–

De parte de Nodo50 October 23, 2022 153 puntos de vista

La irrupci├│n de Vox en el panorama institucional espa├▒ol, a partir de su entrada en el parlamento andaluz a finales del 2018, supuso la vuelta de la ultraderecha espa├▒ola a las instituciones desde que en 1982 Fuerza Nueva perdiera su representaci├│n. Los fracasos electorales que han acompa├▒ado a la ultraderecha hasta la entrada de VOX en el parlamento de Andaluc├şa no nos deben confundir sobre su importancia, ni deben llevarnos a menospreciar la influencia social, la permeabilidad, la constancia del discurso ni capacidad de movilizaci├│n de la ultraderecha ÔÇöen sentido amplioÔÇö en el Estado espa├▒ol, a lo largo de estos ├║ltimos cuarenta a├▒os.

Como indica Ferr├ín Gallego, el fracaso electoral de la ultraderecha ÔÇťno significa, desde luego, que los valores propios de la extrema derecha no se encuentren en zonas diversas de nuestro arco institucional, ni que una base electoral que en otros pa├şses da cuerpo a esas formaciones no haya tomado caminos distintos en nuestro pa├şsÔÇŁ[1]. Debemos hablar por tanto de una presencia social y pol├ştica que carece de representaci├│n propia en las instituciones. Una situaci├│n que ha enmascarado una realidad que ha permanecido soterrada en nuestra sociedad: la permanencia de un franquismo sociol├│gico neoconservador y xen├│fobo que, sin expresi├│n pol├ştica dentro de los par├ímetros estrictos de la extrema derecha, se hab├şa diluido, hasta ahora, en el interior de un Partido Popular acogedor.

Como fuerza pol├ştica independiente del PP, Vox ha conseguido representar la declinaci├│n hispana de la ola reaccionaria global que, al igual que Bolsonaro, Trump u Orban, se encuadrar├şa en torno al neoliberalismo autoritario, una corriente que es heredera del neoliberalismo anglosaj├│n y que se basa en combinar una defensa a ultranza del libre mercado y del capitalismo sin frenos, con valores morales reaccionarios y con una concepci├│n profundamente autoritaria de la pol├ştica. Es, as├ş, la suma de tres vectores. En primer lugar, posiciones ultra neoliberales en lo econ├│mico: desregulaci├│n, imperio de la meritocracia, odio larvado al pobre, recortes fiscales, desmantelamiento del Estado social e individualismo extremo. Por otra parte, posiciones reaccionarias en lo moral, neoconservadoras y antifeministas, muy vinculadas con la nueva derecha cristiana. Y por ├║ltimo, una concepci├│n profundamente autoritaria de la pol├ştica, con un cuestionamiento expl├şcito de la democracia liberal en lo que se ha venido a llamar iliberalismo.

Ahora bien, si podemos afirmar que Vox es la declinaci├│n espa├▒ola de un fen├│meno reaccionario y autoritario que se ha asentado globalmente, al mismo tiempo, no es menos cierto que Vox tiene caracter├şsticas peculiares que dependen de la historia y el contexto pol├ştico espa├▒ol. En cierta medida, Vox representa, por un lado, a ese franquismo sociol├│gico que durante tantos a├▒os hab├şa convivido en el seno del PP y que no ten├şa expresi├│n pol├ştica propia desde la transici├│n. Por otro lado, tambi├ęn representa a los sectores m├ís neoconservadores agrupados hasta ahora en una especie de Tea party a la espa├▒ola, que ha pasado de hacer lobby al PP a encontrar un espacio pol├ştico propio con Vox.

A diferencia de la mayor├şa de sus hom├│logos europeos, Vox es una escisi├│n de la derecha espa├▒ola y no un fen├│meno nuevo que nace en sus m├írgenes, como es el caso respecto al Frente Nacional o a la Liga Norte. De hecho, Vox fue liderada inicialmente por los dos cargos p├║blicos m├ís conocidos del PP involucrados en la ruptura, Alejo Vidal Quadras, eurodiputado y expresidente del PP catal├ín, y Santiago Abascal, exdiputado del PP del Pa├şs Vasco y expresidente de la Fundaci├│n para la Defensa de la Naci├│n Espa├▒ola [DENAES]. En este sentido, es fundamental apuntar que Vox no es la primera escisi├│n del PP por su derecha, pero s├ş la primera que consigue tener ├ęxito.

