De parte de ANRed June 23, 2021 94 puntos de vista

El 23 de junio de 1968, en el marco del con¬≠tex¬≠to re¬≠pre¬≠si¬≠vo de un nue¬≠vo pe¬≠r√≠o¬≠do dic¬≠ta¬≠to¬≠rial a car¬≠go del ge¬≠ne¬≠ral Juan Car¬≠los On¬≠ga¬≠n√≠a, en el Monumental fallecieron 71 j√≥venes tras un Supercl√°sico entre Boca y River. Apa¬≠ren¬≠te¬≠men¬≠te, la hin¬≠cha¬≠da de Bo¬≠ca ha¬≠br√≠a can¬≠ta¬≠do la mar¬≠cha pe¬≠ro¬≠nis¬≠ta en me¬≠dio del par¬≠ti¬≠do y co¬≠me¬≠ti¬≠do al¬≠gu¬≠nos des¬≠ma¬≠nes, que des¬≠per¬≠ta¬≠ron el enojo de las fuerzas represivas. Nunca se supo por qu√© ocurri√≥ ni se identific√≥ a sus responsables, pero tes¬≠ti¬≠gos co¬≠men¬≠taron que un a√Īo m√°s tar¬≠de, en la si¬≠guien¬≠te edi¬≠ci√≥n del cl√°¬≠si¬≠co, la hin¬≠cha¬≠da de Bo¬≠ca can¬≠t√≥ a co¬≠ro con la de Ri¬≠ver su verdad: ¬ęno ha¬≠b√≠a puer¬≠ta, no ha¬≠b√≠a mo¬≠li¬≠ne¬≠te, era la ca¬≠na que da¬≠ba con ma¬≠che¬≠te¬Ľ. Por ANRed.

Al d√≠a de hoy, no se sabe a ciencia cierta bien qu√© pas√≥. El hecho ocurri√≥ en la salida de la Puerta 12, en un acceso de 80 escalones, mal iluminado y con m√ļltiples obst√°culos que dificultaban el movimiento, como unas puertas con forma de tijeras s√≠mil a las de los viejos ascensores, que no estaban cerradas pero s√≠ extendidas, y unos molinetes, apostados a los costados y no removidos del lugar. El combo mortal estaba afuera: sobre la vereda de la avenida Figueroa Alcorta esperaba, formada en doble fila, la polic√≠a montada.

Muchos testimonios coincidieron a lo largo de los a√Īos en que ese 23 de junio de 1968, en el contexto represivo de una nueva dictadura, esta vez a cargo del general Juan Carlos Ongan√≠a, la hin¬≠cha¬≠da de Bo¬≠ca ha¬≠br√≠a can¬≠ta¬≠do la mar¬≠cha pe¬≠ro¬≠nis¬≠ta, c√°nticos contra la dictadura y co¬≠me¬≠ti¬≠do al¬≠gu¬≠nos des¬≠ma¬≠nes en medio del partido, lo que despert√≥ el enojo de las fuerzas represivas.

Tambi√©n los testimonios y el saber popular coinciden en que un a√Īo m√°s tar¬≠de, en la si¬≠guien¬≠te edi¬≠ci√≥n del cl√°¬≠si¬≠co, la hin¬≠cha¬≠da de Bo¬≠ca can¬≠t√≥ a co¬≠ro con la de Ri¬≠ver, la verdad de lo sucedido: ‚ÄúNo ha¬≠b√≠a puer¬≠ta, no ha¬≠b√≠a mo¬≠li¬≠ne¬≠te, era la ca¬≠na que da¬≠ba con ma¬≠che¬≠te‚ÄĚ.

Uno de los sobrevivientes, Jor¬≠ge Lin¬≠covsky, re¬≠cuer¬≠da en uno de los testimonios que fueron recogidos por los medios en estos a√Īos: ¬ęsa¬≠l√≠ r√°¬≠pi¬≠do de la can¬≠cha y cuan¬≠do lle¬≠gu√© a la ve¬≠re¬≠da me en¬≠con¬≠tr√© con mu¬≠chos po¬≠li¬≠c√≠as a ca¬≠ba¬≠llo que in¬≠ten¬≠ta¬≠ban or¬≠de¬≠nar, pe¬≠ro de¬≠sor¬≠de¬≠na¬≠ban. Des¬≠de arri¬≠ba, otros hin¬≠chas les ti¬≠ra¬≠ban po¬≠me¬≠los. Su¬≠pon¬≠go que eso los hi¬≠zo ca¬≠len¬≠tar y ata¬≠ca¬≠ron. La gen¬≠te vol¬≠v√≠a pa¬≠ra aden¬≠tro pa¬≠ra pro¬≠te¬≠ger¬≠se, no ha¬≠b√≠an he¬≠cho na¬≠da. Los po¬≠li¬≠c√≠as eran agre¬≠si¬≠vos por¬≠que s√≠¬Ľ.

Por su parte, en un testimonio publicado por el medio deportivo Goal, H√©ctor Novera, uno de los miles hinchas que estuvo en el Monumental ese d√≠a, relat√≥: ¬ęnos cost√≥ entrar a la tribuna. La popular estaba abarrotada de gente. El Monumental todav√≠a no ten√≠a la herradura que termin√≥ de completar al estadio (lo que hoy es la tribuna S√≠vori), y en las plateas San Mart√≠n y Belgrano no hab√≠a asientos. La capacidad era mucho mayor que la de hoy¬Ľ.

