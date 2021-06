–

June 14, 2021

Antonio Turiel (Le贸n, 1970), Doctor en F铆sica Te贸rica y licenciado en Matem谩ticas, tambi茅n es Investigador Cient铆fico en el Institut de Ci猫ncies del Mar del CSIC y autor del ensayo Petrocalipsis (Alfabeto, 2020), que est谩 recibiendo muy buenas cr铆ticas. Recientemente asesor贸 al Senado sobre transici贸n energ茅tica en el debate de la Ley de Cambio Clim谩tico. Su blog The Oil Crash es una referencia que cuenta con m谩s de 13 millones de visitas. Charlamos con 茅l sobre clima, energ铆a, el precio de la luz o la escasez de algunos recursos clave.

En la crisis de 2008 la ca铆da en la producci贸n de petr贸leo fue mucho menor que la que se prev茅 鈥搒eg煤n la propia Agencia Internacional de la Energ铆a (AIE)鈥 para este pr贸ximo lustro. 驴Espera una din谩mica de precios alcistas, en la denominada espiral de la energ铆a?

Por desgracia, s铆. Hay muchos analistas que ya est谩n pronosticando precios cercanos a los 100 d贸lares por barril para, como muy tarde, principios del a帽o que viene. Hay muchos factores como para arriesgarse a predecir con seguridad, pero la inversi贸n en la b煤squeda de nuevos yacimientos nos indica que vamos a una sucesi贸n de picos de precios. Y claro, cada vez que se produzca una bajada de precios posterior no va a ser porque se hayan puesto yacimientos nuevos en funcionamiento 鈥搒e tarda de cinco a diez a帽os鈥, sino por la destrucci贸n de demanda ocasionada por el ciclo previo de precios altos. Hay ciertos sectores, empresas, que no pueden resistir precios tan elevados y que quiebran. Este es el escenario de referencia para los pr贸ximos a帽os. Y est谩 en l铆nea con lo que anunciaba la propia AIE en su informe de 2018.

En su comparecencia en el Senado dijo que no hay tiempo para la transici贸n energ茅tica: 驴Qu茅 saca de la experiencia? Por cierto, aquel d铆a fue trending topic en Twitter. Un cient铆fico que interviene en el Senado. Como dir铆a aquel, no es cosa menor.

Mi impresi贸n es que hab铆a dos perfiles: una parte que ya estaba bastante enterada y sus preguntas eran elaboradas. Para otros, la reacci贸n fue de sorpresa. Los datos son muy contundentes. Les avis茅 de que podr铆amos ver disrupciones en toda la complejidad de la cadena productiva, y esto, desgraciadamente, ya est谩 empezando a manifestarse en la escasez de ciertos materiales.

La recepci贸n en general fue buena. Escucharon a alguien de la academia y no de un poder econ贸mico o lobby 鈥搚 que por tanto tiene cierto inter茅s a veces en ocultar los problemas. Varios senadores me comunicaron que les hab铆a parecido muy interesante y me agradecieron la visi贸n que compart铆.

La transici贸n energ茅tica es un problema enorme. Tiene una emergencia semejante a la clim谩tica, pero se habla menos. Es innegable que nuestras instancias pol铆ticas no est谩n preparadas para una respuesta r谩pida ante problemas graves.

驴Qu茅 opina de lo que est谩 pasando con la factura de la luz?

Es un tema interesante, se juntan toda una serie de aparentes contradicciones: tenemos 108 GW de potencia instalada 鈥搈谩s que de sobra鈥, el consumo de electricidad est谩 cayendo en Espa帽a desde 2008, y la electricidad es solo la quinta parte de la energ铆a final que se consume. Entonces, parece contradictorio pensar que en un pa铆s donde la demanda est谩 cayendo, y que est谩 sobreabastecido el茅ctricamente, se tenga que encarecer a煤n m谩s el recibo de la luz. La raz贸n de fondo, que no se explica bien, es que estamos proyectando un ampl铆simo despliegue de nuevos sistemas de generaci贸n renovable y, para ello, es necesario que haya una adecuaci贸n de la demanda a la oferta. 驴Qu茅 quiere decir esto? Si tenemos un sistema en el que integramos m谩s fuentes de energ铆a renovables, lo que nos interesa es que haya m谩s consumo cuando estas fuentes pueden producir m谩s, y menos consumo cuando estas fuentes no dan para los picos de consumo. Lo que se est谩 intentando es que la curva de consumo sea m谩s plana. La conocida como curva del pato. Aplanar tambi茅n esta curva.

Lo ideal es que el consumo fuera siempre constante. Por eso, se est谩 intentando desincentivar el consumo en los tramos m谩ximos, v铆a subida de precios 鈥揺n mi opini贸n equivocadamente鈥. Se pretende gestionar a trav茅s de los precios de una manera salvaje. Adem谩s, el IVA de la electricidad es de los m谩s altos de Europa. En la pr谩ctica, este cambio en la factura se va traducir en un aumento de la pobreza energ茅tica. Y esto, l贸gicamente, ha generado mucha controversia, porque la gente percibe que es un ataque.