Vox como expresi├│n derecha de la crisis de r├ęgimen

Una parte fundamental que explica el ├ęxito de Vox es haber aparecido en un ambiente favorable tanto a nivel internacional como nacional. En el primer caso, este se concretar├şa en el auge electoral de una ola reaccionaria global, marcado por el Brexit y las victorias de Trump y Bolsonaro. En el segundo, es necesario resaltar el propio contexto espa├▒ol, caracterizado por la crisis de r├ęgimen del 78 con el consiguiente cuestionamiento de muchos de sus consensos, no solo por la izquierda, sino tambi├ęn por la derecha. En este sentido cabe destacar la competencia electoral inusitada desde la transici├│n con respecto al bipartidismo; la p├ęrdida del gobierno de Rajoy y la ruptura de la hegemon├şa del PP en la derecha espa├▒ola; as├ş como la quiebra de la l├│gica de voto ├║til. De hecho, podemos decir que Vox es la expresi├│n derecha de la crisis de r├ęgimen no solo en cuanto al bipartidismo, sino que gran parte de sus propuestas suponen una ruptura con el marco pol├ştico, social y territorial establecido en la constituci├│n. Es una expresi├│n de la radicalizaci├│n de un sector de la derecha que busca una opci├│n partidaria que defienda una soluci├│n reaccionaria y centralizadora, sin ambages, a la crisis del r├ęgimen del 78.



d┬íDesde 2015, cada nuevo proceso electoral ha puesto de manifiesto las crecientes dificultades para recomponer este bipartidismo, desde el cual hemos llegado a un cierto bloquismo, a partir del cual no podemos hablar ya de gobiernos del PP y del PSOE, sino del bloque de la derecha o la izquierda. Los gobiernos de coalici├│n que a nivel auton├│mico hab├şan sido raras excepciones, se convierten ahora en la opci├│n m├ís factible de gobernanza tanto a nivel regional como estatal. Se trata de un nuevo marco pol├ştico donde la disputa por la hegemon├şa electoral de cada bloque no es la ├║nica fuente de inestabilidades, sino que tambi├ęn lo es el peso determinante de las fuerzas autonomistas y soberanistas en un n├║mero creciente de territorios. Un reflejo m├ís de la crisis profunda del Estado de las autonom├şas, que es uno de los elementos constitutivos esenciales del r├ęgimen del 78 y que se conforma como un elemento que complica a├║n m├ís una gobernabilidad parlamentaria que depende de estos apoyos.

Las pulsiones descentralizadoras y soberanistas que crecen social y electoralmente en cada vez m├ís territorios del estado espa├▒ol son tambi├ęn, como dec├şamos, parte ineludible de la crisis de r├ęgimen. De la misma manera que ocurre ante estas pulsiones descentralizadoras y federalizantes, se ha construido tambi├ęn una reacci├│n recentralizadora que niega la existencia de la plurinacionalidad y expresa la neurosis identitaria de un espa├▒olismo cada vez m├ís agresivo, que ha encontrado en Vox el sujeto pol├ştico que mejor encarna esta reacci├│n. No en vano, ha sido Vox el que m├ís lejos y consecuentemente ha llegado en sus propuestas de recentralizaci├│n, al pedir el desmantelamiento del r├ęgimen de las autonom├şas y/o la ilegalizaci├│n de los partidos soberanistas e independentistas, lo que supondr├şa una ruptura en clave constituyente del r├ęgimen del 78, pero por la derecha.

