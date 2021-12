Crimen perpetrado por militares y paramilitares a las 贸rdenes del expresidente Zedillo

El 22 de diciembre de 1997, hace 24 a帽os, se perpetr贸 la masacre de Acteal, Chiapas, crimen en el que militares y paramilitares bajo las 贸rdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinaron a 45 personas en el municipio de Chenalh贸.

En ese entonces el priista Ernesto Zedillo era presidente de M茅xico y casi un cuarto de siglo despu茅s la organizaci贸n civil Abejas de Acteal exigi贸 a trav茅s de un pronunciamiento emitido este mi茅rcoles 22 de diciembre que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el informe del caso para responsabilizar al Estado mexicano de la matanza.

“Ning煤n presidente de M茅xico, desde Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, principal autor intelectual de la masacre, Vicente Fox, Felipe Calder贸n, Enrique Pe帽a Nieto y hasta el actual presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, no han tenido la voluntad pol铆tica para investigar y enjuiciar verdaderamente a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad”, denunciaron familiares de las v铆ctimas.

驴Qu茅 sucedi贸 ese d铆a de 1997?

Siete meses antes de la masacre, a partir del 24 de mayo de 1997, empezaron los homicidios, desapariciones, da帽os y robos a casa habitaci贸n en Chenalh贸, Chiapas, lo que oblig贸 a miles de personas a desplazarse de manera forzada de sus comunidades por temor a la violencia. “El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad P煤blica Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales”, determina la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Bajo una l贸gica militar ah铆 se decid铆an programas e inversiones en las zonas ind铆genas. La matanza fue consecuencia de la pol铆tica oficial seguida para castigar y desarticular a los ind铆genas de San Pedro Chenalh贸 que adoptaron el camino de la resistencia y la construcci贸n de un gobierno propio”, detalla el organismo.

Estas iniciativas de organizaci贸n popular tienen como antecedente hist贸rico inmediato y como contexto pol铆tico el levantamiento del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) tres a帽os antes, en enero de 1994, con una declaraci贸n de guerra contra el Estado mexicano para exigir el reconocimiento de las identidades ind铆genas chiapanecas, a las cuales pertenece Acteal.

“Aquel 22 de diciembre de 1997 un grupo de aproximadamente unos 60 militares y paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ej茅rcito a un grupo de hombres, mujeres y ni帽os integrantes de la organizaci贸n pac铆fica Las Abejas”, recuerda la CNDH.

“Estaban haciendo oraci贸n dentro de una ermita del poblado Acteal, municipio de San Pedro Chenalh贸, Chiapas, se encontraban en situaci贸n de desplazamiento, dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos ind铆genas tzotziles, entre ellos 18 mujeres mujeres, de las cuales cuatro de ellas estaban embarazadas”, agrega. Adem谩s, entre las v铆ctimas mortales del ataque armado se cuenta a 16 ni帽as, cuatro ni帽os y 17 hombres, junto a 26 lesionados graves.

“Respecto a las v铆ctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda, eran proyectiles expansivos”, acusa la CNDH. A pesar de que hab铆a asentamientos militares y de seguridad p煤blica local cerca del lugar de los hechos, durante el ataque armado omitieron intervenir de manera deliberada, se帽ala la Comisi贸n, por lo que las v铆ctimas consideran al presidente Zedillo como el principal responsable de la matanza.

Cntra el avance del EZLN

“La matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las pol铆ticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN)”, apunta. “Esas pol铆ticas incluyeron la creaci贸n y fortalecimiento de grupos paramilitares, de los cuales desde el Estado a煤n en la actualidad se niega su existencia, al tiempo que se han realizado investigaciones sesgadas que impiden documentarlos y lograr una reparaci贸n a la poblaci贸n atacada”, agrega la CNDH.

Los sobrevivientes y familiares del ataque armado afirmaron en su pronunciamiento de este mi茅rcoles 22 de diciembre que los gobiernos mantienen una estrategia de o铆dos sordos ante la demanda de impartici贸n de justicia tras la masacre. “Sus respuestas son pretextos; es decir, estupideces ante los medios de comunicaci贸n para desviar la atenci贸n del p煤blico. As铆 sucedi贸 con la masacre de Acteal, se denunci贸 ante los reporteros y periodistas comprometidos de informar la verdad, y ninguna instancia gubernamental hizo nada para detener la masacre”, acusaron.

“No vamos a descansar, a pesar de todo seguimos caminando, aunque haya cansancio no nos desanimamos, no retrocedemos, no traicionamos la sangre de nuestros m谩rtires. Y si nosotros, los padres y madres de familia, dejamos de existir en este mundo estamos seguros de que nuestros hijos e hijas seguir谩n nuestra lucha”, asentaron en el pronunciamiento.