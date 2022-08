El filme de la directora Laura Linares hizo su estreno en salas del cine Gaumont, y tambi茅n est谩 disponible en la plataforma de CINE.AR PLAY. Una c谩mara irrumpe en la intimidad de Elida Baldomir, ex presa pol铆tica y una de las pocas mujeres con responsabilidad militar en la guerrilla tupamara.

El final de su vida transcurre en un peque帽o departamento en Montevideo con la sola compa帽铆a de su gata. Los a帽os de c谩rcel y las secuelas de la tortura viven en su cuerpo, en cada paso, recuerdo y mirada. Hablamos con la directora: 鈥淓l proyecto comenz贸 cuando me enter茅 que en Montevideo, exist铆a un geri谩trico que alojaba espec铆ficamente a ex presas y presos pol铆ticos. La sensaci贸n que me di贸, fue pensar que despu茅s de haber estado durante 15 a帽os presos y presas, ahora pasaban su 煤ltimo tiempo encerrados nuevamente el este geri谩trico鈥 dijo Linares.