El declive de Ciudadanos

En las elecciones generales de abril del 2019 Vox no solo consigui├│ entrar en el parlamento espa├▒ol, confirmando los buenos resultados de las elecciones auton├│micas andaluzas. Tambi├ęn Ciudadanos crece y consigue arrebatar a Unidas Podemos la tercera plaza en el congreso espa├▒ol, haci├ęndose con un 15% de los votos y 57 diputados. El buen resultado en las generales de abril fue el preludio de unas elecciones auton├│micas en donde la formaci├│n naranja certific├│ su mayor ascenso electoral, pasando a ser una fuerza determinante en la pugna entre el PSOE y el PP para hacerse con numerosos ayuntamientos y gobiernos auton├│micos. En todas las ocasiones, Ciudadanos se decanta por convertirse en la muleta del PP, confirmando el giro definitivo de la supuesta formaci├│n liberal hacia la derecha. Llega incluso a aceptar el apoyo impl├şcito y expl├şcito de la extrema derecha de Vox para la conformaci├│n de muchos gobiernos con el PP, lo que le supondr├í duras cr├şticas por parte de su grupo parlamentario europeo al romper el llamado cord├│n sanitario a la extrema derecha. As├ş, Macron lleg├│ a amenazar a Ciudadanos con romper su cooperaci├│n pol├ştica por los acuerdos con Vox.

La repetici├│n electoral de las elecciones generales de noviembre del 2019 no solo supuso el primer gobierno progresista de coalici├│n desde la II Rep├║blica, sino que despej├│ considerablemente el campo de disputa de la derecha. Ciudadanos obten├şa una abultada derrota electoral perdiendo 47 esca├▒os y m├ís de tres millones de votos, pasando de ser tercera a sexta fuerza, sumando tan solo 10 diputados. De este modo, ser├í Vox quien ocupar├í el puesto de tercera fuerza, convirtiendo a Ciudadanos en un zombi pol├ştico a la espera de su defunci├│n final, despu├ęs de desaparecer sistem├íticamente en las diferentes elecciones auton├│micas posteriores a las generales del 10N. De esta forma, la competencia por el lado derecho del tablero pol├ştico volv├şa a ser cosa de dos partidos.

Orgullo facha

En un mitin de las elecciones generales del 2019, Abascal asegur├│ que una de las medallas que lleva con orgullo en la pechera es la de ser facha. Lo que hasta ahora hab├şa sido en un estigma o un descalificativo, Vox lo ha sabido resignificar en una especie de orgullo de ser facha, exaltando a una base social fundamentalmente juvenil y masculina, cansada del formalismo pol├ştico de la etapa de Rajoy, a la que Vox catalog├│ como la derechita cobarde. Frente a ella (PP y Ciudadanos) el partido ultraderechista se construye en la confrontaci├│n directa con los consensos sociales: aborto, derechos LGTBI, memoria hist├│rica, etc.. a los que cataloga como consensos progres.



Siempre se ha supuesto que la pol├ştica, y sobre todo la posibilidad de gobernar, se conquistaba desde el llamado centro ideol├│gico, atrayendo a las mayor├şas moderadas a partir de la aceptaci├│n de los consensos institucionales y culturales. Sin embargo, la estrategia pol├ştica neocon de Vox tiene una forma de funcionar bien diferente. Si los consensos no son los suyos, no tiende puentes, sino que los destruye. No se modera, sino que busca la polarizaci├│n utilizando la provocaci├│n. De lo que se trata es de imponer sus valores, no de negociarlos. De disputar la hegemon├şa de la derecha desde los postulados neocons de guerra cultural abierta contra la izquierda.

El desarrollo de las llamadas guerras culturales ha sido una de las caracter├şsticas de la ola reaccionaria global, especialmente desde el ascenso de Trump a la Casa Blanca. Se trata de una estrategia que pretende condicionar no solo de qu├ę se debate, sino tambi├ęn los propios t├ęrminos del debate. Como escribe Thomas Frank, las guerras culturales son la forma que utiliza la extrema derecha para dar ÔÇťla vuelta a la lucha de clases: todos los conflictos que antes se inscrib├şan en el contexto de estructuras pol├şticas, sociales y econ├│micas ahora se codifican como conflictos culturales (cultural wars)ÔÇŁ [2]. Es decir, una guerra de clase, pero desplazada, que instrumentaliza malestares en clave de disputa cultural o moral. Un terreno en el que Vox sabe moverse bien, lo cual se refleja claramente en buena parte de su propuesta pol├ştica, dirigida a marcar la agenda y la narrativa a partir de este tipo de disputas

