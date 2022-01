–

El 10 de enero de 2019 Camilo Caupolic谩n Escobar se dirigi贸 a una casa en el barrio de Caballito para comprar flores de marihuana. Al ingresar en la casa hab铆a otro comprador acordando una cantidad importante. El desconocido comprador se par贸 en la puerta impidiendo que el resto pueda salir, se anunci贸 como polic铆a, mostr贸 su placa y dispar贸 su arma asesinando a Camilo de un tiro en el t贸rax. A tres a帽os de su muerte, la causa permanece estancada con numerosas irregularidades mientras su padre busca justicia. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La causa 5698/2019 descansa en al Juzgado Nro. 50 a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, quien se hab铆a declarado incompetente, pero aun as铆 contin煤a en la causa. Su padre Oscar Escobar, junto a su patrocinio, viene reclamando medidas concretas para avanzar en la investigaci贸n pero sin obtener las respuestas pertinentes.

鈥淧edimos a la fiscal铆a que llame a los preventores que actuaron en el lugar donde mi hijo agonizaba en la vereda en presencia del SAME, que llame como testigo a los polic铆as que estuvieron en el lugar, incluso a los m茅dicos, porque el 鈥渢estigo A鈥 les dijo a los gritos 鈥渆se que est谩 ah铆 es el que mat贸 a mi amigo鈥. No hicieron absolutamente nada. No nos han dado lugar a eso. A lo que s铆 nos han dado lugar, que no sabemos cu谩ndo va a ser, es a utilizar las im谩genes鈥, coment贸 Oscar recientemente a este medio.

Tiempo atr谩s, Oscar hab铆a denunciado que el juez desestim贸 pedidos formales y ajustados a derecho para considerar lo que registraron diversas c谩maras de seguridad en las inmediaciones del hecho. Recientemente obtuvo una respuesta favorable al respecto aunque sin una fecha concreta.

Otro reclamo que continua sin ser atendido es el pedido del ADN del asesino en el lugar de los hechos. 鈥淭ambi茅n pedimos la apertura de la feria al se帽or juez, no ha contestado todav铆a, esas son las 煤ltimas novedades鈥, concluy贸 Oscar.

A tres a帽os del hecho, nada se sabe del asesino de Camilo, mientras el juzgado demora pedidos por parte de quienes buscan justicia. Tampoco hubo una correcci贸n de la informaci贸n err贸nea difundida en medios de comunicaci贸n los d铆as siguientes al hecho, cuando redujeron la informaci贸n a un 芦pase de facturas narco禄, bas谩ndose en un relato refutado luego en los testimonios y datos concretos que figuran en el expediente.