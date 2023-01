–

Han pasado siete a帽os desde la liberaci贸n de Koban锚. La batalla estrat茅gica en la ciudad de Rojava (Kurdist谩n sirio) tuvo lugar entre el 15 de septiembre de 2014 y el 26 y 27 de enero de 2015, cuando fue liberada de manos del Estado Isl谩mico (ISIS o Daesh).

El asedio de Koban锚

Los mercenarios del ISIS lanzaron el primer ataque contra Koban锚 en la noche del 14 al 15 de septiembre. El asedio durar铆a hasta el 26 y 27 de enero de 2015. Esos meses de batalla ser铆an testigos de una defensa de los valores de la humanidad con un esp铆ritu 茅pico de autosacrificio que ha pasado a la historia.

El 15 de septiembre por la ma帽ana, el ISIS lanz贸 un ataque en el frente sur. A diferencia de los anteriores ataques simult谩neos desde los tres frentes, los grupos del ISIS desplegaron ahora armas y militantes tambi茅n en las partes sureste y suroeste, e iniciaron una ofensiva desde cinco frentes.

Vamos a ganar esta guerra

No se tard贸 en ver la dimensi贸n de esta ofensiva. Los y las comandantes de las YPG/YPJ (Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres) comprendieron que no se trataba de un movimiento ordinario de ataque y ocupaci贸n, y fueron testigos de una desigualdad t茅cnica y num茅rica a un nivel impresionante. Cuando los grupos del ISIS lanzaron esta ofensiva con todas sus fuerzas y armas en Siria, qued贸 claro que su objetivo era asegurar una ocupaci贸n completa de Koban锚 en poco tiempo. La comandante de las YPJ, Meryem Kobane, hac铆a esta reflexi贸n: 鈥淓sta no ser谩 una batalla ordinaria, sino un enfrentamiento entre el salvajismo soberano dominante y el poder espiritual y la voluntad de la modernidad democr谩tica. Vamos a ganar esta guerra鈥.

Arin Mirkan se convierte en un s铆mbolo

La colina de Mishtenur fue alcanzada por armas pesadas y tanques, y estallaron enfrentamientos entre los grupos de bandas yihadistas que se infiltraron en la colina y los combatientes de las YPG/YPJ. La colina de Mishtenur es un terreno sagrado para el pueblo de Koban锚, y fue testigo de la sagrada resistencia de los y las combatientes de las YPG y las YPJ. La colina cay贸 bajo el control del ISIS el 5 de octubre, despu茅s de d铆as de resistencia heroica contra los fuertes ataques. La comandante de las YPJ, Arin Mirkan, estaba furiosa porque la colina de Mishtenur estaba bajo el control del ISIS. Pens贸 que hab铆a que golpear duramente a los mercenarios, y decidi贸 llevar a cabo una acci贸n de sacrificio. Se prepar贸 para la acci贸n con gran determinaci贸n, y se infiltr贸 de forma experta entre los grupos. Lleg贸 a su punto de reuni贸n y all铆 deton贸 los explosivos que llevaba encima, matando a decenas de mercenarios. Los grupos del ISIS hab铆an llegado a la ciudad, pero entraron en p谩nico y miedo ante la resistencia vivida hasta ese momento y aquel sacrificio. A medida que los grupos del ISIS avanzaban, perdieron la fe en que 鈥渟e solucionar铆a en una semana鈥, y comprendieron que iban a pasar un infierno en Koban锚.

Un infierno para el ISIS

Despu茅s de Mishtenur, los mercenarios comenzaron a entrar en el barrio de Kaniya Kurda desde el este. Al oeste, la colina de Izae hab铆a ca铆do bajo el control de los grupos del ISIS, y los y las combatientes de las YPG/YPJ tomaron posiciones en las trincheras excavadas en la colina de Til Sheir y m谩s all谩. Hacia el sur, las bandas hab铆an llegado al cementerio del m谩rtir Dicle, cerca de la entrada de la ciudad.

Durante esos d铆as, la comandante de las YPJ, Meryem Kobane, dijo: 鈥淓l ISIS entrar谩 ahora en la ciudad por Kaniya Kurda. Pero esta ciudad ser谩 un infierno para el ISIS. Ser谩n expulsados de Kaniya Kurda鈥.