Lo cierto es que desde la emergencia de Vox, la extrema derecha no solo ha conseguido mantener una l├şnea electoral ascendente, sino tambi├ęn condicionar gran parte de las tem├íticas y de las gram├íticas del debate p├║blico. Todo ello en gran parte gracias a la utilizaci├│n de la ÔÇťprovocaci├│n como t├íctica pol├ştica, con tres objetivos principales. El primero, gozar de una presencia constante en medios de comunicaci├│n. En segundo lugar, marcar la agenda pol├ştica y condicionar el debate p├║blico. Y por ├║ltimo, dar la batalla cultural a la izquierda. Con ello se pretende indignar a los sectores progresistas y descolocar a la derechaÔÇŁ [3]. De tal forma, el marco pol├ştico que construye Vox es el de la amenaza permanente de la naci├│n (independentistas, migrantes, feministas, etc.) que exige ponerse en pie de guerra en defensa de la ÔÇťEspa├▒a vivaÔÇŁ. es el marco de una cultura pol├ştica que no habla de convivencia, sino de enfrentamiento y guerra. Un sentimiento que ha apelado a una parte importante de la sociedad espa├▒ola que no solo ha votado a Vox, sino que se ha movilizado socialmente m├ís all├í de la afiliaci├│n o no al partido ultraderechista. Un aut├ęntico orgullo facha que est├í detr├ís de gran parte de su ├ęxito electoral.

La pandemia y la defensa de la libertad

A diferencia de una parte de la extrema derecha a nivel internacional, que se ha mostrado como negacionista de la pandemia y de la covid19, Vox se ha mantenido en una posici├│n m├ís ambigua que abiertamente negacionista. Ha difundido bulos sobre la supuesta conspiraci├│n china en relaci├│n al origen y difusi├│n de la pandemia, pero no ha llegado a negarla; ha apoyado impl├şcitamente las movilizaciones negacionistas pero nunca ha participado directamente como partido. Ha hecho m├ís inciso en una supuesta defensa de la libertad individual contra las medidas del confinamiento sanitario, llegando a recurrir, en el constitucional, el estado de alarma propuesto por el gobierno y votado en las cortes. Esta defensa es quiz├ís la posici├│n que mejor ha podido conectar con amplios sectores sociales, permeando fuera de la base tradicional de la extrema derecha.



Aunque, parad├│jicamente, quien m├ís ha sabido rentabilizar esta posici├│n ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D├şaz Ayuso, que ha conseguido convertirse en la antagonista de las pol├şticas sanitarias restrictivas de derechos del gobierno de Pedro S├ínchez. Como buena disc├şpula del neoliberalismo autoritario de Hayek, ha defendido la libertad individual y el libre funcionamiento de la econom├şa.

Esta posici├│n no solo le ha granjeado muchos apoyos entre una sociedad cansada de las restricciones, especialmente la juventud, sino que tambi├ęn la ha convertido de facto en la l├şder de la oposici├│n al gobierno de S├ínchez, hasta el punto de eclipsar no solo a la extrema derecha, sino incluso al entonces secretario general del PP, Pablo Casado, que qued├│ totalmente eclipsado por el efecto Ayuso. De hecho, aprovechando esta creciente popularidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid disolvi├│ su gobierno de coalici├│n con Ciudadanos, aduciendo falta de confianza en su socio, y convoc├│ unas elecciones que no solo pillaron a propios y extra├▒os totalmente de improvisto, sino que adem├ís consiguieron dirigir la atenci├│n hacia un falso debate entre comunismo[4] o libertad, que alud├şa impl├şcitamente a los modelos antag├│nicos de gesti├│n de la crisis sanitaria que se hab├şan dado a nivel estatal y regional. Esta estrategia no solo liquid├│ a Ciudadanos del gobierno y tambi├ęn a su representaci├│n en la Asamblea de Madrid, sino que dej├│ fuera de juego a la extrema derecha frenando su ascenso electoral.

Las elecciones en la Comunidad de Madrid fueron en cierta manera un plebiscito sobre la gesti├│n de Ayuso de la pandemia en su oposici├│n frontal al gobierno de S├ínchez y su modelo m├ís restrictivo. La contundente victoria no solo fue un espaldarazo a su modelo de gesti├│n neoliberal del s├ílvese quien pueda. Tambi├ęn encumbr├│ a la l├şder del PP madrile├▒o como la ├║nica capaz de recuperar los votos que hasta ahora se hab├şan ido a Cs y, tambi├ęn y sobre todo, a Vox, reunificando el voto de las derechas en torno a su figura. Una victoria que tambi├ęn cuestionaba directamente el liderazgo de Casado al frente del PP.