Un problema que tenemos es que dif铆cilmente puedes pedir a quienes apenas llegan a fin de mes que se preocupen por 鈥渆l fin de un mundo鈥. Esto puede provocar que soluciones aparentemente 鈥渧erdes鈥 sean percibidas como parte del problema por una parte de la sociedad. El caso de los 鈥榗halecos amarillos鈥 en Francia lo ejemplifica muy bien, si no hay justicia social y redistribuci贸n鈥

Claro, la emergencia clim谩tica es un problema grav铆simo, y no puede ser que los 鈥渟acrificios鈥 sean impuestos de una manera muy desigual. Las capas menos beneficiadas son las que, proporcionalmente, soportan m谩s carga. Se podr铆an buscar otros modelos 鈥揹e hecho los hay鈥, pero no se habla de ellos. Existen otras formas de aprovechamiento de la energ铆a renovable, y tambi茅n modelos m谩s redistributivos y menos injustos. Adem谩s, lo que se est谩 planteando no va a ser suficiente para hacer frente al problema de la escasez energ茅tica. Y no es que la emergencia clim谩tica no venga tambi茅n. Viene.

Algo curioso de la psique humana es que tendemos a pensar que los problemas vendr谩n de uno en uno, como en las pel铆culas, en las que uno de 鈥渓os malos鈥 pelea con el protagonista mientras los dem谩s miran, esperando su turno con paciencia. Y esto no es as铆, en ocasiones todos vienen a la vez, al mismo tiempo. La emergencia clim谩tica, la crisis energ茅tica, la p茅rdida de biodiversidad, la escasez y la contaminaci贸n de agua, la degradaci贸n de los suelos. Y el responsable es el modelo econ贸mico absurdo, que no puede sino proponer una transici贸n tambi茅n inviable en la pr谩ctica, para empezar, por la enorme ineficiencia que tiene. No hay un potencial renovable infinito, y tambi茅n tenemos limitaciones de materiales. La complejidad de este modelo garantiza que fracasar谩.

Est谩n intentando usar la energ铆a renovable como si fuera energ铆a f贸sil y no lo es. No tiene las mismas caracter铆sticas. S铆 que necesitamos hacer una transici贸n, s铆 que necesitamos ir hacia un modelo basado en renovables, pero no era este, centralizado e ineficiente. Cuando intentemos dar marcha atr谩s igual ya es tarde.

En esa l铆nea de redistribuci贸n, y de manera t铆mida, llega del G-7 el acuerdo del impuesto m铆nimo global del 15% para evitar que las grandes empresas evadan en los para铆sos fiscales. 驴Un buen paso que no deja de ser un parche?

Exacto, es un parche. Los poderes econ贸micos son conscientes de que estamos yendo a una serie de disfuncionalidades sist茅micas que pueden ser terminales, fatales, es decir, podemos colapsar. Y esto hay que decirlo, aunque todav铆a no estemos ah铆.

Est谩n intentando hacer algunas compensaciones, porque ven que esto se va a desequilibrar de tal manera que se puede ir al garete. El problema de fondo tiene que ver con cuestiones f铆sicas y de ingenier铆a, que no suele ser el perfil de nuestros gestores ni de los poderes econ贸micos 鈥 los que toman las decisiones suelen ser economistas-, en los que no abunda una mentalidad hol铆stica de ver las relaciones entre los distintos problemas. Es un problema estructural del capitalismo.

En estos meses convulsos estamos viendo ruptura de stocks y aumento de precios; pl谩sticos, chips, cobre. Se quiere achacar en gran parte al par贸n por la pandemia, 驴en su opini贸n hay m谩s detr谩s?

Se est谩 diciendo que por culpa de la pandemia se han interrumpido cadenas de suministro, que en parte es cierto, pero el problema estructural es la escasez, sobre todo de di茅sel. La producci贸n de di茅sel comienza a bajar en una tendencia que ir谩 en aumento y que se suma al problema de que el petr贸leo de mayor calidad, el convencional, est谩 en proceso de declive desde 2005. Esto afecta, por ejemplo, a la producci贸n de ciertos pl谩sticos, y el pl谩stico interact煤a de diversas maneras con otros elementos. Hay muchos materiales que necesitan ciertos tipos de pl谩stico para su elaboraci贸n.

Toda la cadena de retroalimentaciones en el sistema global tiene una complejidad tan desmesurada, que ahora mismo es completamente imposible saber d贸nde acabar谩 afectando una de estas fallas de una parte de la cadena a otros procesos, en otra parte distinta de la misma.

El aleteo de la mariposa, pero en versi贸n sist茅mica por el exceso de complejidad.

Efectivamente. Esto es propio de los sistemas complejos: engendran caos. La falta de A afecta a B, pero la B afecta a la C y a la D y as铆 se genera un peligroso efecto cascada. Por las inercias, esto es una espiral que ir谩 haci茅ndose m谩s grande.

Y si se hicieran las transiciones previstas a nivel global tambi茅n faltar铆a litio, cobalto, neodimio. 驴Hemos chocado contra los l铆mites de las econom铆as de escala, de la globalizaci贸n, tan dependientes de la energ铆a barata?