La resistencia fue llevada a la ciudad en ese momento. Cuando Koban锚 no cay贸 en una semana, los medios de comunicaci贸n turcos y el gobierno del AKP intentaron crear un aire de que 鈥渟i el ISIS llega al centro de la ciudad, Koban锚 habr谩 ca铆do autom谩ticamente, no habr谩 resistencia鈥. Porque el entonces primer ministro y actual presidente Recep Tayyip Erdo臒an, hab铆a expresado sus expectativas y deseos de que 鈥淜oban锚 est谩 a punto de caer鈥 cuando el ISIS comenz贸 a entrar en la ciudad. Erdo臒an se retorc铆a las manos y expresaba este deseo, y el comandante general de las YPJ, Meysa Ebdo, le respondi贸: 鈥淜oban锚 caer谩 s贸lo en sus sue帽os. La resistencia est谩 empezando ahora, Koban锚 ser谩 un infierno para el ISIS y sus partidarios鈥.

Con la entrada del ISIS en la ciudad, las palabras de Meysa Ebdo se hicieron realidad con la resistencia y el hero铆smo sobrehumanos de los y las comandantes y combatientes de las YPJ y de las YPG.

En los tres primeros meses de la resistencia, los guerrilleros y las guerrilleras de las YPG y las YPJ mostraron una gran resistencia, y fue el momento en que lanzaron su operaci贸n en Kaniya Kurda que llevar铆a a declarar Koban锚 como el infierno del ISIS. El lanzamiento se produjo a principios de diciembre, bajo el nombre Operaci贸n de Emancipaci贸n de Koban锚.

Tiempo de la operaci贸n

El proceso de la operaci贸n hab铆a comenzado en Koban锚, los y las combatientes de las YPG y las YPJ hab铆an abandonado la defensiva despu茅s de mucho tiempo y se estaban preparando para el modo de operaci贸n. Esto cre贸 una gran moral y entusiasmo. Limpiaron la mayor parte de la ciudad de mercenarios en poco tiempo, y al final alcanzaron la colina de Mishtenur y realizaron los sue帽os de los m谩rtires Givara, Cudi, Dicle y muchos otros y otras m谩rtires de Koban锚. Despu茅s de Mishtenur, la segunda maniobra a gran escala fue la Operaci贸n del Frente Sur. Esta operaci贸n despej贸 completamente las bandas de este frente.

Todo listo para el golpe final

El segundo d铆a de la operaci贸n, el comandante del frente oriental Mazlum Koban锚 dijo: 鈥淎nunciaremos la libertad en cuatro calles鈥, y as铆 fue. El tercer d铆a de la operaci贸n, se completaron los preparativos para asestar el golpe final y mortal a los grupos del ISIS. La declaraci贸n de la liberaci贸n de la ciudad llegar铆a a tiempo para el aniversario de la declaraci贸n del cant贸n, el 27 de enero.

Inicio de la operaci贸n

La operaci贸n Kaniya Kurda comenz贸 entonces. A las pocas horas de iniciada la operaci贸n, empezaron a sonar c谩nticos por la radio: 鈥淏iji Serok Apo鈥, 鈥淏iji Berxwedane Koban锚鈥. Un combatiente salt贸 de alegr铆a: 鈥溌as amigas y amigos han tomado Kaniya Kurda!鈥.

Koban锚 iba a ser declarada libre tras la toma de Kaniya Kurda. Las y los combatientes estaban inquietos por la emoci贸n. No fue f谩cil. Durante m谩s de cuatro meses, lucharon con u帽as y dientes, con el dedo en el gatillo en todo momento, a trav茅s del fr铆o, sin dormir, con poca comida, con munici贸n insuficiente. Siempre insistiendo en vivir libremente, marchando hacia la muerte, una resistencia que casi desaf铆a las leyes de la naturaleza. Lucharon contra mejores armas, mejor log铆stica, mejor n煤mero y m茅todos inhumanos.

La bandera de las YPG ondea en Kaniya Kurda

Las y los combatientes de las YPG y las YPJ se apresuraron a la colina de Kaniya Kurda para colocar una bandera gigante de las YPG, coreando 鈥淏iji Serok Apo鈥 y 鈥淏iji Berxwedana Koban锚鈥. El grupo anterior de combatientes ya hab铆a colocado carteles del l铆der pol铆tico kurdo Abdullah 脰calan.

Despu茅s de que Meryem Kobane dijera 鈥渄eclararemos al mundo entero en la colina de Kaniya Kurda desde la que entraron en la ciudad que Koban锚 es un infierno para el ISIS鈥, sus palabras se hicieron realidad en el d铆a 134 de la implacable resistencia. La resistencia de Koban锚 cre贸 una divisi贸n entre 鈥渁ntes de Koban锚鈥 y 鈥渄espu茅s de Koban锚鈥. La historia se interrumpi贸 en Koban锚 y se reescribi贸.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