¬ęLa gente de Boca tiraba de todo. Las botellas de vidrio de Coca Cola se llenaban de pis y se tiraban hacia abajo. Se percib√≠a una violencia contenida grande, explicada, quiz√°s, por los efectos de la dictadura, la permanente represi√≥n y el constante control ‚Äď reconstruy√≥ el medio Goal ‚Äď Faltaba menos de un a√Īo para el Cordobazo, uno de los estallidos sociales m√°s grandes de la historia argentina. Algunos cantaban la marcha peronista, como s√≠mbolo de rebeld√≠a. Hab√≠a cierta resistencia a la dictadura. ‚Äė¬°Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!‚Äô, era otro de los cantos. No eran masivos, pero s√≠ por grupos. Unos segundos antes del pitazo final estaban bajando la escalera, con muy poca gente alrededor¬Ľ.

¬ęEscuchamos gritos, gritos, gritos. Terminamos de cruzar la calle, la polic√≠a estaba sobre la vereda del acceso a la tribuna. Cuando uno llegaba abajo, te frenabas por esa imagen. No sal√≠as espont√°neamente. Con que se resbalen cinco, quedan en el piso mientras la gente baja a oscuras‚Ķ Los que quedaron abajo fueron las v√≠ctimas. Escuchamos sirenas. Est√°bamos desorientados. Encontramos el 107 que nos dejaba en la plaza Devoto¬Ľ, relat√≥ H√©ctor, para quien fue una suma de cosas: negligencia dirigencial en las medidas de seguridad, agresividad y falta de previsi√≥n de la polic√≠a, como los principales factores. ¬ęEl que tiene la pasi√≥n por una camiseta, y m√°s si sos joven, nunca pens√°s que te puede pasar algo. He vuelto en trenes de la zona Sur tirado en el piso porque la hinchada visitante te cagaba a piedrazos en las barreras. Y la hinchada de Boca, en el subte C, era un descontrol total. Pero, s√≠, fue algo terrible. Fue el Croma√Ī√≥n del f√ļtbol¬Ľ, concluye el relato.

Los cádaveres en la sede policial, tras la masacre que se provocó en la fatídica puerta 12 de acceso a la popular visitante del Monumental, fueron en su mayoría de hinchas de Boca. Compartimos sus nombres:

Acosta, Omar Adolfo (18)

Aguirre, Juan Domingo (17)

Alanís, Jorge Roque (21)

Albarracín, Pedro (17)

Alderete, Roberto César (18)

Arce, Eduardo (13)

Bonfanti, Héctor Horacio (20)

Brancato, Gustavo Aurelio (17)

Burgo, Hugo Marco (17)

Bustamante, Héctor Segundo (17)

Cadera, Carlos (20)

Caruso, Néstor Daniel (15)

Cuader, Fernando (18)

De Luca, Luis Alberto (20)

Durán, Rubén Oscar (17)

Espinoza, José A. (19)

Fern√°ndez, Paulino (27)

Fernando, Juan Horacio (31)

Ferni, Julio (15)

Ferraril, Julio César (17)

Gaete, Irineo (35)

Galindo, Néstor (nunca se informó su edad)

Gallo, Julio César (14)

García, Luis Alberto (15)

Gianolli, Herminio Francisco (32)

Goiello, Juan Ricardo (17)

Gómez, Carlos Alberto (24)

Gómez, José Martín (nunca se conoció su edad)

Greco, Benedicto (15)

Gugini, Carlos Alberto (15)

Iderman, Jorge Hugo Chana (20)

Jara, Juan Carlos (14)

Landrini, Antonio (18)

Ledesma, Ramón Sorpicia (17)

Leguizamón, Juan (24)

Lezcano, Ramón Esteban (16)

Luna, Agustín Cándido (nunca se suministró la edad)

Mansilla, Jorge Ernesto Rubén (21)

Martini, Alberto Osvaldo (18)

Mercurio, Eduardo Oscar (nunca se dio a conocer su edad)

Messitti, Roque (26)

Mojica, Angel Daniel (jamás se supo la edad que tenía)

Montalva, Jorge Alberto (20)

Morando, Luis Alberto (23)

Moreira, José Ismael (22)

Morel, Pedro Ricardo (16)

Mu√Īiz, Ricardo Oscar (15)

Ochoa, Rubén (17)

Paillini, Rodolfo Antonio (nunca se conoció su edad)

Pereyra, Domingo (20)

Quintana, Alfredo Aldo (31)

Quintero, José Ramón (nunca se suministró la edad)

Quirós, Delfino o Rufino (26)

Raggi, Omar Miguel (20)

Ranello, Héctor Omar (23)

Ruiz, Ra√ļl Oscar (15)

Santoro, Mario Héctor (23)

Silva, Rubén Eduardo (15)

Simón, Jorge A. (17)

Sittner, Juan Aurelio (18)

Soria, Rubén (20)

osa, Elio Baldemar (24)

Su√°rez, Luis Crescendo (nunca se supo la edad)

Sueldo, Delfo Jes√ļs (26)

Tamburello, Antonio Omar (25)

Toledo, Nicasio Antonio (24)

Toledo, Francisco (19)

Treppini, Juan Francisco (27)

Troppini, Antonio (29)

Von Bernard, Guido Rodolfo (20)

Zugaro, Leopoldo Fernando (35)