August 28, 2022

驴Est谩 llegando a su punto m谩ximo la espiral inflacionista mundial? Y, si es as铆 y se prev茅 que la inflaci贸n caiga durante el pr贸ximo a帽o, entonces, 驴el susto inflacionario ha sido solo un problema moment谩neo y ahora las cosas comenzar谩n a volver a los anteriores 铆ndices bajos de inflaci贸n de los precios de bienes y servicios?

Esa parece ser la opini贸n de los inversores en activos financieros en EEUU, donde el mercado de valores ha subido hasta un 20 % desde los m铆nimos de mediados de junio; y los rendimientos de los bonos p煤blicos y corporativos se han estabilizado. Los mercados parecen creer en lo que se denomina el ‘giro de la Fed’: la Reserva Federal de EEUU, despu茅s de haber subido agresivamente su tipo de inter茅s oficial desde abril, comenzar谩 a poner fin a sus subidas hasta 2023 a medida que disminuya la inflaci贸n.

Ciertamente, hay alguna evidencia de un pico de inflaci贸n en los EEUU, donde la tasa de inflaci贸n de los precios al consumidor (IPC) se desaceler贸 m谩s de lo esperado en julio a un 8,5 % anual desde su m谩ximo de 40 a帽os de 9,1 % en junio. Pero mirando m谩s all谩 de la tasa general, es menos convincente que la inflaci贸n de EEUU caiga, al menos a un ritmo significativo. La desaceleraci贸n en julio se debi贸 principalmente a la ca铆da de los precios de la gasolina. La inflaci贸n de los alimentos (10,9%) y la inflaci贸n de los precios de la electricidad (15,2%) continuaron aceler谩ndose. Y excluyendo alimentos y energ铆a, la llamada tasa de inflaci贸n ‘b谩sica’ se mantuvo estable en 5,9%.

Fuente: Fred

Y fuera de los EEUU, todav铆a hay pocas se帽ales de que haya alcanzado su punto m谩ximo. La tasa de inflaci贸n de la zona euro aument贸 en julio al 8,9 % interanual, mientras que la tasa del Reino Unido alcanz贸 los dos d铆gitos (10,1 %), con el Banco de Inglaterra pronosticando un pico de m谩s del 13 % a principios de 2023, y otros analistas anuncian una tasa del 15 %. Incluso Jap贸n, la econom铆a del estancamiento y la deflaci贸n durante d茅cadas, tuvo una tasa del 2,6% interanual en julio. Este fue el und茅cimo mes consecutivo de aumento de los precios al consumidor y el aumento m谩s r谩pido desde abril de 2014.

Sin embargo, tal vez haya se帽ales a nivel mundial cara al futuro de que las tasas de inflaci贸n disminuir谩n al menos durante 2023. Los precios del petr贸leo crudo todav铆a est谩n un 40% por encima de hace un a帽o, pero los precios han ca铆do desde su m谩ximo de $120/b en junio a $90/b. Eso deber铆a reflejarse en los precios de la energ铆a, al menos en el combustible para el transporte. Por el contrario, los precios del gas natural est谩n en m谩ximos hist贸ricos. Esta es una noticia particularmente mala para Europa, que depende en gran medida de las importaciones de gas de Rusia.

La UE est谩 tratando de imponer sanciones (incluidas sanciones energ茅ticas) a Rusia por la invasi贸n de Ucrania. Pero eso significa buscar nuevas fuentes de suministro, cuya competencia globalmente est谩 elevando los precios. Una combinaci贸n de suministros escasos y demanda creciente en medio de olas de calor persistentes en toda Europa (incluida una sequ铆a hist贸rica provocada por un verano 谩rido que estableci贸 r茅cords de calor en toda Europa), amenaza con detener los env铆os de energ铆a a lo largo del r铆o Rin y limitar la producci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica y nuclear. Al mismo tiempo, Gazprom de Rusia sigue reduciendo los flujos a trav茅s del oleoducto Nord Stream (hasta aproximadamente el 20% de su capacidad), creando problemas con las turbinas. Por lo tanto, los precios de la energ铆a en Europa podr铆an aumentar a煤n m谩s a medida que se acerca el invierno.

