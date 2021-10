Apuntando al periodismo realmente independiente :: Se revel贸 que la CIA ten铆a planes de secuestro y/o asesinato para Assange y un tiroteo en Londres contra WikiLeaks

Desde la creaci贸n de WikiLeaks su fundador, Julian Assange, se ha convertido en uno de los principales objetivos de las agencias de seguridad y espionaje de EEUU. Y para silenciarlo el imperialismo ha utilizado todos los recursos financieros, log铆sticos y de inteligencia para lograrlo.

Desde 2006, el programador, periodista y activista de Internet australiano representa un peligro para los intereses imperiales debido a que desde esa fecha ha venido publicando informes y distintos tipos de documentos filtrados con contenido sensible en materia de inter茅s p煤blico que exponen comportamientos no 茅ticos ni ortodoxos de los gobiernos y otras organizaciones con impacto global, centr谩ndose sobre todo en la pol铆tica exterior estadounidense y europea.

Recordemos que Assange adquiere especial atenci贸n desde 2010, cuando WikiLeaks public贸 las im谩genes audiovisuales de un ataque a茅reo realizado en 2007 por helic贸pteros del ej茅rcito estadounidense en Bagdad, donde al menos 12 personas fueron asesinadas, entre ellas dos periodistas de Reuters. El Pent谩gono se hab铆a negado a hacer p煤blico el dram谩tico video, pero alguien lo facilit贸 a WikiLeaks.

Asimismo, el portal tambi茅n public贸 documentos clasificados y sensibles del gobierno estadounidense relacionados con las guerras de Afganist谩n e Irak, as铆 como m谩s de 250 mil cables diplom谩ticos estadounidenses, suficientes razones para ser calificado como enemigo de EEUU.

En 2012, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa le otorg贸 asilo pol铆tico en la sede de la embajada en Londres por serios indicios de retaliaci贸n por parte del pa铆s o los pa铆ses que produjeron la informaci贸n divulgada, as铆 como el peligro que corr铆a, y que a煤n corre, de ser extraditado a los EEUU de Am茅rica luego de ser arrestado por la polic铆a brit谩nica y puesto en proceso, ya que Assange no tendr铆a un juicio justo y podr铆a ser juzgado por tribunales especiales o militares y recibir cadena perpetua o la pena capital.

El objetivo era asesinar a Assange

Recientemente, se revel贸 que la CIA ten铆a planes de guerra secretos en Londres, que inclu铆a secuestros, asesinatos y un tiroteo en la capital de Inglaterra contra WikiLeaks, planes que fueron se帽alados el a帽o pasado en un reportaje del medio independiente The Grayzone.

De acuerdo a YahooNews, estos planes, que provocaron un acalorado debate entre los funcionarios de la administraci贸n Trump sobre la legalidad y la viabilidad de tal operaci贸n, fueron planificados en 2017, cuando Assange comenzaba su quinto a帽o refugiado en la embajada de Ecuador.

Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administraci贸n Trump -seg煤n el reportaje de Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff- discutieron el asesinato de Assange, incluso llegaron a solicitar “opciones” sobre c贸mo hacerlo. “Las discusiones sobre el secuestro o el asesinato de Assange se produjeron en los niveles m谩s altos de la administraci贸n Trump”, dijo un ex alto funcionario de contrainteligencia. “Parec铆a no haber l铆mites”, se帽alan.

Se supone que todos estos planes de atentado y asesinato contra el activista surgen porque, seg煤n informes de inteligencia, era posible que se fugara con ayuda de los rusos.

Ante esta posibilidad, la CIA y la Casa Blanca comenzaron a preparar una serie de escenarios para frustrar los planes de salida de Assange, seg煤n tres ex funcionarios. Estos escenarios inclu铆an posibles tiroteos con agentes del Kremlin en las calles de Londres, estrellar un coche contra un veh铆culo diplom谩tico ruso que transportaba a Assange y luego agarrarlo, y disparar a los neum谩ticos de un avi贸n ruso que transportaba a Assange antes de que pudiera despegar hacia Mosc煤.

La paranoia lleg贸 a tal punto “de que todos los seres humanos en un radio de tres manzanas trabajaban para uno de los servicios de inteligencia, ya fueran barrenderos o polic铆as o guardias de seguridad”, dijo un ex funcionario de inteligencia.