Las elecciones en Castilla y Le├│n

En plena ola del ayusismo, Casado se ve abocado a forzar elecciones en Castilla y Le├│n para intentar contrarrestar la creciente influencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid con una nueva victoria del PP. As├ş, el presidente castellano-leon├ęs, Alfonso Fern├índez Ma├▒ueco, convoc├│ elecciones para el 13F con la excusa de la traici├│n“de Ciudadanos. Pero el resultado dist├│ mucho de los c├ílculos de la calle G├ęnova (sede estatal del PP), Ma├▒ueco no tuvo las manos libres para poder gobernar en solitario, y Pablo Casado tampoco logr├│ ese triunfo contundente que necesitaba para afianzar su liderazgo y despegarse de las alargadas sombras de Isabel D├şaz Ayuso y Santiago Abascal.



Por el contrario, la figura de Casado perdi├│ el poco cr├ędito interno que le quedaba con una victoria p├şrrica que dejaba el gobierno de Castilla y Le├│n en manos de la entrada de Vox, por primera vez, en un ejecutivo auton├│mico. De hecho, el principal beneficiado del adelanto electoral fue la formaci├│n ultraderechista, que en menos de tres a├▒os pas├│ de un ├║nico esca├▒o a trece diputados, convirti├ęndose en la tercera opci├│n m├ís votada por detr├ís de PP y PSOE. Este buen resultado no solo le vali├│ la entrada en un gobierno auton├│mico, dando una vuelta de 180 grados a su estrategia de no entrar en gobiernos en minor├şa con el PP, sino que tambi├ęn volvi├│ a situar a Vox en la disputa por la hegemon├şa de la derecha despu├ęs del pobre resultado en las elecciones madrile├▒as.

Crisis del PP, muerte de casado y el encumbramiento de Feijo

La ag├│nica victoria del PP en Castilla y Le├│n dej├│ herido de muerte el liderazgo de Casado, que fracas├│ en su intento por emular la versi├│n trumpista de Ayuso para contrarrestar la influencia de Vox en una parte creciente de su electorado. El acto final de su defunci├│n pol├ştica fue el intento suicida de acabar con la creciente influencia de Ayuso denunciando un presunto caso de corrupci├│n y tr├ífico de influencias, en donde el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid habr├şa cobrado una cuantiosa suma de dinero como comisi├│n por una venta de mascarillas en pleno auge de la pandemia. Las revelaciones en los medios de comunicaci├│n sobre los supuestos tratos de favor y corruptelas de Ayuso y familia desataron la mayor crisis interna de la historia del PP, que pudo haber llegado a convertirse en un aut├ęntico cisma.



Esta guerra interna irrumpi├│ en un momento dulce para Vox despu├ęs del aumento electoral en Castilla y Le├│n, lo que le permiti├│ presentarse como la ├║nica oposici├│n cre├şble frente al gobierno PSOE-UP tras la descomposici├│n de Ciudadanos y la divisi├│n interna creciente en las filas del PP con respecto a qu├ę t├íctica adoptar ante ese partido. Algunos medios llegaron a publicar supuestas encuestas de intenci├│n de voto que auguraban un sorpasso de la ultraderecha al PP, en el caso de que Casado siguiera a la cabeza de esta formaci├│n en las siguientes elecciones generales.

Las presiones internas dentro del PP terminaron por desangrar a Casado, que en cosa de unos d├şas se fue quedando sin ning├║n apoyo en su ejecutiva y grupo parlamentario, vi├ęndose obligado a dejar la secretar├şa general y a convocar un congreso para entronar, como nuevo l├şder del PP, al presidente gallego Alberto N├║├▒ez Feij├│o. A pesar de que Ayuso fue se├▒alada por corrupci├│n directamente por el secretario general de su partido, su popularidad no solo no disminuy├│ sino que incluso aument├│ consiguiendo finalmente convertirse en la presidenta del PP madrile├▒o.

