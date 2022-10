–

De parte de CGT Valencia October 18, 2022

El juzgado de lo social ha declarado nulo el despido de Irene Gonz谩lez, presidenta del comit茅 de empresa de Greenmed Sollana, por vulneraci贸n de derechos fundamentales y se condena a la empresa a la readmisi贸n de la trabajadora, abono de los salarios de tramitaci贸n e indemnizaci贸n de 3.000 euros por da帽os morales.

El juzgado de lo social n煤mero 11 de Val猫ncia ha declarado nulo el despido de Irene Gonz谩lez, trabajadora de Greenmed S.L. en Sollana 鈥 empresa dedicada a la comercializaci贸n de productos hortofrut铆colas 鈥 como encajadora y escogedora desde el a帽o 1993, afiliada a la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y presidenta del Comit茅 de Empresa desde hace m谩s de 12 a帽os.

El motivo por el cual el tribunal ha declarado la nulidad del despido 鈥 llevado a cabo a finales de febrero de 2022, momento en el que Gonz谩lez estaba en situaci贸n de baja por incapacidad temporal 鈥 es la vulneraci贸n de derechos fundamentales, m谩s concretamente el de libertad sindical. Es precisamente de la transgresi贸n de este derecho fundamental del que se acusaba a Irene, bajo el pretexto de que esta estaba saboteando la actividad sindical de las trabajadoras A.C. y A.L., quienes despu茅s de presentarse a elecciones sindicales por CGT, decidieron cambiar su afiliaci贸n a la Uni贸n Sindical Obrera (USO) 鈥 sindicato vinculado en la Iglesia Cat贸lica 鈥 hechos que 鈥渘o se han probado debidamente y de forma plena por la empresa鈥 como indica la sentencia.

En consecuencia, el juzgado, adem谩s de declarar la nulidad del despido, condena a la empresa a la readmisi贸n inmediata de Irene Gonz谩lez con el abono de los salarios dejados de percibir desde el despido y una indemnizaci贸n de 3.000 euros por da帽os morales. Desde la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenci脿 y Murcia se considera esta sentencia 鈥渦n nuevo intento fallido por parte de la empresa Greenmed S.L. de acabar con el trabajo sindical de su representante y de todas aquellas que hacen del sindicalismo una herramienta de mejora de la situaci贸n actual de la clase trabajadora鈥. En la organizaci贸n anarcosindicalista se muestran indignadas por la utilizaci贸n por parte de la empresa de una 鈥渃ontroversia sindical鈥, ajena a sus intereses para llevar a cabo su cometido 鈥渜ue se demuestra que no es otro que deshacerse de la representante de CGT鈥.

El jutjat social ha declarat nul l鈥檃comiadament d鈥橧rene Gonz谩lez, presidenta del comit茅 d鈥檈mpresa de Greenmed Sollana, per vulneraci贸 de drets fonamentals i es condemna a l鈥檈mpresa a la readmissi贸 de la treballadora, abonament dels salaris de tramitaci贸 i indemnitzaci贸 de 3.000 euros per danys morals.

El jutjat social n煤mero 11 de Val猫ncia ha declarat nul l鈥檃comiadament d鈥橧rene Gonz谩lez, treballadora de Greenmed S.L. a Sollana 鈥 empresa dedicada a la comercialitzaci贸 de productes hortofruct铆coles 鈥 com a encaixadora i triadora des de l鈥檃ny 1993, afiliada a la Confederaci贸 General del Treball (CGT) i presidenta del Comit茅 d鈥橢mpresa des de fa m茅s de 12 anys.

El motiu pel qual el tribunal ha declarat la nul路litat de l鈥檃comiadament 鈥 dut a terme a la fi de febrer de 2022, moment en el qual Gonz谩lez estava en situaci贸 de baixa per incapacitat temporal 鈥 茅s la vulneraci贸 de drets fonamentals, m茅s concretament el de llibertat sindical. 脡s precisament de la transgresi贸n d鈥檃quest dret fonamental del qual s鈥檃cusava a Irene, sota el pretext que aquesta estava sabotejant l鈥檃ctivitat sindical de les treballadores A. C. i A.L., els qui despr茅s de presentar-se a eleccions sindicals per CGT, van decidir canviar la seua afiliaci贸 a la Uni贸 Sindical Obrera (USO) 鈥 sindicat vinculat a l鈥橢sgl茅sia Cat貌lica 鈥 fets que 鈥渘o s鈥檋an provat degudament i de manera plena per l鈥檈mpresa鈥 com indica la sent猫ncia.

En conseq眉猫ncia, el jutjat, a m茅s de declarar la nul路litat de l鈥檃comiadament, condemna a l鈥檈mpresa a la readmissi贸 immediata d鈥橧rene Gonz谩lez amb l鈥檃bonament dels salaris deixats de percebre des de l鈥檃comiadament i una indemnitzaci贸 de 3.000 euros per danys morals. Des de la Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia es considera aquesta sent猫ncia 鈥渦n nou intent fallit per part de l鈥檈mpresa Greenmed S.L. d鈥檃cabar amb el treball sindical del seu representant i de totes aquelles que fan del sindicalisme una eina de millora de la situaci贸 actual de la classe treballadora鈥. En l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista es mostren indignades per la utilitzaci贸 per part de l鈥檈mpresa d鈥檜na 鈥渃ontrov猫rsia sindical鈥, aliena als seus interessos per a dur a terme la seua comesa 鈥渜ue es demostra que no 茅s un altre que desfer-se de la representant de CGT鈥.