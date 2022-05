–

May 9, 2022

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Salta se movilizaron hoy para recordar a Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, dos piqueteros de Mosconi que aparecieron muertos en el marco de las protestas y puebladas que se sucedían en la localidad salteña en el año 2000. El entrecomillado de “muertes” que lleva el título de esta nota se debe a que múltiples pruebas dieron cuenta que lo ocurrido tenía más que ver con asesinatos perpetrados por la policía provincial que una situación generada por un siniestro vial. Por Nicolás Salas para ANRed*

Mayo del 2000. El movimiento piquetero, con la UTD a la cabeza, vuelve a ser solicitado por lxs obreros que se encuentran construyendo el hospital de Mosconi y desde hace meses vienen reclamando un aumento de salario.

Con el apoyo de los movimientos sociales, van al paro que termina derivando en un nuevo corte de ruta durante los primeros días del mes. La primera respuesta ofrecida desde el Estado es ordenar la captura de distintos dirigentes de las organizaciones presentes en el lugar. La contrarespuesta popular es la extensión del paro en todo el departamento provincial y la profundización de los piquetes.

La represión toma alcances inesperados por los manifestantes. A los gases y balas de la gendarmería se le sumará el accionar parapolicial que generará consecuencias trágicas. El 9 de mayo del año 2000, los piqueteros Alejandro Gómez y Orlando Justiniano aparecen muertos sobre la ruta 34. Desde la policía provincial se habla de un supuesto accidente de tránsito.

La investigación realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz, que tomará cuerpo en el libro “Orden, Represión y Muerte. Diario de la Criminalización de la protesta social en Salta”, develará que lo ocurrido tenía más que ver con una represalia policial que con un siniestro vial.

Horas antes de conocidos los decesos, las víctimas se encontraban junto a Luis Alberto Valdiviezo y dos compañeros más recogiendo leña en la zona del aeropuerto para llevar a la ruta donde se desarrollaban las acciones de protesta. Mientras trabajaban, se acercó al lugar una camioneta traffic blanca de la que bajaron personas de civil y una persona con el uniforme de la policía salteña. Sin mediar palabras empezaron a disparar, hiriendo a un par de los piqueteros que lograron huir, y aprehendiendo a Gómez y Justiniano que fueron cargados en la caja de la camioneta y retirados del lugar. Días después, Valdiviezo se recuperará de las heridas y declarará ante la prensa[1] lo sucedido[2]:

-¿Qué pasa cuando se para la traffic blanca?

– La traffic se para a medio metro de nosotros y ahí baja la gente. Primero veo a dos, al chofer y al acompañante. Cuando se abre la compuerta de la parte de atrás veo que bajan todos; ahí reconozco al primero, que baja con el uniforme de policía, de esos que usan en Salta capital; tenían un camperón, el pantalón y los botines: eran policías.

-¿Qué hicieron los policías, cuántos eran?

– En total eran como cinco.

-¿Les preguntaron algo?

-No, nada, cuando bajaron, el primero, un policía, agarró el arma, una escopeta, hizo un tiro y luego bajaron otros que remontaron y tiraron.

-¿Los hirieron a ustedes?Sí, a un compañero y a mí.

– ¿Vos tenés las heridas de bala?- Sí, una ya me la sacaron, recibí dos impactos de bala. La otra la tengo alojada cerca de la vista, posiblemente quedaré ciego, me tendrán que trasladar a Salta Capital o Buenos Aires; se están realizando los estudios, ya me realizaron una tomografía. Por ratos me siento bien, por ratos me mareo, me duele la cabeza, tengo que tomar remedios. Nadie se hace cargo. Le pido a Dios que no quede ciego.-¿Vos estás seguro que las personas que les dispararon eran policías?- Eran policías; yo tuve que correr, me dolía mucho cuando me voltearon, y no pude ayudar a mis compañeros.- ¿Hiciste denuncias en la justicia?- No.- ¿Por qué no la hiciste?- Porque tengo miedo. Cuando estaba en Salta, después de la operación vinieron dos tipos de civil a preguntar por mí, mi nombre en el hospital, pero nadie sabía que me encontraba en el hospital, únicamente mi familia.- ¿Vos crees que alguien te persigue?- Yo creo que es la policía, porque cuando me sacaron la bala ellos vivieron y se la llevaron.- ¿Tu familia tiene miedo?-Yo tengo más miedo que mi familia.

Conocidas las muertes, la policía puso a funcionar la coartada y buscó plantar la hipótesis, vía testimonios falsos, de un accidente de tránsito producto de la alcoholemia que tendrían quienes viajaban en la camioneta.

El diario Página 12 se hacía eco de lo sucedido en su edición del lunes 31 de julio de 2000[3] y confirmará que: “en el folio 5 del expediente instruido por el juez Argentino Juárez y refoliado con el número 59, el bioquímico Miguel Martínez informa que las pruebas de alcoholemia realizadas a Alejandro Gómez y a Orlando Justiniano habían dado un dosaje de 0,01 grs por ciento. Menos del 0,05 grs por ciento, el valor más bajo que figura en la planilla policial. El primer informe del médico policial afirmó que la muerte de los dos piqueteros de Mosconi se había producido por traumatismo de cráneo y que los cuerpos tenían múltiples traumatismos”

Como en muchos casos de la historia argentina y piquetera, la impunidad caracterizará la causa judicial que debía investigar lo que a las claras de todxs, menos de la justicia, fueron crímenes ejecutados desde el mismo Estado.

[1] Las declaraciones de Valdiviezo quedarán grabadas en una cinta audiovisual. Semanas después, el testigo cambiará su declaración de manera contradictoria, desligándose de la situación y omitiendo lo ocurrido mientras recogían leña. Según se interpreta de la investigación periodística la causa de las contradicciones en sus dichos se dieron por posibles amenazas de las fuerzas de seguridad.

[2] “SALTA: A ocho años de los asesinatos de Gómez y Justiniano. El poder y su impunidad”, escrita por Copenoa, Agencia de Noticias del Norte Argentino. https://www.copenoa.com.ar/SALTA-A-ocho-anos-de-los.html

[3] “Acusaciones por la muerte de los piqueteros Gómez y Justiniano. Otra vez una cuestión policial”, de Eduardo Tagliaferro para Pà gina 12. Edición del 31 de julio de 2000.

*Nicolás Salas es periodista y militante popular, autor del libro «Con el pecho en la Ruta» orígenes y desarrollo de las organizaciones piqueteras camino a la rebelión popular (1996-2001), impulsado desde Legüero junto a ANRed en su primera experiencia editorial.