Sistema de espionaje

“Las conversaciones formaban parte de una campa帽a sin precedentes de la CIA dirigida contra WikiLeaks y su fundador. Los planes multifac茅ticos de la agencia tambi茅n inclu铆an un amplio espionaje a los asociados de WikiLeaks, sembrando la discordia entre los miembros del grupo y robando sus dispositivos electr贸nicos”, detallan.

Por su parte, la investigaci贸n detallada de The Grayzone expuso detalles sobre el papel de compa帽铆a Las Vegas Sands, del multimillonario Sheldon Adelson, financista de la campa帽a de Trump, en la operaci贸n de espionaje de la CIA contra Julian Assange, en la que particip贸 el personal de seguridad que, supuestamente, se encargar铆a de resguardarlo.

Una peque帽a empresa consultora de seguridad llamada UC Global, fundada por David Morales, un antiguo oficial espa帽ol de las fuerzas especiales, fue contratada en 2016 para escoltar a los hijos del para entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, as铆 como la embajada de su pa铆s en el Reino Unido. Pero todo indica que Morales ten铆a aspiraciones m谩s all谩 de los peque帽os contratos y, como mercenario, fue por m谩s.

Y es que estar encargado de la seguridad de una embajada donde se encontraba Assange abr铆a un mundo de posibilidades para los negocios. 驴C贸mo no querer jugar en otras ligas mayores sabiendo que el fundador de Wikileaks y objetivo prioritario del gobierno de EEUU estaba viviendo en la sede diplom谩tica que 茅l “cuidaba”?

“En 2016, Morales tom贸, solo, el primer vuelo disponible a una feria de seguridad en Las Vegas, con la esperanza de amarrar nuevas chambas mercadeando su papel de guardi谩n de Assange. D铆as despu茅s, volvi贸 a la sede de la compa帽铆a en Jer茅z de la Frontera, Espa帽a, con noticias emocionantes”, refiere el medio independiente.

Apenas regres贸 de su viaje dijo a sus empleados que iban a jugan en “primera divisi贸n”. La verdad es que justo en ese momento pasaba a jugar en el lado oscuro con la promesa de que conseguir铆an contratos en todo el mundo.

El primer contrato en esta nueva etapa fue custodiar el yate del multimillonario sionista que mencionamos anteriormente, financista de la campa帽a de Trump. Es as铆 como el contrato entre UC Global y Las Vegas Sands, la compa帽铆a de seguridad de Adelson, claramente era la cobertura para una sinuosa campa帽a de espionaje al parecer supervisada por la CIA. Es as铆 como la triada multimillonario, agencia estadounidense y empresa de seguridad se conjugaban en torno a la persecuci贸n de Assange.

Pero no fue hasta el encarcelamiento del activista de origen australiano que sali贸 a la luz, a trav茅s de ex empleados descontentos de UC Global que proporcionaron informaci贸n al equipo legal de Assange, el papel de doble agente que cumpl铆a Morales: cuidar la embajada de Ecuador y suministrarle informaci贸n a la agencia estadounidense.

Posteriormente, el mercenario fue acusado de violar la privacidad de Assange por una corte de la Audiencia Nacional espa帽ola en octubre de 2019, tambien de soborno y lavado de dinero. “Los documentos revelados en el tribunal, que principalmente consist铆a en respaldos de las computadoras de la compa帽铆a, expusieron sus perturbadoras actividades en el lado oscuro”, dice Max Blumenthal.

Los archivos de la empresa de Morales detallan una operaci贸n de vigilancia elaborada por EEUU en la que esp铆an a Assange, su equipo legal, sus amigos estadounidenses, periodistas, entre otros.

Incluso los diplom谩ticos ecuatorianos que contrataron a UC Global para protegerlos fueron objetivos del espionaje.

“La investigaci贸n en curso detalla operaciones negras que van desde husmear en las conversaciones privadas del fundador de Wikileaks o pescando un pa帽al del bote de la basura de la embajada para poder determinar si las heces que conten铆a pertenec铆an a su hijo”, se帽ala The Grayzone.

Las investigaciones arrojaron qui茅n ser铆a el encargado de establecer el enlace entre la compa帽铆a de seguridad, el magnate financista de Trump y la CIA. Zohar Lahav, un israel铆-estadounidense que fue guardaespaldas de Adelson, es quien personalmente reclut贸 a Morales y lo llev贸 a Las Vegas. Lahav trabaj贸 directamente con Brian Nagel, director de seguridad global de Las Vegas Sands, quien tambi茅n fue director asociado del Servicio Secreto y experto en ciberseguridad, por eso no es de extra帽ar que 茅l mismo estuviera detr谩s del aparataje de espionaje en el recinto diplom谩tico.