Las elecciones andaluzas y el pinchazo de Macarena

La campa├▒a electoral de Vox en 2018 fue titulada como la Reconquista de Espa├▒a desde Andaluc├şa, dando la sorpresa e iniciando un ciclo electoral que les convirti├│, en menos de un a├▒o, en la tercera fuerza pol├ştica del Congreso de los Diputados, adem├ís de permitirles una implantaci├│n pol├ştica en pr├ícticamente todo el conjunto del Estado Espa├▒ol. Casi cuatro a├▒os despu├ęs, una vez m├ís, Andaluc├şa se convirti├│ en ese torneo de pretemporada que inicia el ciclo electoral para los grandes partidos estatales y que concluir├í en las elecciones generales del pr├│ximo a├▒o. Pero en ese momento Vox deja de ser un debutante dispuesto a dar la sorpresa, sino que, por el contrario, el partido ultraderechista busca, ante el buen resultado castellano leon├ęs y la debacle de Ciudadanos, ocupar su espacio y quedarse cerca del empate con el Partido Popular, reeditando el gobierno de derechas en Andaluc├şa, pero con Macarena Olona ocupando el puesto de Mar├şn[5].



Los resultados de Vox no fueron los esperados. Mejor├│ por poco los de las elecciones del 2018, pero se qued├│ lejos, no solo en cuanto a sus propias expectativas, sino tambi├ęn porque por primera vez estuvo por debajo de lo que proyectaban las propias encuestas, y por debajo del resultado de las elecciones generales del 10N. Lo m├ís significativo es que Vox pas├│ de hegemonizar la precampa├▒a a desfigurarse en la campa├▒a, mostr├índose incapaz de marcar la agenda y los temas del debate por primera vez en mucho tiempo. M├ís all├í del resultado final (mayor├şa absoluta del PP y debacle de los partidos de la coalici├│n de gobierno estatal) lo m├ís importante es que la extrema derecha sali├│ derrotada pol├şticamente de estas elecciones, que no fueron el paseo triunfal que pronosticaban desde meses antes, cuando decidieron presentar a Macarena Olona, portavoz de la formaci├│n en el Congreso y una de sus principales figuras p├║blicas. As├ş, si las elecciones andaluzas pretend├şan ser la plataforma de impulso para la candidatura de Abascal a la presidencia del gobierno en su disputa con el PP, realmente han representado m├ís un lastre, mostrando un desgaste electoral del fen├│meno Vox que puede hacer presagiar su estancamiento.

El Macarenazo y las disputas internas

Sin embargo, el mal resultado andaluz no hac├şa presagiar una crisis tan aguda como la que vive actualmente Vox. Al poco de las elecciones, Olona anunci├│, entre fuertes disputas internas por el control del partido ultraderechista en Andaluc├şa, que dejaba la pol├ştica por razones m├ędicas. En una carta expresaba que ÔÇťla salud no entiende de compromisosÔÇŁ y ÔÇťque ahora debe afrontar un importante reto personal, por prescripci├│n m├ędica, incompatible con la exposici├│n medi├ítica y la entrega que Andaluc├şa merece y exigir├şa como portavoz y l├şder del partido en la comunidadÔÇŁ [6]. Las supuestas razones m├ędicas simplemente eran una cortina de humo para encubrir las peleas internas dentro de Vox, especialmente entre Ortega Smith, secretario general y responsable de organizaci├│n, y la propia Olona, que lleg├│ a reconocer que fue candidata a las andaluzas a rega├▒adientes: “Fui una candidata paracaidista que ten├şa una empresa que creo que era imposible“. Es aqu├ş donde se tiene que situar el inicio del enfrentamiento entre Olona y la direcci├│n del partido, especialmente el secretario general, Javier Ortega-Smith, al que culpa de haberla echado del Congreso [7].