El choque contra los l铆mites de las econom铆as de escala se ha manifestado ya en varios puntos clave. Uno es el tema de la fabricaci贸n de microchips; para abaratar los chips de m谩s alta generaci贸n se ha concentrado much铆simo su producci贸n en solo dos f谩bricas. Y volvemos a la complejidad: en Taiw谩n hay menos agua, porque, por culpa del caos clim谩tico, ahora falta agua, y eso afecta a la fabricaci贸n, hasta el punto que el gobierno de Taiw谩n tuvo que decir que se dedicase el agua a la fabricaci贸n de microchips, y no a la agricultura. Una de las primeras visitas de Joe Biden ha sido precisamente a Taiwan, donde les ha dicho que sigan fabricando microchips, que ya les enviar谩n alimentos y agua. Este es un ejemplo pero hay otros muchos.

La AIE public贸 recientemente un informe sobre los minerales y materiales cr铆ticos que, aunque trata de restar importancia al problema 鈥揷omo es habitual鈥, recomienda a los gobiernos que acaparen, lo cual no tranquiliza mucho. A la vez que reconoce que habr铆a que multiplicar la producci贸n de litio por 42, de cobalto por 21鈥

驴Qu茅 le dir铆a a aquellos que, como Mark Jacobson, creen que se puede sostener un 鈥渃recimiento verde鈥 gracias a los sistemas de captaci贸n de energ铆a renovable?

Si los sistemas de captaci贸n de energ铆a renovable fuesen tan rentables como se quiere hacer creer, el capitalismo los habr铆a adoptado hace muchos a帽os. Entre otras cosas, porque los pa铆ses consumidores suelen ser los m谩s poderosos. China, por ejemplo, ha hecho un despliegue impresionante 鈥搇o cual ha abaratado los precios de los paneles鈥, sin embargo, no olvidemos que los paneles chinos se cocinan con carb贸n, principalmente. Dos tercios de la energ铆a China dependen del carb贸n.

Lo de Jacobson es un poco triste; es un profesor de Stanford que, para empezar, tiene una empresa relacionada con el sector鈥l conflicto de intereses es evidente. Public贸 su estudio en 2015 y, cuando le empezaron a llover cr铆ticas, demand贸 al autor principal de una de ellas y a la propia Academia Nacional de Ciencias por 10 millones de d贸lares.

[Al final le ha tocado pagar las costas a 茅l 鈥 600.000 d贸lares鈥, y retirar la demanda]

Reticencia cient铆fica, ya le pas贸 a James Hansen, climat贸logo de la NASA. Hay miedo a decir seg煤n qu茅 cosas y perder reputaci贸n, o ser visto como el 鈥渢贸xico鈥 o el pesimista.

Claro, las consecuencias existen. A m铆, a veces me reprochan: 鈥淭煤 trabajas en oceanograf铆a, ded铆cate a eso鈥. Yo respondo que mi formaci贸n me permite hablar con propiedad, a diferencia de muchos pol铆ticos y economistas. Lo curioso es que tenemos un Organismo P煤blico de Investigaci贸n dedicado a estas cuestiones, pero en el Ciemat nadie osa abrir la boca. Y yo creo que va siendo hora de decirlo. All铆 hay grandes especialistas, y oye, sus an谩lisis no tienen que coincidir con los m铆os, pero lo curioso es que no hablan. Si es un problema de autocensura o de censura real, esto yo no lo puedo saber.

Ha habido recientes declaraciones del lobby empresarial catal谩n alertando contra la 鈥渁polog铆a del decrecimiento鈥 驴Tienen miedo? Al menos ya no se ignora el debate y han pasado al ataque.

Me hace mucha gracia la elecci贸n de las palabras, que no es casual. Se intenta hacer un correlato con la apolog铆a del terrorismo. Igual el que hizo las declaraciones no sabe que apolog铆a significa en defensa de.

Por supuesto que hacemos apolog铆a del decrecimiento, pero no por capricho. Somos conscientes de lo que implica. Lo que sucede es que la otra idea 鈥揺s decir, seguir creciendo, mantener el sistema extractivista, cuando todo indica que estamos chocando contra todo tipo de l铆mites biof铆sicos muy peligrosos鈥 es una idea directamente suicida.

Y, adem谩s, en qu茅 contexto se hace esa declaraci贸n: el acto para promover una ampliaci贸n del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Ampliar un aeropuerto, para que vengan m谩s aviones, para que se consuma m谩s combustible, y se generen m谩s emisiones. No s茅 qui茅n estaba all铆, exactamente, pero seguro que m谩s de uno de los que estaban all铆 se atrever谩 a aparecer en actos contra el cambio clim谩tico.

El decrecimiento es inevitable. Lo 煤nico que podemos escoger es c贸mo, pero vamos a decrecer, por las buenas o por las malas. El modelo que esta gente defiende no es viable, nos puede llevar a una ca铆da desordenada o, incluso, a un colapso. Lo que nosotros estamos diciendo es muy claro, planifiquemos el inevitable descenso.