El activista bajo la lupa de Mike Pompeo

Una vez que Donald Trump asume el poder, la CIA pas贸 a estar bajo el control de Mike Pompeo, otro aliado de Adelson, quien desde el principio puso a Julian Assange en el centro de las miradas de los organismos de inteligencia.

El primer discurso p煤blico de Pompeo como director de la CIA, ofrecido en la sede del think tank Centro para los Estudios Internacionales y Estrat茅gicos (CSIS, por sus siglas en ingl茅s) el 13 de abril de 2017, fue contra “los informantes que entregan miles de documentos clasificados a editoriales de izquierda”. Obviamente se refer铆a en primer t茅rmino al activista australiano.

“Lleg贸 el momento de denunciar a Wikileaks por lo que en realidad es: un servicio de inteligencia no estatal hostil que con frecuencia es inducido por actores estatales como Rusia”, afirm贸 en aquella oportunidad.

Posteriormente, Pompeo prometi贸 una campa帽a de contramedidas “a largo plazo” contra Wikileaks: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitirle a Assange y sus colegas la laxitud de emplear valores de la libertad de expresi贸n contra nosotros. Darles espacio para destruirnos con secretos robados es una perversi贸n de lo que sostiene nuestra gran Constituci贸n. Esto se acaba ahora”.

Lo que vino a continuaci贸n fue una gran campa帽a de espionaje tercerizada a trav茅s de la empresa del mercenario espa帽ol, cuyo m贸vil fue no solo para espiar a Assange, tambi茅n a sus amigos estadounidenses, sus abogados y virtualmente cualquiera en su entorno inmediato.

驴Por qu茅 arreci贸 la campa帽a contra Wikileaks?

El 26 de febrero de 2017 el portal anunci贸 que publicar铆a grandes lotes de archivos de la CIA y revelar铆a detalles del jaqueo de la agencia y sus herramientas de espionaje cibern茅tico. Una de estas aplicaciones llamada “Marble” (m谩rmol en ingl茅s) le permit铆a a los esp铆as de la agencia implantar un c贸digo que borraba su identidad de las computadoras que hab铆an hackeado.

“Dos d铆as despu茅s del anuncio inicial de Wikileaks, el 28 de febrero, Morales fue enviado de Espa帽a a un hotel en Alexandria, estado de Virgina, a pocos pasos del cuartel general de la CIA en Langley”, expone Blumenthal, quien tambi茅n dice que, si bien UC Global no ten铆a ning煤n contrato p煤blicamente conocido con alguna compa帽铆a en Virginia, Morales envi贸 correos encriptados desde una direcci贸n IP desde esa localidad.

“En ocasiones, cuando le preguntaba insistentemente qui茅nes eran sus ‘amigos norteamericanos’, en alguna ocasi贸n David Morales me respond铆a que era ‘la inteligencia de EEUU’. Sin embargo, cuando le preguntaba con qu茅 persona en concreto de la inteligencia estaba encontr谩ndose para darles informaci贸n, el Sr. Morales cortaba la conversaci贸n y me indicaba que ese tema lo manejaba exclusivamente 茅l al margen de la empresa”, record贸 un ex socio de la empresa, rese帽a el medio independiente.

Finalmente, la llegada de Len铆n Moreno al poder en Ecuador facilit贸 el panorama para EEUU, pues el nuevo presidente desde el principio tuvo una actitud hostil contra Assange, al punto de que autorizara que fuera encarcelado dentro la propia embajada.

En la actualidad, Assange se encuentra en una prisi贸n de Londres mientras los tribunales de ese pa铆s deciden sobre la petici贸n de EEUU de extraditar al fundador de WikiLeaks acusado de intentar ayudar a la ex analista del ej茅rcito estadounidense Chelsea Manning a entrar en una red inform谩tica clasificada y de conspirar para obtener y publicar documentos clasificados, lo que seg煤n el gobierno estadounidense viola la Ley de Espionaje.

Pero a fin de cuentas el caso no se trata de tal o cual ley, sino de intimidar al periodismo realmente independiente, reprimir la libertad de prensa global y proteger la impunidad de los cr铆menes imperiales de los 煤ltimos tiempos.