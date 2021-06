A pesar de la propaganda sobre la prohibición de desahucios, como consecuencia de la pandemia, la realidad es que los desalojos forzosos de vivienda habitual siguen presentes en la vida diaria, como reflejan los datos hechos públicos hoy lunes por el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

En EUSKADI, 213 DESAHUCIOS (-8,6%) este primer trimestre. POR EJECUCIÓN HIPOTECARIA (E.H.) 45 (+87,5%). Por Ley Arrendamientos Urbanos (L.A.U.) 164 (-17,2%) OTROS 4. Juicios por ocupación ilegal en trámite 34. Ejecuciones hipotecarias presentadas en los Juzgados Vascos 144 (+34,6%). Hay que distinguir entre las demandas por ejecución hipotecaria presentadas en los juzgados y los desahucios una vez finalizado el procedimiento.

En ARABA 47 desahucios (-7,8%). E.H. 10 (+150%). L.A.U. 37 (-21,3%). Juicios por ocupación ilegal en trámite 3. En BIZKAIA 132 desahucios (-18,5%). E.H. 15, L.A.U. 113 (-16,9%), OTROS 4. Juicios por ocupación ilegal en trámite 27. GIPUZKOA 34 desahucios (+70%). E.H. 20 (+300%), LAU 14 (-6,7%). Juicios ocupación ilegal en trámite 4.

Si el cuarto trimestre de 2020 crecieron las ejecuciones hipotecarias presentadas en los Juzgados de Euskadi en un 42,5%, vemos que la tendencia se mantiene, puesto que en el primer trimestre de 2021 han aumentado en un 34,6%. Es el resultado de la entrada en vigor, en febrero de 2019, de la LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO, que blanqueó la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos hipotecarios, cláusula que permitía reclamar la totalidad del préstamo si se dejaba de pagar una cuota hipotecaria y que los tribunales venían declarando abusiva y nula.

Ahora los bancos están enviando burofax reclamando la totalidad del préstamo pero ya no en base a la cláusula de vencimiento anticipado sino de la nueva ley hipotecaria. Sin embargo, los desahucios por impago de alquiler han bajado, gracias al Decreto Antidesahucios que ampara a colectivos vulnerables hasta el nueve de agosto. Si para entonces no se aprueba una LEY VIVIENDA ESTATAL que haga efectivo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional previa, este otoño podemos tener una oleada de desahucios sin que el G.V. haya hecho sus deberes, como se refleja en el DECRETO DE VIVIENDA VACÍA, que nace descafeinado, o la negativa a controlar los precios de alquiler.

Precisamente, este martes se publica en el BOPV el DECRETO SOBRE VIVIENDA DESHABITADA, en el que se establece la voluntariedad para que los ayuntamientos puedan declarar viviendas deshabitadas las que lleven más de dos años vacías, lo que implica que si no hacen nada no se podrá aplicar el canon, alquiler forzoso, o expropiación de uso, para movilizar la vivienda vacía y que cumpla su función social. Si hay ayuntamientos que no hacen nada, STOP DESAHUCIOS EUSKADI vamos a exigir al Gobierno Vasco que lo haga él en sustitución de los ayuntamientos, tal y como prevé la ley, y vamos a iniciar una campaña de mociones para que se movilicen los más de 35.000 pisos que llevan más de dos años vacíos en nuestra comunidad.