en Europa se sum贸 a la iniciativa propuesta por los censores de Frankfurt. Como si eso fuera poco, recientemente la Corte de Frankfurt se pronunci贸 a favor de la realizaci贸n del concierto para el 28 de mayo, con un fallo que refuta las acusaciones y expresa que no hay motivos para la cancelaci贸n. Casualmente el artista se encuentra en este momento en Alemania para dar un concierto en Hamburgo, luego en Colonia, y seguir con la gira europea que finaliza el 10 de junio en Manchester.

Un debate sobre la actualidad del Rock

Los debates o reflexiones surgidos muestran algo que no es habitual incluso en otras visitas o giras de artistas con una masividad similar. Un g茅nero musical que ya tiene mas de 7 d茅cadas, y que surgi贸 como una expresi贸n de rebeld铆a parece haber abandonado esa caracter铆stica. De aquellos 芦jopos禄 y movimientos de caderas que tanto irritaron a los sectores conservadores, la influencia 芦diab贸lica禄 del blues, las melenas de los a帽os 60, o grandes conciertos anti beligerantes como Woodstock, los mensajes contra la guerra de Vietnam, o las canciones de protesta parecen haber quedado en el olvido. Tambi茅n la irrupci贸n del punk, el movimiento Riot Grrl o las letras incisivas de Rage Against The Machine, por mencionar solo algunos casos. Aquella interpretaci贸n provocadora del himno estadounidense por Jimi Hendrix, quien desde los efectos con su guitarra recreaban las bombas que ca铆an, las explosiones fueron reemplazadas por celebridades cantando y tocando el himno en eventos deportivos.

Los artistas vienen, tocan sus canciones, posan con la camiseta de Argentina, reciben una ovaci贸n, quiz谩s alg煤n cantito que les haga decir que este 芦es el mejor p煤blico del mundo禄, y se llevan los d贸lares. No hay mucho mas que eso. Todo muy pol铆ticamente correcto. No hay criticas, no hay rebeld铆a 驴es eso el rock? Sucede tambi茅n con los artistas locales donde nuestras problem谩ticas deber铆an afectarles mas profundamente. Afortunadamente hay excepciones y el rock no se limita a las 芦ovejas禄 que nada cuestionan.