Fuente: Fred

El otro impulsor de la inflaci贸n ha sido la alimentaci贸n. Y aqu铆, por fin, los precios mundiales de los alimentos han ca铆do desde los m谩ximos hist贸ricos, particularmente despu茅s del acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania para permitir los env铆os de granos a trav茅s del Mar Negro a los mercados mundiales. Pero los precios de las materias primas en general siguen siendo un 50% m谩s altos que en esta 茅poca el a帽o pasado.

Fuente: FRED

Y ese otro impulsor clave de la inflaci贸n global, despu茅s de la crisis del COVID, los bloqueos de la cadena de suministro, causados 鈥嬧嬧嬧媝or los cierres, la p茅rdida de personal, la falta de componentes y el lento reajuste de la log铆stica del transporte, finalmente est谩 mostrando cierta relajaci贸n. Aun as铆, el 铆ndice de presi贸n de la cadena de suministro global (GSCPI) de la Fed de Nueva York, que mide varios indicadores de bloqueos de puertos y buques porta-contenedores, sigue siendo mucho m谩s alto que antes de que comenzara la pandemia de COVID.

Fuente: Reserva Federal de Nueva York

Hay que tomar todos estos datos de moderaci贸n de la inflaci贸n con mucha cautela: al menos por tres razones. La primera es que los bancos centrales no tienen control sobre el ritmo de la inflaci贸n porque el aumento de los precios no ha sido impulsado por una “demanda excesiva” de bienes y servicios por parte de los consumidores o por empresas que invierten mucho, o incluso por un gasto p煤blico descontrolado. No es la demanda lo que es “excesiva”, sino que el otro lado de la ecuaci贸n de precios, la oferta, es demasiado d茅bil. Y ah铆, los bancos centrales no tienen tracci贸n. Pueden aumentar las tasas de inter茅s pol铆ticas tanto como consideren, pero tendr谩 poco efecto en la reducci贸n de la oferta. Y esa restricci贸n de la oferta no se debe solo a los bloqueos de producci贸n y transporte, o la guerra en Ucrania, sino, en mi opini贸n, sobre todo a una disminuci贸n subyacente a largo plazo en el crecimiento de la productividad de las principales econom铆as.

Por lo tanto, la segunda raz贸n para no esperar una fuerte ca铆da en las tasas de inflaci贸n es que el crecimiento de la productividad se ha desacelerado tanto que el lado de la oferta no puede responder adecuadamente a la recuperaci贸n de la demanda de bienes y servicios a medida que las econom铆as salieron de la crisis del COVID. Por ejemplo, la productividad laboral de EEUU (producci贸n por empleado) ha sufrido una gran ca铆da en la primera mitad de 2022, un 3% menos en dos trimestres, la mayor ca铆da semestral desde que comenzaron los registros estad铆sticos en la materia.

Fuente: BEA, autor

Las cifras oficiales nos dicen que el empleo en los Estados Unidos est谩 aumentando. Pero al mismo tiempo, las 煤ltimas cifras del PIB real de EEUU muestran que la producci贸n nacional cay贸 en la primera mitad de este a帽o. Esa es la raz贸n aritm茅tica de por qu茅 ha ca铆do la productividad estadounidense. Pero la explicaci贸n causal subyacente se encuentra en las tendencias a largo plazo de la econom铆a estadounidense; y no solo all铆, sino en la mayor铆a de las principales econom铆as.