Las excusas de la supuesta enfermedad duraron menos que el verano y al inicio del curso pol├ştico se reactiv├│ la guerra en la formaci├│n ultraderechista. As├ş lo han demostrado las continuas apariciones p├║blicas de Olona en medios de comunicaci├│n a lo largo de septiembre, en las que ha coqueteado incluso con la posibilidad de ÔÇťdar un paso al frenteÔÇŁ con un nuevo proyecto pol├ştico si la formaci├│n que lidera Santiago Abascal ÔÇťdeja de ser alternativaÔÇŁ. Una posibilidad que gana enteros cada d├şa que pasa y que cuenta con el respaldo no solo de militantes cr├şticos con la direcci├│n nacional, sino tambi├ęn con el apoyo de formaciones ultracat├│licas como Hazte O├şr. Organizaci├│n que ha pasado de ferviente defensor y amigo de Vox, a romper con Santiago Abascal por no haber actuado con suficiente fuerza para obligar al PP a derogar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid a cambio de su apoyo a los presupuestos auton├│micos.

Esta situaci├│n llev├│ a la direcci├│n nacional de Vox a pasar de la indiferencia con Olona a sentenciar definitivamente su ruptura con ella. El encargado de escenificarlo fue el portavoz de Vox en el Congreso, Iv├ín Espinosa de los Monteros, que en rueda de prensa declar├│ que: “este es el final del camino, le deseamos lo mejor en el ├ímbito pol├ştico y siempre nos tendr├í a su disposici├│n en el ├ímbito personal“[8]. Una supuesta ruptura amable que terminaba acusando a Olona de dejarse utilizar “para hacer da├▒o al proyecto de Vox“.

La reorganizaci├│n de Vox y la ca├şda de Ortega Smith

La ruptura con Macarena Olona ha sido la primera gran crisis interna de Vox desde que irrumpi├│ en la pol├ştica espa├▒ola, justo en un momento en el que las encuestas registran su tendencia a la baja. Y es que la crisis en Vox se ven├şa cocinando a fuego lento y solo hizo falta un traspi├ęs electoral, el fracaso en Andaluc├şa, para hacerla visible.



El ruido generado por Olona en el ├║ltimo tiempo ha impactado en Bamb├║, sede de Vox, provocando un creciente malestar interno. Pero la exportavoz parlamentaria y ex candidata a la Junta de Andaluc├şa no es el ├║nico problema de Abascal: la disciplina interna que hab├şa forjado gracias a la mano dura del responsable de organizaci├│n y secretario general Ortega Smith se est├í resquebrajando. A menos de un a├▒o de las elecciones municipales, afloran los conflictos en los territorios. El m├ís grave, por sus posibles consecuencias jur├şdicas, es el de la provincia de Badajoz, donde un juzgado investiga la denuncia de cuatro militantes a uno de los miembros de la direcci├│n provincial, reci├ęn dimitido, por espiar a afiliados del partido a trav├ęs de las bases de datos de la Direcci├│n General de la Polic├şa.

Finalmente, la gesti├│n de la crisis con Olona y el cuestionamiento de Ortega Smith entre una parte de las bases y de un buen pu├▒ado de dirigentes territoriales, ha motivado una reorganizaci├│n interna de la direcci├│n del partido dirigida a suturar la crisis interna. El hasta ahora todopoderoso secretario general y responsable de organizaci├│n Ortega Smith ha sido apartado de sus funciones para dedicarse por entero a la carrera electoral por el ayuntamiento de Madrid, lo que en la pr├íctica ha supuesto apartarlo del n├║cleo duro del partido. Ortega ha sido sustituido por el diputado catal├ín, Ignacio Garriga, hombre de confianza de Jorge Buxad├ę, neofalangista y que no deja de aumentar su poder interno.

┬┐Hacia una recomposici├│n de la pata derecha del Bipartidismo?

Con esta reorganización que pretende devolver la paz interna al partido, Abascal solo ha conseguido aplazar un problema que será mucho mayor en cuanto los resultados en las próximas municipales no sean los esperados. Todo ello ante la espada de Damocles que supone la competencia electoral de una nueva formación liderada por Olona y el crecimiento electoral del PP de Feijóo, que anuncia una cierta recomposición de la pata derecha del bipartidismo.