La clave para un crecimiento sostenido del PIB real a largo plazo es una productividad laboral alta y creciente. Pero el crecimiento de la productividad se ha ido desacelerando hacia cero en las principales econom铆as durante m谩s de dos d茅cadas y particularmente en la Larga Depresi贸n desde 2010. El crecimiento de la productividad laboral de EEUU est谩 ahora en su nivel m谩s bajo en 40 a帽os. De hecho, antes de la pandemia de COVID, la econom铆a mundial ya se estaba desacelerando hacia una depresi贸n despu茅s de diez a帽os de una larga depresi贸n.

La crisis de productividad est谩 impulsada por dos factores: primero, la desaceleraci贸n del crecimiento de la inversi贸n en los sectores productivos (es decir, que mejoran el valor) en comparaci贸n con los sectores improductivos (como los mercados financieros, la propiedad inmobiliaria y el gasto militar). Como porcentaje del PIB, la inversi贸n productiva de EEUU ha ca铆do constantemente, tanto en la inversi贸n civil privada neta como en la p煤blica.

Fuente: Reserva Federal, Doug Henman

Y segundo, detr谩s de esta disminuci贸n de la inversi贸n productiva est谩 la disminuci贸n a largo plazo de la rentabilidad de dicha inversi贸n en comparaci贸n con la inversi贸n en activos financieros e inmuebles. La rentabilidad de la inversi贸n en los principales sectores de creaci贸n de valor est谩 cerca de los m铆nimos posteriores a 1945.

FUENTE: BEA, Basu-Wasner, autor

Eso me lleva a mi tercera raz贸n para ser cauto sobre la contenci贸n de la inflaci贸n: el riesgo de que el aumento de las reivindicaciones salariales haga subir los precios. Cuando el crecimiento de la productividad es bajo, incluso los peque帽os aumentos salariales exigidos por los empleados pueden aumentar considerablemente los costes de los empleados por unidad de producci贸n. Por lo tanto, las empresas se ven obligadas a recibir un golpe en sus ganancias y/o tratar de aumentar los precios para compensar. Podr铆a producirse la llamada espiral de salarios y precios. Al menos esa es la creencia de la teor铆a econ贸mica dominante.

Fuente: FRED

Hasta ahora, eso no ha sucedido. Y la acusaci贸n de la teor铆a econ贸mica dominante de que los aumentos salariales est谩n causando la aceleraci贸n de la inflaci贸n actual o incluso que los aumentos salariales futuros lo har谩n no est谩 respaldada hist贸ricamente por pruebas.

En cambio, los salarios reales promedio han estado cayendo bruscamente. El FMI calcula que el coste de vida del hogar europeo promedio aumentar谩 alrededor del 7 por ciento este a帽o en relaci贸n con lo que se esperaba a principios de 2021. Los empleados en todo el mundo est谩n tratando de recuperar los est谩ndares de vida pidiendo aumentos salariales, en Europa y en EEUU. Si tienen 茅xito, lo m谩s probable es que esto reduzca las ganancias. Ya, despu茅s de alcanzar m谩ximos hist贸ricos, los m谩rgenes de las ganancias de las empresas de EEUU han comenzado a caer.

Fuente: BEA, autor

Eso significa que las principales econom铆as podr铆an entrar en un per铆odo de estanflaci贸n, no visto desde finales de la d茅cada de 1970, cuando las tasas de inflaci贸n se mantienen altas, pero la producci贸n se estanca. De hecho, podr铆a ser peor que eso. El riesgo de una recesi贸n global absoluta est谩 aumentando. Si los bancos centrales contin煤an aumentando sus tasas pol铆ticas, todo lo que har谩n ser谩 aumentar el coste de los pr茅stamos para los consumidores y las empresas, lo que llevar谩 a las empresas m谩s d茅biles a la bancarrota y recortar谩 la demanda en todos los 谩mbitos. Claro, eso finalmente puede reducir la inflaci贸n, pero solo a trav茅s de una depresi贸n.

La recuperaci贸n de la crisis del COVID de 2020 se ha agotado. La econom铆a mundial se tambalea hacia una crisis seg煤n los 煤ltimos datos de los economistas de JP Morgan. Su 铆ndice de la actividad econ贸mica global (producci贸n PMI global) ha ca铆do a 50,8 (cualquier valor por debajo de 50 es una recesi贸n), que es un m铆nimo de 25 meses. JPM dice que la medida de 50,8 es equivalente a una tasa de crecimiento econ贸mico mundial de solo 2,2%. Eso est谩 cerca de la ‘velocidad de p茅rdida’ y recuerde que incluye a China, India y otras grandes econom铆as. El sector manufacturero mundial est谩 al borde de la contracci贸n y el sector de servicios se est谩 desacelerando r谩pidamente.

Como dice el FMI en su 煤ltimo pron贸stico econ贸mico: 鈥淟a perspectiva global ya se ha oscurecido significativamente desde abril. Es posible que el mundo pronto se tambalee al borde de una recesi贸n global, solo dos a帽os despu茅s de la 煤ltima鈥. El FMI ha reducido sus previsiones de crecimiento econ贸mico mundial. Seg煤n su pron贸stico de referencia, el FMI ahora espera que el crecimiento del PIB real mundial se desacelere del 6,1 por ciento del a帽o pasado al 3,2 por ciento este a帽o y al 2,9 por ciento el pr贸ximo a帽o (2023). 隆Esta desaceleraci贸n prevista de 2021 a 2022 es la mayor ca铆da anual en el crecimiento econ贸mico en 80 a帽os! 鈥淓sto refleja el estancamiento del crecimiento en las tres econom铆as m谩s grandes del mundo, Estados Unidos, China y la zona euro, con importantes consecuencias para las perspectivas mundiales鈥. Al mismo tiempo, se revis贸 al alza la previsi贸n del FMI para la tasa de inflaci贸n. Se prev茅 que la inflaci贸n de este a帽o alcance el 6,6 % en las econom铆as avanzadas y el 9,5 % en las econom铆as de mercados emergentes y en desarrollo, y se prev茅 que se mantenga elevada durante m谩s tiempo.

Y estos son los pron贸sticos de referencia para el crecimiento con los riesgos “abrumadoramente inclinados a la baja”. Existe el riesgo de que 鈥渓a inflaci贸n aumente y el crecimiento mundial se desacelere a煤n m谩s hasta alrededor del 2,6 por ciento este a帽o y el 2 por ciento el a帽o que viene, un 铆ndice al que el crecimiento ha ca铆do solo cinco veces desde 1970. En este escenario, tanto Estados Unidos como la zona euro experimentar谩n un crecimiento cercano a cero el pr贸ximo a帽o, con efectos colaterales negativos para el resto del mundo鈥.

Ser谩 a煤n peor en los llamados pa铆ses en desarrollo: 鈥渕uchos pa铆ses carecen de margen fiscal, con una proporci贸n de pa铆ses de bajos ingresos o con alto riesgo de sobreendeudamiento del 60 por ciento, frente al 20 por ciento hace una d茅cada. Los costes de endeudamiento m谩s altos, la disminuci贸n de los flujos de cr茅dito, un d贸lar m谩s fuerte y un crecimiento m谩s d茅bil empujar谩n a煤n m谩s a la angustia鈥. La proporci贸n de emisores de bonos de mercados emergentes con rendimientos superiores al 10 % ahora es mayor que en cualquier otro momento desde 2013.

Fuente: FMI

El miedo a la recesi贸n en todo el mundo est谩 actualmente en niveles vistos por 煤ltima vez en 2020.

Como m铆nimo, es probable que las tasas de inflaci贸n global sigan siendo mucho m谩s altas que antes de la pandemia de COVID para esta 茅poca el pr贸ximo a帽o y, en el peor de los casos, la econom铆a global podr铆a haber entrado en una nueva recesi贸n solo tres a帽os despu茅s de la 煤ltima.