Quiz├ís, la ├║nica nota positiva en este ├║ltimo tiempo haya sido la victoria de su aliada, la neofascista de Fratelli de Italia, Giorgia Meloni. Un aut├ęntico bal├│n de ox├şgeno al que se intentan acercar para ahuyentar los malos augurios de unas encuestas a la baja. Quiz├ís sea la coyuntura internacional de crecimiento de la internacional reaccionaria por Europa la que puede levantar el ├ínimo del ultraderechismo patrio. Es ilustrativo que Vox est├ę intentando explotar esta carta y que en el acto de cierre del acto partidario de Viva22, emitieran videos de saludo de la futura presidenta Italiana Meloni, del expresidente norteamericano Trump, del presidente h├║ngaro Orb├ín, del candidato de extrema derecha del Partido Republicano en Chile en las pasadas elecciones presidenciales, Jos├ę Antonio Kast, del expresidente colombiano ├ülvaro Uribe y del senador republicano estadounidense Ted Cruz. Incluso el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, estuvo presente en el recinto donde se celebraba el acto de cierre de Viva22. Toda una demostraci├│n de m├║sculo de una internacional reaccionaria que aunque no deja de crecer, no parece pasar por su mejor momento en Espa├▒a.

Adem├ís, no podemos obviar que la pr├│xima cita electoral, las elecciones municipales, son sin duda el peor escenario para Vox. Un partido sin anclaje territorial, con fuertes divisiones internas en los municipios, sin apenas candidatos ni candidatas que se conozcan, con una organizaci├│n muy centralizada y con una implantaci├│n territorial muy pobre. Ni Abascal ni compa├▒├şa podr├ín multiplicarse para llegar a todos los municipios, ni la coyuntura internacional tiene mucho peso en este tipo de elecciones. Una organizaci├│n tan vertical, centralizada y jer├írquica se mueve bien en contextos electorales estatales o acotados a un territorio concreto, y sufre mucho en un modelo descentralizado como las municipales.

En cambio, las elecciones municipales pueden ser un magn├şfico escaparate para la candidatura de N├║├▒ez Feij├│o a la Moncloa. Tanto el PSOE como el PP son los partidos con una mayor implantaci├│n territorial, pero el desgaste del gobierno de coalici├│n seguramente le pasar├í una importante factura electoral a la izquierda, y el PP ser├í el mayor beneficiado de ello sin apenas competencia municipal por su derecha. Una victoria en las municipales por parte de Feij├│o puede ser el preludio de una victoria de la derecha en las elecciones generales de noviembre del pr├│ximo a├▒o. Si bien Vox no se encuentra en la misma descomposici├│n terminal que Ciudadanos y, a diferencia de la formaci├│n naranja, parece tener un suelo electoral m├ís s├│lido, se encuentra en una dif├şcil situaci├│n que no puede hacernos menospreciar su capacidad de recomposici├│n. M├ís a├║n en un contexto de crisis sist├ęmica como en el que nos encontramos en donde en estos tiempos condensados de la pol├ştica, un a├▒o pueden ser convertirse en una eternidad.

Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de Anticapitalistas, forma parte del Consejo Asesor de viento sur.

20/10/2022

Notas:

[1] Gallego, Ferran: Una patria imaginaria. La extrema derecha espa├▒ola (1973-2005), Ed. S├şntesis, Madrid, 2006, p. 17.

[2] Frank, T. Qu├ę pasa con Kansas. C├│mo los ultraconservadores conquistaron el coraz├│n de Estados Unidos. Madrid: Ed. Acuarela A. Machado, 2008, pp. 10.

[3] Fern├índez V├ízquez, Guillermo, ÔÇťEspa├▒a: Vox, ┬┐Arcaismo o Modernidad?ÔÇŁ en Epidemia Ultra, Publicaci├│n Independiente. Berl├şn, 2019, p. 103.

[4] El comunismo como representaci├│n del totalitarismo

[5] L├şder andaluz de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta de Andaluc├şa en el gobierno de coalici├│n con el PP

[6] https://elpais.com/espana/2022-07-29/macarena-olona-deja-la-politica-por-razones-medicas.html

[7] https://es.ara.cat/politica/vox-rompe-macarena-olona-final-camino_1_4496757.html

[8] https://www.elespanol.com/espana/politica/20220922/vox-cierra-puerta-regreso-macarena-olona-camino/705179510_0.html

(Visited 260 times, 183 visits today)